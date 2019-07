《玩具總動員4》的三個思考：如何尋求共識、做出決策，勇敢做自己？

說實在的,這是我第一次到電影院看玩具總動員系列、也是全家帶著三歲半的兒子去電影院看的第二次電影(第一次是阿拉丁)。

雖然阿拉丁是真人拍攝、威爾史密斯的rap也挺熱鬧的,不過相比起來《玩具總動員4》是一部娛樂性完全不輸、而且探討層面更多的電影。相較於傳統迪士尼( 公主/善惡對決/唱歌 )路線的劇情、皮克斯的電影都會包含比較多一層的人生哲學進去,甚至去碰觸取捨、無奈、選擇等現實層面。(比如另一部電影腦筋急轉彎)

本集故事描述隨著Andy長大去上大學、玩具們輾轉進駐的第二任主人女孩邦尼 (Bonnie) 的玩具房。而邦尼可能因為身為女孩的關係、比起男牛仔胡迪、比較喜歡女牛仔翠西。被冷落、開始懷疑人生的胡迪,透過暗中協助害怕去幼稚園上學的Bonnie用免洗叉子做成玩具「Forky」(叉子先生) 、而重新找到「保護女主人心愛玩具」的使命。叉子先生在一家外出旅行途中不慎逃脫、被二手店的玩具綁架,而胡迪一行人為了女主人邦尼而前去營救Forky的冒險故事。

本片很適合跟年齡大一點的孩子一起觀賞。以下我撿取三個點跟大家分享一下(微雷警告):

一、價值觀溝通:用對方的框架說服他

叉子先生(Forky) 剛開始的時候非常不能接受自己「變成一個玩具」的新身份,不斷的強調 「I’m trash!」,跑回去睡垃圾桶、甚至最後「跳車逃逸」,直接開啟整個冒險營救的主線劇情、甚至最後導致胡迪的離開(投奔自由)。

在前面這幾幕裡,胡迪一直企圖用「你不是垃圾了、當玩具很好」的觀念糾正對方、而叉子則是不斷回嗆「我才不要當玩具!我是垃圾!」。

直到最後陰錯陽差胡迪開始問對方:「當垃圾有什麼好?」的時候,才意外的引出對方說「那種溫暖、被擁抱」的感覺,胡迪這才大喊:「Bonnie抱著你的時候就是這種感覺啊!」而叉子才說:「是嗎?原來我是Bonnie的垃圾嗎?那她不能沒有我!我們趕快去找她!」

很多人說溝通就是要尋求共識,這句話只說對了一半。每個人因為家庭環境、求學背景、文化特色的不同,看事情的角度都不一樣,用專門的術語來講叫做不同的「框架」(frame)。

的確、溝通的目標之一是「尋求共識」,但是「本位主義」常常會讓我們不自覺的企圖用「強迫對方接受我的觀點」的方法來達成,效果常常是適得其反。

以這一幕的情景來講,如果想達成的效果是「讓叉子回到Bonnie身邊」,那麼不管是以玩具的角度來看「去做主人心愛的玩具」、或是從垃圾的角度來看「去做主人心愛的垃圾」,都可以達到一樣的目標,不一定非要對方接受你的觀點不可。

我在醫療現場也不時使用這樣的技巧。前一陣子有一位老先生因為大動脈瘤被會診來評估手術。70多歲的一對老夫妻走進來,聊了幾句後老太太就說:「我們很怕開刀,因為我們很怕他變成植物人」。老先生也接著說:「對啊,如果我一麻醉變成植物人怎麼辦?」

按照一般正面強攻的說法就是:「你們想太多了,現在手術很安全,你不開動脈瘤破掉你就死定了!」

不過我採取了「用對方觀點說故事的做法」:剛剛你說你不怕死、怕變植物人對不對?(對啊!)可是你不知道有這個病就算了,現在人家告訴你有了,你吃飯睡覺會安心嗎?又不知道什麼時候會破掉...(我不怕死啦...活那麼老了死了就算了...)你說的沒錯,開刀麻醉可能會變植物人,其實啊,你想要死、可是沒那麼容易。來我告訴你,你現在有三個選擇,都有機會變成植物人,可是機率不太一樣:

1. 開刀,99% 會成功、三天就出院了,1% 會失敗、死掉、或著變植物人。好處是就算變植物人也沒有多痛苦,因為麻醉昏過去蠻舒服的。

2. 放著不管。只是動脈瘤如果哪天破掉、如果真照你的願望、當場死得成也很好,但當場死掉的機會只有20%。80% 的情況你還是會被送到醫院、急診刀還是得開一開、然後運氣不好的話肚子也要切開,這樣就比較危險了...而且你變成植物人的機會比前面大多了。喔對了,動脈瘤破掉很痛很痛很痛,會劇痛而死、而且有時候就算很痛也死不了。

3. 你去自殺,這樣既不用承擔手術風險、也不用忍受肚子什麼時候要破掉的提心吊膽。(醫生,我真的有想過去上吊ㄟ!可是我想一想那樣沒拜法超生,而且好像脖子很痛...)對,而且我看你這種樣子,自殺的決心也沒有、大概也會被救起來,那也有很大可能變成植物人...

阿北:....

我:所以囉,我看你還是開一開啦、你這個看起來技術也不難啊,繼續好好活著比較好吧?反正不管怎麼選你都有機會變植物人,開一開變植物人的機會最小啦!

阿北:你保證會成功?

我:我最多也只能保證99% ,剩1% 你要去跟耶穌禱告 (對方基督教)。

小結:溝通的三大目的之一就是:用雙方不同框架(價值觀)都能接受的不同解釋去達成一致共識。

二、迂迴策略(Oblique strategies)

這集裡面巴斯光年比較居於配角的位置,整片裡面他的口頭禪就是「listen to your inner voice」。

每當碰到不知道該怎麼辦的時候,他就會按一下自己胸口的按鈕,用「玩具內建語音句子」來給自己提示。

當然在電影裡面每次的指示都「剛好有不錯的結果」,但我必須得說:無論是「永遠只用幾個口袋的原則」當作決策工具、或是真的巴斯的口頭禪的字面意思一樣、靠內心的聲音(inner voice)這樣的直覺決策的話,恐怕會面對不小的風險。

如何決策、甚至是如何在情勢不明的狀況下決策是一門蠻不容易的學問。不過,即便巴斯光年的「翻牌法」不適合用來決策,卻很適合用來激發靈感、或在腦筋卡住的時候提供不同的角度思考。而市面上還真的有這樣的道具可以使用。

有一本書叫做《不整理的人生魔法》,作者Tim Harford在書中提到:1975年,音樂人布萊恩・伊諾(Brian Eno )和視覺藝術家彼得・施密特(Peter Schmidt)製作了一幅7厘米寬9厘米長的卡片,裝在一個黑色的盒子裡。每張卡片上寫著一句話,提供一個稀奇古怪的主意,像是:「像園丁一樣思考」、「說些陳詞濫調」、「這樣真的結束了嗎?」等等,有的時候讓你聽從直覺、有的時候讓你和直覺作對或者鼓勵你義無反顧做下去。

這套卡片現在有app可以在手機上的app store或Google play付費下載,而且可以自由選擇使用1-5個版本的卡牌組合。(關鍵字:Oblique strategies) 。蠻好玩的推薦大家玩玩看。

三、拋開過去,勇敢做自己...(沒問題嗎?)

「拋開過去,做自己」七個字無疑是這次皮克斯想要貫穿本片的核心精神。當然,鼓勵孩子們追求人生的夢想很重要,只不過,畢竟玩具不用吃喝就可以活、除了不能被人類發現自己會動會說話之外,好像也沒有什麼太大的「生存危機」、因此「做自己」的現實成本不高。

雖然我們無從確定胡迪在為愛投奔自由前是否已經充分考量面對野外生活的風險(感覺上比較像一個腦熱的決定),但是回到現實,我認為做自己、甚至生涯/職涯轉換跑道前,有三個重要的問題可以先問自己是否已經準備好了:

1. 充分評估機會與風險了嗎?

人類有「美化新機會、醜化舊狀況」的傾向。有兩個方法可以讓我們避免過於極端而單一化的思考:第一個是跳出角色、扮演客觀第三者:把自己的狀況變成「你的朋友的狀況」,然後你來給他建議。第二個是運用「六頂思考帽」,從正面、負面、執行面、事實面、感情直覺面、其他替代選項面六個方向來思考。

2. 有退路嗎?

過得不舒服可以跳回Bonnie的包包裡嗎?

3. 在這裡該挖的寶都挖完了嗎?

這是專業經理人程天縱老師的建議,轉換跑道前務必確認自己把在現職該學會、能提升的部分都已經吸收完畢了。

即便「做自己」的概念太過於理想化,不過不管怎麼說,在已經有一個謀生技能、可以承受風險的情況下,「拋開過去、勇於嘗試」是一個面對不確定的未來、增加競爭力的好心態。

最後用胡迪對著公主娃娃講的一句話跟大家分享:「如果你一直待在那個櫥子裡,你永遠不會知道。」

在可以接受風險的情況下,勇敢的去嘗試未知吧!

本文獲亂世俠醫部落格授權轉載,原文刊載於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航