「量身訂做」的國民黨初選，是競爭的結束還是分裂的開始？

雖然國民黨過去從來沒有舉辦總統級初選的經驗，即便遊戲規則充滿各項「量身訂做」爭議，初選民調終於隆重登場。然而，面對民調過程各項詭譎的現象也讓社會輿論瞠目結舌，著實令人懷疑這場初選，究竟這是競爭的結束，還是下一個分裂的開始？

主要的變數，就在於韓國瑜參選的身份與正當性，為了顧及韓民調領先以及韓粉極具毀滅性的事實，同時為了避免「吃碗內看碗外」社會觀感不佳的疑慮，所以國民黨中央始終抱持「且戰且走」的方式進行制度調整，這種人為的調整，也具體反應在排除手機民調與戶中抽樣之間的某些妥協，加上互比與對比之間的比重，以及將柯文哲納入等等，都隱藏了某些匪夷所思的心機，使這次的制度，成為某種怪異的四不像的巨獸。

直白說，這樣的制度設計，雖然維繫了韓國瑜進場的合理性，但付出了王金平退選，以及其他參選人批評制度不公平的代價，無形間也替初選後的整合埋下一個不確定的伏筆。

從媒體放送到開放民調，國民黨這次的初選讓誰得利？

排除《選罷法》的規範，允許參選人在民調進行其間進行宣傳、訪問甚至揭露各項民調，恐是最大災難，這種制度對於韓國瑜及其支持者根本擁有內場的優勢，因為韓國瑜在先天享有中字號媒體造神造勢的優勢，再加上韓粉趨近宗教狂熱式的組織動員，遂造成在家等待電話之際，同步收看中天各項選前報導的「圍爐守歲」現象。

電視播報內容除了再度吹捧韓國瑜人格特質，或為進行巧妙的置入性專訪外，同時也針對其他候選人進行貶抑與攻擊，此一操作將韓粉內聚力催化到極大值。這究竟是真實民意的展現還是接電話比賽？答案不言而喻。

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除了中天扮演神功互體的角色外，中國官媒也扮演側翼掩護的功能。近一個月以來，央視四台海峽兩岸評論節目密集邀請親韓人士進行帶風向的角色，最露骨之處，在於民調開始的前三晚，連續由中時電子報社長賴岳謙、世新大學副校長游梓翔、國民黨前主席洪秀柱等立場鮮明的政客，分別就國民黨初選公平性、郭柯配的可能性以及美國對台軍售等議題，操作國民黨內部的對立。

試想，對抗性的操作對那個陣營的支持者具有情緒勒索的最大效用？答案不言而喻。

此外，民調過程中，還允許各項策略性民調進場干擾，其目的就是積極運作追不上、民調結束等崩盤棄保效應，其目的不僅是贏得初選勝利如此單純，而是希望透過極為懸殊的差距，在選後毀滅性打及其他參選者的剩餘價值，替整合掃除政治障礙或是製造西瓜效應，這樣的結局對誰最有利？答案不言而喻。

國民黨初選結束，可能就是分裂的開始

許多人好奇，綠營選民發起在國民黨初選支持「最好打」的韓國瑜的「七月韓粉計畫」，能對初選結果造成影響嗎？

具體而言，效果其實有限，因為經驗事實證明，這種「政黨偷襲」效應除了在美國實行開放式初選制度下能發揮效果，排除手機民調已篩選調意圖挑對手的綠營「理性」選民，至於傳統綠營支持者則因厭惡韓國瑜則選擇掛電話，亦即「想鬧場的接不到，接到的不表態」，其干擾作用被限定在最小範圍影響有限。

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值得關注的是，藍綠兩黨的政黨文化也將在初選後產生不同的政治效應，由於民進黨向來奉行「競爭性整合」的實質意義，即便初選過程可能刀刀見骨，但在實力原則與利益最大化的考量下，往往會在選後隨即進行「自主性治癒」的整合工程，這可從蔡英文與賴清德選後的互動得到解釋，雖然深綠人士揚言杯葛或自推人選，但在欠缺品牌代理人的窘境下難成氣候。

相形之下，國民黨的「協調式整合」多半在順風球或行禮如儀的潛規則下進行，遇到韓國瑜此般「政治痞子」與韓粉虎奔之流，老方法將無用武之地，更別妄想出現彼時抽樑換柱的可能性。嚴峻的情勢在於，一旦其他人揚言出走或競選到底，國民黨實質的分裂就難以避免。

這個路徑依賴的毀滅悲劇其實有脈絡可尋，始作俑者，就是一心為己參選其後又想成為造王者（King maker）的吳敦義。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航