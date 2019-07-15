從波士頓到台灣，「限塑政策」下方便與永續的角力

文：花栗愷

到美國過日子以前，許多朋友都警告我：「美國人很不環保！」在追求便利、頌揚效率的社會氛圍下，別說塑膠了，就連紙類也不肯好好回收。

波士頓限塑政策新上路

抱持著這樣的印象，我戰戰兢兢地在波士頓展開生活，並試著延續舊有的消費習慣：帶購物袋上街買菜、以食物袋打包外食、用環保杯購買飲料。單看自己製造的垃圾數量，似乎跟以往變化不大，但若留心周遭，就會發現多數人都相當依賴一次性的餐具容器，有些餐廳甚至連內用飲食都以一次性的碗盤杯子盛裝。再看街頭巷尾那些分類紊亂的垃圾桶，資源回收的效率恐怕也不高。

就在我逐漸認同朋友們所言不假時，波士頓政府居然瞄準塑膠提袋、推出了一項熱騰騰的限塑政策，而且，管制規模比起台灣現況還要龐大。

就讓我們從波士頓的「塑膠提袋禁令」開始說起，並一路談回台灣吧。看看台美兩地的商家如何因應這些影響深遠的管制政策，以及身為島國子民的我們，能在這場「方便」與「永續」的角力戰中做些什麼。

量販店到小商家，逐步禁用塑膠袋

根據這項禁令，波士頓商家（包括餐廳）不能再提供塑膠提袋給顧客使用，違者經警告無效後，將處以罰金50美元，再犯則每次開罰100美元；作為塑膠提袋的替代用品，商家可以選擇在店內販售紙袋、能用作堆肥或可重複使用的提袋，每個定價至少5美分。

實務上，這項塑膠提袋禁令採三段式漸進實施。

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「請不要丟掉現有的塑膠提袋！」波士頓政府特別強調。如果店家來不及在禁令上路前消化完現有的塑膠提袋，可以向權管單位申請暫時免責、爭取過渡期間，並每月回報庫存減少的情形。

與此同時，波士頓政府並建置了非常簡明的線上專頁，幫助民眾和店家理解新規內容，並提供官方宣導告示、合格提袋供應廠商等實用資訊，讓店家自由斟酌使用；假如民眾發現違規情形，也能透過這個網頁輕鬆向政府回報──只要填具一份簡易的Google表單，就跟回傳朋友的婚禮調查表一樣容易。

至於波士頓政府制定限塑政策的動機，恐怕再明顯不過了。

為什麼波士頓要限塑？

根據非營利組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）最新發佈的年度報告，在2017年的全球淨灘行動（International Coastal Clean-up）中，共於波士頓所屬的麻薩諸塞州（以下簡稱麻州）沿岸拾獲將近50萬件垃圾，其中包括3709個塑膠提袋。又根據美國國家海洋暨大氣總署表示，進入溫度相對較低、日照相對較少的海洋環境後，即便是那些標榜「可生物降解」的塑膠製品，都有可能無法完全分解，而永遠留存於海洋之中。

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也就是說，假如上述那3709個塑膠提袋沒有在某次淨灘行動中被撿起，它們早晚會流向並永遠滯留海洋，而這還只是一個組織、一個年度、在一個州際沿岸所拾獲的數量，也難怪波士頓政府要推行限塑政策了。老實說，哪個國家不該如此呢？

塑膠提袋禁令正式施行後，波士頓街頭隨處可見官方釋出的政令宣導廣告，商家也紛紛在收銀台周遭張貼相關告示，鼓勵消費者自備提袋。不過，也有仍然繼續供給塑膠提袋的商店，讓我忍不住手癢填了幾份檢舉表單，期待日後收到波士頓政府回覆查核結果。

photo credit：花栗愷 左圖：波士頓街邊垃圾桶上的政令宣導廣，右圖：波士頓商家在收銀台前展示新規公告（photo credit：花栗愷）

專訪功夫茶：限塑是新的生活習慣

看著那些熟練地用塑膠提袋為顧客包裝的店員們，我不禁猜想，大部分商家恐怕並不樂見這樣的禁令吧？相較於減省下來的提袋成本，衍生的員工訓練是否會是更大的挑戰？

為了解答這些疑問，我有幸採訪到竹前佳佑。年紀輕輕的他，已是知名手搖飲料品牌「功夫茶（Kung Fu Tea）」的麻州區總經理，在全美兩百多間門市中，負責總管位於麻州的10間分店，其中5間位於波士頓市內。

按照波士頓的新訂法規，像功夫茶這類店面較小的商家，其實從今年7月1日起再停用塑膠提袋即可，然而，功夫茶卻做出令人意想不到的決定：「我們覺得這是一件非常好的事情，所以從1月1日開始就全面停用塑膠提袋了。」不僅如此，功夫茶甚至主動擴大停用範圍，讓位於波士頓市外的那5間麻州分店也一併跟進。

面對這項變化，難道都沒有消費者抗議嗎？「很多啊！」竹前佳佑答得坦率：「就只能辛苦第一線的前台人員了。」幸好，停用塑膠提袋數個月以來，大家也逐漸接納了新的消費模式。「其實就是一種生活習慣的改變啦，過了陣痛期就好。」竹前佳佑直言。

此外，由於功夫茶在停用塑膠提袋之後，改而提供再生紙製成的置杯架讓顧客免費索取，購置成本不減反增，讓人更加敬佩功夫茶積極響應限塑政策的心意與決定。

photo credit： 花栗愷 竹前佳佑分享功夫茶停用塑膠提袋的過程與挑戰（photo credit： 花栗愷）

台灣的限塑政策

至於我們台灣呢？早在十餘載前的2006年，行政院環境保護署就公告了「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，規範政府部門、公立醫療院所、公私立學校、百貨公司、購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等場所不得「免費」提供購物用塑膠袋。

2017年，環保署因應國際趨勢及污染議題，進一步將限制對象擴及藥粧店、美粧店、藥局、醫療器材行、家用電器行、通訊設備零售店、書籍及文具店、洗衣店、飲料店、西點麵包店等商家，並新增「購物用塑膠袋與專用垃圾袋兩袋合一」相關規定，勸導期結束後，今年起違規者一律依廢棄物清理法受罰。

還記得波士頓即將在今年7月1日全面貫徹塑膠提袋的禁用政策嗎？台灣也在同日進一步擴展塑膠製品的限制範圍，禁止政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大類對象提供一次性的塑膠吸管給內食餐飲使用；這項規定在去年預告之際便引發了不小的迴響，有人大力支持，也有人批評「擾民」。

首當其衝的商家紛紛嚴陣以待，甚至連尚未受限的店主都擔憂起來：「我們的內用顧客那麼多，假如未來限制提供塑膠吸管，勢必得用不鏽鋼或玻璃製品代替，又怎麼可能洗得乾淨？政府有沒有考慮到衛生問題？」去年夏天，我在台東一處知名景點旁的咖啡店內用飲料，當老闆看見我掏出自備的不鏽鋼吸管時，憋不住苦水的酸澀語調猶在耳邊。

台灣2030目標：全面禁用一次性塑膠

環保吸管真的洗不乾淨嗎？我自己擁有兩支隨身攜帶的不鏽鋼吸管，每次使用後總是盡快清理，幾年下來狀況仍好；但當數量龐大時，究竟「衛生」會不會是個問題？

「其實沒有想像中困難！有專用的吸管刷子就沒問題了。」為了減少塑膠製品對環境造成的負面影響、早在兩年前就全面換用不鏽鋼吸管的「小白咖啡店」這樣答覆；面對擔心衛生狀況的顧客，他們如此釋疑：「其實就跟家裡使用的餐具一樣，清洗乾淨就好了。」

除了位於屏東的小白咖啡店以外，全台各地也有越來越多咖啡館主動改用環保吸管，好整以暇地等著法規隨後跟上。根據環保署去年公布的「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」，對於購物提袋、免洗餐具、一次用外帶飲料杯、塑膠吸管等四大類海洋廢棄物，政府將以「2025年全面限用（以價制量）、2030年全面禁用」為目標逐步管制，期能達成「無塑海洋」的願景。

圖片來源：行政院環境保護署 行政院環境保護署一次用產品減量宣導網站

Keep on sowing your seed

以前，我總認為西方文明如此成熟，他們的環保意識肯定也比台灣進步許多吧。直到親身在歐美地區定居下來，才發現咱們的環保政策以及社會風氣一點也不落人後。從已經上路的「塑膠吸管禁令」看來，台灣不僅跑在美國波士頓之前，甚至比相對重視永續價值的德國柏林都還要先進。

話雖如此，我們的法規仍有許多未臻完善之處，需要時間逐步修正。畢竟，立法團體很難顧及每個人的生活習慣、也無法迎合所有人的價值判斷，在種種折衷與妥協之下，產出的法規往往不能一步到位。

幸好，比起消極等待政府優化體制，我們可以先從自身做起、用行動與氣場替未來的限塑計畫鋪路。舉凡自備餐具食器、支持裸裝商品、參與淨灘活動等等，每一個看似微小而無足輕重的舉措，其實都蘊含著巨大的精神能量，隨時可能在鄰人心中生根發芽，進而促成不可估量的改變與轉化。

如同愛因斯坦所言：

Keep on sowing your seed, for you never know which will grow──perhaps it all will.



持續散播你的種子，因為你無法預知哪顆種子會成長茁壯──也許全部都會。

讓我們一起用那些許的不便，換取更加永續的世界。為我們想要的未來投票，就從今天開始。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航