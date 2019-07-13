民進黨和時力結盟，真能拉抬選情還是「一日行情」？

文：馬牧原

7月2日，時代力量通過現任立委林昶佐與洪慈庸的提名案，外界好奇，時力現有三名區域立委，為何獨漏黃國昌？

前一週，6月25日，原本被視為有可能與黃國昌「強碰」的民進黨新北市前議員沈發惠，在臉書宣布將加入蔡英文競選團隊，放棄爭取區域立委提名。當天，令人嗅到民進黨與時代力量合作的氛圍。

三年多來，一直沒放棄在汐止蹲點的沈發惠，這次願「禮讓」，其實早有脈絡。據了解，民進黨在三月間，把本屆與時力合作的三個選區，都納入不辦初選的24選區中。因此，提名小組早有三區都不提名的盤算，畢竟沒有理由只禮讓與民進黨關係不錯的林昶佐及洪慈庸，卻刻意在黃國昌選區提名。民進黨當時態度很清楚，面對明年大選，即使時力三年來，無論在國會運作或去年基層選戰雙方衝突激烈，基於總統大局，仍盼以這三個選區為基礎，與時力維持戰略夥伴關係。

只是，民進黨與時力合作的想像，在一天內就完全破功。

次日，黃國昌面對沈發惠這一招，公開反嗆「不要用禮讓吃豆腐」，讓人對黃國昌的下一步更好奇，回應外界詢問，他總是以「請益之旅結束，再向大家報告」，令人懷疑他不想在原選區競選連任嗎？

Photo Credit: 中央社

時力內部指出，黨中央一直試圖與黃國昌溝通提名事宜，但黃總以繁忙為由，一直未與黨中央決策委員正式接觸，提名小組摸不清他的動向，以致黨中央無法處理黃國昌的提名案。

黃國昌的確很忙，一個多月來新聞不斷，黃國昌在休會後先釋出不排除退黨的訊息，並與網紅「館長」陳之漢合辦一場聲勢頗大的「反紅色媒體」集會，在立院臨時會期間，黃針對實價登錄修法，在卓榮泰出訪美國期間對民進黨主席下戰帖辯論，對民進黨的攻擊被形容是沒有上限。而民進黨面對黃的炮火，雖然沒有撕破臉回擊，但黨內許多人士都知道，要和時力合作，恐怕是高難度的工程。

某民進黨公職指出，黃國昌對民進黨「極度糟蹋」的態度，讓基層非常反彈。英系的台北市黨部主委陳正德，甚至也變成對時力的「鷹派」，主張不能讓時力予取予求。

事實上，民進黨中央對時力，尤其前主席黃國昌的動向，不是沒有防範，羅文嘉接祕書長後，對民進黨年輕選票遭時力分食已有所警覺，因此在卓榮泰的支持下，黨務人事刻意「文青化」、「第三勢力化」，從社民黨找來李晏榕擔任發言人、鎖定學運領袖林飛帆出任副祕書長，都可見其用心。日前，黃國昌發起的反紅色媒體運動，羅也親自與會，算是對黨的票源盡力防守，而即使時力近來都沒給民進黨好臉色，但黨中央對於爭取與時力合作，都保留極大空間。

只是，民進黨中央不把話講死，但黨內人士已有終須一戰的認知，一位重量級執政縣市長就認為，民進黨務必要盡力壓縮時力在大選的空間。

卓榮泰在媒體專訪時透露，曾和時力黨主席邱顯智見過面，盼能和時力合作，當時時力黨中央不僅發聲明否認，時力高層甚在某場合，當面直嗆民進黨高層，要民進黨就此道歉，讓黨中央非常傻眼。現在，民進黨黨中央話雖仍未說死，但對能否爭取合作，態度已經愈來愈悲觀。

立委布局牽動總統選情 時力暫時不會掀底牌

以時力立委提名布局，可以檢視是否會與民進黨全面對抗。時力目前在新竹市推出工程背景的高鈺婷，將對上立委柯建銘交棒的弟子，有多任市議員資歷的鄭宏輝；台北市信義松山區，時力很早就推出民間司改會前執行長陳雨凡；而在桃園市中壢區，時力推出桃產總背景的林佳瑋，也將與民進黨已提名市議員的彭俊豪正面對決。另外，去年在高雄操盤的時力前祕書長陳惠敏，過去在黨內一向被視為親黃國昌人馬，現在被提名參選高雄鳳山區立委，勢將讓民進黨立委許智傑腹背受敵。

對比2016年選舉，民進黨與時力是否從單點對立發展到全面為敵，可能還有待進一步觀察。對時力黨中央來說，也有其整體作戰考量，不會太早在總統大選中亮出底牌，也是必然的策略。只是民進黨若任令情勢惡化，蔡英文連任之路又將多個變數。

而最樂見此情況發生，除了國民黨，當然就是柯文哲了。

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