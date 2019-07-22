《以色列史》：耶穌的「傳道」，比較像是地方上批判時政的某些團體

文：陳立樵

重新審視耶穌運動

一、叛亂運動

耶穌所掀起的運動，是不折不扣的猶太人運動，而且除了有驅魔般的魅力，也有擾亂秩序的影響力。畢竟，耶穌不是高層階級的知識分子，一生僅三十三歲，未曾離開過耶路撒冷，就算年幼時去過埃及（甚至去過西藏），也不足以讓他成為可以廣愛世人的聖人。在西元前後一世紀那猶太人動盪四起的時代，耶穌就是個跟著掀起叛亂的人，使當權者難以穩定社會秩序。

《新約聖經》不斷強調耶穌與過去大衛王的家族系譜，讓信徒知道這樣偉大的人物，就是來自於千年前偉大的家族。〈馬太福音〉第1章第1節寫道：「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。」接著書寫從亞伯拉罕以降四十多個人名，最後則是耶穌。在耶穌行驅魔之術之後，「眾人都驚奇，說，這不是大衛的子孫麼？」〈馬可福音〉第10章第48節寫到耶穌走在路上的時候，有人大喊：「大衛的子孫啊！」〈羅馬書〉第1章第3節也說：「耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳神的福音，這福音是神從前藉眾先知，在《聖經》上所應許的，論到他兒子我主耶穌基督。按肉體說，是從大衛後裔生的。」

從《新約聖經》來看，作者或者編寫者全都相信耶穌源自於大衛家族，當然這也就影響了兩千年來基督教徒的信仰。不過，《新約聖經》這裡的記載太過於刻意。畢竟《舊約聖經》的人事物以虛構居多，猶太人又經過滅國的慘劇，居住到了巴比倫與伊朗，保留家譜不僅困難，而且也是龐大的工程。考古證據都難以證明有大衛的存在，那又何來這樣的家譜可以追本溯源？不如說是《新約聖經》在撰寫與編纂之中，刻意將耶穌書寫成大衛的子孫，因為《新約聖經》書寫時耶穌早已經去世多時，在資訊流通不便的情況之下，這樣的書寫並不會構成太大的問題，會去查證的人並不會太多，反正不求所有人相信，只要信徒願意繼續流傳即可。

《新約聖經》之中，單純就只有說耶穌傳道的故事，而他的本業似乎是個木匠。例如，當耶穌在自己家鄉傳道的時候，〈馬太福音〉第13章第55節說：「這不是木匠的兒子嗎？」而〈馬可福音〉第6章第3節說的是：「這不是那木匠嗎？」這些可能意指父業子承，耶穌也會是個木匠。不過，這些證據可能無法接受考古的檢驗。從塔博的考古證據來看，巴勒斯坦崎嶇的地形是沒有太多的木材可用的，房子都是石頭建造。塔博認為耶穌是個工人，而且是社會階層相當低下的工人。學者阿斯蘭則認為木工在巴勒斯坦找不到事情可以做，其實耶穌應該是個建築工。於是，塔博與阿斯蘭的見解很相近。如果當時的社會狀況不穩，猶太高層與祭司趨炎附勢，一味討好羅馬當權者，以致於民怨四起，盜匪隨處可見，耶穌這類有意發起叛亂者自然是有聚集群眾的可能性。耶穌在城裡辛苦工作，建造宮殿，但自己是窮苦工人，貧富差距大讓耶穌心生不滿。〈馬可福音〉第11章第15節到第17節：「他們來到耶路撒冷，耶穌進入聖殿，趕出殿裡作買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子。也不許人拿著器具從殿裡經過。便教訓他們說，經上不是記著說：我的殿必稱為萬國禱告的殿嗎，你們倒使他成為賊窩了。」

〈馬可福音〉當然是讓耶穌的行為正當化，然而從旁觀者、或是當權者的角度看，這分明就是破壞聖殿，罪不可赦。就算對他來說，聖殿早已經腐化，但耶穌的立場並不等於所有猶太人的立場，大搞破壞、大鬧聖殿，無論對當權者或者在旁的猶太人來說，這肯定是該制止的行為，需要制裁。於是，耶穌的「傳道」，應該比較像是地方上批判時政的某些團體，而且是講當地方言，不見得是能與當權者對話的高級知識分子。就算耶穌真是木匠之子，或者他的工作就是個木匠，也絕對不會是滿腹經綸的人，他所表達出來的意見不會是如經文所寫的那樣文雅。反而是福音書的作者，以文字讓耶穌成為高尚有智慧的有志之士。

不過，耶穌也知道應想辦法自保。眾多彌賽亞運動的領導人都遭到處死，耶穌其實並不十分喜歡他人將他比喻成彌賽亞。〈馬可福音〉第1章寫道，有一惡鬼發現他是「神的聖者」，耶穌反說「不要作聲」；第3章寫道也有鬼喊說「你是神的兒子」，耶穌也要求「不要把他顯露出來」。而耶穌施行法術之後，也不希望有人張揚出去。然而，第7章寫道「耶穌囑咐他們不要告訴人；但他越發囑咐，他們越發傳揚開了。」〈馬太福音〉第16章第20節也寫道，對於門徒，耶穌也囑咐他們「不可對人說他是基督」（註1）。

從正面角度來看，耶穌相當謙虛，對於他是「神的聖者」、「基督」這些有彌賽亞意味的稱號一一推去，希望做善事、好事都是低調進行，對於門徒來說，他也不想表現出崇高無上的姿態。然而，從另一角度來想，耶穌驅鬼、施法術，當然不願意讓太多人知道，畢竟群眾的嘴難以封住，要是這樣的事情讓猶太高層或羅馬總督知道了，那一定會遭到逮捕、處以死刑。對於門徒，他也不願意他們強調正在進行「彌賽亞運動」，免得讓當權者知道他們正在進行秘密集會，要發起造反運動。

為避免一切問題，這時候耶穌自稱是「人子」。這個詞並非自創，在希臘化時期寫成的〈但以理書〉第7章第13節已寫道：「我在夜間的異象中觀看，見到一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前。」這位人子出現之後，「得了權柄，榮耀，國度，使各方各國各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國必不敗壞。」或許耶穌讀過〈但以理書〉，所以用了這個詞。當然這也可能是書寫《新約聖經》的人，借用了〈但以理書〉的概念，所以在《新約聖經》之中描述耶穌不斷以「人子」來代稱自己。例如〈馬太福音〉裡的：「但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄」、「凡說話干犯人子的，還可得赦免。惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免」；〈馬可福音〉也說：「凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的」、「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，做多人的贖價」。

此外，「人子」還有特殊的現身方式。〈馬太福音〉第26章第24節：「然而我告訴你們要看見人子，坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」（註2）於是，耶穌雖不提自己是彌賽亞，稱做「人子」或許有要避免當權者的注意，但其實還是自認擁有崇高地位，可以有赦罪、審判、救贖的權力。

另外，伊利斯的研究指出，耶穌時期要稱猶太人之王，仍是和過去猶太人在埃及時候觀測星象轉移有所關連。耶穌時期天空的星象已經由白羊星群轉移到了雙魚星群，儘管這時期天象觀測已經不是決定政治走向的方式，但仍有些許影響力。於是，魚成為耶穌時期的象徵符號，後來也成為基督徒之間常見的符號。當埃及因為白羊星群出現，而引起政治方面的大動盪，耶穌時期所看到的雙魚星群，也一樣是有政治將要變動的意涵。伊利斯認為，耶穌要藉由埃及傳統的天象觀測，讓自己有成為埃及法老王的依據。猶太人過去是從埃及分離出來的，一千多年之後還有人想要恢復埃及傳統，以法老自比並非完全不可能。

在《舊約聖經》裡已寫得很清楚的金牛與白羊之爭，在《新約聖經》之中卻已經變得比較不重要。例如：〈希伯來書〉第10章第4節寫道：「因為公牛和山羊的血，斷不能除罪。」魚的力量反而有明確提示，就像是〈馬太福音〉裡五餅二魚的故事，「門徒說，我們這裡只有五個餅、兩條魚。耶穌說，拿過來給我。於是吩咐眾人坐在草地上，就拿著這五個餅、兩條魚，望著天、祝福、擘開餅、遞給門徒，門徒又遞給眾人……吃的人除了婦女孩子，約有五千。」「魚」的力量凸顯出來了，可以拯救眾人，否則兩條魚怎可能讓五千人飽食。或許耶穌在加利利這個靠海邊的漁村發跡，魚原本就是人們求生的依賴，福音書的作者凸顯魚的力量似乎也很合理。這對信徒來說，當然是耶穌顯神蹟，可是對於歷史研究來說，這樣的故事太不真實。

二、自我中心的耶穌

不過，這樣的「人子」，無論把自己宣傳得有多崇高，其實還是不斷透露出只為自己、只為猶太人的心態。〈馬太福音〉第10章第5節寫道：「外邦人的路，你們不要走。撒瑪利亞人的城，你們不要進。」大概受到《舊約聖經》南方猶大國觀念的影響，北方以撒瑪利亞為中心的以色列，南方人多視其為背道者，因為他們不尊崇猶太人的傳統律法。耶穌對此也是這樣的態度，他不僅排斥外邦，連理念不同的自家人都一律排斥。這也可以看到，在《舊約聖經》裡提到以色列北方的撒瑪利亞不受南方認同的情況，歷經幾百年了仍然存在。

又如〈馬太福音〉第10章第34節：「你們不要想我來，是叫地上太平，我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。」〈路加福音〉第12章第51節：「你們以為我來，是叫地上太平嗎？我告訴你們，不是，乃是叫人紛爭。」而且，〈馬太福音〉第26章第24節：「賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好」；〈路加福音〉第12章第9節：「在人面前不認我的，人子在神的使者面前也必不認他。」這些經文都是一樣表現出，跟耶穌不同道的，他不僅不認同，還強調「不生在世上倒好」。對耶穌來說，外邦人、理念不同的人，一概要區隔開來。

註釋

註1：「基督」是如王一樣的受膏者，也就是救世主。

註2：此外〈馬可福音〉第14章第62節也記載：「你們必看見人子，坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨」；〈使徒行傳〉第7章第56節的司提反(Stephen)喊道：「我看見天開了，人子站在神的右邊。」

相關書摘 ▶ 《以色列史》：猶太人建國前對阿拉伯人的暴力，以色列何來的正義與和平？

書籍介紹

本文摘錄自《以色列史：改變西亞局勢的國家（增訂二版）》，三民書局出版

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作者：陳立樵

第一本由國內歷史學者執筆的以色列史專書從流浪到建國，細說猶太人的千年歸鄉路

西方各國的權勢角力、以阿的零和關係，在巴勒斯坦火熱上演

猶太人建國之後，從此過著幸福快樂的生活？

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Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航