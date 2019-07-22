《以色列史》：猶太人建國前對阿拉伯人的暴力，以色列何來的正義與和平？

文：陳立樵

委任結束與以色列建國

一、英國委任統治受挫

二次大戰時期，德國希特勒（Adolf Hitler）正與英國人交戰，也同時在屠殺猶太人。英國人與猶太人都是阿拉伯人的對手，希特勒正好是巴勒斯坦阿拉伯人可以靠攏的對象。阿明侯賽尼甚至與墨索里尼（Benito Amilcare Andrea Mussolini）在羅馬見過面，也到了柏林見了希特勒。侯賽尼希望希特勒支持「巴勒斯坦、敘利亞、伊拉克一統的獨立國家」，而且他的企圖不只是巴勒斯坦，他要的是一個阿拉伯國。德國與義大利在北非與阿拉伯半島軍事武力的滲透，也讓英國相當擔憂，或許他們會導致阿拉伯人民對於德義兩國抱以新的希望，能夠擺脫英國與法國的力量。

1939年英國發表的白皮書，比較沒有傾向猶太復國主義的立場，或許也與希特勒可能與阿拉伯人結合有關，英國應是有意以該白皮書來取得阿拉伯人的信任。然而，這份白皮書與1917年的《貝爾福宣言》並沒有太大差異，當初《貝爾福宣言》也強調過不會損害當地人的權益，當然就是指當地巴勒斯坦人的權益。可是在猶太人正式遷居巴勒斯坦之後，英國人卻完全沒辦法信守這樣的承諾，毫無策略可以阻擋猶太人對巴勒斯坦人的侵犯。由這方面來看，1939年的白皮書只是再次確立英國的態度，卻仍是一紙沒有任何調停能力的文件。這也看得出來英國對於阿猶問題已提不出完善的解決方法。唯一不同的部分，就是要由阿拉伯人與猶太人共同承擔政治責任，也就是建立阿猶共治的政府。

這份白皮書的貢獻只有在於限制猶太人移民至巴勒斯坦的人數，像是一年之內以一千五百名猶太人為上限，而已經定居在巴勒斯坦的猶太人，僅能夠購買沿海地區的土地。阿拉伯人從未同意這一份白皮書，這是想當然耳的事情，阿猶共治絕對不是阿拉伯人所要的。但是，當1941年德國希特勒開始屠殺猶太人之後，促使大批猶太人移往巴勒斯坦，這份1939年白皮書頓時淪為一張廢紙，英國再也無法控制移民人數。猶太人也沒有因為英國的安排而完全跟英國同一陣線，巴勒斯坦的英國駐軍也遭到猶太人攻擊，甚至1946年7月猶太復國主義者比京（Menachem Begin，註1）在耶路撒冷主導了大衛王飯店（King David Hotel，註2）爆炸事件。每當英國人以恐怖攻擊的罪名處決伊爾貢成員時，比京就以炸彈攻擊英國人的聚會場所。有多少猶太人受到英國人攻擊、行刑，接著就有多少英國人遭到猶太人以同樣方式對待。

英國限制猶太人移民人口的作法，是在對應多年來的混亂局勢。然上有政策下有對策，既然猶太人要合法移民到巴勒斯坦受到阻礙，那就以非法移民的方式。最著名的事件就是「出埃及號」（Exodus），在船上的猶太人來自歐洲，二次大戰結束之後想前往巴勒斯坦這個新家園，但靠港之後卻遭到英國人拒絕。這使得猶太復國主義者完全對英國失去信任感。與此同時，美國對猶太復國運動漸有影響力。二次大戰後期班古里安就說過：「英國雖然勝利了，但卻在戰爭中衰弱，我們在國際政治工作中的重心，無疑地是要從英國轉移到美國。美國已經是世界領導者，在那裡有最大、最有影響力的猶太人聚居地。」

猶太人在美國開始有了活動，一如巴塞爾大會一樣，美國的猶太人在比爾特莫爾（Biltmore）飯店召開猶太人會議，最後提出的綱領是：「猶太代辦處必須有讓巴勒斯坦移民和建立國家的權力，可以開發尚未使用的土地；巴勒斯坦將建立一個猶太共和國，而且進入民主的新世界。」1946年12月，連猶太復國主義大會也改變了立場，向來主張與英國合作的魏茨曼，此時被迫辭去世界猶太復國主義組織的主席職務，改由班古里安成為猶太人的領導人。往後的猶太人對巴勒斯坦阿拉伯人的挑戰越加密集，英國人的懲處也沒有任何功效，只是讓巴勒斯坦更加呈現了無政府的狀態。不過，猶太人對英國也有新的要求。大戰剛結束的時候，巴勒斯坦猶太代辦處就立即向英國提出幾項要求：

立即宣布將巴勒斯坦建成一個猶太國家； 授予猶太代辦處一切權力，讓更多猶太人能夠到巴勒斯坦定居，且盡可能開發這地區的所有資源； 希望能有國際貸款與援助來促進巴勒斯坦的經濟發展。

至此，猶太人的作法，似乎已經忘記了阿拉伯人才是巴勒斯坦長久以來的居民。而且，自一次世界大戰以來猶太人與英國人的合作關係，此時已有了美國這新角色加入。

二戰結束後，英國開始與美國合作來處理巴勒斯坦問題。1945年11月，英美調查團的報告指出：

以目前阿拉伯人與猶太人敵對的狀態來看，絕不可能成立獨立的巴勒斯坦國，所以英國理當繼續委任統治； 廢除1939年的白皮書，讓十萬名歐洲的猶太人入境巴勒斯坦，而且要取消他們購買土地的限制； 不得再有暴力行動，阿猶不可再相互攻擊。

其實，美國沒有考慮到英國的立場，當然更不可能為阿拉伯人設想，這純然是讓猶太人獨享利益的調查報告書。1946年7月，英美調查團預計將巴勒斯坦變成聯邦制的國家，有一個小的猶太省，還有一個較大的阿拉伯省，以及兩個英國管轄的省分。預計一年時間內安排十萬猶太人進入巴勒斯坦，在這結束之後再由英國人來決定人數上限。結果，阿拉伯人與猶太人仍然反對。英國在二次大戰之後，需要龐大的經費來整建自己，沒有剩餘的經費來處理既有的殖民地以及勢力範圍內的事務。除了相繼放棄諸多殖民地之外，巴勒斯坦也是英國不再插足的地區之一。要解決阿以之間的問題，需要無止盡的軍事武力，而如此耗費資金與時間的事情，英國已經無法處理。

二、聯合國之分治方案

1947年2月，英國便將巴勒斯坦問題交給了聯合國（United Nations, UN）處理。英國在西亞地區結束委任統治雖然時間不一，例如伊拉克是1932年、外約旦是1946年，但那不是因為認為當地人已經有獨立自主的條件，而是英國已經無法掌控當地抵抗的力量才撤離當地。由巴勒斯坦的情況來看，英國就是處於騎虎難下的狀況而決定交給聯合國解決阿以問題。英國外交部長貝文（Ernest Bevin）說：「英國政府沒有權力把這個國家交給阿拉伯人和猶太人，直到把這塊土地分給他們，……目前唯一可行的途徑是把這個問題交給聯合國處理。」於是，英國內閣同意放棄巴勒斯坦，由聯合國的巴勒斯坦特別委員會（United Nations Special Committee on Palestine）來處理巴勒斯坦的問題。

聯合國在紐約召開了巴勒斯坦問題的特別會議，但阿拉伯代表強調，不會接受任何違反巴勒斯坦阿拉伯主權的解決方案。英國代表也稱，若沒有阿拉伯人與猶太人都能接受的解決方案的話，英國人就不會協助執行。很明顯的阿拉伯人知道聯合國的力量，絕對能夠讓猶太人在巴勒斯坦建立國家，所以只能以一句「違反巴勒斯坦阿拉伯主權」作為抵抗之語，但總之反對猶太人在巴勒斯坦建國的意涵表達得相當清楚。而英國也學到教訓，雖然不是完全不顧巴勒斯坦的問題，畢竟那樣就失去了英國在當地的優勢地位，但也不願意再擔任主導角色，若聯合國能夠討論出可靠的方案，英國才來協助處理，也許還有機會取得些許利益。但是，若方案不能為阿猶雙方同意的話，英國就不願意參與其中。

1947年8月31日，聯合國提出分治計畫：巴勒斯坦的沿海大部分地區、加利利西部、內蓋夫，屬於猶太人所有，其他地方則是由阿拉伯人所有。然而，分治計畫執行之後，伴隨著的是猶太人驅逐阿拉伯人的行動。許多巴勒斯坦人遭到驅離，猶太人還摧毀阿拉伯人的村莊，甚至出現屠殺的現象。美國欲暫緩分治方案，新的決定則是將巴勒斯坦交由國際託管五年，經過長時間的評估以求永久解決巴勒斯坦問題。

聯合國在11月通過分治方案，即聯合國第181號決議，同意讓猶太人在巴勒斯坦建立獨立的國家。分治的主要內容有：

結束英國在巴勒斯坦的委任統治，最遲在1948年8月1日結束； 委任結束後兩個月內，成立獨立的猶太國家與獨立的阿拉伯國家。前者的面積占巴勒斯坦的57％，後者則是43％； 耶路撒冷及其附近郊區為聯合國管理的地區。

聯合國的分治方案一面倒向猶太人的立場，讓猶太國大於阿拉伯國。耶路撒冷屬於國際管轄並非創新作法，其實就是延續一戰時期《賽克斯—皮科協議》裡讓巴勒斯坦屬於國際管理的概念。似乎西亞局勢歷經三十多年，西方強權的處理方式並沒有與時俱進，或者說是沒有人找得到解決方案。聯合國自認這是公平解決問題的方案：「這兩個民族的歷史都源自於巴勒斯坦，而且不可否認地，兩個民族也對這塊土地的經濟和文化做出重要貢獻。此時將此土地分割成兩國的方案，就是充分考量到這些因素。」不過，這同樣也是沒有考慮到阿拉伯人長期居住在巴勒斯坦的權利。這樣的切割從聯合國的立場來看或許公平正義，但對廣大的阿拉伯人來說一點也不是，僅有益於猶太復國主義者。

三、以色列建國

班古里安同意分治方案，他認為為了建國可以承受這樣的代價。而阿拉伯人反對分治方案，他們想要統一且獨立的巴勒斯坦。聯合國的決定，在猶太人之間大受歡迎，但阿拉伯人則是完全不能接受。接下來幾個月的時間裡，阿猶雙方衝突不斷，約有幾千人的死傷，而且許多原本阿拉伯人較多的地區，都已經讓猶太人占領，甚至占領地區已經超過了分治方案所規定的面積。各地英國人都有特定聚集的區域以避免生命危險，但阿拉伯人就沒有這樣的優待了。衝突的情況嚴重，讓鄰近的阿拉伯國家有意出兵巴勒斯坦，聲援阿拉伯人。

不過，當最後一批英國人在1948年5月14日離開巴勒斯坦時，班古里安逕自宣布以色列建國，也宣讀了《獨立宣言》，由此可見，班古里安完全不顧阿拉伯人的感受。班古里安宣布建國之後，邀請了魏茨曼出任以色列的第一任總統。

此外，整個宣言強調過去猶太人受到迫害、流亡、屠殺的悲慘歷史，如今大家齊心協力回到家園建國。但是在巴勒斯坦重建家園這樣的事情，並不見得是全體猶太人的心願，問題是在十九世紀猶太復國主義思潮興起之前，可能沒有太多猶太人抱持著在巴勒斯坦復國的觀念。早先來到巴勒斯坦的猶太人是否有這樣的建國想法，這份宣言也都沒有解釋。儘管不少猶太人在歐洲遭到不公正的待遇，但還是有許多猶太人曾經有過非常優渥的生活。而以色列建國之前，猶太復國主義者動用了暴力手段逼迫阿拉伯人離開原本居住的家園，要重建那個傳說中的以色列國，這對於阿拉伯人怎能屬公平正義或是和平友愛。

宣言只是強調著猶太人的建國企圖，卻完全遮掩了這幾十年來猶太人移入巴勒斯坦對阿拉伯人造成的困擾。猶太人之間的意見紛歧，在宣言中也一字未提。此外，有西方強權作為後盾，更是猶太復國主義運動得以達成目的的重要因素，以色列建國一事，僅看到猶太復國主義者藉著強權力量的協助，犧牲阿拉伯人在巴勒斯坦的生存權益。

註釋

註1：比京原是波蘭籍的猶太人，曾在波蘭發起猶太復國運動，1942年來到巴勒斯坦，加入了伊爾貢，於1977年擔任以色列的第六任總理。

註2：大衛王飯店是英國在當地的軍政機構要地。

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書籍介紹

本文摘錄自《以色列史：改變西亞局勢的國家（增訂二版）》，三民書局出版

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作者：陳立樵

第一本由國內歷史學者執筆的以色列史專書從流浪到建國，細說猶太人的千年歸鄉路

西方各國的權勢角力、以阿的零和關係，在巴勒斯坦火熱上演

猶太人建國之後，從此過著幸福快樂的生活？

在眾多猶太人進入巴勒斯坦、甚至建國的情況之下，世居當地已千年的阿拉伯人，生存空間遭到擠壓，鄰近的阿拉伯國家也不認同以色列的存在。在以色列建國之前，雙方即已發生武力上的衝突，阿拉伯人抗拒猶太人移入，猶太人則極力擴大占領區域。

1948年5月14日以色列宣布建國後，隔天阿拉伯聯軍便進攻以色列，掀起了近半世紀的連天烽火。自1948至1982年之間，共爆發五次中東戰爭，其中最為人熟悉的1967年六日戰爭（第三次中東戰爭），以色列占領了整個巴勒斯坦，對阿拉伯國家勢力造成一大打擊。1973年的贖罪日戰爭（第四次中東戰爭），阿拉伯聯軍乘以色列「贖罪日」全國休假之際突襲，則是讓以色列傷亡慘重。

經過連年的戰火，以阿終於了解武力無法解決彼此的歧異，決定展開和談，然而雙方對如何處理彼此的關係始終無法達成共識，於是近半世紀以來的以阿衝突，至今仍然無解。

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責任編輯：羅元祺

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