《感動，才有影響力》：在世界盃創造屬於我們家的「感動時刻」

文：盧建彰

【我們家的世界盃】

我還記得很清楚，三十二年前，我在安平家中的一樓熬夜和爸爸並肩為阿根廷加油，爸爸的短褲、胖胖的身軀，為看球準備的小零嘴，和平常爸爸溫和輕聲細語不太一樣的狂熱加油聲，爸爸眼睛發著光，和他臉上的笑容，我記得馬拉度納的「上帝之手」，是因為爸爸驚訝的誇張表情，那表情在他短短的人生裡不常出現，卻陪伴了我一輩子。

這次，世界盃單月收看的費用是六十九元，我毫不猶豫地買了，因為我們家是運動家庭，重要賽事都盡量不錯過，這不只是種嗜好，其實是家裡一個很重要的時刻。我以前不懂，以為只是爸爸喜歡看球的嗜好影響到我，剛好妻也愛看球，後來遇到李偉文大哥，才意識到，原來我在創造屬於我們家的感動時刻。

每個父母都想對孩子好，送他們去上各種才藝課，學習各種語言，拚命地工作加班，好讓家裡有足夠的經濟支持，也鼓勵孩子努力讀書，好擁有學歷，好在未來工作上擁有優勢。

可是你現在如果問我，我真的不記得那些學過的東西，那畢業證書也在進入公司三個月後隨著試用期結束失去效用，但我記得那種心揪緊為某件事在乎在意，並暗暗祈禱的感覺，更棒的是，旁邊也有一個人跟你一樣，你們的心意相通，你們肩並肩坐在一起，好像沒做什麼又一起做了什麼，而那個「什麼」在未來的日子裡會停留很久很久，比我的國中二年級的國文課停留還久很多。

為一件事物投入，我認為是工作成功的開始。

為一件事物和別人投入，更是工作成功的機會。

而以我的職業生涯而言，讓人們願意為一件事物和別人一起投入，更是畢生追求的目標。

看球不只是看球，是在創造感動時刻，創造你們家的感動時刻，好讓孩子在未來遇到挫折時，提醒自己有家人可以並肩依靠，也讓家庭在遇到生命無常時能夠彼此依偎，最重要的是，讓孩子記得你。

這樣說好了，孩子沒有機會記得你在公司加班的辛苦身影，但會記得你陪他的興奮神情。

你創造了屬於你們的感動時刻，那畫面裡的氣味、聲響、動作，都會陪伴你和你在乎的人，比起那些勢必要崩壞且要付出巨大代價的物質享受，這無疑是經濟且有效用得多。

而讓人們重新回到各自生命的感動時刻，也是未來所有產業最努力想達成的，那不是商機而已，那幾乎會是企業的命脈，更是每位工作者終極的KPI。

那，如果你自己從來就不曾感動，你怎麼會覺得自己有機會感動人呢？

凌晨三點的會議

現在是凌晨三點，我在洛杉磯，剛分別和製片及剪接師透過通訊軟體越洋討論，決定了一支影片的剪接、敘事軸線、音樂、風格調性，這大概是從前的工作者比較少能想像的狀況，而我穿著短褲T恤就可以開一個很重要的會，隨手拿杯剛沖的茶，輕鬆但認真地討論事情的核心，而不用做足工夫維持會議表面的虛假形式，我唯一要做的是，躲在洗衣房裡，避免聲音吵醒了盧願。

我花力氣的，是在思考要怎麼把一個故事給講得清楚，並且讓對方能夠在短時間內融入，從好奇到關注再到獲得答案後，理性被提醒，甚至被說服，而這仰賴的是情感的深入有效溝通。

我不需要在客套上花時間和力氣，並且把自己限制在某個會議室空間裡，穿上正式服裝，假裝這樣比較禮貌，我可以把我的時間拿來和家人度假，好讓我可以擁有更多情感上的記憶，好讓我獲得故事，在未來創造出故事影響別人。

我常覺得，科技的快速進步，會讓人有些慌亂，也許會讓一些事物的本質被蒙蔽，但其實更有機會讓真實的東西被展現，也許就看你如何去做。

這樣說好了，過去大家還可以光靠請吃飯喝酒等社交手段來贏取客戶的喜愛，但現在所有數據資訊的容易取得，讓人的工作實績更立即被看見，不管是瀏覽數或者客戶導流過程，大家都更容易知道你做的東西到底好不好，影響力大不大，那麼對單一人物的虛與委蛇，不就沒用了？科技填補了許多服務的空缺，因此提供的終極作品，說話的聲音變得更大了。

同時也因為傳播的成本和門檻降低了，人們不再只會看到電視上花鉅額媒體費用的作品，卻能直接看到媒體費用沒多花但內容有意思的影片，同時也因為接觸數量變得巨大，對於有內涵且碰觸真實情感的作品，更加喜愛與推崇。

我猜，會有一個趨勢，就是虛擬的越豐富，真實的越珍貴。

為一件事物投入，我認為是工作成功的開始。

為一件事物和別人投入，更是工作成功的機會。

虛擬的越豐富，真實的越珍貴

我會起床，是因為時差，這當然是真實的生理作用，所以我就「順便」call out了製片和剪接師，就成本而言，我沒有花費一分錢在通訊上； 就時間而言，我也沒有多耗費時間做準備好，跟所有人約在同一個時段開會。所有東西都是滾動式且充滿彈性的，只是「順便」，但並不「隨便」。

因為工作者彼此都清楚，不必拘泥在過去的流程和規章，可是要把自己的東西弄好，好讓協力的夥伴能夠繼續接力琢亮作品，這是當代的效率工作模式，不浪費時間和機會在客套頭銜上，大家都有自己的專業有自己的自尊，你不必逢迎我，我也不必諂媚你，唯一要的是，在期限內，不限任何時間地點，把你的東西交出來，Show me your works!

剛說的順便，重點在於，因為虛擬的服務，讓你擁有了交件的彈性，人不必到，可是虛擬是為了服務作品本身，彈性是為了讓創作作品的人有更好的機會提出自己的想法。

企業的大群體會被解構，個體會被凸顯，公司的層級觀念，會被淡化，你的努力跟網路上的影片一樣更容易被看見。

下一個提問，就是那你夠好嗎？值得更容易被看見嗎？

彈性是種尊重，彼此感動需要彼此尊重

時差驅動我在凌晨三點醒來，想到一種影片內容的敘事方式，我記了下來，並且「順便」找人討論，因為我問過對方也願意在他晚餐後和家人聊天時跟我談個幾句，當然，這種藉由科技帶來的彈性得來不易，但同樣的，彈性也是種權利，表示對方也可以拒絕我，如果他比較想和家人共處不想被我打斷。

要留意的一件事是，人們常覺得科技帶來的彈性是只為自己而設的，所以老闆們半夜兩點傳訊息，硬性要員工回，卻忘記了，你有彈性可以在你要的時間下命令，但相對的員工也該擁有彈性，可以在他感到合理舒服的時間回應。

只有單向的彈性，不是彈性，是剝削。

剝削在未來只會是bull shit，你什麼也不會得到。

當然可以說，你出錢你有權利剝削，不過，你也該意識到，當你能夠剝削時，對方一定不是人才。因為人才不會接受剝削，他會拒絕你。

重點來了，你出錢所以你只是要剝削比較差的人，還是你出錢但你想要更棒的人才創作更好的作品？我想，這也是一種彼此的尊重。

彈性被創造出來了，真實越顯得力量巨大，就如同時差真實無比，而那真實無比，或者也可以說，殘酷無比。

因此，如果你能夠比別人更在乎情感，更能夠掌握情感的表達、表現，未來應該會有較多未來。

而未來，不也是每個父母最在乎的嗎？

感動時刻你來創造

這小標題，實在太像是我以前操作過的相機、DV廣告的標題寫法了，那時候不懂，但現在知道，這實在重要。

再次證明一件事，太常紙上談兵，我的筆就會不深刻，我的影片就會只有表象，只是在假裝。

帶孩子去參與運動，看球是，打球也是，讓他專注地投入到一個活動裡，這當然能讓他理解企圖心的意義，這比以後叫他買一堆自我勵志的書來得實際。而且他會因此有隊友，可能是你，可能是他同年齡的孩子，讓他可以感受到合作和妥協的必要，總不會要他到公司再學吧，這種事看書更是幫不上忙。

帶孩子參與活動，不管是刷油漆、洗碗、掃地，都能讓他們有共同目標，而且可以意識到別人跟他的目標不一定一致。「弟弟都不幫忙，只想去看卡通」，孩子可能會這樣說，但這不也是我們平常在企業裡碰見的問題嗎？那個你覺得總是在推拖的同事，那個總是在假裝開會但都在放空的主管，那個總是不太願意接你電話的客戶，嘿，我們得處理了這問題，才有機會做點我們想做的什麼呀。

「我跟弟弟說，弄完這個，我們可以像上次一樣一起看卡通」，而要讓那個目標跟你不一致的對方願意合作，當然也是個好的解方。「像上次一樣一起看卡通」就是再現過往記憶中的感動時刻，談判技巧若只有技巧，是什麼也談不成的，那真實的東西才是談判的關鍵，而掌握了真實，才有機會。當孩子擁有這樣的生活經驗，並且因此獲得自己想要的愉快結果，你猜，他進入職場會不會開心點？

那麼，那個可以啟發孩子藉由感動去尋求合作的你，不就是位感動大師嗎？

無論如何，真實是王，真實感動更是王者之王。

在每個企業決策裡，在每個工作上的判斷時，在計算完數字的效益後，多問自己，這會帶來真實的感動嗎？

當你習慣在日常生活裡，持續為家人、為自己創造感動時刻，那麼要用作品感動別人，更只是小case，那讓你記得對方，也讓對方記得你，有機會的話，說不定，歷史也會記得你。

最重要的是，你自己會為這樣的自己，感動。

相關書摘 ►《感動，才有影響力》：松本清張和盧廣仲的社會性

書籍介紹

本文摘錄自《感動，才有影響力》，三采出版

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作者：盧建彰 Kurt Lu

說出感受，全世界都是你的同溫層！

AI時代下最需要的能力，牽動人心的究極技巧。

全台灣最有溫度的創意鬼才 盧建彰：

「讓人們重新回到各自生命的感動時刻，也是未來所有產業最努力想達成的，

那不是商機而已，那幾乎會是企業的命脈，更是每個工作者終極的KPI。」

爆紅有跡可循，前提是能感動人心！

會讓人感動的品牌經驗，才有機會影響人；

師生彼此有感動交流，教學才會達成效果；

具有人文素養的工程師，才能洞悉人性更獨特；

從SOP中發揮創意的客服，必定受到客戶喜愛；

不管你的工作是什麼，你本來就該打動人！

習慣經常為自己創造感動時刻，打動別人只是小Case。

虛擬的越豐富、真實的越珍貴

最擅長用廣告說故事的導演盧建彰，

這次從日常生活面向、從人事物的體悟與觀察，以及工作的思維，

寫出20篇故事裡的一百多個思考，告訴你：

當你被好好對待了，不管是一家書店，或者一個擁抱，有時是聽到一個好故事，

你會被激動的想做點什麼，想要動起來，想要把這故事再傳給下一個人，

想要對家人好一點，想要對這世界好一點點。

那就是感動！

這裡沒有文案，只有感動，有感就會動！

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九