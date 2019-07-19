《告別受委屈的自己》：心靈受貪婪汙染者經常罹患的「大穀倉症候群」

文：安迪．史坦利（Andy Stanley）

罪惡感說：「我虧欠你。」憤怒說：「你虧欠我。」貪婪則是說：「我虧欠自己。」

貪婪的人認為他已經靠自身的努力獲得了他所得到的好東西，所以他可以用他認為合適的方式來控制他的財產和財富。貪婪的人擁有巨大的所有權意識。

但是大部分貪婪者不知道的是，貪婪是由恐懼所餵養。一旦剝去所有藉口以及無止境「萬一……不足的話怎麼辦？」的想像，你會發現一顆充滿恐懼的心。具體地說，貪婪者害怕上帝不會看顧他，而如果連上帝都不看顧他，還有誰會呢？ 所以貪婪的人就自己去取得並保有他們所需要的一切，好提供他們渴望的安全感。但是就像所有人類的慾望一樣，對於金錢安全感的胃口永遠沒有完全滿足的一天，永遠都不夠。所以他們只能持續不斷地去獲取、積存及自我耽溺。

在〈箴言〉中，不是也有經文鼓勵我們要為生命中可能發生的不測做好準備嗎？ 這樣說起來，去努力獲取東西似乎也稱不上有什麼錯。

然而，這其中的挑戰是要去分辦出這個特殊的心靈敵人。正如我們說過的，這個壞蛋有能力把自己偽裝成一種美德。貪婪的人往往是儲蓄者，而儲蓄是件聰明的好事。貪婪者不希望在他們年老的時候，自己的孩子要承擔照顧他們的經濟負擔，所以先存好足夠多的金錢，這當然沒有什麼錯。

也許，或多或少而言，貪婪是件好事。但事實真的是這樣嗎？

大穀倉症候群

對於貪婪這個問題，耶穌曾經直言不諱地說：「你們要謹慎自守，免去一切的貪心。」（路加福音12:15）

為什麼耶穌要以一句警告開始他對於貪婪的論述呢？ 因為他在當時就已經知道我們剛剛才開始發現的事情了：貪婪可以在心裡落腳並居住多年，而我們卻不知不覺。沒有防備的心，十分容易染上這種令人衰弱的心靈疾病。診斷很困難，尤其是自我診斷。

耶穌繼續揭露餵養所有貪婪的謊言：「人的生命不在乎家道豐厚。」但這不是每個人都知道的嗎？ 難道真的有人會相信他們所擁有的財產就等於他們的生命？ 答案是否定也是肯定的。不是每個人都知道這件事。是的，真的有人相信你的生命就是你所擁有的一切的總和。而今天，許多人比我們想像的更容易擁抱這種信念。

耶穌從這裡開始講述有關一位財主的寓言。這位財主的土地收成遠超出他的預期，他的好運讓他陷入了兩難：他沒有地方來收藏這些豐饒的收穫。於是他心想，我的收成沒有地方收藏，怎麼辦呢？ 換言之，我要如何處理我努力工作才得到的這一切呢？ 這個財主沒有地方來「收藏」他的糧食—這就是農人口中的「儲蓄」。他需要的是一個「積存」他的儲備物的地方。

在一個看天吃飯的農業社會，一個人的豐盛收成與辛勤工作顯然沒有什麼關係，因為農人總是受制於他們無法控制的因素。但是貪婪者並不這樣看待這個世界──他們認為他們得到的東西，都是他們努力贏得的。這個財主認為是他贏得了這次的豐收，所以他從來沒想過上帝可能與這件事情有任何關係。即便他認為這次的豐收應該歸功於上帝的祝福，他的腦海中也從來不曾浮現過下面這個念頭：他所得到的額外賞賜，是為了分享給他自己以外的人。

很清楚地，上帝給了這傢伙額外的賞賜。他應該要問的問題是：「主啊，你希望我拿這些多出來的東西做什麼呢？」我希望你可以把這句話大聲說出來。準備好了嗎？「主啊，你希望我拿這些多出來的東西來做什麼呢？」再試一次。

但是貪婪的人不是這麼想的。老實說，我有時也不這麼想，那你呢？ 當我有一點餘裕的時候，我總是想，我真幸運啊！ 就像這個寓言中的財主，我總是能想出一個計畫來處理這些多出來的財物。我通常認為這些都是為我預備的。畢竟這是我努力的成果，所以這是我應得的，我要把它儲藏起來。這正是這個財主決定要做的事：「我要這麼辦：要把我的倉房拆了，另蓋更大的，在那裡好收藏我一切的糧食和財物，然後要對我的靈魂說：靈魂哪，你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安逸逸地吃喝快樂吧！」（路加福音12:18-19）

更大的穀倉！ 真是個好主意！ 這可以解決所有問題，他將可以一勞永逸。

這個寓言中的財主罹患了「大倉症」——大穀倉症候群。大倉症是那些心靈受到貪婪汙染的人經常罹患的一種病。仔細想想，我岳父其實就是靠著那些有大倉症的人謀生的。他在喬治亞州中部擁有許多小型倉庫，這些倉庫裡堆滿了人們家裡裝不下的東西，大部分都是些垃圾。但是當那些垃圾值點錢時，它們也能拿來換錢。

反過來說，能變成現金的垃圾，原本可以用在更好的地方，幫助那些不富有的人。但是這樣的事並沒有發生，這些人決定租一個更大的穀倉。你知道為什麼嗎？ 因為他們想：「有一天我可能會用到。」就為了萬一他們哪天可能會需要那個東西，他們就決定要儲藏它。

好消息是，我的岳父是個十分慷慨的人。他提供空間收容他顧客那些「萬一可能有用」的垃圾，每月向他們收取租金，並將這筆錢的一部分拿來支持有價值的公益事業。他因良好的管理而受到信賴，而他的顧客則為他們的「東西」付租金。這實在有點諷刺。所以，如果你住在喬治亞州中部並為大倉症所苦，就給鮑伯打個電話吧，他會將你的錢用在更好的地方。

現在，回到我們的故事吧。

在宣布了要建造更巨大穀倉的想法之後，這位財主解釋他為什麼選擇這樣做。記住，貪婪總是找尋一個「好的」東西，然後躲在它的後面。例如，這個人決定建造更大的穀倉，理由是為了保障他的未來。現在他將擁有他未來「多年」所要用到的所有東西。這並沒有什麼錯。多虧了有紀律的規劃並把握儲蓄的機會，他的孩子才不用在他年老時照顧他。

如果故事就此結束，我們可能會認為這位財主是個榜樣。但是故事並沒有結束在這裡，不會有故事是結束在那個地方的。儘管財主確實對人生的各項所需進行了詳細的規劃，但他考慮得還不夠遠。某方面來說他是對的，他的確需要考慮他的未來，但不是以他所想的方式。他以為自己的人生還有很多年，但正如他在評估自己的豐收時忘了把上帝考慮進去一樣，他在數算自己剩下的年歲時，也忽略了上帝的因素。

他以為充裕的物質生活可以確保他擁有充裕的時間，但是這兩者之間沒有任何關係。就在財主決定留下他所賺一切的那一天，他卻失去了一切。或者更準確的說法是，他的一切失去了他。

就在財主和穀倉翻修專家講完電話後，他接到了一個令人震驚的消息：他今天晚上就要死了。他即將學到一個令他難以承受的教訓：他所擁有的財產數量並不等於他的生命長短。在他用完他的東西之前，他會先用完他的時間。

事實證明，這個財主比他自己以為的還要依賴上帝，因為他所分配到的時間完全取決於上帝。不幸的是，他不明白他所分配到的財物也同樣取決於神。

當上帝告知這個壞消息時，祂也問了這位財主一個對每個人都有深遠意義的問題：「你這個糊塗人，就在今夜，你得交出你的生命；那麼，你為自己所積存的一切財物要歸給誰呢？」（路加福音12:20）

這個問題的答案應該是顯而易見的：歸給另一個人。到了最後，另一個人將得到他「賺得」所以也「應得」的一切，然後儲蓄起來。到了最後，另一個人將擁有他為自己積存的那些財物，而不是依靠上帝的供應。而最終，他的所有一切也都會分給其他人，不是因為他慷慨大方，而是因為他死了！ 這就更加諷刺了。

「糊塗財主」的寓言引導我們注意到一個明顯、但經常被忽略的現實：最終，我們宣稱擁有的一切都將歸他人所有。到最後，人們所擁有的一切都會被分送出去。所以，以為我們所得到的一切都是為了讓我們自己使用的想法十分短視，也很愚蠢。這不是一件有疑問的事情，這是一件確定無疑的事，問題只在於時間和方式而已。我們不是在還有時間時將這些財物分出去，就是當時間用盡時讓人將這些財物拿走。

耶穌以一個嚴峻的警告結束了他的預言：「凡為自己積財，在上帝面前卻不富足的，也是這樣。」（12:21）這就是耶穌對「貪婪之人」的定義：一個為自己積存財物，在神面前卻不富有的人。在耶穌的話中，「在神面前富足」就是在需要幫助的人面前慷慨大方。貪婪的人就是小心翼翼地儲蓄、吝嗇地付出的人，不論男女。

但是耶穌想要藉著這個警告傳達什麼呢？ 如果我們只對儲蓄大方，對於付出卻吝嗇，他說我們會發生什麼事？ 死亡嗎？ 我不這麼認為，不論是吝嗇或大方的人，死亡都是必定會發生的事。意外死亡嗎？ 我也不認為。我認識一些慷慨的人，也在意外中去世。相反地，有一些非常貪婪的人卻活到了很老——令他們貪婪的親戚們懊惱的是，他們就是死不了。

完全的失去

這個故事的真正寓意是：那些對儲存財富的熱中遠勝於付出意願的人，當他們的生命到盡頭時，將會遭到完全的失去。那位財主的命運在死亡時遭到了完全的翻轉：他失去了今生的一切，而在下一世中也沒有什麼可拿來炫耀的。他不僅失去了生命，還失去了他認為是「生命」的一切。他在世上富足，在神面前卻貧窮，因為他將所得的一切僅用於自己的私人消費。

用耶穌的話來說，他是個糊塗人。他可能是一個大多數人都會羨慕的人，但他是個糊塗人。他也可能是一個許多人都會想要效法的人，但他仍是個糊塗人。這個財主糊塗到一種程度，他竟然認為物質上的富裕就意味著充裕的時間。他也糊塗到以為他的好運是自己努力工作的結果。他糊塗到明知當死亡降臨時，他就會失去一切（包括任何進一步展現他的慷慨的機會），卻從沒有將自己的財富分一些給沒有那麼幸運的人。

正如米儂．麥羅夫林（Mignon Mclaughlin）曾在《神經質之人的第二本筆記本》（The Second Neurotic's Notebook）中所說的：「要錢還是要命？當一個賊向我們提出這樣的要求時，我們都知道該怎麼辦，但是當上帝這樣要求時，我們卻不知道。」

這個糊塗財主的寓言告訴我們兩件重要的事：首先，它從上帝的角度定義了什麼是貪婪。其次，它提供了簡單的補救措施。對我們而言，問題在於上帝對貪婪的定義比大多數人樂意接受的要寬泛一點，而無可避免地，貪婪的解決方式是非常實際的那一種。

簡單地說，解決辦法是養成習慣。這種習慣具有一種力量，可以將我們的心從貪婪的轄制中解放出來。

書籍介紹

本文摘錄自《告別受委屈的自己：清理侵蝕關係的四種情緒債務，給自己沒有虧欠的愛與關係》，啟示出版

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作者：安迪．史坦利（Andy Stanley）

譯者：陳雅馨

被虧待的委屈、對他人的虧欠感，催生了四種情緒債務，

就是這些債務，造成了關係中的衝突、傷害與裂痕！

【四種侵蝕關係的情緒債務】

罪惡感──我虧欠你，所以害怕面對你 憤怒──你虧欠我，你欠我道歉和補償！ 貪婪──我虧欠自己，再多拿一點也沒關係 嫉妒──上天虧欠我，為何給別人卻沒給我？

金錢上的債務可以還清，

情感和人際關係上的債，卻沒那麼容易償還。

了解債的來由與關係，是清空債務的第一步。

婚姻不再親密、職場人際出問題、親子關係疏離、友誼出現裂痕……你所面對的人際困境，大多是累積在心中的情緒債務造成的，如果放任不管，它們會摧毀你的家庭、事業、親密關係，甚至影響你的內心，讓你在情緒的支配下說出不恰當的話，變成一個行事不討喜的人。

安迪牧師擁有多年的教會牧養經驗，累積了豐富的輔導案例，他在書中一一探討這些破壞性的力量——罪惡感、憤怒、貪婪和嫉妒，並提供實用而具體的四種心靈練習，幫助你反擊回去，讓你掌控那些在不知覺間控制著你的情緒，修復破碎的人際關係。

無論你是想和伴侶建立更深刻的聯繫、需要打破你和某個孩子之間的隔閡，或是讓一段友誼更上層樓，本書都能帶領你將心靈打掃乾淨，重新和家人、伴侶、朋友、同事建立正向的情感連結。

附有六週的討論題目，小組討論或個人學習都適用

列出明確的處理步驟，確實解決內心衝突、修復關係

和孩子一起閱讀、討論，幫助孩子保護自己的心

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Photo Credit: 啟示文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航