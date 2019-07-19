《好姿勢，救自脊》：有椅背卻坐到腰酸背痛？你需要「靠背三部曲」

文：鄭雲龍、邱淑宜

坐姿覺察的練習

首先我們來覺察，坐下來時是身體哪個部位在支撐軀幹。我們坐下來時的「底座」是什麼？答案是坐骨！

坐骨位在脊椎下方，是骨盆最底下的骨頭。之所以叫「坐」骨，就是因為它是我們坐著時上半身的底座，順著脊椎往下摸，可以找到薦椎，再下去是肛門，尾椎則是摸不到的。

坐姿正確時，骨盆直立，只有坐骨接觸椅面上，薦椎是懸空沒有碰到椅面的，這樣的坐姿稱為「坐姿中心姿勢」，能讓脊椎排列在最佳狀態。

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練習一：找到坐骨，練習「坐姿中心姿勢」

學習坐姿中心姿勢，也就是練習如何將頭部安放在最適當的位置，同時使肌肉、骨骼、神經都處於最適當平衡的狀態，尤其是要喚醒背肌，讓背肌對身體的支撐負起責任。在經常練習有了這些體認之後，就能將這個正確的姿勢應用在生活中，改善你的坐姿。

箇中的訣竅，是在坐著時，想像自己的頭頂懸著一根線，從天花板吊下，並有一個往上的拉力幫助你維持身體的挺立。

準備一張硬椅面的椅子，不要坐沙發，才能有正確的覺察及感受。 坐於椅子二分之一處、不靠背，想像你在量身高，身體向上延伸。兩腳打開與髖同寬，注意膝蓋不要太開，也不要夾起來變成內八。 手肘在肩關節正下方，不可雙手伸直放膝蓋上。 坐好後，輪流抬起左右臀部，用左右手觸摸左右臀部的正下方，你會發現各有一塊硬硬的骨頭，雙手手掌向上、指尖朝內，放在臀部下面再坐下去，你會感覺到左右臀部有一塊略尖的骨頭壓在手上，這就是坐骨。 坐著時最能分散脊椎骨壓力的姿勢，就是「坐姿中心姿勢」。這個姿勢的要求很簡單，就是從骨盆到整根脊柱都保持直立，呈現脊椎的自然生理曲線。此時保持身體中心線向上延伸，腳尖朝前，雙肩自然放鬆，眼睛直視前方。

建議你每次練習這種坐姿中心姿勢至少3分鐘。用呼吸覺察自己是否坐對了。想像你在量身高，在身高最高時深呼吸，慢慢吸氣、慢慢吐氣，覺察呼吸是否順暢，順暢才表示姿勢正確。這個時候你也會感覺到，身體的重量是頭部的重量壓在肩膀，肩膀的重量則是往下到骨盆的最底下，也就是坐骨。

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練習二：坐姿中心姿勢的應用

坐姿應用是在坐姿中心姿勢的原理下，讓自己具備「因『椅』制宜」的能力，知道沒有椅背的椅子該怎麼坐、有椅背的硬面椅該怎麼坐、椅背椅面都軟塌塌的椅子（如：沙發）又要怎麼坐。

狀況1：沒有椅背的圓板凳

坐圓板凳沒有椅背可以靠，或是騎摩托車時，請保持量身高身體向上延伸的姿勢。

如果坐久累了，想要讓你的背肌及腰稍微休息、放鬆一下時，可以做以下的伸展。

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狀況2：有椅背的椅子

如果椅子有椅背可以靠，該怎麼靠也是有學問的，我稱之為「靠背三部曲」：

把臀部塞到椅子最裡面。 將身體坐直，想像正在量身高。 用量身高身體向上延伸的身姿「掛」在椅背上，就像是把外套掛在椅背上的那種感覺。

雖然從側面看，身體是斜靠在椅背上，不過這只是大腿跟身體之間（髖關節）的角度改變而已，此時大腿跟身體呈現約110度的角度，但因為脊椎仍維持自然的生理曲線，身體的重量依然是傳遞到坐骨，因此符合坐姿中心姿勢的原理，你可以用深呼吸測試，從呼吸是否順暢，來判斷姿勢是否正確。

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鄭老師的好姿勢小學堂：不可鬆弛地靠著椅背



上述「靠背三部曲」的第三個步驟，千萬不能變成上半身鬆垮垮靠著椅背，這樣會讓骨盆往後傾，脊椎失去生理曲線，身體重量就會集中在頸椎跟腰椎上，完全是錯誤的坐姿。

另外，坐在沒有椅背的椅子上，大腿跟身體之間的角度只能大約90度；但如果椅子有椅背可以靠，大腿跟身體之間的角度可以略大，但脊椎的生理曲線不能改變喔。

狀況3：沙發椅

我去電影院看電影時，也是會將臀部塞到底，用標準的坐姿中心姿勢坐好，

但常常後面的人會拍我肩膀說：「先生你能不能坐低一點？」因為我擋到他看電影了。看看四周，我發現看電影的人通常都坐得很隨意很放鬆，這種姿勢，就是很多人坐沙發的姿勢。

沙發的椅面通常都很深，所以就算努力塞，臀部也塞不到最裡面，這時候我們往後靠在椅背上，只有上背部能靠在沙發椅背上，下背部碰不到椅背會產生一個空隙，由於這個空隙無法撐住我們的脊椎，脊椎不是拉直的，肚子就掉下去了，這樣子就是「骨盆後傾」，也叫做「腰椎後凸」，這就不符合坐姿中心姿勢的原則，而且這種坐姿通常愈坐愈滑，你的身體一直往下溜。

那該怎麼辦？靠「沙發三寶」──靠背墊、腳踏墊及綁腿帶，讓你坐在沙發上時，能前有撐（腳踏板）、後有靠（靠背墊），雙腿不亂擺（綁腿帶），這時候坐的姿勢會非常穩定。不過記得起身時拿掉綁腿帶，不然可能會跌倒。

1、沙發三寶之一：靠背墊

每個人家裡或多或少都有幾個抱枕或靠枕，但不一定每個都適合當沙發靠背墊，像我辦公室的靠枕就太軟，我靠上去身體一放鬆，呼吸還是悶的，它撐不住我的脊柱，所以我會拿另一個比較紮實的墊子來加強。我依照「坐下三部曲」──臀部塞到底、量身高、掛上去──的步驟坐下來後，覺得我呼吸變得順暢舒服，所以這才是合適的靠背墊。

大家可以先拿手邊有的墊子搭配組合，太軟的換比較不軟的，或太軟的搭配比較紮實的；椅面太深時，一個不夠就放兩個，如果手邊的墊子都不適合拿來當靠背墊，再去買新的。

如何選購靠背墊？如果要說哪個牌子比較好，我當然會說「身體智慧」的最好，因為我研發時要求腰靠的部位要有足夠支撐，同時必須能上下調整位置、前後調整厚度，如此才能因應每個人腰部的位置，以及適應每一款沙發椅面深度。

總之，需要自己去感覺及觀察靠背墊的大小及柔軟度是否適中，掌握一個大原則：好呼吸就是好姿勢，只要你靠上去，覺得呼吸順暢，這樣的靠背墊就是適合的。

一個合適的靠背墊就能避免椎間盤的退變，請勿輕忽。

2、沙發三寶之二：腳踏板

腳踏板就是像火車上給乘客踏腳的斜斜的踏板，下面有止滑墊，當我們坐在沙發上，雙腳踩在腳踏板上，這樣的支撐感會讓我們坐得很穩，而且可以讓大腿跟小腿的角度略大於90度，膝蓋也比較舒服。

許多人坐沙發時因椅面過深的關係，雙腳無法平穩踏在地面上，導致坐姿鬆垮，殊不知只要有一個腳踏板，整個姿勢就會改善很多。

這裡提醒一下，小板凳因為沒有傾斜度，不但沒有腳踏板的功效，還會讓膝蓋高過髖關節，導致腰椎後凸，所以請勿用小板凳代替腳踏板。

3、沙發三寶之三：綁腿帶

不少人坐沙發都有不對的姿勢，比方說盤腿、把腳「架」在沙發上，或斜靠在椅背上看電視，或把腳放到茶几上，或是翹二郎腿。怎麼矯正這些壞習慣？就是用綁腿帶把腿綁起來！

綁的位置大約在大腿靠膝蓋的地方，綁的鬆緊範圍大約是與髖同寬，不必綁太緊，以「綁好後拳頭可以伸進去」為準。

使用綁腿帶並不是要你去依賴它，而是要協助你改掉坐下來時雙腳的不良動作，讓身體記住正確坐姿的身形，配合運動糾正錯誤的筋膜形態，加上將良好坐姿內化於心成為你的反射行為，等到你坐各種椅子都能維持好姿勢，就不需要再用綁腿帶了。

不過長時間外出時最好還是帶著綁腿帶，我平常都會隨身攜帶綁腿帶放在包包裡，在搭火車、高鐵或飛機等長途旅程時，就拿出來讓自己能維持良好的坐姿，即使閉起眼睛打個盹睡個覺，也一樣能「坐如鐘」。

書籍介紹

《好姿勢，救自脊：超人氣脊椎保健達人教你改變NG姿勢 從脊開始 找回健康》，時報文化出版

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作者：鄭雲龍、邱淑宜

健康來自正確的行立坐臥，你的生活型態，決定你的健康狀態。

從彎腰、蹲下、由站而坐、由坐起身，到上下樓梯，這些人們習以為常的生活動作，卻最容易因為我們錯誤的行為模式，導致脊椎與膝蓋受到傷害。脊椎的毛病，必須靠好姿勢搶救。面對脊椎造成的各種毛病及症狀，你真正要做的，絕對不是只有看醫師，更重要的是要改變你的生活型態，建立正確的動作認知，以及進行功能訓練，才能不只擁有健康，更能創造健康。

脊椎保健達人集二十多年精心研究最有效的正脊之道，告訴你：祛酸止痛必知的正脊觀念 ╳ 4種生活基本姿勢的自我檢測法 ╳ 13種最被輕忽的日常動作練習。只要扭轉日常生活中立行坐臥的「劣勢」，改「斜」歸正，就能找回健康。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航