原能會核發：「許可」運轉40年的核一廠除役

（中央社）原能會今（12）日宣布，依《核子反應器設施管制法》規定，核發核一廠除役許可。台電取得許可後應啟動除役相關計畫。但新北市政府仍未核發核一廠一期乾貯水保完工證明，台電無法將核燃料移出反應爐，也無法進行實質除役，台電指出，雙方代表擬在7月底前會面。

陪伴台灣歷經能源危機、經濟起飛年代，核一廠成為台灣首座除役的核電廠，1號機40年商轉執照在去年12月5日到期，2號機將在今年7月15日屆滿。

原子能委員會中午透過新聞稿指出，在民國104年11月25日收到台灣電力公司提出的核一廠除役許可申請與相關文件，並於民國106年6月28日，審查通過「第一核能發電廠除役計畫」及「第一核能發電廠技術與管理能力及財務基礎評估報告」。

原能會指出，台電於今年7月4日提出環保署認可的環境影響評估及相關資料，經原能會審查結果，確認核一廠除役作業規劃符合相關法令規定，台電公司的技術與管理能力足以勝任除役任務，合於核子反應器設施管制法第23條第1項規定，因此依法核發除役許可。

原能會表示，台電取得核一廠除役許可後，應依核定的除役計畫執行，原能會也將於除役期間執行視察及審查作業，確認台電確實按照除役計畫，推動除役拆除等相關作業，其中包含除役期間的各項輻射防護、使用過的核子燃料與放射性廢棄物管理、環境輻射監測及工程管理等工作，以維護民眾健康與環境安全。

原能會強調，核能電廠除役是社會關注的議題，原能會已於網站上建立核能電廠除役管制專區，將持續公布核一廠除役安全管制與公眾參與等相關資訊，供民眾參閱，落實資訊公開，使除役安全管制作業透明完善。

核一乾貯水保卡關，台電新北7月底前討論

依照台電計畫，除役工作將以25年分4個階段進行，前8年為停機過渡階段，接下來12年為除役拆廠階段，再後3年為最終狀態偵測階段，最後還需2年土地復原階段。

台電發布新聞稿表示，核一廠獲發除役許可，象徵電廠25年除役工作正式啟動。

台電指出，核一廠運轉40年期間，最多共有近600名台電員工努力維持2部機組穩定運轉，2部機組累積發電量達3379億度，等同提供超過200萬戶、40年的用電量，其中，2號機在民國75年締造連續穩定運轉418天，打破當時世界紀錄，2005年1號機以運轉538天，創下同型機組最高紀錄。

台電將在8月起陸續拆除電廠鐵塔與氣渦輪發電機組，不過，依據國際核電廠除役程序，核電廠需將反應爐心用過的核子燃料退出至乾貯設施，才能實質進行除役工作。然而，核一廠2座反應爐爐心仍存放已使用的燃料束，一期室外乾貯場至今仍無法取得新北市核發的水土保持設施完工證明。

台電表示，無法將核燃料移出，影響反應器及相關廠房等拆除工作。

台電主管說，新北市政府或許會因原能會核發除役許可而轉變態度。台電將持續與新北市政府溝通，向新北市說明乾貯設施安全性，預估雙方代表將在7月底前會面。台電也會透過訴願及各種溝通方式，盼地方政府能協助第1期乾貯設施啟用。

這位主管強調，「核一除役，但核安不會除役」，將全力維護既有爐心燃料安全，待第2期室內乾貯設施完成後，台電也會將全數用過核子燃料移至室內乾貯設施，兼顧除役時程並滿足社會各界期望。

台電說，除役執行過程將持續監測環境，不會影響確民眾與周邊環境，請民眾放心。

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核稿編輯：楊之瑜