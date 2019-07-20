《愛對了，每天都是情人節》：男人和女人，誰比較傾向「因愛而性」？

文：楊聰財、魏兆玟

對於異性，你了解多少？

不管你是男性或女性，讓我們試著做個小測驗，看看你是否了解異性。

以下敘述何者為對？

男生比女生善於社交。 男生比女生有自信。 男生比女生重視成就感。 女生的語言發展能力比男生好。 男人抗壓性比女人強。 男生的數學、空間方向感比女生好。

在兩性的講座裡，我常會以此問題來開場，並試著詢問在場聽眾對於異性到底有多少認識。剛開始，我總擔心這樣的題目會不會太過簡單？大家是不是都早已熟悉這些狀況了呢？然而經由多次演講的經驗累積，我才知道，很多朋友其實相當不了解另一半的世界。

以上6個敘述，正確的答案是4、6。你答對了嗎？雖然有很多人會說，許多男性可都是懂得交際的能者，但身為男性精神科醫師，我必須坦承女性在人際關係的整合與運用上，確實要比男性高明許多，特別是在關鍵時刻，女性常會自然而然地展露出溫婉柔順，但又潛藏著柔中帶剛的能力，讓身為男性的我相當折服。但有關自信、成就感這類的特質，則按個人成長背景的不同，而有不同的發展。特別是在現代社會，女性在許多領域與舞台上都能自由發揮，因此女性的自信心與成就感，也常會比男性要來得卓越。

從生命之初就決定了不同

在生命發展的過程裡，從我們在母親的肚子裡開始，除了基因之外，左右男性與女性行為特質的，還有荷爾蒙（Hormones）這個關鍵因素。在科學研究上，有愈來愈多的資料顯示，影響性別發展的雌激素和睪丸酮，也大大地影響人格特質的發展。

在母親懷孕初期，原始胚胎內存在不分性別的腺體，直到胚胎的第6、8週，Y染色體上的性別啟動男性性徵的TDF蛋白質，胎兒開始由原始女胚性腺「轉性」成睪丸，並分泌睪丸酮，開始了最初的性別戰爭。透過科學家的研究，我們知道，先天接受較高濃度睪丸酮的寶寶，其成長過程所展露的先天特質都偏向男性，在組織力、空間力等方面的能力較強；但若沒有Y染色體，一切都像沒發生戰爭一樣，便朝女性胎兒發展。

總體上女性語言發展能力確實比男性好，而男性數學、空間方向感，則比女性要來得強，但在生物科技發展日新月異下，我們發現這些特質的發展大都受到荷爾蒙影響──荷爾蒙左右了更具體的人格發展，因此我們也可能遇見那些溫婉而有同理心的男性，以及組織力、自主力、空間感強的女性出現。至於「抗壓性」急性期男性有較高能力反應，但若壓力源持續存在則男性大腦內神經細胞死亡數目更多，反觀女性表現比較能「撐住」壓力毒素對身體的損傷！無怪乎「為母則強」也有科學性依據。

腦袋內容物也不同

美國哈佛大學校長桑默斯（Lawrence Summers），曾針對女性在科學界人數比男性少的議題提出看法，他認為其中重要的因素之一，也許是「兩性的腦子在結構上有天生的差異」。

以目前大眾所熟知的兩性腦部行為特徵大不同為例，一般我們講到男人腦部的行為特徵，包括：積極進取、組織力強、競爭力大、自主能力、自我依靠；女性腦部的行為特徵則包括：具有較佳的語言技巧、敏銳的覺知、較好的記性、良好的社會認知、有同理心、能設身處地為人著想、善解人意、良好的人際關係、渴望與人溝通及分享私密等。

透過現代的MRI（電腦斷層掃描）我們可以發現，男性說話大都靠左腦（特定區域），而女性則左、右腦共同使用（Bannett，SaliWeizi，耶魯大學研究，1995）；其中，女性連接左右兩個大腦半球神經組織「胼胝體」體積則大於男性，透過動情二醇（estradiol，為主要雌激素）加成運作，女性左右腦的連接效率更勝於男性。實際記錄女性與男性一天說話的用詞量，女性一天可使用達2萬字、男性一天則使用7000字（Roger Gauss，UCLA研究，1990）看來，女人愛聊天是天性使然啊！

此外，與性別不同的腦組織則包括：

下視丘（hypothalamus）：性本能的核心，又被人稱為野獸中心。由於男性接觸到與性有關的訊息時，此處的反應明顯大於女性，這就是為何男人總是「因性而愛」的原因。

海馬迴（hippocampus）：人類記憶中樞，透過雌激素的運作可以增加連接度。由於此部分是女性明顯大於男性，這也說明了為何女性總是連800年前的事都還記得一清二楚。（不要懷疑，她真的都記得，就是心理學上「蔡佳尼克效應」。）

蠢蠢欲動的荷爾蒙

荷爾蒙，在醫學上稱為激素，其英文原詞即從希臘文「興奮活動」一詞而來，是透過內分泌而產生的化學物質，並隨著血液輸送到全身，控制人體生長、新陳代謝、神經傳導等。

目前，科學上發現影響我們的荷爾蒙約有75種，其中25種為蛋白類荷爾蒙、50多種是載體（carrier），而其中控制兩性神經荷爾蒙的重要卡司如下：

雌激素（estradiol）：控制女性性慾，能產生勾引欲望，並可增強記憶、思考及語言能力，更是提升女性「自我感覺良好」的激素。

睪丸酮（testosterone）：決定男性性慾，增強侵略性、攻擊性特質。

黃體素（progesterone）：排卵後分泌，女性情緒穩定劑，可抑制雌激素「超女」的欲望，但啟動「血拼」行為藉以紓壓。

血管升壓素（ADH）：單一配偶基因，雄性動物中的「專情指數」。

催產素（oxytocin）：又稱「社交激素」，讓人產生依賴、信任的滿足感，負責情感網路聯繫，表現母性行為，但可以透過擁抱就能促進分泌。

多巴胺（dopamine）：負責「愛情迴路」的「快樂因子」，分泌增加時會促進好奇心產生陶醉感。

藉由以上許多神經荷爾蒙作用，我們可以看出幾個男與女重要差別：曾有科學研究發現，男人是每52秒就可以想到性，雖然這項數據後來被美國「性的社會結構：性行為」（The Social Organisation of Sexuality: Sexual Practices）調查所推翻，調查統計是54％的男人一天只想到性幾次而已（沒說是幾次），43％則一星期或一個月想數次，而4％的男性更是一個月不到一次；然而根據金賽性學報告的大規模研究，則指出男人約每1～2分鐘想到性。其實不管是次數或頻率，比起女性的真實感受來講，請記得男人「真的很容易」在大腦裡閃過性愛的念頭。

女性則傾向「因愛而性」。在大腦結構及荷爾蒙的作用下，女性天生傾向觸覺、聽覺、辨色力及語言的運作，所以女性天生期待浪漫感覺與親密擁抱。而「性行為」對於女性而言，必須建構在男女雙方的情感與愛意上，這一點，已經透過科學確實且完整地加以分析。若以「性」比較兩性差異，男性強調「廣度」，女性則注重「深度」，自有科學上的依據。

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書籍介紹

《愛對了，每天都是情人節──以「16型愛情氣質」探尋屬於你的美好伴侶》，時報文化出版

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作者：楊聰財、魏兆玟

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Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航