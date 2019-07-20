《愛對了，每天都是情人節》：荒木經惟或許情慾流動，但始終只鍾愛陽子一人

文：楊聰財、魏兆玟

情色攝影師的深情告白

如果一個男人的工作是為裸女拍攝充滿情慾訊息的照片，過程中也毫不避諱地碰觸女性身體，甚至會真正發生關係；而另一半無從置喙，因為情慾始終是他的念想，也是他創作的驅動力。有多少女人能夠接受呢？

荒木陽子可以，因為她這輩子愛的就是日本當代情色攝影名家荒木經惟。而荒木經惟藉攝影工作處處留情嗎？他或許情慾流動，但始終只鍾愛陽子一人。

他們的故事

由母親與外婆撫養長大的陽子氣質優雅，連青春期都未曾叛逆過，加上清秀外表，當她畢業後進到廣告公司工作，立刻就是公司公認的美女。某天公司請陽子擔任內部刊物的模特兒，她就這樣和當時在同公司擔任攝影師的荒木經惟見面了。

比起讓陽子加倍展現親切甜美的模樣，荒木經惟竟是請陽子收起微笑，因為那樣才是他想捕捉的陽子表情。這句話讓陽子印象深刻，此後荒木經惟也經常在攝影棚替陽子拍照，恬靜拘謹的陽子在一次次的拍攝相處之中，偶爾發現自己會漸漸擺出不文雅的姿勢，這一面也讓她很吃驚。

兩人之後交往了3年，荒木經惟向陽子求婚，並買了一本色情畫集當作訂婚禮物；婚宴現場更大剌剌地在投影片中放上他為陽子拍攝的裸照，讓陽子外婆為之氣結。蜜月期間也頻於用攝影記錄兩人點滴，包含許多私密時刻，最後印製成荒木經惟首本攝影集。

之後攝影就一直以極高密度記錄著兩人生活，居家點滴、散步時光、喜怒哀樂、親密裸露等等，直到陽子罹癌入院治療期間都未曾停止。甚至在陽子迴光返照之際，荒木經惟都拿起相機頻密地捕捉各個角度，也在陽子氣力散盡之前伸手與陽子相握，夫與妻最後一次的握手，鏡頭一樣沒有錯過。在陽子離世後一年，荒木經惟曾失去生存意志，幸得好友支持走了過來，但藝術動力騙不了人，那一年他竟幾乎只拍空景。

與整段婚姻生活並行的，還有荒木經惟聞名國際的攝影工作。他以情慾、私密、裸露等照片作為藝術表現，亦與模特兒過從甚密，甚至在性工作者專題拍攝時，也先與性工作者們共宿再拍照。

陽子身為妻子，第一反應也會難以接受，但很快地就選擇理解荒木經惟的喜好，並尊重他的個人特色與追求。荒木經惟的不羈與瘋狂，其實意外地貼合陽子內心那個始終不敢灑脫反叛的靈魂，恬靜的外表之下，其實恐懼著遇到溫吞敦厚的男人，混混沌沌、無風無浪地度過平庸一生。

一般丈夫若看到在酒吧喝多的妻子，轉頭就和陌生男子熱吻，會因此火冒三丈；但是荒木經惟會拿起相機，並請他們再吻得激烈一點。陽子說，和這樣的人在一起，從來沒有厭倦過：「他是丈夫，但他更是攝影師；我是妻子，但我更想是他的女人。」

愛情氣質分析

當ISFP藝術家型（荒木經惟）遇見ISTP鑑賞家型（荒木陽子）

藝術家型非常清楚自己想追求什麼樣的伴侶、什麼樣的感情生活，對於人生方向也從未質疑。但是他們從不大聲張揚，即便旁人或輿論有所誤解猜測，他們也不會急於解釋爭論，這些評論不會在他們心中造成任何傷害或壓力，只繼續默默地完成想做的事，懂的人自然就能相處。就算顯得特立獨行，但總是與世無爭的。

鑑賞家型會依照伴侶狀態達成尊重的平衡關係，當伴侶愈樂於讓鑑賞家型無憂地沉浸在喜愛的事物中，他們就會相對地給予伴侶同等包容。或許有些人會擔心伴侶的性格、習慣不一定適合這樣安心的「放手」，但是鑑賞家型不會對伴侶杞人憂天，總以正面態度面對風險。這也有賴於他們的低情緒化，今天答應伴侶的事情，不會因為明天一場爭吵或小動作的猜疑，就決定翻盤。

當荒木經惟遇見荒木陽子，藝術家型對於自由的需求，就正好被鑑賞家型的包容接納了，情慾攝影、性能量流動，在這段婚姻裡都不是問題。鑑賞家型不是不在乎伴侶的所作所為，隨興而不隨便的他們，恰恰是先理解了伴侶的內涵，才會毫無罣礙地尊重伴侶。荒木經惟自始至終地深愛陽子，完整地表現了藝術家型渴望擁有長期穩定伴侶的需求，他們對伴侶其實是很死心塌地的，不會盲目地為了自由而走遠。

同樣擁有S（實感）和P（依賴）的特質，讓兩人都是活力十足的探險家，樂意把「活在當下」視作人生首要目標，各種生活形態、職涯規劃，在這樣的組合裡都很容易有發展空間。尤其當荒木經惟的工作如此超乎常規，如果沒有兩人的務實當基礎，陽子內心還很容易有小劇場的話，婚姻生活應該會格外波折。

楊醫師觀點

某種程度上陽子真的很愛荒木經惟，才能展現這份隨之而來的包容。可能荒木經惟從相識、相戀到結婚的過程，不斷和陽子分享他的工作狀況、創作需求、藝術概念，慢慢地陽子也認定了另一半以此為本業。所以之後即便荒木經惟真的和一個又一個模特兒發生關係，陽子也能從「吃醋背叛」的感性反應，轉為「工作本質」的理性判讀。

但是陽子的信念還是根基於愛的，她唯有明確知道荒木經惟愛她的前提下，才能理性地包容這些。這不難察覺，因為人可以同時喜歡很多人，但很難同時愛很多人，當你真正地愛一個人時，是需要付出很多能量的。男人多半因性而愛、先性後愛，但若以最理想狀態來說，性和愛最終應該要綁在一起。如果只談性，那就沒有發揮身而為人的意義了，因為那樣動物也做得到。

我想如果陽子發現荒木經惟的注意力開始長期停佇在特定模特兒，接受度應該也會大幅下降。愛情裡的包容是有領域性的，荒木經惟的愛情裡只能有陽子，外在性事、逢場作戲可以來來去去；一旦侵入愛的領域，陽子還是會響起警報。人都會希望完全擁有所愛，愛是相對自私的；今天若一個人完全沒有獨占性，也要考慮是否真的是愛了。

除了荒木經惟這樣在藝術實現上的追求，還有很多可能的個人實現會與家庭價值衝突，例如一方想出國深造、迷上極限運動等等，一定記得要為自己的行為負責。一旦決定有所追求或有所放棄，都要清楚動機原因，日後如果責怪別人，就是當初不願為自己負責。

像是如果荒木經惟為了顧及陽子感受，放棄藝術追求，未來可能會怨懟道「當初我都是為了妳」，關係就變得糾結了。一旦下了決定，良好長久的夫妻關係應該共同商量如何相處、如何照顧彼此等等，持續滿足家庭需求，不要為他人的人生負責。

Wendy老師觀點

性和愛雖有模糊地帶，但要分還是分得開，最根本的差別在於──愛是需要學習的，性就相對本能。先有性的本能，產生好奇、好感，才想要進一步接近對方。以這個形式來看，一見鍾情的愛似乎有點不可能了，那樣很多時候其實只是喜歡，而愛和喜歡本來就不一樣。

如果你覺得陽子能接受另一半工作時和別人上床，是很不可思議的事情，但理智和科學可以告訴你，當男人說：「我跟那個女人只是上床，我不愛她。」的確可能是實話！情感上固然很難受，但那裡面真的沒有愛。社會學家John Lee的6種愛情類型，可以說明為何以上為真：

浪漫愛（情慾之愛）：強烈且無法控制，以感官和外表吸引力在主導，將激情視為重要的元素。 神經愛（依附之愛）：渴望時時黏在一起，以占有為出發點，需要對方的關注與肯定，有時造成雙方壓力。 遊戲愛（遊戲之愛）：強調自由、要求新鮮感，只要伴侶不在身邊或新鮮感消退，就可能尋求新對象，當今社會常見。經濟是最大考量。但原生家庭若力量夠強，還是會願意去承諾。 現實愛（理性之愛）：麵包重於愛情，需要一起計畫未來，彼此分析衡量利弊得失；如果認為門戶、學歷懸殊就有可能放棄，愛情是有條件的。 奉獻愛（利他之愛）：只要對方喜歡、可以獲得幸福快樂，他們願意承擔任何犧牲和委屈，相信愛是付出且不求回報。 伴侶愛（友誼之愛）：喜歡細水長流，懂得尊重對方，並給予足夠信任，願意花時間慢慢培養感情。

荒木經惟對於他拍攝的模特兒，大概屬於其中的浪漫愛（情慾之愛）吧！其實浪漫愛很容易激發，男人可能接收視覺刺激，要是再加上黃湯下肚、理性降低，性本能就更強烈了。但也毋須譴責或意外，因為正是這項本能，人類才得以繁衍呀。

相關書摘 ►《愛對了，每天都是情人節》：男人和女人，誰比較傾向「因愛而性」？

書籍介紹

《愛對了，每天都是情人節──以「16型愛情氣質」探尋屬於你的美好伴侶》，時報文化出版

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作者：楊聰財、魏兆玟

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Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航