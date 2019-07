文:愛瑪.高德曼(Emma Goldman)

婚姻與戀愛

關於婚姻和愛情的流行觀念是,它們是同義詞,它們起源於同樣的動機,且涵蓋了相同的人類需求。像大多數流行的觀念一樣,這個觀念同樣也不是以確切事實,而是以迷信為基礎。

婚姻與愛情,沒有任何共同之處;此二者如南北兩極那般遙遠;事實上,其彼此是對立的。毫無疑問,有些婚姻是愛情的結果。但是,那並不是因為愛只能在婚姻中表現自己;更確切地說,是因為很少有人可以完全超越婚姻這個傳統習俗。對今日眾多男性和女性而言,婚姻不過是場鬧劇,但是畏於公眾輿論,仍臣服於婚姻枷鎖。無論如何,雖然有些婚姻是以愛為基礎,而且在某些情況下,婚姻生活中仍允許愛的持續存在,但我堅持認為,愛的持續並非因為婚姻使然,而且也不需要婚姻。

另一方面,說愛情起因於婚姻,則是完全謬誤。在極少數情況下,人們確實聽說過一對已婚夫婦在婚後墜入愛河的神奇案例,但經過仔細檢查,我們會發現這只是既已結婚而不得不做出的調整。當然,這種逐漸習慣彼此的情感,實在不同於愛情的自發性、強熱度與美好,沒有了這些元素,婚姻的所謂親密性,必然有辱女人與男人的人格。

婚姻,首先而主要地,是一種經濟安排,一種保險協定。它不同於一般的人壽保險協議之處,僅僅在於它更具約束力,也更嚴苛。與投資相比,婚姻的回報率微不足道。在購買與辦理一項保險時,人們以錢支付,且可隨時停止支付。但是,如果女人須付的保險費是個丈夫,則她得用她的名字、她的隱私、她的自尊,與她的整個生命去支付,「至死不渝」。此外,婚姻保險迫使她處於在個人與社會層次上終身依賴、寄生、完全無用的狀態。男人也付出了他的代價,但由於他的活動領域更廣泛,婚姻並不像限制女人那般地限制他。他只比較在經濟意義上,感受到婚姻的枷鎖。

因此,但丁對煉獄的名言,同樣適用於婚姻:「入此門者,了斷希望」。

說婚姻是一項失敗,只有非常愚蠢之人,才會否認。吾人只需一窺離婚統計數字,便能了解婚姻實際上是個多麼難堪的失敗。那些了無新意的庸俗人士,辯稱是放縱的婚姻法與女性日漸放蕩,導致離婚日增,但事實並非如此:首先,十二樁婚姻中,有一樁以離婚告終;其次,自一八七○年以來,每十萬人口的離婚人數,從二十八人增加到七十三人;第三,自一八六七年以來,作為離婚理由的通姦行為,增加了百分之二七○.八;第四,遺棄率增加了百分之三六九.八。

除了這些令人吃驚的數字之外,還有大量的戲劇與文學材料,進一步闡明了這一主題。羅伯特.赫里克(Robert Herrick)的《在一起》(Together);皮涅羅(Pinero),的《中間管道》(Mid-Channel);尤金.沃爾特(Eugene Walter)的《付全額》(Paid in Full)和其他幾十位作家,探討婚姻作為和諧與理解之因素的徒勞、乏味、汙穢與不足。

有思想的社會研究者,不會滿足於關於離婚現象的流行膚淺理由。他將深入探索兩性生活種種,以求了解為何婚姻證明是如此悲慘的。

愛德華.卡本特說,每一段婚姻背後,都存在著兩性的終身環境;兩個如此不同的環境,致使男人與女人始終像陌生人。由於迷信、風俗和習慣之間不可逾越的鴻溝,婚姻沒有發展彼此了解和尊重的潛力;而若無彼此了解與尊重,每個婚姻結合,都注定要失敗。

憎恨所有社會虛假的易卜生,可能是第一個意識到此一重要事實之人。他筆下的娜拉離開了她的丈夫,並非——如愚蠢的劇評家所說的那樣——因為她厭倦了自己的責任,或者對女權有所需求,而是因為她了解到,八年來她實和一個陌生人住在一起,並為他生了幾個小孩。有什麼比兩個親近了一輩子卻仍是陌生人的情況,來得令人更覺羞恥、更有辱人格的嗎?關於女人的知識——除了確定她有著討人喜歡的外表之外,還有什麼有必要知道的呢?這個社會還是不夠成熟,仍被女性沒有靈魂的神學迷思所壟罩,認定女人只是男人的附屬,是他的肋骨做成的,只為了讓那些堅強到會害怕自己影子的紳士們便宜行事。

或許,是女人所源出的那根肋骨材質不佳,導致了她的劣等。無論如何,女人既然沒有靈魂——那還有什麼需要去了解她的?此外,一個女人愈是沒有靈魂與精氣,愈有當妻子的料,因為她愈願意專注奉獻於丈夫。正是這種對男人優越性的屈從默許,使婚姻體制長久以往,似乎未受到挑戰地持續著。如今,女人正在成為真正的自己,正逐漸意識到自己得以掙脫主人恩惠的獨立存在,因此過往被視為神聖體制的婚姻,其根基開始侵蝕損害,再多感情用事的悲嘆,也無法挽留之。

一般而言,女孩家幾乎從嬰兒時期,就被教導婚姻是她的終極目標;因此,她的種種訓練與教育,都須朝著那個目標而進行。就像為屠宰而被養胖的沉默野獸一般,她為那個目標做好一切準備。然而,奇怪的是,她對性事這個關於為人妻與人母角色的主要功能之了解,卻大大地少於一般工匠對自己手藝行業的了解。對於一個受人尊敬的女孩來說,了解婚姻關係中的男女情事,是不雅和汙穢的。哦,這真是社會要求女性表現得體的嚴重矛盾:就靠著一紙婚姻誓言,便可將原本被貶為汙穢之性事,翻轉為無人敢質疑或批評的最純潔、最神聖的安排。

然而,這正是一般擁護婚姻者的態度。未來將為人妻與人母的女性,對於其在婚姻這個競爭市場裡的唯一資產——性——卻被迫處於一無所知的狀態。就這樣,她與一個男人建立了終生關係,卻發現自己被最自然健康的性這個本能所震驚、感到厭惡甚至憤怒。可以肯定地說,婚姻中的不幸、悲慘、壓力與身體苦痛的很大一部分,是由於對性事的可怕無知,而這個無知,竟被稱許為美德。當我說由於這樣可悲的事實,導致不止一個家庭破碎時,我一點也沒有誇張。

然而,如果女人是自由的,並且在沒有國家或教會的批准下成長至足以了解性的奧秘之年紀,她將會被譴責為完全不適於做腦袋空空、但錢包滿滿的「好」男人的妻子。有什麼比這樣的事,還要令人感到憤怒:讓一個健康成熟且充滿活力熱情的女性,不得滿足其自然天性,必須克制其最熱切的渴望,乃至於損害其身體並摧折其精神且扼殺其憧憬,戒絕性經驗的深邃美好與喜悅,直到一個「好」男人前來娶她為妻?而這,正是婚姻的意義。除了失敗之外,此種安排還能如何告終呢?這不過是讓婚姻與愛情有所區隔的其中一個,雖然並非最不重要的因素。

我們活在一個實用的時代。羅密歐和朱麗葉為了愛而甘冒惹怒父親的風險,與葛麗卿為了愛情不顧鄰居嚼舌八卦的那些時代,已不復存在。如果還有年輕人在極少數情況下,讓自己體驗浪漫愛情這般奢侈的話,他們會被長者處置,被訓斥與規勸到他們恢復「理智」為止。

社會灌輸給女孩的道德教訓,不是這個男人是否引發她的愛意,而是他有「多少錢」。美國實用生活中,重要而唯一的至高無上法則是:男人能謀生嗎?他可以養妻嗎?這是唯一可以證明婚姻正當性之事。漸漸地,這樣的訓誡,充斥著女孩的每個念頭;她的夢想不是月光和親吻,笑聲和淚水;她夢想著購物之旅和討價還價的櫃檯。這種靈魂貧瘠與低俗汙穢,成了婚姻制度固有的因素。國家和教會不認可婚姻之外任何兩性結合的理想,僅僅是因為婚姻需要國家和教會對男女的控制。

毫無疑問地,有人還是繼續重視金錢勝過麵包。尤其是那個出於經濟需求而被迫自給自足的階級。當我們回想自從女性進入工業領域求職以來,至今不過是段短時期,但女性地位已由此產生巨大變化,這確實相當驚人。六百萬的女性工資所得者;六百萬婦女啊,有著與男性一樣被剝削、被強奪、進行罷工,是的,甚至挨餓的平等權利。還有別的嗎,我的主人?是的,存在於各行各業中的六百萬工資勞動者,從最高等的勞心者到最辛苦的勞力者,像礦工與鐵路工;是的,甚至包括偵探與警察等行業。是啊,女性解放已完成了。

然而儘管如此,在這龐大女性工資勞動者的行列中,只有極少數人像男人一樣,將工作視為終身職。不論男人有多麼虛弱衰老,他都被教導應該獨立,自給自足。喔,我知道在目前這種經濟雇傭關係中繁重工作著的勞工,沒有人是真正獨立;不過,即便最窮的男人,也不願成為寄生蟲;無論如何,至少他不願被人家這麼認為。

女人呢,則將她的工作身分,視為生命中的過渡階段,只要第一個追求者出價,她的工作就可以被拋到一旁。這是為何要動員組織女工,比動員組織男工來得困難許多。「我為什麼要加入工會?我就要結婚嫁人,組織一個家庭了。」難道她不是從嬰兒時期,就被教導將婚姻視為她最終的天職嗎?不過她很快就知道,家庭雖然不是像工廠那樣大的監獄,卻有著更堅固的大門和柵欄。家庭有一個忠實的守護者,沒有人可以逃脫它。而這最悲慘之處,是家庭並不將她從工資奴隸制中解放;它徒然增加她的苦差事。

根據一份最近提交給委員會「關於勞動和工資,以及人口擁擠」的統計數據,紐約市有百分之十的工資勞動者已婚,但他們必須繼續從事這個世界上收入最低的工作。在此糟糕的生活條件下,還加上沉重乏味的家務勞動,家庭還剩下什麼所謂的保護與光榮?事實上,即使是結了婚的中產階級女孩,也不能說那個家庭是她的家,因為是男人給她這個家庭領域。此處的重點,不在於那丈夫是個混帳畜生還是個好好先生。我想說明的是,婚姻只能通過丈夫的恩典,來保障女人有個家。

就這樣,她年復一年地在他的家中四處勞動,直到她的生活和人事,變得像她的周圍環境一樣乏味、狹窄與單調。這也難怪她變成一個嘮叨、小氣、好口角、愛八卦、令人難以忍受的人,從而讓她的男人走出家門。而就算她願意,她也不能離開這個家;她沒有別的地方可去。此外,即使短暫的婚姻生活,也讓女人把自己的技能全然拋棄,使得一般女性無法在外在世界存活。她在外表上變得隨便邋遢、動作笨拙、無法做決定、判斷力懦弱,成了大多數男人視為重擔且討厭,因此厭惡和鄙視之人。這對生命的影響而言,真是非常鼓舞人心的氛圍啊,不是嗎?

但是,若沒有婚姻,要如何保護孩子呢?畢竟,孩子不是最重要的考慮因素嗎?真是虛偽的騙局啊!婚姻理論上要保護孩子,但有成千上萬的兒童貧困和無家可歸。婚姻理論上要保護孩子,然而孤兒院和少年感化院卻被擠爆,且預防虐待兒童協會(Society for the Prevention of Cruelty to Children)一直忙著從「鍾愛」的父母那裡,救出小受害者,將他們置於該協會(又稱為傑瑞會社[Gerry Society])更加愛護的照料下。哦,這真是對婚姻的嘲弄啊!

婚姻可能有「將馬帶到水邊」,亦即予人機會的能力,但它曾讓人們真的喝水嗎?法律可逮捕父親並將之定罪;但此舉,是否就此停止孩子的飢餓?如果父母沒有工作,或者隱藏了自己的身份,那麼婚姻會怎樣呢?它援引法律將為父之人,依法懲辦以張「正義」,安全地將他與外界隔絕;然而,他的勞動成果,並不是給他的孩子,而是歸國家所有。這個孩子擁有的,不過是父親穿著條紋囚衣的頹喪記憶。

至於說到保護婦女――這裡就談到婚姻的禍害了。並非婚姻真的保護了她,只是這個想法如此令人反感,如此對生命的侮辱與讓人憤恨,如此貶低人的尊嚴,以至於讓人永遠地譴責這種寄生體制。

婚姻體制就像其他父權安排――例如資本主義。它剝奪了人與生俱來的權利,阻礙了他的成長,毒害了他的身體,讓他處於無知、貧困與依賴的狀態,然後再建立慈善機構,在人們剩下的最後一絲自尊中興盛發展。

婚姻制度把女性變成了絕對依賴的寄生蟲,絕對依賴。它使她喪失了生命的奮鬥力,消滅了她的社會意識,癱瘓了她的想像力,然後以看似仁慈保護、實為危險陷阱的姿態,加諸於她身上,實可謂對人性的歪曲嘲弄。

如果母性是女性本性的最高成就,那麼,除了愛和自由之外,它還需要什麼其他保護?婚姻不過玷污、激怒、並腐化她的成就。難道婚姻不是對女人表示,只有跟著我,妳才能夠帶來小生命嗎?若她拒絕出賣自己以獲得做母親的法定權利,難道婚姻不是將她譴責到走投無路,並且貶低和羞辱她嗎?難道婚姻不是只批准婚內的母親身分,即使她是在仇恨、強迫中受孕?然而,如果母性源於自由選擇、愛情、狂喜和大膽激情,難道它不是將一個荊棘冠冕放在一個無辜生命的頭上,用血腥的字母雕刻出可怕的稱號,雜種?就算婚姻包含了所有它宣稱的美德,它危害自由母性的此一罪刑,已永遠將其排除在愛的境界之外。

愛,是所有生命中最強烈和最深刻的元素,是希望、歡樂與狂喜的預示;愛,是所有法律、所有慣常習俗的挑戰者;愛,是人類命運中最自由、最強大的塑造者;如此一個令人感嘆信服的力量,怎麼能與婚姻那個由國家與教會誕育的可悲雜草,相提並論?

自由戀愛?彷彿愛情什麼都是,但就是不自由的!人類收買了大腦,但世上數百萬人都未能收買愛情。人類制服了肉體,但全球所有的力量,都無法壓抑愛情。人類征服了整個國家,但所有的軍隊,都無法征服愛情。人類已經束縛和抑制了精神,但在愛之前,他卻全然地無助。高踞寶座,坐擁的黃金可實現所有輝煌與盛況的人類,一旦愛情對他擦身而過,他仍舊貧乏而孤寂。如果愛情停留在此,即使最破舊的小屋,也會發散出溫暖、生命與色彩的光芒。可以說,愛具有使乞丐成為國王的神奇力量。是的,愛是自由的;它無法在其他的環境中停留。在自由中,愛毫無保留地、豐富地、完全地獻出自己。一旦愛情生根,法令中的所有條文,全世界的所有法院,都無法將其從土壤中拔走。然而,如果愛情的土壤貧瘠不生,婚姻怎麼可能讓它開花結果?這就像轉瞬而逝的生命,對抗死亡的最後絕望抗爭。

愛不需要保護;它是自己的保護。只要是因愛情誕育的生命,就沒有孩子會因為缺乏感情,而遭遺棄或挨餓。我知道這些是千真萬確的。我認識那些與自己所愛的男人結合而自由地成為人母的女人們。很少有婚生子女,得以享受自由的母親有能力賜與的照顧、保護與奉獻。

當局權威的捍衛者們,懼怕自由的母親到來,會搶奪走他們的獵物。如果女人拒絕不分青紅皂白地繁殖後代,有誰來打仗?誰來創造財富?誰來當警察與獄卒?國王、總統、資本家與神父們,都呼叫著種族、種族啊!就算把女人貶低墮落成生產機器,種族也必須被保存延續——而婚姻體制是當權對抗女人邪惡的性覺醒的唯一安全閥。但這些企圖維持束縛狀態的瘋狂努力,都是徒勞的。教會的法令、統治者的瘋狂攻擊,甚至法律權力,也同樣徒勞無功。女人不願再與當局同流合汙地,去繁殖生病的、無力的、衰弱的、可憐的人類種族,他們既沒有力量,也沒有道德勇氣,去擺脫貧窮和奴役的枷鎖。

相反地,她希求有更少且品質更好的孩子,透過自由選擇,在愛情中被誕育和養育;而非像婚姻加諸在婦女身上的強求。我們的偽道德主義者,還沒有學會對孩子的深刻責任感,也還未了解自由的愛,已在女人的胸膛中甦醒。她寧願永遠放棄母親身分這個光榮,也不願在一個只呼吸得到毀滅與死亡的環境氛圍中,將新生命帶到人間。而如果她真的成了母親,她會竭盡所能地,給予孩子最深刻和最好的生命。和孩子一起成長,是她的座右銘;她知道,只有以這樣的方法,她才能幫助建立真正的男性和女性。

當易卜生以大師手筆描繪阿爾文夫人(Mrs. Alving)時,他心裡必然有著一個自由母親的形象。她是個理想的母親,因為她已經成熟到超越了婚姻及其所招致的所有令人厭惡懼怕的事物,因為她已打破了她的鎖鏈,讓她的精神自由飆升,直到它回復成為重生與堅強的人格。唉,拯救她的命根子奧斯瓦爾德(Oswald)卻為時已晚;但對於了解到在自由中的愛是美好生活的唯一條件,卻不算晚。那些像阿爾文夫人一樣,為了她們的精神覺醒而付出血淚代價的女人,將婚姻視為一種懲罰,一個淺薄、空洞的嘲弄。她們知道,不論愛持續短暫瞬間或是永恆,它都是開創新種族與新世界,唯一具創造性、啟發性與提升性的基礎。

在我們現今弱小如侏儒的狀態中,愛對大多數人來說,確實仍像個陌生人。被誤解和迴避,愛很少得以生根;或如果愛確實出現,也很快就枯萎死亡。愛的纖弱素質,不能承受日常磨損的壓力和緊繃。它的靈魂太深邃複雜,無法適應我們社會結構的黏膩汙穢。愛與那些需要它的人,一起哭泣、呻吟和受苦,但卻仍缺乏攀升到愛情高峰的能力。

有一天,有一天男人和女人會崛起,他們會到達山峰,他們會懷著壯志、堅強與自由地相遇,準備好接受、分享,與沐浴在愛情的金色光芒中。有什麼幻念、想像或天才詩人,能約略預示愛情所能激發出男女生命力量的潛能之一二。如果這個世界有任何機會,孕育出真正的伴侶關係與合一性的話,只有愛情,而非婚姻,能為其根源。

書籍介紹

本文摘錄自《無政府主義和其他論文》,暖暖書屋出版

作者:愛瑪.高德曼(Emma Goldman)

譯者:許慧琦

Photo Credit: 暖暖書屋出版

