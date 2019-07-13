【圖輯】蘇丹政變中的堅強女性：為了民主自由，被棍棒毆打不算什麼

2019年4月11日，北非國家蘇丹傳出軍事政變，執政長達30年的政治強人巴席爾（Omar al-Bashir）在軍隊包圍總統府的狀況下，宣布請辭。這起政變後，蘇丹轉由軍政府暫時接管，但與社會的對話始終未達成共識，甚至還出現多起軍隊襲擊民眾的事件。

然而，這場政變後，蘇丹女性的表現跟遭遇，是這個國家種種黑暗面的縮影。

薩莉赫｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在國外住了六年的薩莉赫（Khadija Saleh）於政變前的三月回到蘇丹，跟示威者一起上街對當時執政的巴席爾發出怒吼，對長期的經濟不佳提出抗議。

政變後的6月3日，位在蘇丹首都喀土木的國防部外廣場，軍隊向抗議群眾開槍，造成上百人死亡，而當時薩莉赫就在附近，被軍隊用棍棒毆打。「我從一個安全的國家回到這裡，因為我希望家鄉能有更美好的未來。」41歲的薩莉赫如此表示。

加布拉拉｜Photo Credit: Reuters/達志影像

即使如此，抗議行動沒有被軍隊擊退。53歲的社運人士加布拉拉（Nahid Gabralla）說，6月3日她也被襲擊。「蘇丹可以更好。我的女兒應該生活在一個美好的國家，所以我們要爭取蘇丹民主化、真正改變我們的權益。」

這些女性社運人士說，很多目擊者稱士兵把女性內衣架在槍桿上，炫耀他們強姦過的女性人數。根據美國醫療組織與當地醫務人員的合作中發現，蘇丹婦女面臨強暴、暴力與不人道對待，但這些數字很難具體量化。

由軍政府組成的蘇丹人權委員會負責人表示，已經針對這些性暴力進行調查，但沒有進一步說明細節。

瑪西｜Photo Credit: Reuters/達志影像

過去，在威權總統巴席爾治下，女性受到男性的嚴密掌握，甚至女性只要沒有遵循伊斯蘭教規定就會被捕，即使僅是穿上褲子。35歲的瑪西（Mahi Aba-Yazid）為此穿上長褲參加抗議，因為這箝制了她所投入的時尚服裝設計。

「我的手臂有一個子彈造成的傷口，我當時血流如注，但他們依然繼續打我。」瑪西如是說。

塔潔汀｜Photo Credit: Reuters/達志影像

41歲的塔潔汀（Amel Tajeldin）是四個孩子的母親，她和丈夫輪流照顧孩子，只為了上街參加抗議。在6月3日的攻擊中，軍隊正好包圍了塔潔汀和她的夥伴，其他人發現後叫她們快跑，但已慢了一步。

「當我們跑走時，警察就攻擊我們，為了保護頭部，我只能用手臂，所以我的兩隻手都傷痕累累。像我們只是被警察棍棒毆打算幸運的，那些被軍隊襲擊的人都受到嚴重的傷害。」塔潔汀如是說。

曼碩爾｜Photo Credit: Reuters/達志影像

儘管暴力情況嚴重，但蘇丹軍政府仍與反對派達成協議，在正式的民主選舉前，向反對派分享權力共治。不過12月曾參加抗議遊行卻被關的曼碩爾（Nagda Mansour）說，很多人其實不太相信軍政府的誠意。曼碩爾還說，與軍政府共享權力只是一個開始，不代表混亂的結束。「作為人權維護者，我希望蘇丹的司法可以在過渡期間有足夠的保障與功能。」

49歲的法菈（Manal Farah）在抗議行動中失去正在唸大學的22歲兒子，她當時拜託兒子不要上街，但兒子堅持參加抗爭。

「政府當然希望讓我們這些母親阻止兒女上街。但事實上，無論我們說了什麼，孩子們在達成抗爭前都不會停止。」法菈如此說。

「當他去讀大學時，便開始問蘇丹為什麼如此腐敗不堪。他說這個現象必須改變，要有一個嶄新的蘇丹。而我衷心祈禱，兒子的願望在未來能夠實現。」

法菈｜Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航