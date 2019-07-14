郭董的選舉支票一直開，但這些政見真的可行嗎？

近日郭董提出0－6歲幼童將「全額由國家扶養」，話才剛說出口，就被同黨競爭對手朱立倫打臉：「一年高達2500億的資金，該從何處來？」

郭董亦不甘示弱，怒斥其他政壇人物「毫無想像力」。他聲稱他的幼托政策「不需動用政府預算，將建立台灣『大數據基因健康工程』，以創新的方式來自籌財源」。

很可惜眾多父母們開心不到一天，郭董就換了個說法 :「將徵收富人稅，組成『國家主權基金』來賺錢養小孩」。

空泛的說法讓人有異常似曾相識的感覺。郭董芭樂票一直開，說法轉變之快，似乎跟一直喊發大財的同黨競爭對手，有著異曲同工之妙。

Photo Credit: CNA 在國民黨的反鐵籠公投凱道大會師活動，郭台銘、韓國瑜的支持者各自在現場舉牌力挺。

郭董的選舉支票，真的可行嗎？

這世界上有國家幫人民養小孩的嗎？當然有。歐洲部分國家確實有「政府一路照顧國家幼苗」的政策。那麼，郭董的說法聽起來好像也不是不可行？

但，看事情不能只看一半。首先該問的第一個問題是，錢從哪裡來？北歐優厚的福利政策，是建立在高稅率（普遍在40％左右）的基礎上。反觀台灣，實質稅率幾乎可說是全球最低，僅約12％。顯然，由國家來全盤照顧你家的小孩，是以高稅收為必然代價的。

於是，我們要來探討一個根本的問題：國民辛勤努力所賺取的經濟果實，應該主要由政府來主導分配？還是更多由個人來決定怎麼花用？

錢是我們辛辛苦苦賺來的！我們有權自行決定，該怎麼運用自己收入；我們有權自行決定，該怎麼把錢花在自己孩子的教育資源！賺多花多，賺少花少，端看個人能耐，結果也自行負責。 我們更多相信政府。我們決定，將賺來的大部分的經濟果實交給政府，並由政府主導，將我們上繳的錢重新分配，統一提供服務，給孩子們合適的教育環境。我們也相信，這樣做能夠達到更公平的結果。

前者更著重個人的選擇自由、主張個人的能力發揮，個人也必須為自己的選擇負起責任。後者更著重社會的公平，主張將經濟果實重新分配，以達到「沒有人掉隊在後面」的理念。

我們必須說，這兩個相對的價值觀，都有各自的道理，並無所謂好壞。

台灣和美國類似，比較傾向於「小政府主義」。台灣的實質稅率，以全球標準來看，是相當低的。個人所賺得的財富，多數是留在民眾自己身邊自行運用；民眾自己決定花費該如何分配。

有些人比較重視學校教育，將多數的資源投入孩子的學費上面。有些人認為該有更好的家庭生活，所以將養育小孩的資源放在家庭互動上。如上所說的，台灣普遍傾向於「小政府主義」，相信自己能夠更有效率地運用手邊資源，比政府的效率來得更好些。

我們重申一遍：相信個人或相信政府，兩個價值觀都有各自的道理，並無絕對的好壞。但，只有一點是顛撲不破的事實，就是魚與熊掌不可兼得。你要政府少抽稅，就得自己負起賺錢與運用的責任；你要政府多做事，就得犧牲個人收入、多繳點稅金。

台灣可不是拿根棍子往地上戳，就會冒出石油的王道樂土，沒有不繳稅又政府事事包辦的這種好康。

回到郭董的議題，我們該問的是，個人是否願意加稅，來讓國家負起養育下一代的責任？

Photo Credit: 中央社

郭董提案1：「加徵富人稅」是否真的更公平？

郭董前一天才在講「大數據健康工程」，後一天就改口說要加徵富人稅。「大數據健康工程」太虛無縹緲，很難談得上是個可行的解決方案；而加徵富人稅的部份，我們在這得提醒郭董，他對富人稅有著太高的期望了！

前些日子，郭董才說要拿富人稅當財源，來恢復年改短少的軍公教年金。這幾天，郭董又說要拿富人稅當財源，來支應0－6歲兒童全面托育的政見。支票是幾千億幾千億的在開，富人稅的數字卻沒個準確的說法，郭董的選舉政見顯然不是太負責任。

而加徵富人稅真的是政府財政的萬靈丹嗎？倒也未必。

我們並不反對向高所得階層多徵一點稅，畢竟這是兼具稅收數字與公平性的做法。而事實上台灣早就有累進稅率制度，有錢人的稅率高得多，經過蔡英文政府稅改，低收入的負擔也減輕不少。而目前台灣大多數的福利政策，都有設定排富條款，讓福利資源能給到更需要幫助的人身上。

但是，排富條款一般是以稅率20％為界線。這樣的界線，其實大致是落在專業工作者的身上，例如工程師、醫師、律師、會計師等「師」級的繳稅戶。而郭董再三強調的富人稅，其實也多半落在這些高薪酬的專業人士身上。

從社會現實來看，這些人其實充其量也就是中產階級的上半段。有排富的福利沒有他們的份；現行稅制，再加上郭董計劃中的富人稅，這些人可是一毛都跑不掉。比這更有錢的資產家階級，多半有充裕的資源，能夠研究稅制裡面的漏洞，合法避稅；甚至如果把錢放在海外的租稅天堂，以台灣的執法資源，是很難去追蹤的。

乍看之下很合情合理的富人稅，實際執行起來，可能遠遠無法達到理念中的公平性。中產階級註定要淪為政治人物的提款機。

Photo Credit: AP/達志影像

郭董提案2：「主權基金」？沒有你想像的這麼神

至於郭董提到的「主權基金」，是否能夠賺得足夠的報酬率，來支付養育幼兒的費用呢？

或許我們應該先了解一下主權基金的功能：主權基金一般就是國家拿手上擁有的資產，包含外匯存底、國有資產、自然資源（如石油）收入等，到全球資本市場上面投資，期望能夠得到比國內經濟成長更高的報酬率。

主權基金真的有郭董所說的這麼神嗎？也未盡然。我們必須瞭解一件事，就是高報酬率往往伴隨著高風險而來。如果是一個富人拿手邊部分的閒錢去玩期貨，賺了當然一本萬利，賠了心疼也有限。但是國家拿老百姓的血汗錢去投資，就得顧慮到風險的問題；拿去做高報酬的部位，能夠日進斗金當然好，但是這世界上沒有穩賺不賠的投資，基金經理人也不是哆啦A夢，發生虧損的時候，政治責任誰負？這點是得想清楚的。

第二就是，主權基金規模愈大，能夠找到夠規模又適合的投資標的，所謂「夠大的池子」，就愈少。股神巴菲特近幾年就常有「找不到夠深的池水來養大魚」的煩惱。個人企業家尚且如此，更何況是以整個國家為支柱的主權基金？

而現實世界中，我們常看到規模較大的主權基金，多數來自石油大國，像阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達等等，還有就是比較政治上比較集權的國家，例如新加坡、馬來西亞、中國等。

要知道，石油隨挖隨有，短時間內不會匱乏，是能夠真正拿來當作抵押品的實體資產，國民往往也不把它當辛苦錢。而比較集權的國家，在投資發生虧損的時候，老百姓也比較不會向政府究責。

成立主權基金靈活運用是件好事，但要求它高獲利、擔起整個國家的財政重任，恐怕就言過其實了。

外匯存底不等同於國家的小金庫

台灣現在也有主權基金制度，財源主要是台灣數量驚人的外匯存底。那麼，外匯存底拿來成立主權基金，有什麼必須注意的地方呢？首先，台灣的外匯存底，多數是台灣人對全世界各地做生意賺得的美金。台灣人會將美金換成新台幣匯回國內，換掉的美金就成了國家的外匯存底。

此時央行，會用一部分的外匯存底（以國際結算貨幣的美金來計價）作為準備金，來發行國內貨幣，也就是新台幣。換而言之，新台幣的發行基礎，與新台幣在國際外匯市場的價值，跟央行所持有的外匯存底息息相關。

挪外匯存底做主權基金，就得注意到一件事，就是投資發生虧損的時候，觀念上，新台幣能換回來的美金就變少了；換句話說就是新台幣的價值變低了。

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再者，台灣的外匯存底是由台商賺到的美元，向央行換成新台幣所得到的。台灣人既做出口生意，也做進口生意，例如用美元向世界各地採購生產設備、原物料與大宗民生物質。換言之，台灣隨時都會有把新台幣反向兌換成美元的需求。

所以央行一個非常重要的任務，就是保障外匯存底的流動性，以因應隨時可能發生的兌換需求。這也說明了為何台灣並未成立大型的主權基金，只有像台杉這種規模不大、著重在新創事業與政策性產業發展的項目。絕大多數的外匯存底，還是拿去購買美國國債，一方面賺取穩定的利息，二方面美國國債的流動性也不成問題。

因為歸根究柢，外匯存底的擁有者是台灣人民，是台灣人民隨時有可能動用到的錢。央行必須保持足夠的流動性，讓台灣人能夠隨時把美元提領出門做生意。如果把外匯存底拿去進行高風險的投資，一旦鉅額虧損，就有產生美元儲備不足的「擠兌」風險。

郭董自詡為懂經濟，但是似乎提出來的政見，都看不出對經濟規律的深思熟慮。

台灣人，您是要選擇給郭董加稅呢？還是拿著外匯存底，冒著高度投資風險，到全球資本市場大撈一票呢？

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航