《哈佛最熱門的國際關係課》：國際權力分布格局就像一個三次元的棋局

文：約瑟夫．奈伊（Joseph S. Nye）、大衛．威爾許（David A. Welch）

新的世界秩序？

解釋權力性質的變化如何影響未來的世界秩序

既然各種錯綜複雜的力量都發揮作用，那麼21世紀的世界秩序會發生什麼樣的變化呢？冷戰的結束確實改變了國際體系，但有關「新的世界秩序」漸露端倪的言論則是值得質疑的，因為人們對於秩序（order）這個詞的各種解釋是大相逕庭的。現實主義者聲稱，戰爭的爆發是因為國家在無政府世界中追求權力和安全，在無政府世界中沒有最後的秩序仲裁者，國家只能靠自力救濟和使用武力。按照這種觀點，秩序主要是指國家間權力分布或者國際結構。自由主義者和建構主義者則認為，衝突以及預防衝突，不僅取決於權力平衡，也取決於國家的國內結構以及國家的價值觀念、認同和文化，還有跨國挑戰、解決衝突的國際制度等。

自由主義者的看法與現實主義者相反，他們宣稱，諸如聯合國這樣的國際制度，透過穩定期望（stabilizing expectations），使國家產生連續性的觀念和相信今日的合作行為會在明日獲得回報，從而有助於防止衝突和建立秩序。因此在自由主義者看來，秩序與民主和人權的觀念以及制度是密不可分的。建構主義者重視規範、利益以及行為的認同，並且提醒我們，「秩序」會透過行為者與社會結構之間的互動而發生演變。因此，有關秩序的理解總是存在著爭議，秩序從來就不是一個價值中立的詞，秩序也是不可預測的。比如，美國所偏好的世界秩序可能與中國所偏好的世界秩序很不一樣，而且一定大大有別於「伊斯蘭國」所偏好的世界秩序。

還有人認為，秩序更多地包含著陰謀。在以美國的派特．羅伯遜（Pat Robertson）和法國的尚馬里．勒朋（Jean-Marie Le Pen）為首的本土主義（nativist）或者民族主義團體看來，「新的世界秩序」就是金融和政治菁英為了主導世界所策畫的陰謀。依此觀點，跨國公司和華爾街、倫敦和東京的金融市場沆瀣一氣、損人利己。在某些伊斯蘭基本教義派者的眼中，秩序純粹是西方主導非西方世界的觀念。

這些五花八門的秩序定義顯示，新的世界秩序的含義很難界定。上述每個思想流派都不足以幫助我們理解當前世界衝突的根源。現實主義強調權力平衡是必要的，但還不夠充分，因為正如建構主義者可能會指出的，長期的社會變遷正在侵蝕國家主權規範。有關世界上主要的民主國家之間沒有發生戰爭的觀點也是正確的，但在許多國家，包括某些正在崛起的大國，還不是自由民主國家的情況下，這種觀點就不是萬靈丹了。

過去的冷戰兩極秩序是穩定的。冷戰使得一些第三世界衝突變得更為嚴重，但是美國、歐洲和日本之間的經濟衝突，則為這些國家所共同面對的蘇聯軍事威脅所抑制，而且蘇聯對東歐的控制也壓制了當地嚴重的族群矛盾。兩極秩序已經消失了，但衝突並未終止。然而，衝突的根源卻有所不同。

未來的權力格局

正如修昔底德以來的史學家和政治觀察家一再提到的，迅速發生的權力轉移，是大國衝突和霸權戰爭的主要根源之一。這樣的權力轉移就是最近歷史上發生的大國衝突一個深層的結構性原因，包括德國在兩次世界大戰前的崛起、第二次世界大戰後美國和蘇聯權力的相對上升以及隨之而來的兩強角力。人們有一個強烈的共識，即冷戰後的時期就是一個權力迅速發生轉移的時期，美國和中國實力上升，而俄羅斯走向衰落。然而，人們對於權力轉移的描述和重要性的認識，存在著很大的分歧，而且這些分歧正顯示，未來是不可預測的，不可預測性使得權力轉移成為衝突的一個潛在根源。

有關未來權力結構的一種預測是多極體系（multipolarity）。比如，法國前總統席哈克（Jacques Chirac）就主張回到多極世界中去。如果多極這個詞只是指19世紀的那種情況，那麼很可能會讓人產生誤解。19世紀秩序的基礎是五個實力大致均等的大國之間保持著權力平衡狀態，而冷戰後大國的實力是極不均等的。俄羅斯自1991年以來已經迅速衰落了，其衰落的速度之快、程度之深，幾乎沒人想到過，儘管它還擁有巨大的核武基地，並且憑藉豐富的自然資源依然是一個能源大國。中國的崛起速度之快出乎大多數人的意料，長期保持著兩位數的年經濟成長率，但現在還是一個發展中國家，面臨著一系列的國內挑戰，其中包括經濟增長速度放緩。日本和德國並沒有如某些人在1990年所預測的那樣，成為羽翼豐滿的超級大國。印度雖然取得了巨大的經濟進步，但是若要想發揮自己的潛力、成為一個主要的世界大國，就必須克服一些障礙。美國是唯一的軍事超級大國，但歐盟在經濟規模上與美國旗鼓相當。

一些現實主義者警告說，中國的迅速崛起將在21世紀對美國的霸權構成挑戰，這類似於威廉二世的德國在第一次世界大戰前夕對英國的挑戰。然而，這樣的歷史類比是有問題的。德國的工業實力在1900年以前已經超過英國，而2015年中國的經濟規模只有美國的60%（根據官方匯率計算）。假如中國經濟繼續以10%的年成長率高速發展，而美國的經濟成長率為3%，那麼中國將會在2025年趕上美國。但是，中國正面臨經濟成長的瓶頸，其中包括環境與人口方面的變化，經濟成長率正在下降。不管怎麼說，中美兩國經濟的相互依賴程度是如此之深，以至於雙方都有避免衝突的強烈動機。如果兩國政府處理不好雙邊關係，那麼衝突是有可能發生。然而，一場霸權戰爭並非不可避免。

有些分析家預測，世界將分為歐洲、亞洲和北美三大經濟集團（three economic blocs）。即便如此，全球技術變革以及跨國公司和族群團體等非集團成員、非國家行為者數量的增多，將抵制這三大集團對它們的限制作用。我們在前面已經分析了從文明的角度描述世界秩序的觀點之弊端。

在2003年的伊拉克戰爭之後，也有一些分析家把國際秩序描述為美國的世界帝國。帝國的比喻在很多方面的確很吸引人。美國可以把自己的軍事力量放諸世界各個地區，在世界許多地方擁有自己的軍事基地，當地的美軍司令官有時就像總督般行事。今天的英語像羅馬帝國鼎盛時期的拉丁語，成為了國際通用語言。美國的經濟規模在世界上首屈一指，美國文化具有很大的吸引力。

然而，把首要地位（primacy）與帝國混淆的做法是錯誤的。如果把今天的美國19世紀和20世紀的歐洲海外帝國比較，那麼美國確實不是一個帝國，因為帝國主義的根本特徵是政治控制。雖然美國與其他實力較弱的國家之間的確存在著不平等的關係，而且這種關係使得其他國家容易為美國所利用，但是美國並沒有對它們實施正式的政治控制，帝國一詞不僅不準確，也會誤導。

美國比帝國巔峰時期的英國擁有更多的權力資源。但是，從控制其他國家的行為這個意義上說，美國所擁有的權力比英國小，當時的英國統治著地球四分之一的地方。例如，肯亞的學校、稅收、法律以及選舉，更不用說對外關係，都是受英國官員控制的。今天的美國卻沒有多少這樣的控制權。在2003 年，美國甚至無法讓墨西哥和智利在安理會表決中，贊成通過有關授權入侵伊拉克的第二個決議案。那些把美國稱為帝國的分析家回答說：帝國（empire）這個詞僅僅是一個比喻。然而，這樣的比喻有個問題，即它所表述的華府所具有的控制力，與當今權力分布的複雜形勢是不一致的。正如我們在第七章所了解到的，美國發現自己在伊拉克贏得戰爭要比占領該國容易。

在全球資訊時代，國家間權力分布格局很像一個複雜的、三次元的棋局，你可以縱向地走棋，也可以橫向地走棋。在政治軍事問題這個最高的棋局中，軍事實力的分布呈現為單極，美國是唯一的超級大國。但是在經濟問題這個中間的棋局中，美國不是一個霸權國家或者帝國，必須與一個聯合起來的歐洲平等地討價還價。例如，在反壟斷或者貿易問題上，美國必須與歐洲國家協商和達成協議。在跨越邊界不受政府控制的跨國關係這個最下方的棋局中，權力分布是極其混亂和分散的，行為者五花八門，包括銀行家和恐怖主義者。

除了恐怖主義之外，有關跨國關係的例子還包括：全球資本市場的個人行為者，他們可以制約美國透過利率政策來調控經濟；毒品貿易、愛滋病和全球氣候暖化等問題的產生，有不止一個國家內部深層的社會根源，而且它們是跨越國界的，不受美國政府的控制。使用單極、霸權或者美利堅帝國等傳統詞彙去描述這樣一些跨國問題，是毫無意義的。

那些依據傳統的軍事實力來描述一個帝國的人，所依賴的是單個次元的分析。然而，在三次元棋局中，假如你只重視一個棋局，無視其他棋局，以及沒有看到這些不同棋局的垂直關係，那麼必輸無疑。在反恐戰爭中，美國在最高的棋局上，採取了推翻伊拉克獨裁者的軍事行動，但同時，這又增強了「蓋達」組織利用網路在最下方的跨國棋局上招兵買馬的能力。這些問題代表著全球化的陰暗面，它們具有多邊性質，其解決有賴於合作。把這樣一個世界描繪為美利堅帝國，沒能抓住美國所面對的世界之真實性質。

不僅如此，這樣的分析還有一問題，即美國公眾可能不會容忍自己的國家扮演傳統帝國的角色。美國在1898 年興起為一個世界大國之後，曾經一度想成為一個名副其實的帝國主義國家，但這只是一個短暫的插曲。美國人與英國人不同，對帝國主義的經歷反感。民意測驗顯示，美國人不希望自己的國家成為帝國。相反，公眾繼續支持多邊主義和主張利用聯合國。邁克爾．伊格納蒂夫（一位主張採用帝國比喻的加拿大人）把美國在世界舞台上所扮演的角色稱為「簡約版帝國」（Empire Lite），、或許就是出於這個原因。

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當前的權力分布屬於多層次的相互依存（multilevel interdependence）。世界政治就如同三次元的國際象棋，單從一個次元是解釋不清的。如果軍事權力像貨幣一樣具有互換性，並且可以左右各個領域的結局，那麼這種複雜關係就沒什麼意義。然而，軍事上的強大並不能決定當今世界政治中經濟和跨國關係層面棋局的結果。美國與其他任何一個國家相比，都處於一個比較有利的地位，因為它擁有較多方面的權力資源，但從「帝國」這個詞的傳統含義上說，當今的世界秩序並不是美利堅帝國的時代。世界上唯一的超級大國並不能為所欲為。

全球化所帶來的國際議程上的問題，絕不是一個實力最強大的國家所能獨自解決的，這樣的問題包括國際金融穩定、全球氣候變化、傳染病的傳播以及跨國毒品、犯罪和恐怖主義網絡。21世紀美國權力的悖論在於，這個自羅馬帝國以來世界上擁有最強大軍事實力的國家，無力獨自保障本國國民的安全。

舊觀念的桎梏

冷戰後的世界是很獨特的。建構主義理論家正確地指出，我們不該束縛自己的思想，不應當強求大家都用傳統的機械的有關「極」的比喻來認識國際政治。權力變得更為多次元，結構變得更加複雜，國家變得更容易被滲透。世界變得越來越複雜，這就意味著世界秩序不可能只建立在傳統的軍事權力平衡基礎之上。

現實主義有關世界秩序的觀點是必要的，但也是不充分的，因為它沒有考慮到正在慢慢推動世界走出西發利亞體系的、長期的社會變遷。歐洲國家經過三十年的宗教戰爭，於1648年在西發利亞和約中規定，統治者可以不顧公眾的偏，決定宗教在國家中的地位。秩序的基礎是統治者的主權，而不是人民的主權。在其後幾個世紀中，國家間那種機械式的制衡（正如同撞球一樣）正慢慢地受到民族主義的興起和人民參政意識提高的影響而弱化，但國家主權原則延續下來。今天，跨國間溝通、移民和經濟相互依存的迅速發展，加速了對傳統的秩序和國家控制觀念的侵蝕，並且擴大了舊規範與現實之間的鴻溝。

這種演變使得自由主義的世界政治觀念變得比較有意義：人民和所有國家都是世界政治的行為者，秩序的基礎既包括價值觀、制度，也包括軍事權力。過去被視為不切實際的烏托邦思想的自由主義觀點，比如康德關於建立民主國家聯盟的主張，現在看來並非牽強附會，因為政治學家們指出，我們實際上找不出自由民主國家相互交戰的例子。例如，在討論德國重新統一的影響時，現實主義者和自由主義者之間存在著分歧。

現實主義者認為，歐洲正「退回到未來」（back to the furture），而自由主義者則認為這種看法忽視了一個事實，即新德國是一個民主國家，而且它透過歐盟的制度已經與西方鄰國緊緊相繫。然而，政治學家愛德華．曼斯費爾德（Edward Mansfield）和傑克．史奈德（Jack Snyder）指出，年輕的民主國家會更傾向於介入戰爭，因此動盪地區（比如中東）民主化進程的加快，不一定能很快帶來安全紅利。

自由主義秩序觀念的確不是全新的東西，它們並非對所有國家都適用。冷戰秩序也有規範和制度，但它們的作用很有限。羅斯福、史達林和邱吉爾在第二次世界大戰中達成了有關聯合國的協定，該組織的基礎是多極權力分布。聯合國安理會負責實施集體安全和不侵略弱小國家的原則，五大常任理事國則使用否決權來保護自己。

然而，由於人們事先沒有料到會出現兩極體系，因此這個以制度維持秩序的威爾遜思想難以被付諸實施。兩個超級大國相互否決對方的倡議，聯合國的作用被限制在派駐維和部隊監督停火方面，而不能以武力趕走侵略者。蘇聯權力的衰落導致克里姆林宮在1990至1991年對伊拉克實施聯合國集體安全原則的過程中，採取了與美國合作的新政策。這並不意味著一個新的世界秩序到來，而是顯示有關國家原本在戰時預計於1945年實現的自由制度秩序構想的某個條件再次出現了。

但正如波灣戰爭使得自由主義世界秩序的構想出現了生機，這場戰爭也揭露了自由主義觀念的一個嚴重弱點。聯合國憲章所表述的集體安全原則是以國家為中心，只適用於越過邊界的行為，而不適用於國家內部的民眾相互使用武力的情勢。自由主義者試圖以宣揚民主和自決的原則來規避問題：讓國內的民眾表決是否反對外來干涉。然而，正如本書之前提到的，自決並沒有那樣簡單。到底誰來決定由哪個「自己」決定呢？

當今世界上只有不到10%的國家是單一族群，只有一半國家擁有一個在本國總人口中占75%以上的族群。絕大多數前蘇聯加盟共和國都有很多少數族群，很多國家還有邊界爭端。非洲大概可以被視為一塊大陸，大約有1000個族群生活在50 多個國家內，並且跨界而居。在像加拿大、西班牙和英國語言多元或者族群多元的國家中，少數族群在自己的省或者地區（魁北克、巴斯克和加泰隆尼亞、蘇格蘭）占多數，他們要求擁有特殊地位，爭取獨立。

這種族群多元或語言多元的國家一旦出現問題，衝突的過程是很難結束的。在這樣的世界中，地方自治和國際社會對少數族群權利的關注理應尊重，然而，無條件支持民族自決的政策，可能會導致世界陷入極大的混亂。

相關書摘 ▶《哈佛最熱門的國際關係課》：解釋全球化與相互依存概念的「石油政治學」

書籍介紹

本文摘錄自《哈佛最熱門的國際關係課：國際關係大師奈伊教你洞悉局勢，掌握先機，佈局未來！》，商業周刊出版

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作者：約瑟夫．奈伊（Joseph S. Nye）、大衛．威爾許（David A. Welch）

譯者：張小明

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Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航