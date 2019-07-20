李維菁《人魚紀》小說選摘：Men lead，women follow，這是種非常沙文的舞啊！

文： 李維菁

（前略）

和東尼好起來之後，他才告訴我，一開始他根本不打算教我，因為他覺得我看起來怪怪的，有時候表情怯懦，有時又唐突地盯人看。還有我雖然手腳修長，但晃動起來有種古怪。

重點是，東尼覺得我根本和舞蹈教室格格不入。

我才想起來，剛開始上課時，東尼好幾次暗示，希望我以後不要來上課，或者可以找別的老師，我卻沒聽懂，只是卯足力氣直直往前衝，一直找他上這種對我市井小民來說，學費昂貴的個人指導課。

我忘了究竟花了多少時間東尼才真正接納我，做為一個學生和一個朋友。也許他終於理解儘管彆扭疏離，其實我是溫暖而笨的，更關鍵的是他也發現我對舞蹈有天生厲害的感受力。我很會看舞，有厲害的鑑賞力，但自己學習卻是慢的。眼睛厲害耳朵厲害，但舞步記得慢，對他的指導，也要花上比較久的時間消化，但是一旦理解了就不放手不會忘。

我回家一直練，飢渴到他這樣的選手都吃驚，因此進步非常快。

「你要是從小跳舞就好了，現在一定了不起。」

「為什麼？」

「你身上有好的女舞者的特質。」

「什麼？」

「脾氣壞，認真，飢渴，還有，好的直覺。」

我沒有工作，過簡樸的生活，這世界若花費只在吃飯的話，其實用不太到錢。直到跳舞進入我的人生前，我常常覺得，活在世上自己只是一個隨意就會消失的泡沫，在尚未消失前，我在大海中漂游，大魚過來，我就躲到珊瑚旁，小魚來了，就隨興地跟著游一段，以一跳一跳，一躍一躍，亮光或急流，眼前見到什麼就是什麼。我小歸小，但目光清朗，見到形形色色。有時我則覺得，就順著波流，浮到海面，在太陽光的照射下，應該會折射出淡淡的彩虹，我就這樣消失也沒有關係。

但因為跳舞出現，我不同了，我有了執著，有了欲望與野心。

我常常先穿平底軟底練習鞋試跳，逐漸地可以穿上兩吋半的高跟舞鞋。一開始跟不上的舞步，逐漸地就跟上了，也開始細琢肢體表現。我感受到身體與節奏旋律的結合，出自本能地感到歡喜，接著我著迷於自己對自己的身體是有控制權的。原來我不是無能為力，我是有力量控制自己的。

還有，另一個秘密也許是，我長年以來不曾被碰觸的身體，突然感受到，與別人的身體配合與接觸，竟然能夠有那樣子騰空而起的歡愉，像飛翔，像被溫柔的海浪托住，產生的驚人隊形與表現，以及分享結果的親密，那是一個人做不到的。

「Men lead，women follow，這是種非常沙文的舞啊！」我忍不住埋怨嘆息。

「是啊，但規矩就是這樣定的，想要跳，就只能按照規則走。我也得照著走。」

國標舞分為兩大類共十種，標準舞包括華爾滋、探戈、狐步、小快步、維也納華爾滋；拉丁舞包括倫巴、恰恰、森巴、鬥牛舞、捷舞。就外表來說很簡單，標準舞女生的裙長都過膝蓋，拉丁舞裙長都在膝蓋之上。標準舞比較緩慢優美，拉丁舞則奔放熱力四射。

我只學拉丁舞五種，不學標準舞，因為不喜歡。

東尼也不跳標準舞。「那種舞下半身要和女生完全貼在一起，我不要。」

倫巴是愛侶間的纏綿悱惻，恰恰是俏皮歡快的追求調情，森巴是慶典式繽紛華美，捷舞的話，你就想像自己和友達以上戀人未滿的朋友開心玩樂。

「那鬥牛舞呢？」我問東尼。在所有的舞蹈中，鬥牛舞最尷尬，鬥牛舞只有兩套音樂，舞伴之間的互動有別於倫巴、恰恰、森巴、捷舞，鬥牛舞最讓我心煩跳不好。鬥牛舞的角色分配有兩種，第一種，男生是鬥牛士，女生是鬥牛士手上揮動的紅旗斗篷；第二種男生是鬥牛士，女生是牛。

這種舞的舞伴之間沒有愛侶式的來來回回，沒有溜溜球那樣鬆鬆緊緊的推拉，沒有物理力學般不可抑制的磁性相吸互斥卻又難分難解。

只是鬥牛士與牛，過程與結果單一明確，沒有變化：牛會死掉。

「為什麼？」

「沒有為什麼，規則就是這樣。」

規則就是這樣，雙人舞的規則是定好的，不能翻轉，你要跳就要按規則。

首先，它是雙人舞，一個人不能跳，單數不成立。

其次，兩人一組的權力關係是定好的：Men lead，women follow。

我開始進步，益發不能忍耐帶我找到東尼的女孩小桑，不能忍受和她一起跳。特別是我在個人指導班已經被東尼養大胃口，知道雙人舞伴之間正確的引領互動是什麼，知道那種準確的乾淨俐落，益發不能忍受業餘者毫無章法的牽手推推拉拉，覺得全身被人蹭蹭擦擦，不乾不淨。

我不想和小桑繼續一組上課，但現實擺著，我身邊沒人。

小桑的節拍感錯誤，永遠慢一拍，永遠沒在記舞步，記個大概就隨便跳，跳錯就吃吃地笑，她覺得很開心，上課鬧鬧騰騰，在一片阿姨之中她覺得自信無比。更讓我生氣的是，每次跳不在一塊上，我忍住怒意，擠出笑試圖提問：「剛剛是哪裡弄錯了呢，為什麼我們沒搭上？」

我是希望她想一下自己哪裡跳錯，她卻一回頭就問旁邊的阿姨：「夏天說她不會跳剛剛的，你教她好嗎？」

明明就是她，偏偏她心中總覺得自己沒有錯，是我的問題。我氣得說不出話來，如果她不知道自己拍子不準，如果她看不出自己沒跟上舞序，如果她看不到，注定怎麼學也沒用的。但她覺得開開心心嘻嘻笑笑，跳舞就展現自己很漂亮。

這樣子下去不會有進步的，她會拖累我。

我想甩掉她。

我告訴東尼，他說，等時機，先稍安勿躁。

過了兩天東尼問我：「團體班中看上了誰當舞伴嗎？如果真的看上誰，我們一起想想辦法……」

我心裡其實有愧疚。是小桑帶我見到東尼，來到這裡的。我甩掉她，她以後要和誰跳呢？團體班上多數是夫妻，少數的幾對年輕舞者也來，但都是配好了。一般來說，學舞的女生不太願意改跳男生角色，因為女生是雙人舞中被展示的花朵，而且，若對學舞有野心，想進一步參加比賽，女生就是要跳女生，跳男生沒有未來的。

當初小桑和我搭的時候，她說沒關係，她願意跳男生讓我跳女生，讓著我很友善。但我狐疑與歉疚，因為比起我，小桑才是比較女性化的那個，她喜歡表現自己，卻願意為我跳男生。小桑的世界裡有好多有趣的事，而我的世界只有跳舞。小桑和朋友相約看電影，上課就會遲到，我等她等到發火。小桑對於細節不求甚解，跳個差不多出來就覺得過關，而我總是每個小節與動作，半拍半拍計算，都要跳得確確實實。

團體班上有一對和我年紀相仿的未婚夫妻，兩人比我早來團體班，兩人也上東尼的個別指導班。男生高壯，臉圓，女生嬌小，也臉圓，五官相似，大圓小圓，眼睛也都是圓圓的，笑起來成了下弦月，臥蠶明顯。兩人鼻子直而小，嘴巴小，笑起來有種兒童般的天真感。在叔叔阿姨班，這對年輕人很受長輩疼愛。

未婚妻美心是電算工程師，有時候因為下班得晚，上課遲到，她的未婚夫便自己一人跟著學，不太主動去找其他落單者先搭著跳，反正另一半等下就來了。我也很少主動過去找他搭。有一天，我大著膽子過去搭了那未婚夫的手，一起練習，踩步借位，兩人從頭到尾都不說話，只是身體搭配著。

碰到正確的身體本身就令人愉快，不會重心不穩拉扯你的身體，不會晃來晃去，舞伴正確使用身體，便給你穩定的引領與支撐。原來身體會湧現溫暖，全身通電。對於雙人舞來說，遇到好的身體，多麼可貴。

東尼常說的，拉丁舞的重心要往下一點，腳要深深深深地踩進地裡面去，要踩進去那樣低而穩定的重心，原來是這種感覺。正確使用的身體，男人不需要控制女人的身體，只需以手的方向給出清楚的指示，女人自會回應以漂亮的動作，不用硬去勉強。

那一刻我有點想哭，身體的感受太好了。

不到十五分鐘，美心來了。我立刻放手，移開自己，美心笑吟吟地接過未婚夫的手。未婚夫帶美心繼續跳，他對美心笑，那之前他一直沒有表情。

小桑非常喜歡她自己，從來不覺得自己不好，我養成了壞習慣，因為小桑拖拍，我每次都比正確的拍子快四分之一拍，好讓她拖拍後，我們跳起來像是在正確的拍點上。我忍不住攬下男性舞者該有的引領工作，本能地去推動小桑。我知道，這樣下去我會愈跳愈糟，壞習慣會搞毀一切。

舞伴最好的身型搭配是男生比女生高十到十五公分，這樣子若要做手下轉等動作，比較剛好，男生若個子比女生小或差不多高，很難做出在自己腋下把女生轉來轉去的任何舞步。我將近一六五公分，穿上兩吋半的高跟舞鞋，就一百七十好幾了。想從現成的業餘團體班找身高夠的男生就難，何況人家還要看得上我願意和我練。尤其是教室中的男選手，青春正盛而全副武裝，競爭意志也強。每個人都想找一個可以讓自己加分排名往前的舞伴，根本不可能考慮我。

我跟東尼說，明明跳得那樣軟爛，身體那樣不行，有沒有身體，讓跳同樣的東西，表現出來的差異多麼大。身體不到位，跳什麼都沒用。

東尼摸摸我的頭：「多數人看不出來。」

他說：「多數人在鏡子裡頭，還是看不到自己。他們看不出來就沒有用。看得出來的人，就有機會成為厲害的人，或者，就直接發瘋了。」

我非常想要真正的舞伴，我想往上爬，往舞蹈的核心前進，往頂端的美好前進。我渴望一個屬於自己的舞伴，一個真正可以長期練習，熟悉彼此身體並且發展出長期配合默契的舞伴。

書籍介紹

本文摘錄自《人魚紀》，新經典文化出版

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作者：李維菁

繪者：Whooli Chen

「我們一生要的，就只是漂亮地走路，沒有別的。」

構思逾五年，她將對這世間的所有愛，都寫進這本書

第19屆台北文學獎最高榮譽・文學年金得獎作

鍾曉陽〈告別的禮物〉──專文紀念

詹宏志、朱天文、林懷民、許芳宜、向陽、劉克襄、楊照、陶晶瑩、徐譽庭、呂蒔媛、顏擇雅、蔡珠兒、楊佳嫻、傅月庵、張瑞昌、馬世芳、趙雅芬、張家瑜、張鐵志、李桐豪、詹傑、御姊愛、楊隸亞、連俞涵──聯袂推薦

台灣新銳插畫家Whooli Chen──插畫設計

女孩叫夏天，男人叫東尼，

他們並不相愛。

她看他跳舞，相信那舞裡有她想要的靈魂，

她把自己投入這需要雙人信任的舞蹈，忍受寂寞艱難，

成就一段觸動人們真心的童話。

從來就不是為了愛情而來，

是為了困惑，為了靈魂，為了不朽。

我常想，人魚若不想死，

不想走回海裡變成泡沫，消失在陽光乍升的海天交接之際，會去哪？

我若是人魚，會選擇反方向，

離開海邊，走回陸地，走進人類居住的城市，

用腿上新生出的兩隻腳，學會走路，穩穩地走路，

學習人類的生活，去過新的未知的日子。

在陸上住得太寂寞的話，就學跳舞……

別人的舞場在台上，她的舞場，在愛情在生活在獨自一人的空房裡；

別人從鏡子望見美麗的自己，她看見的，是孤單是困惑是傷痕與難堪。

然而樂音響起，她的舞步總是堅定，彷彿是人魚離海，忍耐著痛楚，一生練習著愛與不愛的從容姿態。

關於本書

珍愛跳舞的夏天，與熱誠認真的國標舞老師東尼、耀眼並具明星光彩的舞者光希、天份高卻想過平凡生活的女孩子恩、驕縱的舞伴又林和貌合神離的美心夫妻……他們在台北城市兀自發光，從相遇、相知到分離，交織出一段段熾燦絢爛的故事。

創作這部小說的終景，李維菁說：「最重要的是，無論人魚或舞者，都處在一種想要與他者結合，想要達到更大夢想中活著的狀態。」從《我是許涼涼》、《老派約會之必要》、《生活是甜蜜》到《有型的豬小姐》，李維菁在小說、散文、詩句之間如魚穿梭，以聰穎透徹的文字撫慰每一顆青春易碎的心，讓每個人讀起她的文字，都彷彿讀到自己。

關於插畫設計

以「女孩細心捧著映照出海底世界的鏡子」為概念，呈現李維菁筆下虛實相映的世界。

封面上的女孩，可以是嚮往人魚單純自由的舞者，

也可以是離海而生用雙腳展開新生活的美人魚，

將世人未見的美麗雙手奉上，輕聲說：

「你看，人魚潛身大海，孑然一身也是幸福的；

而我能跳心愛的舞，在人世的絢爛流光中奔游，就是我自己的幸福。」

翻開第一頁，女孩的鏡中倒影，從繽紛的海底世界變成一雙舞鞋，

那是她心心念念的至寶，在陸上絕美綻放的利器。

讀末，在封底望進人人各自描繪的鏡中世界，你會更明白，

這一生是甜蜜是跌宕是平淡或浪潮，都是每個人自己才能綻放，獨一無二的美麗。

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九