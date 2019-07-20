為什麼我的兒子是過動兒？因著做媽媽的直覺，我想要找答案

文：何善欣（ADHD過動媽善欣，經營有粉絲團與部落格）

我的優雅不見了

帶著兩個孩子回台灣後，再度開始上班族的工作。好些個傍晚，眼看著就要天黑，大兒子幼稚園就要下課了，但會議還沒結束或我手上的工作還未完成，心裡七上八下。常於下班後，暮色中，忍著胃痛，飛車開往幼稚園，能開多快就多快，只要不出事就好。

為了兒子在幼稚園頻出狀況，也為了我有時遲接孩子，有的老師接受我的道歉之後，會善意地提醒我：「女強人」不要忘了媽媽的角色。我又開始懷疑兒子的狀況百出，可能跟我上班有關。其實，是不是女強人，隨人說去，但蠟燭兩頭燒是真的。家庭與工作，是許多職業婦女的抉擇和兩難。若孩子平順好帶，或許日子還可盡量調整安排；但若孩子有特殊的狀況，日子馬上變得捉襟見肘。我年輕時還有的一點氣質和優雅，就這樣慢慢地不見了，取而代之的是狼狽和疲憊。

同時，大兒子過動哥回到台灣，好像又變了一個樣。整個大環境，對他而言，到處是刺激，也處處是障礙。

爸爸開車在路上，他激動地叫：「為什麼每個人都在賽車？爸爸加油！衝啊！衝啊！」我們開車去看放煙火，遠遠看到一些零星試放的煙火，他就開始興奮：「我來，讓我來，我來放，爸爸快開，快衝過去！」很奇怪地，他坐在車子後座，雖然綁著安全帶，還是常跌到椅子下。我總奇怪那麼小的空間，他怎麼跌得下去。就算台灣交通不若美國順暢，他爸爸開車技術很好，我開車也不會猛踩剎車，但後照鏡中後座的他，常看不到頭，總是腳在上，頭不知在哪裡，一刻不得閒。如果是坐計程車，不用說，一定跌好幾次。

我還常需到幼稚園和學校，跟老師、小朋友和家長道歉，但我知道兒子不是故意的。他水桶甩呀甩的，不知怎地就打到了同學的頭；跟隔壁同學玩呀玩地，就把人家衣服前後全畫滿了彩色筆。因為不想讓老師兩面為難，我總自動地和對方孩子的家長聯絡道歉，有需要時再加送水果籃；事後再和兩個孩子談談，期望他們還是好朋友。台灣那時還沒有少子化的問題，幼稚園和小學的師生比很高，一個老師要照顧的學生較多，很辛苦。教室也比美國的蒙特梭利教室熱鬧很多，像菜市場一樣，老師和孩子說話都要很大聲，兒子也跟著比較浮躁和過動。另外，也可能因為是學齡，進入小學前後，規範和要求變多，還要寫功課，兒子一時適應不來。

有了參考和比較

幼稚園老師不止一次問：「妳兒子好像比較純？」我心裡的OS是：老師是指比較「純」？還是比較「蠢」？從他闖的禍可以看出他很聰明，一點都不笨，我和他的爸爸，一個北一女、一個建中，智商都沒問題。老師要我多讀育兒書籍，我都虛心受教點頭稱是，不好意思承認其實已經讀了些，不知為什麼不太有用。

而在美國早產出生的弟弟，不只可愛，還4個小時吃一次奶，白天常常醒著，晚上會睡覺，漸漸地可以一覺到天亮。更不得了的是，弟弟餓了會哭，吃飽了就不哭，還會在我的臂彎裡看著我笑！原來嬰兒與母親美好安靜的畫面，不是廣告上才有，母子互相凝視的溫馨片刻，不是照片上才有！原來育兒書籍沒有騙人，書上說的方法真的有用！

兩個都是兒子，都很可愛，都很健康，但是，很不一樣。我知道一樣米養百樣人，同樣父母生的，可以很不一樣。但我一邊觀察，一邊回想比較，總覺得怪怪的。以前沒有參考比較值，我把一切都歸因於是自己的問題，不是沒經驗，就是工作太忙。但生養了弟弟之後，做媽媽的直覺告訴我，大兒子真的不一樣！

親戚說，是我書讀太多讀成書呆子了；朋友說，可能是標準太高、完美主義；有朋友笑我，洋墨水喝多了，想太多了；也有人說，可能是我們夫妻關係有問題，孩子才會這樣；更多人說，現在孩子聰明又精力充沛，都是這樣，長大就好了。

不過，哪有夫妻不吵架？吵得比我們多的也所在多有，我們還為孩子辭去工作，改變生活方式，那麼努力。哪個父母不是從新手父母開始？不是從犯錯中學習的？就算我會犯錯，我還是比身邊一些母親更用心盡職呀？

母親的直覺：以上皆非，大兒子真的不一樣。

妳的兒子是過動兒

後來，有人告訴我妳兒子是過動兒，是過敏導致的；有人說，過動兒是因為感覺統合失調，成長過程爬得不夠，才會這樣；有人說，是因為吃太多糖和食品添加物造成的；或者，是父母太嚴苛造成的，過動兒是暴戾家庭的產物；也有可能是被寵壞的，過動兒應該嚴加管教；另外，可能是因為父母標準不一致、婚姻失和……等等，眾說紛紜！

可是，兒子從沒有什麼過敏症狀。他從小爬得超多，爬到膝蓋都磨破了，平衡感還特好，常特技表演；弟弟爬得沒有哥哥多，為什麼弟弟不是過動兒？有人比我寵孩子，也有人比我們家更嚴格，有的夫妻關係更糟或已離婚，也有的家庭比我們家吃更多垃圾食物，為什麼他們的孩子不是過動兒？如果過動兒是吃出來的，弟弟吃得跟哥哥一樣，為什麼不是過動兒？

開始尋找答案

我知道生活方式、親職教育、飲食健康、夫妻感情……對孩子的成長和發展很重要，都會有影響，但這些是造成過動兒的成因嗎？「相關性」不等於「因果關係」（correlation vs cause and effect），「相關」不等於「互為因果」。什麼叫做過動兒？成因是什麼？是天生的？還是被養成過動兒的？是胎教？還是吃出來的？長大會不會好？過動兒會生小過動兒嗎？弟弟也會被養成過動兒嗎？感謝老天給了我們家弟弟這個對照組，因著做媽媽的直覺，我想要找答案。

因為帶大兒子四處看醫生，小兒子也還小，我再次選擇家庭和孩子，離開職場，全時間照顧陪伴孩子。孩子是夫妻兩個人的，但不會有人為爸爸貼上「男強人」的標籤，當時的我也沒想那麼多，一心想好好地教育孩子，並改善家庭生活品質，讓孩子和自己過得好些。

書籍介紹

《謝謝你，來到我身邊：這些年，過動兒教我的事》，平安文化出版

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作者：何善欣（ADHD過動媽善欣，經營有粉絲團與部落格）

從了解到接受面對，一個過動兒母親不為人知的一面；從迷霧摸索到為生命找出口，一段笑和淚交織的勇敢人生！

頂著北一女、台大外文系的光環，擁有令人欣羨的婚姻，何善欣的美好人生即將展開，人生的大考驗卻隨之而來。在眾人期盼下誕生的兒子，白淨健康，靈活好動，但這個動不停的孩子卻讓她隱隱覺得「不太一樣」。

直到後來兒子確診為過動兒，她才明白兒子的靈活不是「好動」，而是控制不住的「盲動」。過動和無法持續專注的問題，不僅讓兒子的課業學習和人際關係狀況不斷，也讓她的育兒之路充滿壓力和艱辛。她辭去工作，帶孩子求醫找答案；她想要幫助面臨同樣困境的過動兒和家庭，挺身而出發起創立中華民國過動兒協會，積極宣導、倡議和爭取社會資源與立法保障；後來，她走出婚姻，一肩扛起生活的重擔。

這本書，是一個平凡母親與過動孩子真實的成長紀錄。經歷這段「過動人生」，她說：「人生，有些事情就讓它擦肩而過，不需想太多，繼續下一個旅程；有些事情，鏡頭拉遠了，回頭望，有了不同的體悟和了然，長出更深的生命和力量。」唯有愛，能超越有形無形的障礙，迎來淬鍊後的新生！

她是何善欣。她的故事，從生了一個過動兒開始，他們的故事，未完待續……

Photo Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航