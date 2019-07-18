專訪黃欽勇：每年讀四十幾本書、每本寫三千到一萬字心得，只是剛好而已

文：犁客

「我一年讀四十幾本書，每本都寫三千到一萬字的感想；喔，」黃欽勇補充，「這些還不包括工作上要讀的資料和公司產出的報告。」

黃欽勇是科技專業媒體《電子時報》（DIGITIMES）的創辦人及社長，是個資歷超過三十年的產業分析師，是個慣於沉浸在知識裡的人，是個出生在書香門第的孩子──「我的祖父是位詩人，和蔣渭水一樣是台灣文化協會的成員，所以家裡藏書很多，有不少線裝書，也很早就開始訂報，像《徵信新聞報》，很多人不知道這份報紙，那是《中國時報》的前身；」黃欽勇說，「我小時候是從讀報紙開始識字的。」

雖然自小就慣於與文字相處，不過黃欽勇自承年輕時並不是個愛讀書的人，直到進入研究機構，才發現不妙。

「七、八零年代台灣企業一開始大部分都靠自己胡亂摸索，那時李國鼎資政想要有系統地為台灣產業提供研究報告，成立資訊市場情報中心（MIC），找二十個年輕人，訓練我們做產業分析；」黃欽勇說，「那時一方面從外面引進方法，又和優秀的人一起工作，是很棒的學習環境。這是兩年的計劃，我是一年九個月的時候才去，所以只參與到最後幾個月，開始工作的前半年，我都沒開口發言講話。」

沒有網際網路、資訊流通不若現今的當時，企業經營者的確會打電話去資策會詢問與產業相關的狀況；台灣經濟起飛了，黃欽勇對產業研究與分析的資訊處理工作也熟練了。「我這個人多少有點好強，除了多發問之外，為了順利工作、跟上團隊進度，我也開始多讀書。」黃欽勇升遷很快，三年多之後，他開始帶領最大的研究團隊，五年多之後，他成了副主任。

而一開始為了工作需要而進行的大量閱讀，開始出現了別的樂趣。

從閱讀歷史去理解及推測

「科技、趨勢和管理的書當然得讀，這和我的專業有關，和經營公司也有關；」黃欽勇說，「但我對一個地區、社會或國家為什麼會變成現在的樣貌、發展出這樣的產業形態，也很有興趣。」

黃欽勇大多選擇從十四、五世紀左右的歷史資料開始，讀得越多，越會發現許多事件之間交互影響與發展的關係。「例如我負責研究韓國，會好奇為什麼他們這麼討厭日本，然後讀到原來這和1592年豐臣秀吉出兵侵略朝鮮有關，後來十九世紀明治維新，日本又向朝鮮出兵，那時日本比中國和朝鮮更早學到西方的科技，所以比周圍國家都強。」黃欽勇解釋，「那日本只有科學進化嗎？其實他的文學也很強，從這個角度去看，會發現那是整個社會的進化，不是只有科學。例如京都人口有一百四十七萬，有一千九百八十家企業的經營歷史超過百年，其中有兩家超過千年；全日本有二十七個人拿過諾貝爾獎，其中十八個人與京都有關，有的是京都大學畢業，有的在京都的企業工作。一百四十七萬人，比台北市少一百多萬人口的京都市，為什麼有這麼多諾貝爾獎、文學科學都有？」

閱讀獲得的資訊會指出新的閱讀方向，而在從歷史、教育等等面向去理解一個地方之後，除了讚美之外，也可以回頭審視自己所處的地區或社會，可能有哪些可以補足的部分；再者了解物事成形的歷史，就能夠推測未來可能推進的方向。

「我認為閱讀是種浸潤式的享受，」黃欽勇說，「這些知識讓我愉快，也讓我開始組成自己的歷史觀和國際觀。」這些透過大量、跨類型閱讀而累積形成的觀念，讓黃欽勇養成了很好的思考習慣，「你怎麼向一個半導體公司的老闆分析半導體？那是他的專業啊！所以當一個產業分析師，必須講出一個對方本來不一定理解，但可以接受的道理。而如果沒有知識、經驗和國際觀，就很難做到這件事。」

從不同領域完整自己的知識體系

黃欽勇住過美國、住過韓國，旅遊到訪的國家城市不計其數，黃欽勇認為，閱讀有助於以不同角度理解其他國家的文化背景及知識，旅遊則能夠實際驗證。況且，有時在異地，會有意想不到的閱讀際遇。

「有次在印度，我請人帶我去德里最大的書店，在那裡找到一本書叫《The Himalayan Face-off》，講了與中國、印度及尼泊爾邊界麥克馬洪線有關的歷史，這三個國家為了麥克馬洪線談判過很多次，書中提到，中國和尼泊爾就談了八十六次──這是什麼意思？」黃欽勇說明，「尼泊爾是個小國家，中國不會派最重要層級的官員去談，也就是說，他們會派年輕的外交人員去，當成談判的磨練和累積經驗。」

從不同領域的閱讀當中，黃欽勇能夠找到補齊自己歷史觀及國際觀的資訊，將其整編進入自己的知識體系中，讓自己的知識體系日漸完足豐富。「而且，閱讀會讓你在面對新事物時有很好的聯想力，」黃欽勇補充，「旅行的時候，獲得的樂趣也比別人多更多，因為你看到的不會只是風景和觀光景點，還有背後的故事。」

每年讀四十幾本書、每本書做筆記的習慣，年輕時不喜歡讀書的黃欽勇已經不知不覺持續了二、三十年。「我覺得一直學到我不知道的事情，是很愉快的。有一年過年我回老家，大年初一，早上五點多起床，就開始讀書；」黃欽勇笑著說，「我母親看到了，搖搖頭嘆了口氣，覺得我從前都不讀書，現在這樣大概是剛好而已。」

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