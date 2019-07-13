總統過境反映台美關係，路透社：蔡英文的待遇顯示川普政府支持

（中央社）

總統蔡英文「自由民主永續之旅」過境紐約第2天，下午赴哥倫比亞大學參加閉門座談，為時1小時，約100人參加。蔡總統發表約16分鐘演講後，與哥大政治學教授黎安友（Andrew Nathan）對談，並回答在場學生提問。

紐約本地中國社團在座談場地對街抗議，活動期間場內可隱約聽到抗議口號，但不影響座談進行。蔡總統表示，全球自由遭遇前所未有威脅，台灣一直站在民主最前線，民主轉型故事須讓世界聽見。台灣只要選擇言論自由、人權與法治，就能遠離獨裁政權。

對於香港近期爆發「反送中」抗爭，蔡總統說，香港年輕人沒有管道發聲，只好上街為民主自由拚搏，台灣人民與他們站在同一陣線。香港一國兩制經驗，表明獨裁與民主無法共存，獨裁政權只要抓住機會，就會毫不留情悶熄民主微光。

蔡總統演講主要訴說台灣民主化、為全球民主轉型樹立標竿的「改變」故事。她提到，有人認為進步價值觀無法在東亞社會生根，「如今，我以台灣第一位女總統身分站在各位面前，而今（2019）年，台灣也成為亞洲第一個同婚合法的國家。」

蔡總統語畢，現場響起熱烈掌聲。

蔡總統說：「台灣在不可能的環境下成就了可能。許多人稱之為『民主奇蹟』，但我不是奇蹟的信徒，我相信的是人民意志，以及對更美好未來的願景。」

蔡總統表示，民主道路並不好走，台灣民主正遭遇21世紀所有民主國家面臨的相同挑戰，獨裁勢力的手伸進民眾日常生活，導致民眾開始自我審查，一直提心吊膽，這就是為何現在比以往更需要讓全世界聽到台灣的故事。

她說：「台海兩岸在文化與政治上的歧異日趨擴大。台灣選擇言論自由、人權及法治的每一天，都讓我們與獨裁政權漸行漸遠。」

蔡總統說，世界各國都在對抗滲透和認知戰，台灣一直站在這場戰爭的前線，有很多經驗可與世界分享，包括強化辨識及防止散播假訊息，嘗試在國家安全和言論自由間取得平衡。

蔡總統說，「暗藏算計的經濟誘惑」是民主面臨的另一挑戰。台灣經濟依賴中國市場，限縮台灣在兩岸事務的自主權，中國藉此要脅，滲透台灣社會。但台灣走出一條新路，打造有利投資環境，吸引海外台商回流，許多外商也拓展在台營運。

蔡總統強調，民主與經濟成長密不可分。民主國家團結時最強，分裂時最弱，如果沒有台灣，形同失去一個關鍵鏈結。台灣走過獨裁，現在大力吹起民主號角，自由民主的台灣，比以往更迫切需要國際社會支持。

她並引述前美國總統胡佛（Herbert Hoover）名言表示：「自由是一扇敞開的窗，而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下。」

蔡總統說：「我們面臨的挑戰可能令人卻步，但有國際社會同行，台灣會堅定不移。只要我們選擇打開自由之窗，眺望前方未來，我們就可以一起讓這縷陽光照耀全世界的每個角落。」

總統出席紐約台美峰會，國際企業大咖齊聚

隨同總統蔡英文訪問加勒比海友邦的民進黨立委管碧玲參與台美企業高峰會，她在臉書貼文表示，難以想像蔡總統和那斯達克主席在紐約，坐在一起主持會議，這也是台灣外交一個歷史性的突破。

隨同總統出訪的立委管碧玲、羅致政、趙天麟12日上午陪同總統一起出席在紐約舉行的台美企業高峰會，這場峰會是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。史賓林特同時也是那斯達克（NASDAQ）董事會主席。

管碧玲受訪表示，今天出席的與會者陣容堅強，預見了台美經濟發展的積極正面發展。38個美台企業及單位參與，橫跨科技、能源、電子、醫療、生技、國防航太、金融、投顧、智慧交通、材料科學等多元產業。

管碧玲在臉書公布，會議由國際知名私募股權基金KKR副總裁、奇異（GE）的貿易政策總監、美光（Micron）政府事務常務董事，分別就：「當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰」、「產業對台灣的投資」、「如何強化企業與企業間的更多相互信任，確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作」三個主題進行引言。

她說，台灣企業包括Garmin等與會，國際企業包括Cigna（醫療產業）、Raytheon 雷神（國防）、SunTrust Advisor （金融投顧）、BAE system （國防航太）、Micron 美光 （科技）、Corning 康寧、Lockheed Martin 洛馬（國防）、Celgene （生技）、Merck（生醫）、GE （能源）。還有西聯、花旗、吉利美；金融界代表有Citigroup、Western Union、Royal Business Bank、Ginnie Mae等。

管碧玲說，這場會議有這樣的規模，不只因為國際經貿趨勢使然，還有民進黨政府適時而且有清楚方向的產業升級轉型，讓台灣走在世界變動的節奏之前。

蔡英文過境美國時間增，《路透社》報導：顯示川普政府的支持

根據《中央社》外電消息，《路透社》報導，分析家表示，蔡總統過境美國時間延長，足以凸顯川普政府對她的支持。

報導說，蔡總統出訪前警告，必須堅定守護民主制度，並指台灣面臨來自「境外勢力」的威脅，暗指的正是中國。蔡總統此行已激怒北京當局。而美國國務院先前表示，美方的「一中政策」沒有改變。

分析家表示，過境時間延長足以凸顯川普政府對蔡總統的支持，此時她面臨來自北京當局與日俱增的施壓，而華府這一年來也和北京陷入貿易戰。

蔡總統上次訪美是在3月，但此次停留時間罕見地長，通常她只會因等待轉機而停留一晚。

報導指出，一直以來，台灣力圖在中國施壓之下，捍衛外交聯盟，目前僅有的17個邦交國中，大多是中美洲、加勒比海或太平洋小國。

美國在台協會台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）說，蔡總統過境時間延長顯示，美國認同她與北京打交道時展現的「謹慎與克制」。

包道格說：「以大方的過境待遇來強化這樣的想法是合理的。」他還說：「這也是在向中國傳達訊息。美國政府認為，蔡總統在美中台關係架構方面行事具責任感。」

包道格表示，川普政府尚未就美國傳統對台方式表明有任何重大轉變，但情勢可能隨美中關係惡化產生變化。

他說：「這就像一台引擎一直高速空轉。川普沒有讓齒輪接合，但較低層級一直有許多動作欲讓關係升級。大方向因此尚未見變化，但這隨時都可能發生，帶來不可預期的後果。」

總統過境形式反映台美關係，《洛杉磯時報》報導：川普日益親台

根據《中央社》外電消息，《洛杉磯時報》分析，歷年來台灣領導人過境美國的方式是反映台美關係的重要指標，從這次美方安排可以看出「川普與台灣的關係日益緊密」。

《洛杉磯時報》以〈冷落中國之際，美國讓台灣總統在紐約稍做停留〉為題，開頭舉例，前總統陳水扁2006年出訪友邦，美國政府安排他在遠離本土的阿拉斯加安克拉治（Anchorage）過境，使得陳水扁抱怨這樣的安排「不方便、不舒適也沒有尊嚴。」

報導指出，由於陳水扁在保衛台灣主權的議題上向來直言不諱，當時美國官員擔心，太過高調的過境地點安排可能會激怒中國。而時間回到現在，美國政府對於台灣領導人的過境，不再試圖有所遮掩。

《洛杉磯時報》說，針對貿易議題與中國在亞洲的軍事擴張，美國總統川普政府正對中國升高施壓力道之際，這次蔡總統的過境美國，反映出川普與台灣關係日益緊密的趨勢。

《洛杉磯時報》引述台灣佛光大學教授劉義鈞的分析：「對美關係而言，總統蔡英文遠勝前幾任。在這當下，台灣與美國政府都希望將這次過境，視為進一步加強外交關係的一環。」

從1990年代開始，美國政府就允許台灣領導人以方便為由，在出訪拉丁美洲的友邦時過境美國。然而，過境的地點、時間與許可的活動一直以來都是反映當時台美關係、台美與中國關係的重要指標。

幾位傾向與中國建立經濟關係的美國前總統，包括柯林頓、小布希、歐巴馬，把台灣領導人的過境地點選在偏遠的安克拉治或關島，時間以小時為計，任何會見行程都必須低調。

2013年是兩岸關係最為親近的時候，時任總統馬英九在紐約停留40小時。而如今的兩岸關係則是遠比當時緊張。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）東亞問題學者孫韻（Yun Sun）指出：「首先，這是一次時間很長的過境，而紐約這個地點本身就具有很大的政治意義。因為蔡英文的立場向來受到中國政府的嚴詞反對與批評，使得這行程安排看起來更有挑釁的意味。」

Photo Credit: 中央社

附錄：蔡英文總統於哥倫比亞大學演說全文

總統蔡英文今天在美國哥倫比亞大學發表演講，總統哥大致詞全文如下：

能受邀來這所以言論自由及多元包容著稱的校園演講，我實在備感榮幸。我在1980年畢業於康乃爾大學，再度回到久違的紐約校園，勾起我許多的回憶。雖然，或許在場有人會說，任何紐約市以外的校園都不能算是紐約。

然而我在1979年夏天曾經真正住過紐約，協助哥倫比亞大學東亞研究所的一位教授做研究。而我在通過紐約州律師考試後，就更常走訪紐約，有時是在前往華府做貿易談判時會經過紐約。

對一個來自當時尚未完全民主化的台灣的法律系學生來說，1980年代的紐約生活真的令我眼界大開，多元化和不同的見解竟然才是正常。我很高興，從這講台放眼望出去，一切都如此熟悉，絲毫未曾改變。

今天，我來這裡要講的是有關「改變」的故事，發生在台灣的故事。一個位居中國大陸沿海的小島如何設定民主化的進程，進而為世界各國的民主轉型樹立標竿。

我們在政治轉型初期，很多人說在中國陰影的籠罩下，我們的民主不可能存活下來。然而，現在台灣已然成為民主社會和政治制度蓬勃發展的居所。

有人說，人口只有兩千三百萬而且資源匱乏的小島，無法成為經濟的主要推手，然而現在我們已經變成美國的第11大貿易夥伴了。

有人說，先進的價值觀無法於東亞社會生根。但今天，我是以台灣第一位女總統的身分站在各位面前，而今年台灣也已經躍為亞洲第一個同婚合法的國家。

簡言之，台灣就是在不可能的環境下成就了可能。許多人稱台灣為「民主奇蹟」，但我不是奇蹟的信徒。我相信的是人民的意志，以及對更美好未來的願景。

和美國一樣，在我們追求民主的路徑上滴滿了先人的血汗及淚水。現在輪到我們接下他們的棒子，繼續高舉火炬，為還在往民主道路奮力掙扎的國家，照亮前途。

我們背負的責任重大，這條路並不好走。因為台灣民主當今所面臨的挑戰，和數十年前我們所克服的截然不同。而21世紀所有民主國家都面臨相同的挑戰。全世界的自由都正遭遇到空前未有的威脅。

我們看到這個威脅正在衝擊香港，年輕人沒有管道發聲，只好走上街頭為民主自由拚搏。我們台灣人民決心和他們站在一起。

香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。因為獨裁政權只要一逮到機會，即使是一絲的民主微光，也會毫不留情地悶熄，過程可能是漸進的，但手法精巧到人們都無法察覺。

想像一下：獨裁勢力伸入我們的日常生活，突然間，在自己家的書店賣某本書，就違法了；在社群媒體貼文批評某項新政策，就遭傳審訊。當你突然察覺到一股看不見的勢力在監視你的一舉一動，一切都已經太遲了。

你開始審查自己的言論和想法，不再和朋友討論時事，因為害怕被竊聽，大部分時間都提心吊膽的前瞻後顧，根本無法好好面對未來。

我剛剛描述的未來聽起來也許不可能發生，與哥倫比亞大學的自由校園完全迥異。但在現實中，這種情形就在我們眼前發生。這也就是為什麼現在比以往更需要讓全世界聽到台灣的故事。

我們的故事是堅毅不撓的故事，是力抗萬難，堅守民主的故事。我們的故事在訴說，為什麼核心價值如此的重要。台海兩岸在文化及政治上的歧異日趨擴大。台灣選擇言論自由、人權及法治的每一天，都讓我們與獨裁政權漸行漸遠。我們的故事，乃至我們的存在，是喚醒世界的警鐘，讓大家醒悟過來，民主是人類最珍貴的資產，必須我們不惜代價地捍衛守護。

台灣每天都站在民主的最前線，面對資訊時代的新威脅，台灣並不孤單。事實上，世界各地無論大國或小國，現在每天都在對抗滲透和認知戰。獨裁政府企圖利用民主社會的新聞自由，在我們之間挑撥對立，要讓我們懷疑我們的政治制度，好讓我們對民主失落信心。

台灣多年來一直站在這場戰爭的前線，我們有太多經驗可以與世界分享。在數位化時代，假訊息可以在短短數小時內積非成是，而因應這個威脅最困難之處，是如何在國家安全和言論自由間求取平衡。台灣已經邁出了第一步，將尋找這個問題的答案列為首要之務。

我們已經強化了辨識及防止散布假訊息的法制架構。我們已經開始掃蕩外部勢力製造的洩密事件。讓我們與各國密切分享情資，我們就能為降低這種威脅做出更多貢獻。然而民主還面臨其他挑戰，特別是暗藏算計的經濟誘惑。

世界上許多國家都被迫在民主與經濟發展間做出抉擇，而正確的選擇似乎變得日漸困難。我擔任總統以來，台灣不斷向世界證明，民主和經濟成長不僅相輔相成，更是緊密不可分。

我們的經濟依賴中國市場，從而限縮了我們在兩岸事務的自主權，中國藉此要脅，滲透我們的社會，並試圖以此為籌碼，要騙取我們的民主。

但台灣已決心開闢一條新路來發展經濟，如果民主不能活化激發創意和新思維，那麼民主的意義又何在？我們著手經濟轉型，打造有利的投資環境，海外臺商回流數已創下新紀錄。同時，許多外商，特別是一些主要外商公司也正在擴張在台營運。

單就今年，這些企業就在台灣投資了數十億美元，創造了上萬個就業機會。投資的流入在未來幾年將繼續成長。我們努力在以規範為基礎的區域貿易秩序中扮演建設性的角色，並與南亞和東南亞市場建立更強勁的經貿連結。

我們的「新南向政策」在過去3年來為區域帶來驚人的貿易成長，更重要的是，這種成長具永續性。當若干國家落入隱藏債務陷阱時，我們仍然致力推動共榮發展的永續合作。而這點，我們與南亞和東南亞的合作夥伴關係就是彼此受惠的最好明證。

在中國一心掠奪我們的邦交國來孤立我們時，我們全心推動計畫，真實幫助這些國家成為更宜居的地方。我們在世界各國，協助建構經濟民主實力，培養21世紀所需的勞動力，以及建立透明的硬體和數位化基礎設施。台灣又再一次為全球提出建設性的發展模式。我們拒絕參與掠奪，並且一再證明誠實和開放式的合作會帶來真正的長期成果。

我們因應美中貿易戰的挑戰時，民主並沒有阻礙我們，相反的，幸虧是我們的民主才讓我們克竟其功。民主制度使我們擁抱多元和創新的思維，當常規不再適用，我們仍能靈活應變，打破框架。很多人問我如何在民主與經濟成長之間作出抉擇，我的答案很清楚，就是：兩者密不可分。

歷史告訴我們，民主國家團結時最強，分裂時最弱。理念相近國家要通力在國際社會上將我們的價值觀傳承給下一代，如果沒有台灣，形同失去一個關鍵的鏈結。

台灣是一個寶貴罕見的例子，曾經走過獨裁，現在已大力吹起民主號角，因此，自由民主的台灣，現在比以往更加迫切需要國際社會的支持。台灣的生存不只關乎兩岸關係，我們是印太地區重要的民主堡壘，全世界都在密切注視我們即將要為未來民主開創的先例。

台灣是全球理念相近國家社群的一員，我知道我們並不孤單。美國前總統胡佛曾經說過：「自由是一扇敞開的窗，而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下。」

我們面臨的挑戰可能令人卻步，但有國際社會同行，台灣會堅定不移。只要我們選擇打開自由之窗，眺望前方未來，我們就可以一起讓這縷陽光照耀全世界的每個角落。

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核稿編輯：翁世航