不顧北京反對，美議員強烈支持對台軍售66架F-16戰機

（中央社）

總統蔡英文在紐約出席僑宴前於酒會會晤多位美國議員，眾院外交委員會首席議員麥考爾會後受訪轉述參議員梅南德茲的說法，國會很有可能很快就會收到售台F-16的請求。

蔡總統13日在僑宴前，於下榻飯店與多位美國聯邦參眾議員舉行酒會，議員表達對台灣與軍售的強烈支持。

麥考爾（Michael McCaul）會後受訪表示，很明顯雙方議題非常廣泛，包括自由貿易，他和蔡總統都全力支持，另外還有軍售。

麥考爾說，外委會主席恩格爾（Eliot Engel）和他都同意軍售，近期還核准20億美元的支援性軍售項目，台灣可以自我防衛。國會也面臨行政部門和白宮將向國會提出對台出售66架F-16，及要國會同意的要求。

麥考爾指出，參議員梅南德茲（Robert Menendez）、恩格爾和他對此（出售F-16）都支持，這很棒。梅南德茲還指國會很有可能很快就會收到請求。

關於蔡總統這次在美停留時間的問題，麥考爾表示，國會們試著去改變，通過些法案，希望改變總統在美通行的方式，不是過境，而是確實能在美停留，相信這期望已等了很久。

他強調，這在非常紛歧的美國國會中，是團結共和與民主兩黨的議題，參眾兩院共同堅定支持民主，亞洲的民主燈塔，那就是台灣。

恩格爾則表示，會盡其所能持續發展與延續雙方關係及合作，美國與台灣有許多共同堅持，其中一項當然是自由。台灣是非常值得尊敬的國家，雖是小國，但在民主、經濟、作為美國貿易夥伴及爭取自由等方面，貢獻良多。

恩格爾強調，美台兩國有諸多共同之處，這是他由華盛頓來紐約3天與蔡總統會晤的原因，因為想讓所有人知道他是台灣和台灣民眾的堅強支持者，歡迎蔡總統來到他的城市。

共和黨籍的眾議員約霍（Ted Yoho）指出，中國畏懼任何施行民主的國家及自由的經驗，因為習近平在共產黨內都體驗不到。

約霍指出，可以看到中國變得具侵略性，至今每年美國與台灣都會進行貿易與軍售。首次（軍售）是1979年，在民主黨的美國總統之下已進行55次，共和黨有31次，但每年（中國）的回應都像是第一次，美國將堅定與台灣站在一起。

《聯合新聞網》報導，梅南德茲會後受訪，被問及中方宣布將制裁參與對台軍售的美企一事，梅南德茲回應，北京決定制裁的企業，可能不會涉及銷售物件給中方，因為國防產業有些限制，所以這是種愚蠢的行為。梅南德茲並說，很高興美方最近批准售台重要防務設備，以繼續捍衛台灣民主。

中國譴責美方對台軍售，宣布制裁對台軍售美企

《中央社》報導，總統蔡英文過境美國期間，中國外交部12日傍晚以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

新聞稿宣稱，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

於蔡英文過境美國前夕，美國國務院9日宣布批准2項對台軍售，包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

對於蔡總統過境美國，耿爽12日下午在例行記者會中再次強調，已向美方嚴正交涉，要求恪守「一中原則」，「不允許蔡英文過境，停止美台官方往來」。耿爽也再次要求美方立即停止對台軍售，停止美台軍事聯繫。

綜合外媒報導，出售此次武器的美國企業、機構與人員為：M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）是通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）設計，由位於俄亥俄州的「聯合系統製造中心」（Joint Systems Manufacturing Center）生產。

M88A2裝甲救濟車的生產商是位於賓州（Pennsylvania）的BAE公司，M1070A1重裝運輸車是美國豪士科集團（Oshkosh Corporation）所生產；可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）的生產商是雷神公司（Raytheon），且軍售案還涉及30個美國政府部門以及15名軍工企業代表。

中國嗆對美企制裁，美國前副國務卿：說說而已

《中央社》報導，總統蔡英文過境美國紐約第2天，與美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）早餐會。阿米塔吉接受台灣媒體訪問時表示，他注意到北京起初對美售台武器發布的聲明相對溫和。阿米塔吉過去多年處理類似的聲明，他認為北京這次聲明相對溫和，但接下來的反應變得強硬一點。

阿米塔吉說，「讓我們來看看他們（北京）會怎麼做」，畢竟美國現在已經制裁許多中國企業並加徵關稅。

阿米塔吉也說，中國要制裁美國企業的議題存在已久，他記得多年前在政府任職時，有一家美國國防工業廠商準備賣武器給台灣，中國當時威脅說，如果成真，就永遠不會再讓這家美國企業在中國做生意。他說：「他們說了，但始終沒做。通常是雷聲大，雨點小。」

此外，美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）說，這是政府對政府的交易，不是企業對企業的交易，因此北京提（制裁）企業，就是沒體認到這是台灣政府與美國政府間政府對政府的交易。

他指出，關於日前在日本大阪舉行的20國集團峰會（G20），他注意到台灣對美出口增加18％，對南邊鄰國的出口也增加。他認為「對台灣而言，態勢還是光明的。」

我國總統府、國防部皆發聲明，不畏中國威脅

《中央社》報導，隨同總統蔡英文出訪的總統府秘書長陳菊，12日在紐約下榻飯店前，答覆記者詢問有關蔡總統過境紐約期間，北京宣布制裁對台軍售的美國企業表示，台灣追求自由民主維持主權獨立就是台灣社會基本共識，「我們希望給台灣更大空間，相信美國政府會給予台灣應有空間，全世界都一樣。」

總統府發言人丁允恭表示，中華民國台灣有權利自我防衛，也有權利參與國際，中國蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。

《中央社》報導，國防部13日表示，台美是堅定的盟友，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，提供台灣防衛性武器，有助於強化台灣自我防衛能力及維護區域的和平穩定。

國防部指出，兩岸穩定是區域和平的基礎，國軍強化國防能力，堅定自我防衛決心，戮力於建軍備戰，是為維護國家的自由民主跟主權，有助於台灣與區域的安全、穩定。

國防部表示，面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍將持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，守護家園，保障自由、民主的成果不被侵犯。

回顧對台軍售案例，中國反應一次看懂

回顧2008年至今，每逢美對台軍售，北京均透過外交、國防系統，對美方提出暫停軍事往來或制裁美企等措施。不過中斷軍事聯繫，時間最長約在8個月，制裁美企也未曾明確執行。

美國國務院9日宣布批准2項對台軍售，總價值超過22億美元（約新台幣660億元），項目包括M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

為此，中國外交部發言人耿爽先是在10日對外表示，已向美方提出嚴正交涉，要求撤回軍售案，隨後於北京時間12日傍晚發出新聞稿，宣稱將制裁參與此次售台武器的美國企業。

在本輪美國對台軍售前，北京針對2008、2009、2010以及2015年等4次軍售案均曾揚言制裁美國企業。其中，尤以2008年、2010年的反應最為激烈。

公開資料顯示，2008年10月，小布希（George W. Bush）政府在下台前，宣佈總價值約64.45億元的對台軍售案，項目包括4套愛國者飛彈發射組、330枚愛國者PAC-3型飛彈、E-2T預警機升級、AH-64E阿帕契直昇機30架、UGM-84L魚叉飛彈32枚等。

中國外交部當時為此召見美國駐中國使館臨時代辦，並提出抗議，中國全國人大外事委員會、國防部也發聲譴責。北京還宣布「暫緩」和「推遲」雙邊軍事交流，但2009年6月，第10次中美國防部防務磋商在北京舉行，中斷軍事聯繫歷時僅8個月。

2010年1月30日，美國再度宣布大型對台軍售案，項目包括2套愛國者PAC-3發射組、UH-60黑鷹直升機60架、鶚級獵雷艦2艘、魚叉遙測訓練飛彈12枚、MIDS終端機增購35具等，總價值約63.94億元。

北京在2010年的反應機制與2008年雷同，中國外交部提出抗議、宣布對參與軍售台灣的美國企業實施制裁；國防部則宣布暫停中美兩軍計劃內的有關互訪安排，並召見美國駐北京大使館軍事武官。中國國務院台灣事務辦公室、全國人大外事委員會也發聲譴責。

不過，這次中美兩國軍事往來，同樣暫停8個月即告恢復。

事實上，在1989年天安門事件過後，美國隨即宣布對中國實行軍事禁運，禁令至今未曾停止。因此，中國宣稱的「制裁美企」，也未曾明確實行。

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核稿編輯：翁世航