一場演說爆兩國衝突，喬治亞「反俄情緒」為何如此強烈？

喬治亞與俄羅斯的關係近來急速惡化，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在6月21日即簽署禁飛令，宣布從7月8日開始禁止俄國班機飛往喬治亞，俄國國會甚至要求政府加強制裁。然而，兩國之間到底發生什麼事？這要從6月20日的喬治亞國會開始說起。

俄國國會議員在喬治亞國會演說，引發民眾不滿

《中央社》報導，由希臘國會在1993年創立、為促進各東正教國家議會關係的東正教議會大會（Interparliamentary Assembly on Orthodoxy），6月20日在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）舉行年會，由俄羅斯國會議員蓋夫里洛夫（Sergei Gavrilov）擔任主席，坐在喬治亞國會議長席主持。

但此舉引發民眾不滿、爆發衝突，約一萬名抗議民眾包圍喬治亞國會大樓，部分抗議人士突破警方防暴警戒線，闖入國會庭院。法新社記者目擊，多輛救護車到場撤離幾名受傷民眾。

抗議群眾陣線被警方向後推移，但有些抗議者仍賣力向前衝，促使警方朝著他們發射橡膠子彈和催淚瓦斯，迫使抗議民眾爭相走避。催淚瓦斯消退後，國會大樓外還留下約3000名的抗議人士。

蓋夫里洛夫出席東正教議會大會年會並致詞後，成千上萬的民眾聚集在特比利西市中心，要求喬治亞國會議長科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）辭職下台。

喬治亞朝野互相譴責、國會議長隔日請辭，群眾仍憤怒難平

《中央社》報導，抗議群眾隔天（6月21日）仍繼續上街示威，要求提前舉行國會選舉，並要執政黨寡頭領袖艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）交出大權。抗議群眾希望有關當局展開選舉改革，也要求內政部長下台。

部分示威者高舉標語，上面寫著「拒絕蘇聯」（USSR）和「不要對我們開槍——我們是你們的子民。」一名19歲學生說：「艾萬尼斯維利必須走人，他的整個傀儡政府必須下台。」另一名抗議人士指控艾萬尼斯維利是俄羅斯總統普亭的走狗。

《中央社》報導，喬治亞衛生部表示，6月20日當天至少有240名抗議人士和警員在深夜衝突中受傷，其中102人被送往特比利西的醫院。

喬治亞反對黨聯盟「聯合反對」（United Opposition）的領袖瓦夏德茲（Grigol Vashadze）表示：「喬治亞人民和反對黨要求國會提前改選，且議長和內政部長下台。」瓦夏德茲還表示：「我們將繼續號召群眾和平示威，直到這些要求實現。」

克里姆林宮6月21日則譴責喬治亞的抗議行動是「反對俄羅斯公民的挑釁示威」。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對記者表示：「喬治亞發生的一切完全是恐俄挑釁」，俄方呼籲予以「嚴厲譴責」。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的秘書長卡拉德茲（Khakha Kaladze）則召開記者會表示：「國會議長科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）決定下台，是證明符合我黨設定的高負責標準，而不是向不負責任的反對黨提出的要求妥協。」

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普亭簽署「禁飛令」，但拒絕進一步制裁喬治亞

《中央社》報導，俄羅斯總統普亭6月21日簽署政令，自7月8日起禁止俄國航班飛往鄰國喬治亞。路透社報導，普亭下禁飛令目的是保護人民免受克里姆林宮口中的「犯罪行為」波及。

普亭也建議俄國旅行社暫停喬治亞觀光團業務，並下令有關當局協助已在喬治亞的俄羅斯遊客返國。每年有上百萬名俄羅斯遊客造訪喬治亞。

《聯合新聞網》報導，喬治亞長大但現住聖彼得堡的莉特維亞克，原本預購八月飛提比里斯的機票回去探視雙親和妹妹，現在只能另做安排。她生氣表示，「禁令對平民百姓的衝擊最大，因為俄羅斯和喬治亞數百年來歷史緊密交織」。

《中央社》報導，俄羅斯國會7月9日無異議支持一項決議，敦促政府制定針對鄰國喬治亞的制裁措施，總統普亭則發表電視談話表示：「為了恢復全面關係，我不會實施可能導致雙方關係複雜化的任何措施。」

俄國國會提議的制裁措施，包括禁止喬治亞葡萄酒和礦泉水進口，並停止讓在俄國工作喬治亞國民匯款回國。近幾週來，莫斯科當局不滿喬治亞境內反俄示威抗議，8日更譴責喬治亞一名電視主播公開咒罵普亭一事。

喬治亞主播痛罵普亭遭停職處分

《聯合新聞網》報導，喬治亞的俄語電視台「Rustavi 2」主播蓋布尼亞（Giorgi Gabunia），7日在新聞直播節目上失控狂飆髒話，大罵俄羅斯總統普亭，用詞難聽到不堪入耳，粗鄙骯髒的言語對普亭進行人身攻擊，指控普亭是侵略者，甚至還問候到普亭已逝的母親，節目結束後引來憤怒民眾包圍電視台抗議，要求蓋布尼亞和電視台負責人道歉下台。引來憤怒民眾包圍電視台抗議，導致電視台一度停播。

「Rustavi 2」隨後以安全為由，一度斷訊停播，隨後趕緊出面道歉，8日更宣布，蓋布尼亞停職2個月，他的所有節目都受到進一步規範。俄國總統普亭的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）也在節目後發出嚴厲譴責，表示絕不接受這種侮辱性的發言，並將事件起因歸咎於喬治亞政府無能。

為何喬治亞對俄國議員演說會如此不滿？

《轉角國際》報導，其實在這起激烈抗爭的背後，點燃民眾怒火的，是喬治亞與俄羅斯之間從2008年武裝衝突以來，雙方針對獨立區的佔領國土爭議。

位於東歐的喬治亞（Georgia），過去曾受帝俄與蘇聯的統治，1991年脫離蘇聯後獨立。在2008年時因領土爭議，在喬治亞境內的南奧塞提亞（South Ossetia）與俄羅斯爆發激戰；最後在俄國勝利之下，雙方達成停火協議，但俄國並未將軍隊撤出喬治亞境內的南奧塞提亞和阿布哈茲（Abkhazia），並承認這兩個地區的獨立，留下爭議至今的「佔領國土」問題。

戰爭之後俄喬關係極速惡化，喬治亞國內的政治光譜，也分成主張恢復正常關係的親俄派，以及以西方國家為盟友的反俄派。目前執政的「喬治亞之夢」，就是以親俄派組成的政黨聯盟。

《中央社》報導，俄國議員蓋夫里洛夫支持阿布哈茲與南奧賽提亞獨立，卻高坐喬治亞國會議長席，用俄語發表演說，讓喬治亞人氣憤難平，痛批根本是「佔領國」議員進入國會大廈。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）歸咎莫斯科當局，並表示效忠俄國的內奸惹事生非。俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）駁斥這項指控，反批對方扭曲事實。

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核稿編輯：翁世航



