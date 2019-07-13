12名台籍分析師上海被捕，陸委會證實其中3人遭刑事拘留

（中央社）

上海仟和億公司旗下12名台灣分析師近日疑似因涉嫌詐欺，傳出於9日遭到逮捕。不過公司員工今（13）日還是正常上班，面對查證分析師被捕一事，均一概否認並稱「沒事」。

上海仟和億公司旗下12名台籍分析師被捕的消息傳出後，引起上海投顧圈人士議論，面對媒體查證皆低調以對。大陸委員會證實，確實有12名台灣分析師遭上海警方逮捕，其中9人取保候審，3人遭到刑事拘留。

上海仟和億公司坐落於上海市南京西路鬧區，仟和億員工今天仍正常到辦公室上班，但對於分析師被捕的事情均一概否認，並解釋因為今天適逢休假日，分析師才沒來公司。

仟和億公司並在官網首頁公告，由於公司系統故障，未能按時播放節目，修復完成會第一時間發出通知。公告日期為2019年7月9日，與外傳分析師被捕日為同一天。只是至今已5天過去，仟和億仍未公告系統修復。

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老闆疑似涉詐欺，台籍分析師「協助調查」為由收押

《聯合新聞網》報導，上海仟和億這次涉及「詐欺罪」，在中國大陸可被處5年以上徒刑，被告的則是老闆廖英強，這些台灣分析師被以「協助調查」為由收押，主要是因為中國規定操盤軟體只能由投顧公司銷售，但上海仟和億不是投顧公司。其子公司卻販賣操盤軟體，有客戶購買後賠錢，因此一怒告上法院，指控上海仟和億詐欺。

上海仟和億原名「愛股軒」，公司台柱是來自中國大陸的老闆廖英強，和去（2018）年從台灣挖角來的楊世光，楊世光甚至把「57金錢爆」節目班底一起帶去中國。

新黨總統參選人楊世光是仟和億台柱，呼籲此事「黃國昌負責」

《中央社》報導，新黨總統參選人楊世光表示，報載中的十多名台籍分析師在台灣是合格且有執照的證券、期貨分析師，在仟和億教育培訓平台提供財經教育課程。根據他了解，他們正配合司法調查，調查的焦點在於這些分析師的從業資格。

他表示，2014年兩岸服貿協議未過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議，這些在仟和億平台上授課的老師都具備專業的證券及期貨專業分析資格，是兩岸服貿協定未簽的受害者，因此在大陸執行業務遇到法律見解上的爭議。

楊世光表示，太陽花運動造成兩岸服務貿易協議停擺。如果當年兩岸簽署協議，台灣金融從業人員的證照就能在雙方的談判之下得到大陸的認可，就不會有今天資格認定的爭議，造成這些有專業證照的台籍分析師被調查。

他說，當年阻擋服貿協議的黃國昌應該為此負責，陸委會要儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助，「這12人就靠你們來救了」。

此外，媒體報導楊世光10日飛往上海營救這些分析師，楊世光說，如果媒體報導是真的，假如他涉嫌違法，「那麼回上海不叫自投羅網嗎？」他說，因為投入2020總統大選，很多東西都還放在上海，最近頻繁回去上海只是要帶回東西，籌備選舉。

時代力量發言人李兆立說，據報導該案是一起涉及金融詐欺的案件，與服貿關係不大。既然新黨一向推崇中國法治，楊世光應赴中接受調查，而非牽扯其他、轉移焦點。

陸委會、海基會證實有3人遭逮捕

《中央社》報導，陸委會表示，已要求陸方依據「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」，通報台灣遭刑事拘留者的姓名、案由及羈押處所等資訊，相關機關將密切追蹤後續情況，並確保台人應有權益；而海基會也已透過上海台商協會，持續了解本案，以利適時提供相關協助。

陸委會呼籲中國大陸，任何涉及台灣人民人身安全與自由的案件，都應審慎優先處理，並踐行公開、透明之正當法律程序，確實履行「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」的人身安全通報等規定，保障台人在陸的司法權益，並為相關人員家屬赴陸探視提供便利。

陸委會也提醒赴陸發展的台灣民眾，中國大陸的法律規範與司法制度，與台灣和國際民主體制有非常大的不同，在陸生活及發展，應謹慎注意人身安全等風險。

《聯合新聞網》報導，海基會13日也表示，已透過刑事單位獲知，有三名台灣分析師遭大陸公安刑事拘留事。海基會稱，將密切注意案情發展，後續若有需要本會進行協處，將全力協助。

但知情人士表示，為防範金融風險，中國兩個月前開始針對違法薦股和「老鼠倉」展開強力掃蕩後，已經有大量股市分析師遭到逮捕、拘押，其中浦東拘留所目前已經爆滿，當中就不乏台籍分析師。因此，目前在中國遭到拘押的台籍分析師絕對不只這3人。

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核稿編輯：翁世航







