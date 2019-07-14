你在台灣的艙底，哪來的自信到中國就可以待在甲板上？

食腐者

今天搭公車回家，過了一兩站上來一位老太太，該怎麼形容呢？她穿著無袖白Ｔ恤和顏色花俏的緊身運動褲，整個人看起來非常瘦而且皮膚很黑又充滿了皺紋。她提著大包小包的東西上了公車。把東西依序放下之後就走到公車司機駕駛座旁邊跟司機講話。

很多人上公車後會去跟司機問路或是問票價我沒多注意，沒多久之後我才發現她就是站在司機旁邊跟司機講話；我以為她是跟司機熟識也沒多理，過了好幾站之後漸漸發現司機一句話也沒搭，是老婦人一直不停地在跟司機說話。

公車上很吵、老婦人的聲音斷斷續續，而且老婦人全程說台語，有一些聽不太清楚，不過後來開始聽到了一些關鍵字，簡單地說就是「蔡英文不該當總統」、「她還好意思去選總統」，大約從這些近乎是咆哮而出的語句裡大致知道了她的論述主軸。

只見老婦人完全沒有停歇、後來情緒越講越激動、幾乎是開始在罵人；一旁的司機則始終冷靜開車、以不變應萬變。一直到了某站，婦人突然恢復冷靜，依次收起大包小包又下車去了。

基於某種原因，她對蔡英文當總統這件事充滿了恨；那個恨意可以驅使她孱弱的身體繼續走下去、延續她老邁的生命，在罵人時彷彿整個人充滿了生命力。

靠恨來維繫生存這件事，我覺得好不可思議。

這個島上有很多人都對蔡英文當總統非常不滿，甚至不滿到恨的地步。

有些人是因為年金改革，本來是國家承諾他們的福利與照顧被國家收回去了，所以他們對蔡英文充滿了恨。有些人是保守主義者與宗教人士，他們對於蔡政府讓同婚合法恨之入骨。有些人在他們從小到大的世界觀裡，女人只能閉嘴裝笨，代替男人治國那簡直是逆天。還有些人就是無法接受不是國民黨執政，只要不是國民黨，誰當家他都要反。

「發達資本主義時代的打油詩人」寫了一篇近乎是社會學小論文等級的文章。認真地說，就算文中沒有學術體例的理論建構、論辯與引用，它也足夠做為一篇社會實踐筆記到研討會發表了，還可以電翻一堆論文。

在這篇文中最重要的創見之一，是將韓粉社群的基本構成profile區辨了兩種主社群：都會型黨國既得利益者韓粉與草根庶民型韓粉。

第一種黨國時代既得利益者韓粉的基本分佈，包括年齡、地域、收入結構、生活型態、意識形態等等其實很好捉摸，甚至可以說很好動員。他們的日常生活消息散布模式、群組串連模式以及動員形式又緊緊地與國民黨黃復興黨部的地方組織動員串連模式相合，所以說白了基本上沒有什麼新鮮事。

可是另外一個族群，也就是所謂的草根庶民型，相較之下在定義上與統計分布上則要複雜困難許多。誠如打油詩人在文中所言，這些人無疑是在台灣經歷長期的產業轉型中與國際金融巨變中被徹底淘汰而邊緣化的人。

他們多半沒有外語能力、甚至連基礎資訊搜尋能力都有問題；不論是否有受過高等教育，顯然較難將現實的經驗轉化成抽象思考、以及學習用綜觀全局的角度思考事情。

我覺得更可能的原因是，因為處於勞動市場上的絕對劣勢，他們只能以長時間低報酬所得的勞動餬口，更遑論有時間、有餘裕去了解國家大事與國際情勢。

假如我們把台灣形容成一艘在汪洋中前進的大船，他們就是那些在艙底髒亂油汙的環境中持續工作，沒時間睡覺、一輩子也無緣走出艙底、更別說踏上甲板看見外面的天空是多麼蔚藍、大海又是多麼碧綠的可憐人。

對這些人來說，船長如何透過天象、星辰與六分儀規劃航線，如何避開危險的暗礁與岬角、如何順風航行、如何抵達最繁盛的港口、如何在帶領全船乘客們一起享用貿易帶來的豐碩果實的同時又要避開風險，這些事他們自然是一輩子也無法了解的。

這些人既是這個社會底層中的食腐者，換句話說他們的生命與生計往往也處在命懸一線的狀態；有時候缺了那麼一點點的晚餐錢就要喪命、有時候也就是多了那麼一點點的錢就足以救命，是以他們也非常容易能被蠅頭小利所收買。國民黨盤據經營了數十年的農漁會體系，也就是深知這種及時雨救命錢的重要性，一次施一個小惠，就能換來他一輩子的忠誠。

正因為民主制度的基本規則是，你不需要知道船長必須具備哪些知識、考量哪些風險、要負擔多大的責任，你照樣可以用一票決定船長是誰。所以在民主制度初推行的國家地方必然帶來的風險：無責任投票與民粹主義就會容易產生。

回到船艙的底層，那些一輩子不可能走出船艙的人。當他信任的人跟他說，你相信我好了，只要把現任的船長拉下來，我們就可以發大財了。

這是個沒辦法中最好的辦法。

台灣在經過千禧年邁入二十一世紀的過程中，錯過了好幾次產業成功轉型的機會，又遭受到金融海嘯的衝擊，因而數十年基本薪資不變、長期景氣低迷。

然而這也引發一種後果：那些過去在經濟轉型時期嚐過景氣榮景的人們，總是妄想有一天能回到1980年代那個股市上萬點、人人開賓士戴金錶、只要存錢就能買房的時代。

所以對他們而言，只要台灣經濟沒有回到這種榮景，就是領導者無能。

領導者無能就把她拉下來，隨便再換一個上去，直到有一天遇到對的人，大家就會發大財。

這種樂透式的盲選，不管是選總統、選市長、選老公還是選工作都一樣危險。但是看看你的四周，還真的有蠻多人都是這樣的。

Photo Credit: 中央社

台灣這條大船航行在波濤洶湧的汪洋中充滿了危險，但除了凶險的海象以外，台灣最大的威脅是隔鄰有一條尺度超級巨大的航母級艦艇，叫做中國。

先不論他們口口聲聲地說我們的船是他們的財產等等，這艘巨大航母始終要把我們吞併，稍稍一不順他們的意他們可以發射飛彈把我們擊沉，這已經不是要不要交朋友的問題了。

偏偏船上有人認為與他們合併很好，從此以後什麼事都仰賴大船就好，很方便很省事、大家躺著賺大錢。而不見被他們光榮收回的香港號現在全船船員正在全力堵住艙門不讓他們進去，而老早被他們武力併購的西藏號與新疆號，船體現在已經都被解體拿去鍋爐室燒了。

那些總是在艙底的人們，會有人從甲板走下去對他們說中國號多大多大、在那裡賺錢多麼容易，每個人都賺飽飽。一生從來沒出過艙底的人、沒有上過中國號看看的人，從來不知道在那艘船上，其實甲板很小、甲板上的人很少。甲板上的人確實在泳池邊開party喝香檳，可是除了那一小撮人以外，其他九成以上的人全部在艙底。

你在台灣的艙底，到底哪來的自信到中國可以待在甲板上？

在台灣號艙底工作的人很辛苦，所以他想像樂透一樣發大財；但是他沒想過，他生病了可以看醫生。台灣號的制度是不管你在哪裡工作、你是船長還是輪機工，你都有權力可以看醫生，醫生也不會因為你的身分而對你大小眼。

他們不知道的是，在中國號的艙底，你能不能活著就是樂透。樂透的內容包括吃到地溝油、被城管毆打、喝到毒奶、工廠爆炸、被坦克鎮壓，還有，在這個什麼都是假的地方，你哪來的自信不會被醫死？

Emmy Hu在一篇文章裡面談過《中國最後一個太監》，她說到為什麼男主角居然清廷亡了都不知道還自己割了去當太監真的是太可憐了……她的母親告訴他，正是社會底層最窮的人，所以處在資訊最落後的邊緣，才會錯估局勢做出錯誤的選擇、誤了自己一生。

我不會假惺惺地說我們國家充滿希望、階級流動依然存在，在底層的人只要愛拼依然會贏。

這種時代早就過去了。底層的人只會一直在底層永遠無法翻身。

但是最起碼的，這個國家的社會福利制度與健保體系、各種社會支援網與非政府組織的援助，還是能幫助這些在底層掙扎的人度過一些難關、或是維持他們基本的尊嚴。

或許那些美中貿易戰、西太平洋防衛協定、南向政策、一帶一路、大國博弈觀點什麼的，對他們來說都沒有意義。他們只求下一餐可以溫飽。

但是，容我引用網友的話說：「他們真的沒有經歷過什麼叫做人吃人的世界。」

他們根本無法想像，那個想要表達不同意見就會被消失的世界、每天都有莫名其妙的敏感詞產生讓你什麼真相都搜不到的世界；想要拒絕焚化爐就會被坦克車鎮壓的世界，想要好好做生意卻被官商勾結官官相護啃到屍骨無存的世界，你只求好好表現遭他人眼紅向上級舉報你只得跪下來向全國人民道歉的世界。

我一點也不想要在這個國家淪陷以後才對那些人說：「看吧！我們沒有國家了！你稱心如意了吧？」

因為你根本沒機會講這句話就會被送到集中營了。

正因為我一點也不想讓未來變成這樣，所以我不想坐以待斃。

去做點什麼吧！去改變一些人吧！看起來似乎希望渺茫，但是想想在明（2020）年正式滅亡併吞以前，起碼我們我們曾經有過半年的時間來扭轉乾坤。

用最後這半年，賭一把不會進集中營的人生，怎麼想都還是划算的。

本文經作者授權刊登，原文發表於李律臉書

責任編輯：羅元祺

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