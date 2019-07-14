巴基斯坦相親見聞錄：小叔看不上對方，我們只好矯情配合演一齣戲

「Rishta」，一個在印巴文化圈裡常用的單字；當名詞使用時，意思為「關係」，通常指親戚關係、血緣關係。但這個字經常被用來兼做動詞，有點「使之成為親戚關係」的意思。若以中文字義來形容那畫面，大概用「相親」兩個字最貼切。例如，「今天有Rishta」，說的就是：「今天有個相親」。

在印度、巴基斯坦等南亞地區，有許多地方的婚姻至今維持Rishta傳統。也就是，當年輕男女到了適婚年齡，父母、長輩會四處去探訪人家、幫自己的兒孫、晚輩尋覓結婚對象；這種男女雙方長輩互訪的過程，就是Rishta。因此，有時Rishta是在男方家舉行，有時是在女方家。

2019年六月，為了幫巴基斯坦的小叔找媳婦，我穿梭於雨季來臨前、大地燠熱、高溫可達攝氏45度的旁遮普平原間，代表婆家參加了十來場的Rishta，希望可以幫小叔找個美嬌娘。每一次我都滿懷高度期望，卻也一次次落空。有時是我們去女方家Rishta，但女方家並沒有回應，有時是女方代表來我們家Rishta，但我們沒有意願回訪，總之，都是打擊落空的Rishta。

在此僅分享其中一個雙方都互訪過、原本以為可以成功配對的Rishta經驗。

這次的Rishta，我們來到親戚介紹的一個鄰居，此地的親族關係緊密，能與親戚的鄰居結上親家，就地緣來說，絕對是一個利多，因此，婆婆一知道這個家庭，隔天便領我與大姑前來女方家進行Rishta。

那天，在約莫五坪大小的外廂房與女方家人大眼瞪小眼半晌後，我們被引進有著沙發與茶桌的內廂房，女孩的母親、大嫂、二嫂陸續現身與我們寒暄。一番吃吃喝喝後，才終於迎來一個胭粉未施、皮膚比小叔略黑、身型是標準旁遮普高壯的女孩。

以前在印度陪友人的老爹去幫友人找媳婦時，友人的老爹總要我在Rishta時詢問女方會不會煮飯？有什麼興趣？當時我並不懂這些「基本題」的意義何在。 直到我發現自己的巴基斯坦婆家裡，由於女眷們都不擅廚藝，導致我每次在婆家總是必須吃些乾、鹹、焦、辣……等只能稱為食物、完全談不上「料理」的熱食止飢，在食不知味、把「吃飯」這件事當作每次到巴基斯坦的最大苦行多年後，我終於知道，家裡有個會煮飯的媳婦有多重要。

所有Rishta的「起手式」都一樣，招待涼飲、乾餅、奶茶等等，從吃吃喝喝開始，許多傳統旁遮普家庭至今維持「以床當桌」的習慣，筆者難得在此看到非常歐式的床單桌，忍不住拍照紀念│Photo Credit: 亞瑟蘭提供

這於是，當我在幫年紀與我相差17歲、情同母子的小叔找媳婦時，「會不會煮飯？」也變成了我「面試」女方的基本題。而既然在印巴世界裡，婚姻簡直也像「市場」一樣，在Rishta時，大家面對面、直決談的都是彼此的家世、條件，以能創造雙方家族最大利益（不管是有形的經濟還是無形的精神）為考量，那麼，我便也拿出自己多年在國外採購、掃貨時的速戰速決，以「沒有行情價，只有滿意價」為原則，希望快快幫婆家找到一個大家都滿意的結果。

我開門見山便問女孩：「妳會煮中國菜嗎？」雖我是個印巴骨，但絕對是個中華魂，能找到一個會做中國菜的妯娌，於我而言，再美滿不過。

「只會炒飯而已。」女孩思索片刻後回覆。

「那妳會做旁遮普的菜嗎？」我退而求其次地問。

「會，全部都會。」女孩毫不猶豫回覆。

「嗯，很好。」未來的妯娌能做本地料理，我也替公婆心滿意足。

「那妳有什麼興趣嗎？」我接著問。

「（搖頭）」女孩大概沒料到會有這題，努力想了好半晌，才回答沒有。

沒什麼興趣？沒關係，願意乖乖在家煮飯也是可以接受。我在心裡默想。

「所以，妳已經準備好隨時可以結婚了嗎？」這是很實際的問題，因為我們真的很想趕快幫小叔完成婚事，在這之前我們已經遇過雙方家長都同意婚事，結果只有23歲的女孩卻在最後來個回覆，說她還沒準備好要結婚。

「（印度式搖頭）」Yes的意思。

「太好了，我已同意這門婚事。明天可以換你們到我們家來嗎？」

彼此雙方條件差不多，女孩也已經準備好隨時可以結婚，這是再令人滿意不過的一場Rishta了，我立即轉頭向女方母親提出邀請，希望她可以快快到我家來，我有把握，小叔絕對是她們喜歡的類型。

「好，當然好。」女方的母親說。

「那就這樣吧，我們可以走了。」我對婆婆說。

身為家族長媳的我，打從心底接受這樁婚事，女孩雖然顏值不高，但她的樸素、大方深得我心，為了幫女孩加點分，我還特地請她去施點胭脂、換條亮麗的披肩。待她再出來、接受我的拍照後，我們便結束這趟15分鐘等女方家備茶點，5分鐘吃吃喝喝，待女方出場，又5分鐘完成「面試」的Rishta。

我真心誠意希望這是一件很快可以塵埃落定的事，畢竟，這是我千里迢迢趕至巴基斯坦婆家的唯一目的：籌辦小叔婚禮。

可惜，以為很快可以說定的事，一回到家就沒了影，因為，小叔只看其中一張照片一眼，便毫不考慮地說著：「不接受」。

用一張照片來決定自己的終身大事，不知那是一種什麼樣的感覺？別說對小叔而言是一生的賭注，對我們這些敲邊鼓的人而言，有時也是徬徨莫名。

既然小叔毫不猶豫地拒絕這門婚事，婆家上上下下便也都不再說什麼，我雖試圖「挽救」，也無濟於事。這下該怎麼對女方交代呢？

女方並沒有依約在隔天到訪我家，原以為這件事就算了，沒想，就在第三天中午時分，正值夏日豔陽高照的43度、我和女眷們都懶洋洋躺成一片時，大姑突然到我房裡咬耳朵：「前天我們去看的那個女生家人要來，媽媽叫妳等一下什麼話都不要說。沉默、沉默。」大姑一邊叮嚀我，一邊用食指做閉嘴模樣。

已經知道這門婚事不成的我，除了默默應好之外，沒有別的選擇。

大姑的話才落下，不過兩分鐘，家裡便出現了浩浩蕩蕩的Rishta團。女方出動了初訪當天我們沒有看到的家中所有男人、母親、外加兩位媒人，一行共七人來訪，這對於初次拜訪徵婚對象的規模來說，算是陣仗頗大的，可見他們對這門婚事的重視。

當時，我們一家毫無準備，男主角——小叔甚至不在家，躺在病床上的婆婆不疾不徐起身，開始發號司令讓幫傭進廚房備涼飲、茶點；接著將兩位女眷代表迎進女賓室後，便遣我去養牛場喊當時家裡唯一的男人——公公——回家。

左為婚仲，右為我們前往Rishta的女方父親；非常典型、傳統的旁遮普人家│Photo Credit: 亞瑟蘭提供

當我頂著烈日、緊拽頭巾、穿過小村莊裡的巷弄來到村外時，卻見公公穿著他的迤然長衫站在小河邊、扶著樹枝以免重心不穩、正對著河裡的牛兒叫嚷──他的其中一隻牛兒不知是太笨還是太享受河裡的清涼，遲遲不願上岸——公公正在趕牛上岸。

「爸爸，趕快回家，有人來我們家Rishta……」我對著河邊的公公大喊。

小叔的婚事，是當時全家唯一的要事與生活話題，公公一聽，不知是否情急？彎腰撿了一棵大石頭，奮力往河中的牛兒拋去。

幸好沒打中，只落在牛腰旁邊、濺起大水花，但牛兒顯然受到驚嚇、總算乖乖上岸。待守在河邊的長工將牛兒「接」上岸、緩緩將牛兒趕回就在河邊的養牛場後，公公這才揩起他的頭巾拭著滿頭大汗、和我一起趕回家。公公一邊趕路還一邊呢喃著：太熱了！太熱了！滿身汗！滿身汗！

一進家門，直接將已經端坐在客廳裡的男賓們交給公公招呼後，我便竄到樓上的女賓室去；此時，但見滿身橫肉因而顯得笨重的女方母親儼然已經把我們當親家，毫不拘束地直接側躺在冷氣下的繩床上大憩，滿室都是她的暢言與歡笑，婆婆反倒像是被接見的客人般坐在繩床前的木椅上，應和著她的一言一笑。這該怪我初見當天太熱情、給承諾太早嗎？

其實，當我看到眼前那副「一家親」的畫面時，油然升起一股希望，我一廂情願地想著：或許這門婚事還是有機會扭轉局勢的。這一家人不拘小節的熱情個性、親族關係緊密的家庭價值觀（由表兄妹結婚可知）、旁遮普傳統生活方式的維持、乃至他們一家子的外表與身型……在在與婆家十分合拍，簡直就是「系出同門」，如果兩家可以聯姻，未來肯定是個闔家歡樂。

只可惜，如此「門當戶對」的一家歡，並沒有打動小叔的心，在漫長的等待、終於等到小叔回家後，小叔對這純真熱情的一家，只是禮貌性的寒喧、作揖，雖也按照一般Rishta的期待、大方接受女方兄長的拍照，卻在他們一家離開後，再次表達強烈的反對意願。

前來筆者家裡Rishta的一個書香世家，中坐者是女方的姊姊，我們彼此非常契合，她也欣然同意我所提出的新式Rishta邀約：大家一起到肯德基聚餐，讓男女主角雙方可以見面。可惜被無法打破傳統禁忌的父親拒絕了│Photo Credit: 亞瑟蘭提供

「跟M很像啊！M不漂亮嗎？」我拿五姑的名字來開解小叔。希望他明白女方的外在條件與自家姊妹是不相上下的。只可惜，雖說印巴傳統婚姻只要父母雙方同意即可，但是，尊重子女意見也慢慢成為潮流，若子女執意不肯，父母也沒辦法。

在招待這浩浩蕩蕩的一家喝過涼飲、吃過乾餅甜點、又喝完一輪奶茶後，在他們欲走還留、依依不捨離開前，大姑又來對我咬耳朵了；「妳跟他們說，我們要等A的意見，看看他怎麼說。」A指的是我那身為家中長子、人在台灣的老公。

長兄如父，拿遠在天邊的大哥當擋箭牌、作為回絕婚事的藉口，這的確是一個好方法。於是，我依照「大人們」的指示，矯情地為女方一家人拍起大合照，說要傳給台灣的A看、要等A決定。

與此同時，我突然明白一件事。

在那之前，我們相當中意、連小叔也點頭說願意的另一戶人家，在彼此熱烈互訪過三次之後，卻得女方一個「要等人在伊斯蘭馬巴德（巴基斯坦首都）的叔叔做決定」之回覆……我恍然大悟，原來大家用得都是同一套路數？

就這樣，又是一個不了了之的Rishta，小叔終將情歸何處，至今是個牽動全家神經的未知數。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航