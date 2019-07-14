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聖文森8月在台設立大使館，非邦交國斐濟代表處受中國施壓被迫更名
我們想讓你知道的是
聖文森是目前唯一尚未在台設立大使館的友邦。而非友邦國斐濟則是在中國政府挾政經優勢、財務槓桿脅迫施壓，將台灣駐處名稱將改為「駐斐濟台北商務辦事處」。
台灣外交有得也有失。就在蔡英文總統外交訪問抵達前，聖文森國內已先傳出消息，總理龔薩福8月訪台時將設立聖文森駐台大使館，屆時將完成台灣所有友邦在台均有大使館的拼圖。同一時間，我國外交部也證實中華民國非邦交國斐濟的代表處在中國施壓下，名稱將從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。
建交38年，聖文森駐台大使館將於8月設立
《民視新聞》報導，蔡英文總統於11日啟程展開任內第7度出訪─「自由民主永續之旅」，拜訪聖露西亞、聖文森以及聖克里斯多福等友邦，預計16日抵達聖文森，並在當地停留2天1夜。
在訪聖文森期間，蔡總統將會晤龔薩福，見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出，並在國會發表演說。
台灣與聖文森於1981年建交，不過在台灣的17個邦交國中，聖文森是唯一尚未在台設立大使館的友邦。
《新頭殼》報導，聖文森當地的新聞網站指出，總理龔薩福預計8月率團至台灣進行訪問，聖文森駐台大使館將於他訪台期間設立。駐台大使已確認為一名女性，但聖文森方面尚未透露她的名字。
外交部則於昨（13）日回應，對於聖文森國政府宣布來台設立大使館，並已提名首位駐台大使，外交部至表歡迎；樂見聖國在設館後，將所有友邦均在台灣設有大使館。外交部樂願提供相關協助，使該館能儘快順利成立運作，並期待未來共同攜手開創更多元合作契機，持續深化兩國邦誼。
遭中國施壓，台灣駐斐濟代表處名稱中既無「中華民國」也無「台灣」
《中央社》報導，中國政府施壓斐濟政府，強迫台灣駐斐濟代表處更名。駐斐濟代表處目前正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji）。在中國施壓下，據了解，駐處名稱將改為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。
外交部亦於昨日表示，對於中國政府挾政經優勢、財務槓桿脅迫施壓，「致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈譴責」，也已針對更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視台斐雙方近50年來在各個領域的友好合作情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。
至於針對更名案，外交部指出目前內部進行內部相關行政作業，包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。
非邦交國代表處名再無「中華民國」，蔡英文嘆「打壓從沒有減少過」
《自由時報》報導，台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，兩國在農漁、醫療及人才培育等領域均保持密切交流及合作。對於中國政府挾持政經優勢及財務槓桿脅迫施壓，致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈譴責。
《聯合報》報導，自2017年起，蔡英文政府上台後，北京開始強力施壓，迫使以「中華民國」或「台灣」為名的六個非邦交國代表處改名，僅剩下駐斐濟的「中華民國駐斐濟商務代表團」。昨日證實，斐濟代表處因中國大陸施壓，也將更名。
總統蔡英文則在昨日出訪加勒比海友邦去程過境美國紐約，13日在中央公園與留學生健走，活動結束後短暫接受訪問。受訪被問及此事，她表示，外交部有掌握，也隨時有通報回來；記者問蔡，中方打壓一直沒有停過？蔡英文嘆了一聲後說：「從來沒有減少過」。
大使館和代表處有何不同？
依據《駐外機構組織通則》第2條之說明，中華民國政府與與我國有邦交國家設置之「大使館、總領事館或領事館」，與無邦交國家設置之「代表處或辦事處」。第6條則說明大使館或代表處館長皆由外交部任命，大使館辦理我國與轄區內國家間之外交業務及外交部指定之其他業務、代表處則處理所派駐或所在地國際組織相關事宜。
外交部網站則載明，與中華民國政府有邦交關係之國家多在台北市設立大使館、無邦交國家則設立代表處或辦事處。
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新聞來源：
- 蔡總統出訪聖文森前夕獲禮物！將在台設大使館（民視新聞）
- 建交38年將在台設立大使館 外交部：深化與聖文森之邦誼（新頭殼）
- 駐斐濟代表處遭中共施壓改名 外交部強烈譴責（中央社）
- 中國施壓 我駐斐濟代表處被迫更名（自由時報）
- 斐濟代表處被迫更名 蔡英文在美嘆了一口氣（聯合報）
核稿編輯：楊之瑜