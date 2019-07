聖文森8月在台設立大使館，非邦交國斐濟代表處受中國施壓被迫更名

台灣外交有得也有失。就在蔡英文總統外交訪問抵達前,聖文森國內已先傳出消息,總理龔薩福8月訪台時將設立聖文森駐台大使館,屆時將完成台灣所有友邦在台均有大使館的拼圖。同一時間,我國外交部也證實中華民國非邦交國斐濟的代表處在中國施壓下,名稱將從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

建交38年,聖文森駐台大使館將於8月設立

《民視新聞》報導,蔡英文總統於11日啟程展開任內第7度出訪─「自由民主永續之旅」,拜訪聖露西亞、聖文森以及聖克里斯多福等友邦,預計16日抵達聖文森,並在當地停留2天1夜。

在訪聖文森期間,蔡總統將會晤龔薩福,見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出,並在國會發表演說。

台灣與聖文森於1981年建交,不過在台灣的17個邦交國中,聖文森是唯一尚未在台設立大使館的友邦。

《新頭殼》報導,聖文森當地的新聞網站指出,總理龔薩福預計8月率團至台灣進行訪問,聖文森駐台大使館將於他訪台期間設立。駐台大使已確認為一名女性,但聖文森方面尚未透露她的名字。

外交部則於昨(13)日回應,對於聖文森國政府宣布來台設立大使館,並已提名首位駐台大使,外交部至表歡迎;樂見聖國在設館後,將所有友邦均在台灣設有大使館。外交部樂願提供相關協助,使該館能儘快順利成立運作,並期待未來共同攜手開創更多元合作契機,持續深化兩國邦誼。

遭中國施壓,台灣駐斐濟代表處名稱中既無「中華民國」也無「台灣」

《中央社》報導,中國政府施壓斐濟政府,強迫台灣駐斐濟代表處更名。駐斐濟代表處目前正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji)。在中國施壓下,據了解,駐處名稱將改為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)。

外交部亦於昨日表示,對於中國政府挾政經優勢、財務槓桿脅迫施壓,「致斐濟政府強迫我駐處更名,我方表達強烈譴責」,也已針對更名案向斐濟政府提出正式抗議,促請斐濟政府珍視台斐雙方近50年來在各個領域的友好合作情誼,並將與斐濟政府持續溝通,爭取恢復駐處原有名稱。

至於針對更名案,外交部指出目前內部進行內部相關行政作業,包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。

非邦交國代表處名再無「中華民國」,蔡英文嘆「打壓從沒有減少過」

《自由時報》報導,台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來,兩國在農漁、醫療及人才培育等領域均保持密切交流及合作。對於中國政府挾持政經優勢及財務槓桿脅迫施壓,致斐濟政府強迫我駐處更名,我方表達強烈譴責。

《聯合報》報導,自2017年起,蔡英文政府上台後,北京開始強力施壓,迫使以「中華民國」或「台灣」為名的六個非邦交國代表處改名,僅剩下駐斐濟的「中華民國駐斐濟商務代表團」。昨日證實,斐濟代表處因中國大陸施壓,也將更名。

總統蔡英文則在昨日出訪加勒比海友邦去程過境美國紐約,13日在中央公園與留學生健走,活動結束後短暫接受訪問。受訪被問及此事,她表示,外交部有掌握,也隨時有通報回來;記者問蔡,中方打壓一直沒有停過?蔡英文嘆了一聲後說:「從來沒有減少過」。

