蔡英文加勒比海出訪首站海地，總統摩依士藉此向國會喊話：儘速通過電網系統計畫

（中央社）在海地的鄰國多明尼加於去年與台灣斷絕外交關係後，台灣總統蔡英文13日（當地時間）抵海地訪問，鞏固本地區對台灣的支持。

路透社報導，蔡總統展開為期12天「自由民主永續之旅」走訪加勒比海4友邦行程，將造訪海地、聖克里斯多福及維尼斯、聖文森和聖露西亞。根據海地政府提供的官方行程，蔡總統將在訪問首站海地首都太子港（Port-au-Prince），會晤海地總統摩依士（Jovenel Moise）及其他高層官員。

Photo Credit: Google Map 海地地理位置圖，位處加勒比海，與中華民國有63年的邦交情誼。

海地政府發表聲明說，蔡總統的到訪「凸顯海地和台灣之間的建設性關係，此行將提供機會仔細評估台北當局做出的承諾，同時界定鞏固海地與台灣合作的最佳策略。」為迎接蔡總統到訪，首都太子港早上四處懸掛兩國國旗及歡迎標幟。

「自由民主永續之旅」首站海地：兩國共同推動電網計畫創造三贏

蔡總統結束過境紐約行程，經過將近4小時飛行抵達海地共和國太子港國際機場，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）伉儷登機迎接總統及訪問團成員，並於機場舉行歡迎儀式，隨後兩國元首出席「海地台灣商品展開幕典禮」。這是蔡總統出訪邦交國的第一站。

Photo Credit: 中央社 蔡總統出席海地台灣商品展開幕

總統蔡英文表示，台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，這是雙邊指標性合作項目，這計畫創造三贏合作，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

去年初成立建交以來首個商會組織，蔡總統出訪之旅時再度舉辦台灣商品展

總統致詞表示，台灣和海地長達63年的邦誼，是相互扶持的堅實友人。為了持續加強兩國的經貿夥伴關係，去（2018）年11月，在海地首次舉辦了「台灣商品展」，獲得海地各界廣泛的迴響。這次外交部及中華民國對外貿易發展協會再次邀集國內廠商，前來展示台灣的優良商品。總統感謝在場台灣企業的支持，與政府共同努力，加強與友邦之間的交流合作。

近兩年，台灣已經有宏遠及信源兩家大型企業，在海地投資成衣加工廠，為當地創造了許多就業機會。去年初，海地也成立了兩國建交以來的第一個商會組織「海地台灣商會」，台灣和海地的經貿關係是越來越密切。

蔡總統表示期待藉由商展平台，促進雙邊貿易及產品拓銷，更希望能提供兩國工商企業一個直接交流的機會，增加台商來海地投資，促進海地的工商業發展，也深化兩國的合作交流。台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，這是雙邊指標性合作項目。藉由這個場合，她也將和摩依士總統一起了解計畫的執行情形。

海地總統喊話：盼望國會議員儘速通過計畫，政局不穩絕非兩國關係發展之阻礙

蔡總統表示，能源建設是基礎建設的關鍵，摩依士總統從上任以來，把提升全國供電列為優先施政計畫。她很佩服摩依士總統的遠見，也很高興台灣可以參與海地國家發展的過程。

總統提到，這個計畫創造三贏的合作，將先透過台灣民間銀行提供商業型貸款，再由台灣海外工程公司統合台灣電力專家及海地施工團隊，一起來執行。除了海地能夠發展國家建設，台灣廠商能夠參加計畫拓展海外商機，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

總統進一步說明，這當中包括興建高壓和區域微型電網，以及興建和整建變電所，等到海地國會審議通過後就可以動工。相信完工之後，將為海地人民帶來更好的生活，也象徵兩國的合作，邁向另一個新里程碑。

最後，總統說，台灣和海地都走在追求進步發展的道路上，希望未來透過更多合作交流，讓兩國一起努力，帶動彼此的進步發展，持續創下新里程碑。

隨後，總統與摩依士總統共同為商品展開幕典禮剪綵。兩國元首也進入商品展場，共同聽取海外工程公司（OECC）簡介電網計畫，並至台灣形象展品區參觀。總統及訪問團在海地停留4個半小時，接著將前往聖克里斯多福及尼維斯訪問。

總統也於今（14）日中午在臉書發表簡短心得，表示台灣商品展上有相當優良的台灣技術產品，也希望能促進兩國企業的直接交流，持續加強彼此的經貿夥伴關係。她也表示在海地總統府與摩依士針對共同關切事項，進行雙邊會談，並很高興「台灣在各領域的經驗，不論是基礎建設、農業、教育或醫療、經貿等領域，都可以跟海地分享，並且有更進一步的合作。」





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核稿編輯：楊之瑜



