林飛帆出任民進黨副秘書長前夕，黨主席卓榮泰：需要更多有活力的新細胞

（中央社）太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，民進黨主席卓榮泰今（14）天下午發文「歡迎民主新夥伴」；卓榮泰並說，黨需要更多有批判性、有活力的新細胞，讓黨再年輕一次、徹底改變。

卓榮泰今天透過臉書貼文「年輕人的非凡使命．新世代的未來式」，他說，翻開400年的台灣歷史，每個階段都有感人肺腑的故事，台灣民主發展的每個過程，也總有幾個名字，會讓人想起那些年一起追求的勇氣。

黨主席卓榮泰：經過5個月互相暸解與深談，歡迎民主新夥伴林飛帆

卓榮泰說，2019年元旦，他曾誓言要努力把台灣社會對民進黨的「問號」變成「驚嘆號」；這半年多來，民進黨經歷一次又一次的挑戰與考驗，許多老朋友表達對台灣前途的憂心，也有許多在各行各業的年輕朋友跳出原本舒適的生活圈，在民進黨最艱難的時刻，毅然加入這個戰鬥團隊，創造一個又一個的「驚嘆號」。

他說，關鍵的變局中，國際情勢及國內政治生態正在不規則的重整移動。檢視過去的經驗和未來各種不同的衝擊，他必須承認，此刻黨改革的力道還不夠強大，尚不足以燃起人民的熱情，所以必須要有新的戰略、新的思維、新的力量，改變過去的作法，破除人民的不滿；「黨需要更多更多有批判性、又有活力的新細胞，讓我們可以再年輕一次、再徹徹底底的改變、堅持走在正確道路上」。

卓榮泰說，他由衷地感謝始終堅守崗位、無怨無悔的黨內先進同志及願意為了台灣再投入、再拚一次的工作夥伴，這樣的精神令人敬佩，這將是「變陣型」的完成式，與社會「大對話」的進行式，更會是優秀台灣新世代的未來式。卓榮泰也提到，年輕的戰士們選擇了戰場就必須勇往直前，承擔非凡的使命，更要像前輩們一樣，不計毀譽、不懼反撲，一生守護台灣、守護家園。

卓榮泰說，經過5個月互相暸解與深談，「變陣型中重要的佈陣即將就位」，他相信林飛帆會帶著那些年的勇氣和赤忱，讓台灣社會看見其進步與成長，再次引領台灣公民社會，攜手迎向任何強大的挑戰。「歡迎民主新夥伴林飛帆」。

林飛帆出席時代力量餐會低調不受訪，蔡總統：與他見面聊過，聊很多

《聯合報》報導，民進黨秘書長羅文嘉上任後，即密集洽詢林飛帆進入民進黨中央的意願，終獲林首肯。民進黨主席卓榮泰先前也已向黨內要角透露延攬林飛帆出任黨職的訊息。

此人事案明（15）天正式發布後，林飛帆就會上任。正在「自由民主永續之旅」的蔡英文總統受訪表示，非常期待民進黨愈包容、變得愈好，每個世代都有很多人才，能多加跟社會持續溝通。蔡總統也證實，先前曾與林飛帆見面聊過，兩人「聊很多」。

民主進步黨高雄市黨部昨日也在一則相關臉書貼文中，搶先以「歡迎 #林飛帆 成為民進黨伙伴」透露此人事消息。

至於林飛帆本人的回應？《中央社》報導，時代力量高雄黨部昨日舉辦募款餐會，林飛帆也受邀出席，對於將接任民進黨副秘書長職務，他迴避不受訪。

民進黨立委：讓年輕世代參與民進黨的決策，是「漂亮好棋」

《聯合報》報導，民進黨立委王定宇、吳思瑤都肯定林飛帆的能力。吳思瑤說，讓年輕世代參與民進黨的決策，這是「漂亮的好棋」。

吳思瑤說如果確定由林飛帆出任黨副秘書長，代表民進黨可以把跨世代的意見、多元社會的聲音，融入民進黨未來的決策，並擴大與社會的接軌，讓年輕世代參與民進黨的決策，這是「漂亮的好棋」、非常好的安排，讓社會看到民進黨的新氣象。

王定宇說，林飛帆對年輕族群來說是鮮明的標誌，但林飛帆不只如此，他在面對中國壓力下的反抗能力與精神，更是當下台灣最需要的，很符合面對2020大選下的思考，結合更多的朋友來對抗中國勢力。

由於林飛帆沒有黨務相關經驗，王定宇說，一定會有適應上的問題，這些就讓黨中央來協助他。

《中國時報》報導，前民進黨立委林濁水昨晚在臉書直言，相信林飛帆已經想清楚了。一個已經以維持權力現狀為唯一原則，各種價值，連民主價值都已經模糊的黨，已經找不到歷史位置，甚至拒絕有所謂歷史位置問題的政黨，一個林飛帆加進去會有什麼不同嗎？不加進去改變他，又於心能安嗎？

林濁水無奈說，相信這天大的難題，林飛帆已經想清楚了。那麼不論最後成敗，這都真是好得不得了的事。

與林飛帆在太陽花學運時期並肩作戰過的時代力量立委黃國昌，則是在今（14）日下午受訪時表示，期許林飛帆若真的加入民進黨，能夠扮演改變角色，改掉民進黨改變為人詬病的問題，引導往正面積極方向發展，並期許他「不忘記初衷理念和堅持的價值」。

針對林飛帆過去數度批評民進黨一事，黃國昌則是表示，「做為他的好朋友，相信他所有的感嘆都是真心誠意。」並呼籲「一個好的人才，加入了一個可能還是有些問題的政黨，不會因為這樣子就讓這個好的人才不是人才。對他有期許的朋友應該相信他，給他空間。」

過去曾數度對民進黨開砲，林飛帆學成返國後首場政治活動是力挺余天

《新頭殼》報導，批踢踢實業坊網友在「政治黑特板」迅速「起底」林飛帆過去是如何批評民進黨的黑歷史。該文整理出林飛帆過往對民進黨開砲的歷史新聞紀錄，包括陳菊與張志軍閉門會議、兩岸協議監督條例、前瞻計畫以及勞基法修法等重大議題。

2018年學成返台後，《聯合報》報導，今年3月16日，民進黨新北市三重立委補選時，林飛帆現身力挺余天，這是林飛帆返國後首次參與政治活動；民進黨總統初選期間，林飛帆表態力挺蔡總統。

入黨和人事職務同步作業中，民進黨明早召開記者會對外宣布

《聯合報》報導，林飛帆尚未入黨，對於林飛帆是否會先入黨才上任？民進黨發言人周江杰表示「這件事情不會發生」。目前了解，林飛帆入黨和接任黨副書長職務的人事作業，正同步進行。

民進黨新聞部亦於今日宣布，明早上午10點將由主席卓榮泰召開中央黨部主管人事公布記者會，預期會在此記者會上宣布林飛帆就任的消息。

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核稿編輯：楊之瑜



