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2019/07/20, 生活
窮人家的雞腿：銅板美食「龍鳳腿」，最早是從剩料製成的？
Photo Credit: 圖文不符
我們想讓你知道的是
香氣四溢的龍鳳腿是鄉下孩子常吃的點心，不僅便宜，吃起來也毫不油膩。相傳，龍鳳腿重生自賣不完的剩餘食材。那它是如何製作而成的呢？
唸給你聽
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企劃：柯柯、幸恩｜設計：Ｎico｜插畫：林子
熱鍋油炸香噴噴，喀滋喀滋的蔬菜跟肉餡，清爽涮嘴！完全不含龍鳳的銅板美食——龍鳳腿，你有吃過嗎？
今天，跟圖文不符一起來了解一下吧！
重生美食龍鳳腿
龍鳳腿源自台灣北部靠海的漁村，相傳一名魚漿師傅，覺得魚漿賣不完很浪費，參考雞捲的做法，把魚漿加上一些蔬菜，用豬油網包製下鍋油炸，作成了小吃。因為很受歡迎，很多人會在喜宴上訂來招待賓客，為討吉利取名為「龍鳳腿」。
賣剩的魚漿及蔬菜，加上沒人要買豬網油，竟然重獲新生，成了人人愛吃的小點，也讓我們看到舊時人們珍惜食物的樣貌。
一起來做龍鳳腿吧！
- 將魚漿跟高麗菜、豬肉、紅蘿蔔末、洋蔥末等內餡拌勻
- 內餡裹在竹籤外圍，用豬油網包起來
- 以小火炸至熟透，並以大火逼油
- 起鍋！刷上醬汁趁熱享用
- 龍鳳腿完成！
香氣四溢的龍鳳腿是鄉下孩子下午常吃的小點心，不僅便宜，吃起來也毫不油膩，是許多人懷念的家鄉好滋味。返鄉的時候，有時候都會特地繞去買呢！
你喜歡龍鳳腿嗎？你都吃哪一家的呢？快留言告訴我們吧！
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參考資料
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航
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