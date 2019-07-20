窮人家的雞腿：銅板美食「龍鳳腿」，最早是從剩料製成的？

企劃：柯柯、幸恩｜設計：Ｎico｜插畫：林子

熱鍋油炸香噴噴，喀滋喀滋的蔬菜跟肉餡，清爽涮嘴！完全不含龍鳳的銅板美食——龍鳳腿，你有吃過嗎？

今天，跟圖文不符一起來了解一下吧！

重生美食龍鳳腿

龍鳳腿源自台灣北部靠海的漁村，相傳一名魚漿師傅，覺得魚漿賣不完很浪費，參考雞捲的做法，把魚漿加上一些蔬菜，用豬油網包製下鍋油炸，作成了小吃。因為很受歡迎，很多人會在喜宴上訂來招待賓客，為討吉利取名為「龍鳳腿」。

賣剩的魚漿及蔬菜，加上沒人要買豬網油，竟然重獲新生，成了人人愛吃的小點，也讓我們看到舊時人們珍惜食物的樣貌。

一起來做龍鳳腿吧！

將魚漿跟高麗菜、豬肉、紅蘿蔔末、洋蔥末等內餡拌勻 內餡裹在竹籤外圍，用豬油網包起來 以小火炸至熟透，並以大火逼油 起鍋！刷上醬汁趁熱享用 龍鳳腿完成！

香氣四溢的龍鳳腿是鄉下孩子下午常吃的小點心，不僅便宜，吃起來也毫不油膩，是許多人懷念的家鄉好滋味。返鄉的時候，有時候都會特地繞去買呢！

你喜歡龍鳳腿嗎？你都吃哪一家的呢？快留言告訴我們吧！

延伸閱讀

參考資料

本文由圖文不符授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航