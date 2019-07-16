IG與後現代旅行實踐：秘境真假不重要，重要的是你去拍過了

文：李長潔（淡江大學未來學研究所兼任助理教授）

近年興起一種查詢旅遊資訊的手段，用來挺順手。如果你厭倦中文旅行資料的陳腔濫調，又懶得使用外文查詢時，就可以用這個「IG視覺感官搜尋法」：

在IG中打入關鍵字，例如 #かき氷； 就會出現大量被遊客「#」（hashtag）的刨冰圖像； 你可以很「直覺地」選擇你最想要圖像； 進去看它的地點、內文、與相關的「#」。

很快地，我們可以在Instagram（後稱IG）的介面上，快速地瀏覽大量構圖精美、用心搏眼球的美照，我們直覺地選擇「看起來」最有深得我心的資訊。「IG視覺感官搜尋法」是建構在智慧型手機的技術與使用上，無所不在的流動特質，精心設計的攝影技法，讓日常生活脈絡下的「風景」，富含著「特殊時刻」的美學意涵（金麟，2018），每一位參與到IG介面視覺策展的使用者像是大聲宣告：「選我選我！你可以選擇跟我一樣棒的體驗」。

Photo Credit: Instagram 十分直覺的「IG視覺感官搜尋法」

風景的再現

這個查詢旅行資訊的方法的確很誘人，透過純粹的視覺美感，來決定你想不想經歷這種「真實」。不過，這種「真實」是真實嗎？越來越多的旅行者因為社群媒體上的Po文、圖像和影片，而影響他們對旅行地點的「信念、概念與印象」（beliefs, ideas and impressions）（Bizirgianni & Dionysopoulou, 2013）。一張色彩鮮明、構圖優美、視野奇特的照片，這風景的視覺再現遠勝過千言萬語；像是IG上的風景再現，尤其是在運用「#」方式，將再現風景集合成集體經驗後，成為左右遊客旅行決策的重要因素。

不過，當我們實際到達景點後，有時候會難以接受這個被再現的「真實」，有些所謂的秘境風景，現場觀之時，該景觀可能非常普通。有個旅行主題新媒體團隊—「Spice」，他們在YouTube奠定下基礎，並新創一個旅行社群APP，以提供更深度的且個人的旅遊資訊，他們稱之「做一個聰明旅人」。Spice就針對IG秘境的真偽，推出「IG秘境揭密」系列影片，探討「秘境照片」是照騙嗎？怎麼挑景點才不會踩到雷？

例如Spice盤點宜蘭秘境：「宜蘭6個 IG 秘境真實狀況竟然長這樣？獨木舟才能到的無人沙灘有比國外美嗎？」，如烏岩角／東澳海蝕洞、粉鳥林、南安國小、賊仔澳玻璃海灘、內埤海灘、七星嶺步道等地。他們指出賊仔澳玻璃海灘並沒有像網美網紅指出的那麼夢幻，到處都撿得到玻璃砂石，只是一個小型普通海灣，玻璃砂石也幾乎被撿完了。

Instagram與觀光客的凝視

「旅行」一直都是IG平台中的重要事件，截至2019年7月10日，「#travel」的照片共有422,180,628筆，「#旅行」的照片共有15,726,376筆。據調查已經幾乎有50%的IG用戶，會利用IG查詢旅行地點。而這些照片展示著旅行者們的旅行視線，這種觀光客凝視是雙向的。

觀光客的凝視，是社會學家John Urry在90年代提出的概念，他主要運用了法國思想家Michel Foucault論述哲學中「醫療凝視」的概念，來說明體制、知識、技術如何創造出一種「觀看的方式」。這個「凝視」（gaze），不是「視野」（view），而是一種近乎出神的仔細觀看。

而觀光客的凝視，則是透過特定的體制性視角，仔細觀看著一個地方、一件物體，是否符合被形塑好的模樣。而這個形塑是透過19世紀影像技術發達與旅遊業發展的相互作用，生產出大量的旅行畫面，逐漸主題化定形。例如，我們到了巴黎，如果沒有拍一張從「東京宮」往巴黎鐵塔方向攝影的美照，就好像沒去過巴黎一樣。在光觀客的凝視下，旅行幾乎就是一種符號的蒐集活動。

Photo Credit: Instagram 旅行在IG平台中是一件大事

社會建構起來的觀看

在Urry（2002）的《觀光客的凝視》中，他整理了Susan Sontag（2001）在《論攝影》裡的幾個觀點來闡釋「攝影如何教我們看這個世界」。她認為，每一張照片都是一次主動且別有用意的行為，因為拍攝者必須選擇想要目標、想要的構圖，攝影者一定想要嘗試拍出完美無瑕的影像，來美化所要拍的對象，精心設計被看到的風景，盡可能地不被看穿背後的真相。

IG的旅行者們，每個人都是大量風景照的生產者，它們用特定的角度、美化的技巧，來建構真實，他們每一個人也都是「符號學家」，擅長將意義凝縮到某個符號的凝視中。像是台北的「銀河洞瀑布」，大概就是一個標準的「風景生產」，IG上的旅人們大量使用這類的構圖將這個地點框架成「秘境」。

Photo Credit: Instagram IG上的台北「銀河洞瀑布」秘境

風景回過頭來看你：雙向凝視

這些IG秘境的絕美風景照片，透過社群媒體上視覺的社會建構，運用「#」來產生一種集體經驗的欲求，使我們心神嚮往，將我們招喚到秘境現場。不過此時，凝視卻反過來看你了。精神分析學者Jacques Lacan的凝視理論指出，人們在凝視的運作中，透過此投射目光的回返，讓自己獲得認可而成為主體，個人因此被徵召成為主體（黃冠華，2006）。也就是說，秘境讓我們不得不去，也不得不拍攝。唯有這樣，我們才能出示我們的在場證明，是數位時代的旅行的義務。

Sontag（2001）說道：「攝影能表現旅遊，是讓觀光客停下腳步的理由，而且要拍一張照片才會再上路」。IG秘境美照指出了，什麼地方是你應該拍照的地方，你必須用同一種姿態才能去經驗，甚至，你還不好意思指出秘境背後的美化。透過每一次的拍照，你將可以證實你的在場，並且宣示已經將這個風景經驗收為己有。對於擁有更強大的視覺化技術的旅行者來說，他更可以生產出嶄新的「秘境風景」，引領眾人的觀看，這個視覺的行銷不再只局限於商業媒體景觀的精心編排，意味著人類經驗的民主化轉變。

秘境真假不重要，重要的是你去拍過了

透過上面的討論，我們可以發現，數位時代的旅行者把觀光客的凝視更加地複雜化了，這個體制性的觀看，從以前的大眾媒體轉向社群媒體，所有的風景再現影像交錯著「集體經驗的美學社群」與「個人化的特定觀點」。秘境真或假完全不重要，重要的是，我們踏入「秘境」匆匆一瞥，參與了由地方、觀光客、相機以及媒體所編織出來的一個詮釋學循環。

社群媒體加重了視覺感官與影像之於旅行者的重要性，更加便利、實惠的旅行方式與途徑，讓旅行者可以花上更少的成本去經驗他人的驚艷，或是展演令人驚豔的經驗（Urry & Larsen, 2011）。IG秘境美照的意義在於，它揭示了觀光旅行中的權力越趨分散，旅行者們在零碎的、消費性的、一次性的影像中，脫離觀光組織與大眾媒體所形成的觀看，淺碟地、快速地獲得了一次同時是集體也是個人的後現代旅行實踐。

延伸閱讀

參考文獻

金麟（2018）。年輕世代的行動攝影實踐與美感想像：以 Instagram 使用者為例。《傳播文化》，17，90-121。 Bizirgianni, I. & Dionysopoulou, P. (2013). The influence of tourist trends of Youth Tourism through Social Media (SM) & Information and Communication Technologies (ICTs). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 72, 652-660. Urry, J. (2002). The tourist gaze. Sage. Urry, J., & Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. Sage. Sontag, S. (2001). On photography (Vol. 48). Macmillan. 黃冠華（2006）。觀看不見：凝視的概念。《新聞學研究》，87，131-167。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航