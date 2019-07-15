國民黨總統初選：韓國瑜壓倒性獲逾4成支持率，「執行高雄市長的責任不會懈怠」

國民黨今（15）日宣布2020總統大選黨內初選民調結果，由韓國瑜以總平均支持率44.805％獲第一名，國民黨將在7月17日中常會核備韓國瑜為總統候選人，7月28日全代會上正式提名。韓國瑜也在初選民調記者會上強調，雖然承擔了這樣的重大責任，但高雄市長的責任絕對不會懈怠。

《中央社》報導，國民黨8日至14日舉行總統初選電話民調，今天11時公布結果。國民黨總統初選共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。五人總平均支持率如下：

韓國瑜：44.805%

郭台銘：27.730%

朱立倫：17.900%

周錫瑋：6.020%

張亞中：3.544%

《中央社》報導，國民黨總統初選民調由全方位、全國公信力、世新大學、聯合報、TVBS等5家民調機構執行，各家抽樣至少3000份以上有效樣本。根據今天開封的統計，5家民調公司合計作出1萬5185份有效樣本。

國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，並在7月28日全代會上正式提名，之後，韓國瑜才會正式代表國民黨參選2020總統大選。

Photo Credit: 國民黨 從5家民調的總支持率來看，韓國瑜的數字落在43%到46%之間，郭台銘則是落在27%到29%間，朱立倫則是16%到19%。

韓國瑜：執行高雄市長的責任絕對不會懈怠

國民黨公布民調結果後，也舉辦民調公布記者會，黨中央原希望5位參選人都能出席，但僅韓國瑜、張亞中、周錫瑋親自出席。民調公布記者會上，國民黨主席吳敦義表示，這次採用全民意調查產生候選人，是多年來，國民黨對黨內初選採用最公開、參與人數最多、過程也最透明的方式。

韓國瑜則在記者會中，感謝所有支持者不離不棄的幫助，韓國瑜也表示，感謝主席吳敦義、副主席郝龍斌、曾永權，承受各界壓力，舉辦了一場公平、公正、公開的初選。接著韓國瑜也感謝其他共同角逐、參加初選的候選人，他表示，未來會請人整理四人論述，「相信我們五人在思想上跟精神上都能融成一體。」

另外，韓國瑜也表示感謝高雄市民朋友，並強調「執行高雄市長的責任絕對不會懈怠，會全力衝市政，感謝高雄市民長期對我的關愛。」

最後韓國瑜批評蔡英文執政這三年實在讓人太失望，並説：「我心中沒有一絲一毫的喜悅，感到無比沈重的壓力，我希望承擔這樣的責任後，得到各路朋友的幫忙，為台灣子孫萬代開闢更好的未來。」

周錫瑋：韓國瑜一開始像「大家都看不起」的「禪宗六祖慧能」

周錫瑋則在記者會中表示，這次初選「我們在這方面絕對贏過了民進黨的蔡英文跟民進黨那些不民主的作為」，並將韓國瑜比喻為禪宗六祖慧能，「大字不識一個，被派去劈柴、去掃地，大家都看不起他，」最後卻接下衣缽。周錫瑋並說，民進黨現在很多人想要追殺韓國瑜，呼籲大家做他的天龍護法，「大家一起幫韓國瑜分憂、擋子彈。」

張亞中除了恭喜韓國瑜，也強調，國民黨長期失去理念，因而價制不明、政策混亂、論述搖擺，這次初選，其他參選人的完全無法樹立國民黨的理念價值，無法區隔國民黨與民進黨的不同。張亞中也強調，國民黨必須團結在共同得理念之下，有治國理念、核心價值、團結論述才能取回政權、贏得中華民國。並表示自己在政見會已經提出建言，呼籲國民黨候選人能參考。

朱立倫則自行開記者會，在會中表示「坦然接受初選結果」，並向所有這支持者致上歉意跟感謝，朱立倫也表示會繼續努力，台灣的下一代來打拼，「我一直相信我們不只是爭取藍軍的民心，而是全台灣所有人民對我們的信心，初選已經結束，韓市長贏了我還是要恭喜他，但國民黨和台灣還沒贏，未來這條路充滿艱辛，我們要團結要一起。」

他強調，這幾年的台灣，統獨、南北、世代、階級、貧富充滿對立，國內社會非常多問題，「我在政見說明會中提出來，台灣要民主，經濟要靠開放，和平要靠智慧，這是未來台灣的答案，朱立倫堅持的穩健、中道、理性、務實的路線，我也認為這條路線終將崛起，是一定要走的路線。」

《中央社》報導，這次呼聲頗高的前鴻海董事長郭台銘並未出線，外界關心郭台銘是否將脫黨參選。郭台銘辦公室原本表示，預定在下午召開記者會，但永齡基金會執行長劉宥彤表示，目前初選剛結束，需要沉澱思考，今天會發先發聲明，擇期再向媒體及國人報告。

郭台銘在聲明中，除了恭喜韓國瑜、感謝一起打拼的夥伴，郭台銘也表示，90天走遍了台灣各縣市，夜深人靜都會自問，「到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」郭台銘最後強調，「我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。」

何時宣布參選？是否跟郭台銘合作？柯文哲：先聽聽其他人想法再決定

《中央社》報導，柯文哲今天上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，被問及國民黨初選民調結果時表示，先聽聽前新北市長朱立倫、前鴻海董事長郭台銘等其他參選人及立委王金平的想法，再決定下一步。

被問及對國民黨總統初選看法、是否影響其宣布參選2020總統時程、是否會與郭台銘合作及下一步怎麼走等相關問題，柯文哲表示「再講吧」、「我都還沒去想這問題」、「等確定再慢慢想」、「等事情發生再來煩惱」。

柯文哲說，自己從頭到尾都不是本位思考，「我從來沒有在想我個人要做什麼，而是台灣接下去要怎麼辦」。他表示，應考量台灣整體利益、人民最大福祉與台灣長期發展，作為一個有理智的人類，能有合理估計，思考總統蔡英文連任會如何、韓國瑜當選會如何，思考後再決定如何做。

由於韓國瑜先前競選國民黨主席時，柯文哲讚賞韓是「唯一能改變國民黨的人」，有媒體詢問他的想法是否不變，他說，「改變國民黨跟改變台灣不一樣，要想一下」，以前沒很仔細想，現在要認真想很多事情。

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核稿編輯：楊之瑜



