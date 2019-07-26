喝純水、逆滲透水，會讓身體缺乏鈣質嗎？

文：林世航營養師

你的家中有逆滲透（RO）淨水機嗎？打開就能喝，是不是非常方便呢？但網路上出現傳言，說這種水因為經過過濾，所以把礦物質濾掉，長期飲用會造成骨質流失的問題，小孩子用這種水泡奶容易造成「軟骨」現象，這是真的嗎？

實際上，喝純水、逆滲透水不是骨質不好的主因，而用純水、逆滲透水泡奶，更不會造成嬰幼兒骨頭生長的問題。接下來，就來看看民眾的鈣質狀況與鈣質的主要來源有哪些吧。

嬰幼兒的鈣質，主要來自於母奶、配方奶與幼兒奶粉

在幼兒時期，家長普遍習慣泡奶粉給小孩子喝，好食課營養師計算了市售的幼兒奶粉，大致上每100公克約含有400－600毫克的鈣質。

若以沖泡建議來計算，一杯240毫升的幼兒奶粉，可以提供約180毫克的鈣質，建議一天3杯，可以提供540毫克的鈣質，滿足幼兒的需求。

在幼童時期，家長也有喝牛奶補鈣的觀念，所以家中也常常備有牛奶讓小孩子喝，所以學齡前的幼童大多都有攝取足夠的鈣質。

國民營養調查結果也指出，6歲以下嬰幼兒的鈣質攝取大致上是足夠的，所以用逆滲透的水來泡牛奶，是不會導致嬰幼兒骨質問題的。

學齡至成年人的鈣質攝取不足，主要是牛奶喝不夠

但6歲以上的人呢？到了6歲以上，鈣質的攝取量都很慘淡，頂多達到50％的建議量而已，青少年族群更低於40％。可以發現除了嬰幼兒、幼童以外，大部分的民眾鈣質攝取真的很不夠。

6歲以上族群，鈣質攝取不夠的主要原因就是牛奶了。每100毫升的牛奶就能提供100毫克的鈣質，若一天能乖乖喝到建議的360－480毫升，其實就將近50％的建議量。但有超過80％的人，一天喝不足240毫升，所以問題很明顯，牛奶喝不夠就是鈣質攝取狀況不佳的主因。

鈣質不夠的我們，可以從自來水補到鈣質嗎？

自來水為什麼會有鈣呢？主要是大自然中的水融入二氧化碳形成碳酸，或者是水流經了石灰層，讓鈣質融入水中而成。除了鈣質以外，鎂也是主要的礦物質之一，這也是水質「硬度」的來源。

那我們可以從自來水補到鈣質嗎？當然可以，只是補到的量非常少。

台灣自來水的鈣質含量依據集水區有些許不同，以台北市為例，硬度約為35 ppm，每100毫升的自來水僅含有0.8毫克左右的鈣質（連結）。

以水質較硬的雲林而言，湖山淨水場的硬度約為150 ppm（連結），以等比例換算的結果，每100毫升的自來水也只有3.5毫克的鈣質。

Photo Credit：好食課

這含量若和牛奶相比，是牛奶的3.5％而已，若我們要從自來水獲得50％的鈣質建議攝取量，那至少要喝14公升的水。所以，逆滲透雖然去除了自來水大部分的鈣質，但其實對人體而言根本沒有差異，不用擔心喝純水或逆滲透的水會導致骨質問題囉。

本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航