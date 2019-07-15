【插畫】愛文、金煌、貴妃⋯⋯芒果百百種，你最愛哪一味？

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

炎熱的夏天是芒果的季節，從單吃、製成冰，甚至是南洋風的下飯，富含了維生素A、C、D的芒果，都是溽暑中生津止渴的良品。

在台灣，我們也能看到各種品種的芒果。從果形小、常被加工為情人果的土芒果，到人氣最紅的愛文芒果、size更大也常被用在剉冰上的金煌芒果，以及融合上面兩品種優點的玉文芒果，還有高價的新品種貴妃芒果等等，各有各的特色。

你還吃過哪些特別的芒果品種呢？

►為什麼醫護人員上班不能吃芒果和鳳梨？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航