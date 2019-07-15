- 熱門議題：
- 「從100萬到200萬+1：香港拒送「中」」 、
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2019/07/15, 生活
【插畫】愛文、金煌、貴妃⋯⋯芒果百百種，你最愛哪一味？
10 Seconds Class - 10秒鐘教室
我們想讓你知道的是
在台灣，我們總能看到各種品種的芒果，從土芒果、愛文到新品種的貴妃芒果，你還吃過哪些特別的芒果品種呢？
唸給你聽
powered by Cyberon
炎熱的夏天是芒果的季節，從單吃、製成冰，甚至是南洋風的下飯，富含了維生素A、C、D的芒果，都是溽暑中生津止渴的良品。
在台灣，我們也能看到各種品種的芒果。從果形小、常被加工為情人果的土芒果，到人氣最紅的愛文芒果、size更大也常被用在剉冰上的金煌芒果，以及融合上面兩品種優點的玉文芒果，還有高價的新品種貴妃芒果等等，各有各的特色。
你還吃過哪些特別的芒果品種呢？
本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『生活』文章 更多『精選轉載』文章