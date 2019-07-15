公視動畫全球首播 《德哥與皮皮》大展「小貓人」機智

Photo credit:大貓工作室 《德哥與皮皮》主角的靈感來自導演兩隻家貓

今年愛貓族必看的台灣原創動畫影集《德哥與皮皮》上映啦！由榮獲第40屆金穗獎最佳配樂且曾以《七點半的太空人》、《我們的月亮》等代表作品入選多項國際影展的台灣知名動畫製作團隊「大貓工作室」操刀，並獲得7/14（日）起於公共電視首播機會。

《德哥與皮皮》（以下簡稱《德》）充滿「科幻」色彩並結合「貓」與「咖啡」兩大元素。奇幻劇情搭上趣味角色，為台灣動畫帶來嶄新風格，也象徵台灣動畫產業邁向劃時代里程碑。

家貓成創作靈感，和小貓人聯手展開夏日冒險

《德》劇故事主要描述即將在海濱實現咖啡店夢想的菲菲，卻因好友歐仔的闖入帶來一場科學意外。菲菲的兩隻愛貓，化身成「小貓人」德哥與皮皮，就此展開兩人、兩貓的奇幻之旅。

導演王尉修表示，創作靈感來自家中兩隻貓。過去曾於《七點半的太空人》作品裡偷偷把家中兩隻愛貓置入當彩蛋，沒想到在社群掀起廣大迴響。今年「大貓工作室」的鼎力新作《德》劇更直接以「貓」、「咖啡」等為主軸，希望替平凡生活創造有趣的故事。

Photo credit:大貓工作室 五月天〈瘋狂世界〉新編曲並製作動畫版MV

五月天「瘋狂世界」20周年 全新編曲變身動畫片尾曲

《德》劇從角色設計、美術風格、劇本概念、到正式完成，製作期耗時三年。今年恰逢台灣天團「五月天」第一張專輯發行20周年，〈瘋狂世界〉重新編曲搭上《德》劇並推出動畫特別版MV。跨界合作展現另一種獨特的「瘋狂世界」。

《德》劇首映會於7月14日完美落幕，現場包含知名影評YouTuber飽妮、部長、動畫同業夥伴及一路支持大貓團隊的觀眾。會後座談中，導演王尉修感性表示：「能夠找到厲害且願意相信自己的夥伴，一群人一起為台灣原創動畫努力，是最大挑戰，也是最大的熱情。」

Photo credit:大貓工作室 台灣原創動畫《德哥與皮皮》首映會圓滿落幕

《德哥與皮皮》將於7月14日起，每週日晚間6點於公視頻道與LINE TV首播，為期三週；另公視首播後7日內，也可於「公視+」平台線上收看，喜愛動畫的同好們千萬別錯過。

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