《判斷的基本》：「帕列托法則」幫你看清什麼才是「真正的兩成」

文：鳥原隆志

17 帕列托法則：看清什麼才是「真正的兩成」

在決定優先順序時，有一個大家經常會使用的法則，也就是「帕列托法則」。帕列托法則是由一位義大利經濟學家帕列托（Vilfredo Pareto）所提出，被稱為「八二法則」。

簡單來說，帕列托法則的概念是指「有八成的成果是靠著整體當中約兩成的人所達成」。舉例來說，「世上八成的財富是由整體社會處於上流的兩成富裕階級所持有」、「兩成的優秀員工創造出整體公司的八成成果」、「公司所銷售的商品當中，有兩成的產品占了八成的公司營業額」等多數例子。

帕列托法則指出「一切並非均等」的事實。此概念也可套用在貼近我們的日常生活上，告訴我們一小部分的事物有時會占整體的大部分。

這表示我們也可以換一個思維，告訴自己應該做的事情並非「每一件事都很重要」，「只有極少部分才是重要的事」。

在無數的應做事項或應判斷事項之中，或許只有極少部分的事能真正帶來成果。其實為了達到自我滿足，或因為慣性而去做某事的例子並不少見。

帕列托法則告訴我們，判斷事情時必須縮小範圍，便可有效率提升成果。

請在決定優先順序時，記得回想一下帕列托法則，豁出去地告訴自己：「如果不去做就會受到嚴重影響的工作，不過占了整體的兩成罷了。」這樣的想法會是一種提示，讓我們知道該如何決定優先順序。

相信也有人肩負重擔，必須處理無數重要的事情，這時要刻意篩選到只剩下三件事左右，針對這三件事定出優先順序。為了守護重要的事物，有時是不得不刻意選擇捨棄其他事物的。

18 檢傷分類：定出「不需要做的事項」

優先順序的判斷是指排出應處理事項的順序，但若是遇到更高級別的狀況，那就不是要懂得排出順序，而是要懂得做出刻意不處理的判斷。

假設發生緊急狀況，一大堆必須做出決定的事情攤在眼前，在這種情況下，不可能處理完所有事情，所以比起排出順序，「取捨選擇」更加重要。

當發生嚴重災害而出現多數傷患時，在醫療上會實施的檢傷分類即是做出「取捨選擇」的判斷之一。

若狀況已超出時間或人員可負擔的範圍時，即便有心想要治療所有傷患，還是必須做出像是「給予治療者」和「不給予治療者」等分類。

醫療上的檢傷分類會有「黑色」、「紅色」、「黃色」、「綠色」共四種顏色的牌子，用來繫在患者身上。

黑色代表已死亡或無生命跡象。紅色代表有生命危險的重傷患者。黃色代表雖無立即的生命危險，但若置之不理，有可能會惡化。綠色代表無須即刻予以治療的患者。

上述檢傷分類有明確的基準，例如有無呼吸、呼吸次數或意識狀態等等，並且要依照基準來進行分類。

這時的重點在於為了提升整體效率，即使不得已必須做出「不做」、「割捨」的判斷，這些也都是遵照明確的基準所下的決定。

19 灰色地帶：把心思花費在一時無法做出決定、卻應該深思熟慮的事情上

針對必須做判斷的事情，可以分成「幾乎可以毫不猶豫就做出判斷」以及「不知道該怎麼判斷才好」這兩種來思考。

假設走在路上時，街上的推銷員跑來跟你搭腔，這時你應該會果決地做出拒絕對方的判斷，而不會遲疑地想：「我該聽對方說話嗎？還是應該不要理會比較好？」再舉一個例子，當你看見有人受傷，而且對方拜託你幫忙叫救護車時，想必會立刻採取行動吧。

在工作上，也有很多像這樣可以毫不猶豫就採取行動的判斷。就如以下的狀況：

具有明確的基準，可照著基準做出判斷（可根據公司方針或公司規範來做判斷）。

攸關生死的狀況（危險行為或預防事故等等）。

不過，在工作上有些判斷是無法一時間做出決定的，也就是指不知道該怎麼做才好的「灰色地帶」。舉例來說，如下列狀況：

影響範圍甚廣的狀況（該結果會對公司或客戶等多數人造成影響的判斷）。

倘若失敗就會蒙受莫大損失的狀況（有可能導致發生高額虧損、傷及信用、品牌的判斷）。

局勢有可能劇烈改變的狀況（從未發生過的意外、不知道對方會怎麼出招）。

針對未來的戰略或長期計畫（確立方針或年度計畫等可預測影響未來的判斷）。

針對這些屬於灰色地帶的判斷，必須經過深思熟慮才行。藉由收集資訊、與周遭的人討論，或思考有沒有其他方法等動作，確實執行「可提升判斷準確性」的步驟。

這時的重點是：先思考「應不應該深思熟慮」，再把心力投注於必須深思熟慮的判斷上。

相關書摘 ►《判斷的基本》：魚與熊掌——你想要的是「效率」還是「效果」？

書籍介紹

本文摘錄自《判斷的基本：明確丶適時丶精準丶長遠，高績效工作的70個原則》，日出出版

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作者：鳥原隆志

譯者：林冠汾

判斷力，學校沒教，公司、上司也不會告訴你，

卻是高績效工作的關鍵核心！

判斷力，職場最重要的辦事能力

「該怎麼做才好？」

當你面臨必須下決定時，

希望短時間內就做出正確的判斷、

完美並快速地解決問題嗎？

一切就要看你有沒有「判斷的基本功」

不論是哪一種行業，工作上都必須面臨各種不同狀況的判斷，工作能力強的人會先思考｢判斷時絕對要遵守哪些基本原則｣，再對症下藥處理問題，才能高績效順利完成工作。

日本頂尖企管顧問鳥原隆志提出養成判斷力的3種迷思、5個能夠、70條原則：

3個迷思

因為缺乏自信或擔心做錯挨罵，所以「不想做判斷」？

努力做判斷，但老是抓不到重點或是方向不對，所以「判斷總是失誤連連」？

一面想做判斷、另一方面又擔心惹出麻煩想逃避，所以陷入「判斷搖擺不定」的苦惱？

5個能夠

能夠明確做出判斷、能夠在適當時候做出判斷、能夠精準判斷、能夠以中長期眼光縱觀俯視整體，再做出判斷、能夠在判斷時樂在其中

70條原則

五秒法則：時間花得多不一定好？

判斷的主軸：每件事都很重要？

知會的重要：據實以報對嗎？

暫時退出：發生錯誤時該力求狂瀾嗎？

杯麵鐵則：訂出步驟和標準的好處是什麼？

果醬法則：選項多真的好嗎？

海因利奇法則：一件事情讓你心頭一驚，代表什麼？

……

判斷力也許和你想的不一樣！

在工作中你可能從未出過大問題，但其實不少判斷習慣都隱藏著致命的危機點：

不過是一點小錯，而且主管沒發現：「我不想和主管報告後被罵。」

經驗多了就沒問題：「只要累積越多經驗，判斷能力就會越好。」

截止時間還長：「反正還有時間，最後再來決定吧。」

是分析原因還是抒發個人感想：「只是恰巧發生。」、「都是因為注意力不足。」

預料外的事都是別人的事：「等真的發生後再來思考也不遲，總有辦法解決。」

以上這些判斷習慣對你我來說絕對不陌生，本書能幫助你重新認識判斷力、破除判斷的迷思，避開誤區，養成更精準的判斷習慣。

判斷力如果沒有時時鍛鍊，一旦到了緊要關頭，就無法有效發揮。為了避免判斷力生鏽卡住，時時應用判斷力的70個原則，解決工作問題自然事半功倍！

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九