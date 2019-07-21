《判斷的基本》：魚與熊掌——你想要的是「效率」還是「效果」？

文：鳥原隆志

48 戰略與戰術：想出讓自己一直處於優勢的方法

說到戰略，想必很多人會聯想到像是企業領導人或軍隊指揮官在擬定作戰計畫。在擬定長期計畫時，戰略思考是可帶來幫助的。

根據字典上的釋義，戰略是指：為了對抗敵人而有的綜合性長期作戰策略。換個簡單易懂的說法，就是指可使我方在敵人面前一直處於優勢的作戰策略。

其中的「一直」兩字是重點。怎麼說呢？因為要「持續」戰勝敵人是一件非常困難的事情。

有個字眼經常被拿來與戰略做比較，就是「戰術」。戰術也是指為了打倒敵人的作戰策略，但它和戰略不同之處在於沒有「一直」的要素。

也就是說，「戰術」是要打倒眼前的敵人，而「戰略」是要思考該怎麼做才能一直贏得勝利。

那麼，該如何擬定戰略才好呢？方法非常簡單。

首先，定出一個目標。這裡指的目標是長期目標，差不多三年或五年左右。

接下來就要思考如何寫劇本，寫出為了達成目標該怎麼做的內容。思考劇本之際，不要忘記謹慎思考自己與對手的優勢以及弱勢。

另外，還要考量周遭的情況，像是經濟狀況或客戶嗜好等等，必須先做好這些動作，才能編寫出故事來。

這就是所謂的戰略思考。

49 剪刀石頭布理論：讓成長循環持續運轉

我們都會描繪自己成長後的未來願景。想必多數人會設定目標，並為了達成目標而擬定計畫。

在擬定長期計畫時，應該先挑戰多個項目，到了某階段後，詳查一遍所有項目，若發現可能性較低的就撤除掉。接著必須針對剩下的選項，集中思考戰略。

舉例來說，為了新企劃案擬定一個三年計畫，可以在第一年先規劃挑戰五個項目，隔年篩選為兩個，最後一年則集中火力在其中一個項目上。

這種做法稱為「剪刀石頭布理論」。意思就是先進行「多項挑戰」來拓寬戰線，接著進行「取捨選擇」來篩選項目，最後傾注所有心力於該項目上。

只要在長期計畫中加入這樣的循環步驟，即可描繪出穩定的成長戰略。

剪刀石頭布理論 剪刀：為了未來的目標，試著挑戰五項新事物。

石頭：評估應該繼續挑戰哪些項目，並篩選出兩個可能性較高的項目。

布：針對一個項目灌注所有心力。

50 魚與熊掌不可兼得：不把效率和效果混為一談

政府和企業高喊「改革勞動的方式」，積極呼籲大家縮短加班時間。這件事本身並非壞事，但也有令人納悶之處。

有些公司一到下班時間就催促所有職員下班，有些是時間一到就熄燈。由於這樣的案例變多了，所以我常會接到來自企業客戶的諮詢。諮詢時我會如此發問：「您希望提升效率？還是提升效果？」

被我這麼一問，多數人都會陷入沉思。原因是大家都把效率和效果混為一談。

想要提升組織的產出能力時，如果沒有搞清楚追求效率和追求效果之間的差異，將無法做出判斷。

我們先針對效率來思考！

所謂的效率，概念是設法減少「為了提升成果所付出的勞力」。假設某工廠一天十小時可製造出兩千個產品。現在工廠藉由重新檢討製程的動作，試圖達到八小時製造出兩千個產品的目標。如此一來，便可減少產品的平均製造費用。這就是效率化的概念。

所謂的效果，概念是「哪怕必須增加勞力或費用，也要增加成果」。舉例來說，某產品在報紙上打廣告時，也同時投入經費在電視或網路等宣傳，試圖大幅提升業績的做法，即符合提升效果的概念。

究竟是要優先有效率？還是要優先有效果呢？答案會依目的不同而有所差異。

效率是在已經無法繼續增加成果時該追求的東西，也就是轉而設想「該如何壓低成本」的概念。另一方面，效果是為了讓成果達到最大化時該追求的東西。尤其是在試圖擴大市場占有率，或是與對手展開競爭等狀況下，有時寧可做出巨大投資也要追求效果。

因此，當一家公司會發出指示說：「大家要努力提升業績，同時也要盡早下班！」就表示這家公司想要追求效率和效果，抱持著兩者混在一起的想法。

如果是以追求效率為目的，就應該發出指示說：「大家只要做到跟過去一樣的成果就好，但要努力思考怎麼做才可能儘早下班。」

如果是以追求效果為目的，則應該做出「為了提升業績，大家可以加班沒關係」的判斷才妥當。

以目前來說，公司究竟應該重視效率還是效果？必須好好思考這一點，不能把兩者混為一談。

相關書摘 ►《判斷的基本》：「帕列托法則」幫你看清什麼才是「真正的兩成」

書籍介紹

本文摘錄自《判斷的基本：明確丶適時丶精準丶長遠，高績效工作的70個原則》，日出出版

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作者：鳥原隆志

譯者：林冠汾

判斷力，學校沒教，公司、上司也不會告訴你，

卻是高績效工作的關鍵核心！

判斷力，職場最重要的辦事能力

「該怎麼做才好？」

當你面臨必須下決定時，

希望短時間內就做出正確的判斷、

完美並快速地解決問題嗎？

一切就要看你有沒有「判斷的基本功」

不論是哪一種行業，工作上都必須面臨各種不同狀況的判斷，工作能力強的人會先思考｢判斷時絕對要遵守哪些基本原則｣，再對症下藥處理問題，才能高績效順利完成工作。

日本頂尖企管顧問鳥原隆志提出養成判斷力的3種迷思、5個能夠、70條原則：

3個迷思

因為缺乏自信或擔心做錯挨罵，所以「不想做判斷」？

努力做判斷，但老是抓不到重點或是方向不對，所以「判斷總是失誤連連」？

一面想做判斷、另一方面又擔心惹出麻煩想逃避，所以陷入「判斷搖擺不定」的苦惱？

5個能夠

能夠明確做出判斷、能夠在適當時候做出判斷、能夠精準判斷、能夠以中長期眼光縱觀俯視整體，再做出判斷、能夠在判斷時樂在其中

70條原則

五秒法則：時間花得多不一定好？

判斷的主軸：每件事都很重要？

知會的重要：據實以報對嗎？

暫時退出：發生錯誤時該力求狂瀾嗎？

杯麵鐵則：訂出步驟和標準的好處是什麼？

果醬法則：選項多真的好嗎？

海因利奇法則：一件事情讓你心頭一驚，代表什麼？

……

判斷力也許和你想的不一樣！

在工作中你可能從未出過大問題，但其實不少判斷習慣都隱藏著致命的危機點：

不過是一點小錯，而且主管沒發現：「我不想和主管報告後被罵。」

經驗多了就沒問題：「只要累積越多經驗，判斷能力就會越好。」

截止時間還長：「反正還有時間，最後再來決定吧。」

是分析原因還是抒發個人感想：「只是恰巧發生。」、「都是因為注意力不足。」

預料外的事都是別人的事：「等真的發生後再來思考也不遲，總有辦法解決。」

以上這些判斷習慣對你我來說絕對不陌生，本書能幫助你重新認識判斷力、破除判斷的迷思，避開誤區，養成更精準的判斷習慣。

判斷力如果沒有時時鍛鍊，一旦到了緊要關頭，就無法有效發揮。為了避免判斷力生鏽卡住，時時應用判斷力的70個原則，解決工作問題自然事半功倍！

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九