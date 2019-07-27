重訓完像「全身被車撞到」一樣，這麼痠痛正常嗎？

剛開始接觸重量訓練的學生，都會問一個問題：「教練，為什麼我每次運動完回去都會全身痠痛？」

有些表達比較誇張的學生，甚至會形容這感覺就好像全身被車撞到，或是腳不像自己的，要完成上樓梯抬腳這動作都很痛苦。

在訓練時，我很常讓學生針對「運動後痠痛」的主因進行討論。會聽到像乳酸堆積、延遲性肌肉痠痛、體重過重等各式各樣的答案。課堂開始你一言我一語，非常的熱鬧，確實這也是課程中一大樂趣──讓大家從討論中得到答案，而不是馬上給出標準答案。

其實答對或答錯都沒關係，但重點是你要解了背後的原因，並且敢於回答。

這篇文章我們會針為什麼運動後會產生痠痛原因進行討論，解密運動後產生痠痛主因，並提供3種緩解運動痠痛的實用方法。

為什麼練完重量訓練後會全身痠痛？

在之前我們的文章中有提到，要刺激肌肉生長，訓練時的強度是一項很重要的關鍵因素。當使用強度高於平常負荷時，肌肉直接承受重量，會造成肌肉損傷，而這不舒服的感覺也稱為「延遲性肌肉痠痛」。

講到肌肉損傷，就不得不提一個重要的指標──肌酸激酶。肌肉受到損傷，會反應在高濃度的肌酸激酶上，約在訓練後持續48小時之久。但也不用太過擔心，這過程身體會自行修復，回到受傷前的正常狀態。（延伸閱讀：重訓愛好者必看！增加肌肉量六大指南、重訓愛好者必看！重量訓練菜單週期化訓練篇）

重訓完痠痛超過幾天應該要注意？

一次訓練後產生的疼痛高達7天，這時候就需要和教練反應和調整訓練課表，檢查是不是當次訓練的強度過高。

緩解運動後痠痛有三種方法：

低強度有氧訓練：激烈的運動通常對身體產生負面的影響，恢復與再生可透過主動恢復的方式進行，強度設定為50％VO2max，在主要訓練後進行15－20分鐘的有氧運動。

適當的營養補充：當進行高負荷重量訓練後，補充足夠的蛋白質與碳水化合物，也會對修復產生幫助；反之營養攝取不足，也會延遲運動後肌肉的恢復。

滾筒伸展：因為運動造成的肌纖維損傷，會導致肌肉緊繃。滾動肌肉能破壞疤痕沾黏，達到舒緩緊繃，並加速復原。

延伸閱讀：想練核心肌群首選棒式肘撐，但你真的知道為什麼要練核心肌群嗎？、運動員肌力訓練指南，解密重量訓練與運動表現的關係

實際訓練案例

我在訓練時，最常在訓練後安排20分鐘低強度的有氧訓練做為恢復。在健身房器材比較多的時候可以利用固定式腳踏車訓練；有時帶隊訓練人數較多時，慢跑就是個方便的選擇。接著可以搭配使用「滾筒」、「按摩球」針對激痛點和肌肉進行按壓。這些都是教學1－2次後，學員就能上手的實用技巧。

Photo Credit：伊格運動

結語

在我和學生一問一答的經驗中，發現很多人會把全身痠痛的原因指向乳酸。但研究證實乳酸的移除是非常快速，因為乳酸會藉由肌纖維進行氧化，以及透過肝臟轉成葡萄糖。根據研究，運動後25分鐘可移除50－60％乳酸，運動後75分鐘可移除100％％乳酸，所以乳酸其實不是最大的兇手。

運動當下強度和乳酸的關係，以及身體的三大供能系統，我們會在後面的文章討論。最重要的是訓練要使用漸進式的增加負重，並且活用以上教的幾個知識點，你也可以當自己的教練。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航