馨朵拉品牌重塑新里程，清真認證進軍穆斯林市場

Photo credit:馨朵拉 馨朵拉創辦人張郁馨打造孕婦、哺乳媽咪及寶寶皆安心使用的產品

「女兒改變我的人生，她教會我很多事！」一句話道出天然保養品牌「馨朵拉Cindora」起源，創辦人張郁馨回憶，女兒兩歲時經常因為肌膚紅癢不適，導致半夜無法入眠。一心只想為女兒緩解不適，讓她意外踏上創業之路。

「我們小時候被蚊子叮，記憶中外婆會用麻油塗抹在蚊蟲叮咬處。」深受長輩疼愛的兒時回憶，張郁馨開始親自調配黑芝麻油，採用天然原料呵護女兒的肌膚，「紫馨膏」因應而生。

媽媽包必備「紫馨膏」 暢銷六年熱賣22萬瓶

許多有孩子的家庭，家裡幾乎必備一罐紫馨膏，原來「生」出這項法寶的人就是張郁馨。但一開始只是多做一些當贈品送，結果身旁親友、客戶使用後，愈來愈多人回頭問她「這有沒有在賣？」

打開紫馨膏，一股麻油香散發開來。張郁馨遵循古法，選用有機蜂蠟、有機金盞花油、天然燕麥油再搭配冷壓黑芝麻油，結合多種天然精油萃取而成。紫馨膏的天然配方持續升級到第三代，原本只是女兒的救急物，如今在許多媽媽口耳相傳下，已成為媽媽包裡不可或缺的萬用法寶。

張郁馨回憶當年，笑稱：「起初我老公不看好我創業」。全因想幫助他人的理念，逐漸讓先生翻轉態度。在先生轉為支持下，馨朵拉至今擁有自己的工廠，從檢驗、研發、生產都一條龍以掌控良好品質，甚至連紫馨膏的產品名也是丈夫想的。

Photo credit:馨朵拉 孕媽咪、寶寶喜愛的紫馨膏，全家大小都能安心使用

把自然的好留給孩子 全產品通過Taiwan PIF認證

為了國際辨識度，品牌去年經歷重塑過程，正式更名「馨朵拉Cindora」。張郁馨解釋，隨著企業規模擴大，品牌形象也要轉型。唯一不變的是，產品理念仍聚焦在嬰幼兒需求。張郁馨相信「把自然的好留在孩子身上」，去年主動將旗下產品申請Taiwan PIF認證。

PIF（Product Information File）源自歐盟對化粧品的規範，是化粧產品的專屬檔案。從產品全成分、原料來源、生產到銷售流程，所有資訊全部揭露在Taiwan PIF平台，公開讓消費者查詢。每項產品有專屬編號讓消費者辨識，避免買到仿冒品，同時還能掃QR Code到Taiwan PIF官網，進一步認識產品的生產履歷。

馨朵拉的創新商業模式，也大獲矽谷創業之神陳五福的肯定。每次到Taiwan PIF網站查詢皆可獲得馨朵拉的優惠券，之後回購商品即享優惠折扣。這項作法不僅鼓勵大家重視產品認證，其創新商業模式，也讓多位重要投資人不僅認同品牌理念，對創新的商模也深具信心。

Photo credit:馨朵拉 馨朵拉成立第六年，旗下所有產品皆通過Taiwan PIF認證

取得國際清真認證，目標營業額翻倍成長

從設立檢驗、研發、生產都一條龍的自有工廠，到通過歐盟GMP、ISO22716認證，再到Taiwan PIF，馨朵拉的每一步品牌計畫都貫徹創辦初衷「從母愛出發真誠踏實傳遞幸福關愛」，讓女性機能食補及月子餐品牌「紫金堂」也因此成為馨朵拉重要的合作夥伴。張郁馨強調在台灣護膚品項目中，馨朵拉以產品原料不含動物性、酒精成分的產品特色通過國際Halal清真認證，也是獲得認證最多的護膚品牌。

除了深耕台灣，今年團隊將拓展美國、中國大陸及東南亞等國際市場，預計營業額將持續成長。張郁馨望著手中產品，她說馨朵拉的命名蘊含「愛的禮物」之意，永遠為孕婦及寶寶提供無微不至的呵護。