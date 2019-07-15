不只一位318領袖加入民進黨：除了林飛帆，還有「擅長轉譯」的呂家華

民進黨主席卓榮泰今（15）日召開記者會，正式介紹兩位在三一八學運引起關注的參與者加入民進黨，其中學運領袖林飛帆正式接任民進黨副秘書長，而擅長審議民主的呂家華則將主持新成立的「政策對話工作小組」。羅文嘉表示，8月1號開始，民進黨會配合選戰模式，發布另一波新人事，延攬更多優秀的年輕世代加入民進黨。

為了「亡國感」？林飛帆接任民進黨副秘書長

（中央社）民進黨主席卓榮泰今天召開記者會，正式介紹林飛帆接任民進黨副秘書長。

林飛帆致詞時感謝卓榮泰、黨秘書長羅文嘉這段時間的邀約，此時此刻他沒有任何理由再推辭，也感謝總統蔡英文、總統府秘書長陳菊支持，這段時間他們有交換很多對局勢的看法，對中國步步進逼與下階段台灣重要的社會經濟轉型有同樣的焦慮。

林飛帆說，他這個決定或許會讓很多朋友訝異，但如果放在台灣現在面對的共同困境，也許不值得那麼訝異；2020年台灣將面對中國史無前例的滲透、分化、統戰，北京代理勢力在台灣有多重軸線，以不同論述形式，企圖將台灣置於一個中國框架底下；對內則有下階段台灣社會與經濟轉型過程如何面對內部轉型的需求，以及震盪過程中，世代之間的矛盾與階級之間的衝突。

他說，很遺憾這段日子以來台灣的政治辯論被各種政治話術與表演拉扯；台灣最需要的討論重點，不是華麗的政治口號與立場模糊的政治話術，而是解答種種政策問題，這也是他到這裡最重要原因。

林飛帆說，接下來一段時間工作重點，除了一起守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，也要針對下個4年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備，這也是為何黨中央未來會成立政策對話工作小組。

曾批評民進黨、月薪像坐「太空梭」：林飛帆接任副秘書長引爭議

不過，林飛帆將出任新職消息曝光後，各界意見分歧，就有聲音質疑，他月薪新台幣9萬元，彷彿像坐太空梭；對此，林飛帆則說，這6個多月來，他與卓榮泰、羅文嘉討論，從來沒聊到薪水，他至今也不知道薪水多少，但「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作。」

他並提到，不希望黨未來一段時間，只能夠被特定意見壟斷，這不是民進黨的價值，路線的辯論討論，無論是黨內、黨外都是好事。

對於民進黨與時代力量的競爭，林飛帆認為，真正的重點不會只在選舉競爭，選舉是一時的，未來政策朝野如何對話、議題推進上更多合作，過去有很多很好的例子，例如，婚姻平權法案推動，朝野政黨之間有一定程度共識、接受彼此立場情況下完成改革工程，未來要尋求更多的合作，要有更多政策對話，在兩黨、多黨之間進行，他會盡力促成。

另外，外界也質疑，過去林飛帆批評民進黨墮落，現在卻加入民進黨，是否該向被批評過的人道歉。

林飛帆說，如果只有批評，今天不需要來到這裡，若對這政黨毫無批評、全盤接受，這個黨也不需要他來，民進黨過去有很多外部批判、內部相互辯論與路線討論，這是民進黨的常態，也是很多國內政黨的常態。

他說，希望過去所說的話能夠成為這政黨下階段的養分，他的立場還是一樣，需要有更多對話、往更好的方向，黨未來4年政策對話，與民間、基層、青年世代、不同階層民眾更多對話，這是他希望能促成的事，也是接下來一段時間與黨內一起努力的目標。

《新頭殼》報導，林飛帆現年31歲，畢業於成功大學政治學系、台灣大學政治學研究所系。2014年因太陽花學運名聲大噪；2017年結婚後便赴英倫敦政經學院攻讀碩士，短暫地淡出台灣媒體視線，隨後於2018年底畢業返台。

「聽得懂別人講什麼」的呂家華，將主持民進黨「政策對話小組」

除了林飛帆，這次民進黨也延攬熟悉審議式民主的太陽花學運領袖呂家華。

《自由時報》報導，羅文嘉表示，8月1日開始，民進黨中央黨部會成立一個「政策對話工作小組」，並由呂家華主持。為何要有政策對話小組？羅文嘉說，「目的是政黨要爭取人民支持，靠的是扎扎實實牛肉和價值堅持，在價值堅持過程中一定會碰到拉」，而「呂家華過去11年專職做政策對話溝通與審議的工作，穿梭在政府民間和社區中。」

呂家華在記者會中表示，「2005年開始，我的工作就是促成不同社會位置拉近彼此想法，或是協助對焦，提高問題本身被解決的可能性跟機會。」但她說，「過去的互動經驗，我深刻感受到，政策跟議題有要更進一步的結果，對焦對話要到政黨政治，才能有突破。」

《今周刊》報導，呂家華1982年生，世新法律系畢業，考取台大政治所。呂家華2005年開始參與青年國是會議，之後一路跟著台大政治系副教授、現任行政院「能源及減碳辦公室」副執行長林子倫等學者做審議民主的案子。2014年，三一八學運爆發，呂家華主持便主持學者、社大和學生們共同組成的「街頭審議」。

近幾年，呂家華經手的政策審議包括「福島食品進口公聽會」、台南市「飛雁新村開放決策」、行政院《能源轉型白皮書》等。與公部門合作的過程中，呂家華必須培訓各部會內公務人員理解審議民主、協助各部會彼此對焦、規畫預備會議。

林子倫曾讚賞呂家華，「做審議很重要的是『聽得懂』別人在講什麼，家華很能處理『轉譯』這個工作，聽懂別人的話，促成溝通。這個理解、合作、再促成改變的策略，相當聰明。」

《聯合報》報導，羅文嘉表示，8月1號開始，民進黨也會配合選戰模式，發布另一波新人事，延攬更多優秀的年輕世代加入民進黨。羅文嘉提到，民進黨的相關工作8月展開，並讓民進黨實現「幸福三箭」，第一箭是「年輕實現夢想的民進黨」，第二箭是「讓基層看見希望」，第三箭則是「讓家庭經營者降低負擔，羅表示，民進黨的幸福三箭也會是未來半年，黨要努力及著力的地方。

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核稿編輯：楊之瑜











