【填志願十年後爆炸徵稿】回到大學時的我，給自己三個建議

文:yenmu

「欸,到底到底讀企管要幹嘛?」

「大家不是都說企管就是產、銷、人、發、才,樣樣都通,雖然也樣樣都不精。」

「那不然你當初志願幹嘛填企管?」

「我不知道,我那時候高中每天都在讀書和補習根本也沒人跟我說大學是哪樣、科系是怎樣,我以為就只是填一個志 願來換一個新地方學習這樣。那時候其實感覺大眾傳播很好玩,最想填的就是傳播,但全家長輩都質問我說『讀傳播以後能幹嘛?』,我連大學是什麼都快不知道了,哪還知道工作是什麼,我答不出來,於是我就照著學校排名成績由高至低,把因為能讓我回答出來以後要用什麼來工作的商學科系,全部都填了進去。」

「而且很好笑,我那時候還有一個選填標準,那就是盡可能的以台北外縣市的學校優先,從小到大都沒有離開過台北生活,我總覺得自己這樣太不獨立了,最後就被篩選分發到離台北也不遠的中壢市區生活四年去了,這樣好像也是某程度上的達成目標。」

仔細想想當年,還真的是無知,但也真的很快樂。只是後來的一切都還發生的太快,太令人措手不及,而我們就都必須要長大。但是如果哪一天再回到過去重頭來過,對於那時候的我來說我可能還是會再一次選擇一樣的結果,因為那是當時的我所能認知的全部了。

「知識存在一個很大價值是在於你有去發現它,任何人都是從無知開始的、而後因為學習才有了認知。」

對生長於Z世代又正踏入社會討生活的我來說,有太多的無知,是在處於那樣的環境與體制下,所生長的自己無法立即去想像的,而偏偏此時你卻又必須立即長大,心中總不免覺得所謂夢想和理想、職場和生活,是個心之所向卻又很遙遠的地方。但就因為今天世界最大的禮物是無知,人類存在一個很有意思的任務去打開它;如果能有機會在一個有系統性的架構下參與付出、創造出最真實的互動,在一個連我自己也會渴望但也缺乏的這些需要,想必這一定會是個很令人滿足的挑戰。

「因為天真爛漫,大學開心地參與了無數活動就覺得人生從此滿足。 因為愚笨無知,初入職場開始發現這個社會的運作存在著太多自己無法想像的流動。」

還是學生的時候,因為開心地參與了無數活動,就覺得人生因此滿足,從小學到大學,從小的教育讓我接觸過很多領域、嘗試過很多事,但我從來不知道自己為了什麼而唸書。到了之後出社會,即使當下很多時候是已經知道心裡面那些自己所想要的選擇,卻總還是會怕擔心自己的選擇不夠好,怕自己沒經驗、沒經歷。而這個世界,存在著太多自己沒辦法立即理解的運作。

那時候根本不明白,就因為當下是享受的、開心的去做了這些事,才因此而獲得,這是屬於自己的收穫, 誰也偷不走。沒經歷過的經歷不代表從此以後就不可獲得,面對當下眼前的課題,好好生活、好好負起責任、好好處理事情,是永遠不會錯的選擇,使用遠比擁有來得重要許多。

「擇你所愛、愛你所選。著手去開始實踐每一件小事會是很踏實的事情,這樣地就能慢慢去發現自己的每 一個卓越,也許這跟一開始的想像不同,但也就這樣才能開始發現事情一切都變得簡單多了。而且就算我真的很弱,但代表我還可以變強。」

大概是在第一份工作快要結束的那時候,我強烈地感覺到自己的不足和無力,我曾經花了好長一段時間來釐清這樣的狀態,我發現在很多事情上,好像都沒有我的能力可以派上用場的。在這個已經是任何人都可以成為影響者的時代當中,那時候的我完全忘了去思考說:「自己到底想要做什麼事、想做什麼內容、想關心的族群是誰、想要獲得的到底是什麼。」

「教育通常都是從學校離開之後所剩的下東西。很多時候走法會不同,是因為對事情的理解不同。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

以前我從來都沒去思考自己的知識,到底要怎麼用、要用在哪裡,完全不懂得去善用手邊所擁有的資源, 原來很重要。當我發現我這一點很大的問題後,我一直不斷地在想辦法,想辦法讓屬於自己長久以來累積的那每一項小東西,從小到大、從家庭到學校、社團甚至到出社會後的那些能力、那些興趣、那些知識、那些認知,再想辦法去努力擴大一點、哪怕只是再深耕一些些也都好。

「人生明明還有很多種可能,你為什麼要選擇你覺得不會適合的那一個?」

假日早晨的時候都很期待去對面巷口阿嬤們一起開的豆漿店,蛋餅是阿嬤們的招牌,一到店裡要點蛋餅,還要特別另外跑去跟在油台那邊「炸」蛋餅的阿嬤說自己要幾個。他們家的蛋餅在店裡是獨立出來一個工作台的,自成一格因為很有特色,很費功夫、很討人喜愛。人生,難道就不行嗎?像阿嬤煎的蛋餅一樣,那樣獨樹一幟,花芬芳、蝶自來,笑容停不下來。

這就是我的象牙塔,我就是這麼樣長大,曾經怨懟、也曾喜悅,但這就是我來自的地方,我要一天一天繼續的長大。這幾年隨著家族中的小小生命接續誕生,讓我更加體會到生命可以有千千萬種的演繹與詮釋, 正都因為有了過去的種種故事,才會塑形了現在的我們,差別只在於看我們以怎麼樣的想法迎接而已。

對現階段的我而言,我覺得教育是因為我們去開始,而使我們都能夠一起長大;教育應該是要能夠讓我們 成為更好的人,它可以是很多的型態、狀態;教育是應該完全被落實在生活中的,無論何時何地、無論何事何物、無論窮於一地的,而或浩瀚無垠。當我自己開始著迷於此後,也就開始更有了力量。這些微薄之力可能沒辦法改變什麼世界、改變什麼事實,但這起碼切切實實的可以完整了我這一個人。

「什麼是最好的教育?也許我永遠都不會知道答案,但我能確定把教育的『內容』做好,永遠都會是最好的回答方式。我相信社會上永遠都不會怕有人想學習,只怕沒有東西讓人學西。」

最後,假如哪天在未來我可以回到大學跟那時候的我說話,我會說:

1. 如果你覺得周遭沒有人懂你的想法,或者是沒有人可以幫助你,那這是你該自己去想辦法的。 運氣當然有關,但其實最重要的因素不是因為你沒遇到那些你所謂的「志同道合」的人,而是你一直以來 把「你想要成為的那種」拋諸於未來,那以現在的你,根本也就不會遇到,那些你想要的夥伴。

這不單只會是環境問題,是你自己本身會因為「做了怎麼樣的事」、「有了怎麼樣的經歷」,而吸引了怎麼跟你有某些相似的一樣。總而言之,做就對了,當下開心享受的努力做,總遠比想太多來得有用。

2. 如果你現在覺得精神飽滿、壯志未酬,正在前往你理想的康莊大道,又或者是扎扎實實的過著你理想的生活方式,更幸運的是你剛好又擁有那麼幾個可以並肩作戰的戰友,那請你好好珍惜,並且在時時享受當下的同時還記得反思。

這是最難得擁有的時刻了,但你往後還是有可能遇到困難與挑戰,等那時候的你要記得大多的苦難是為了 往後摘取果實時你才能理解快樂滿足的甜滋味,快樂的感覺基本上是建立於瞭解了痛苦,有時候順序會不 一樣,但都不要忘記去思考到底是怎麼會變成了這樣。

3. 如果你現在不管做什麼都感到不開心,或者是沒有任何的生命意義,那就去找去做會讓你全心全力投入的事情,記住,一定要拼了命去找,更何況你就真的還年輕,不去做你要浪費到什麼時候?

Photo Credit: Depositphotos

歐普拉曾在演講的時候說:「What’s the word needs is people who has come alive.」,現在要身為學 生的你(尤其在這樣的教育體制背景下)去想像可能有點困難,但通常對一開始初入社會的人來說,工作就只是工作,不是每個人都很很厲害又天時地利人和的去實踐了自己的夢想。但你可以做的是,你要找到那個「唯一」可以讓你做好並且是你不排斥、是適合你的工作(也許是生活模式、也許是薪水),沒什麼比你自己能接受這樣做事、這樣賺錢、這樣工作來得重要了,如果同時你也能熱愛其中的意義,那真的就是再好不過了,如果能在人生找到自己能開心又能生活的平衡點是很難能可貴的。

明天剛好就要大學畢業滿兩年了,那時候堅決不隨著無方向的目標而繼續升學,順勢進入大家認為現在已經是基本學歷的研究所背景,不可否認的是,在這台灣社會上求職與就職的路仍少不了徬徨與迷惘,但也許就因為這樣,我們更加能夠去珍惜,那在每一個關頭總在與時間較量作對的自己吧。

因為經歷過漫長等待與探尋,所以深刻瞭解到,透過平時的好好累積,即便是進步自己的一點點能力也好,只為了得以大大提升自己的選擇,這是多麼重要的事情啊,而且這已經是最輕鬆的辦法了。學非所用那就算了,總有一天這些東西都會是你的,所以就請繼續的好好學習吧!重點還是在於要有真真實實的吸收進去,然後開心,才是最重要的啊。

