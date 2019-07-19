從信用稽查到社會主義，很多東西到了中國就會「變質」

文：李忠憲（成大電機系教授）

有個教授的朋友說，他之前從中國來的台灣交換的博士生翻牆出來貼了一個文：

很多人認為大陸要翻牆才能夠上臉書和Twitter太不自由，打個比方夏天給窗戶做個紗窗，把蚊子蒼蠅擋在外面，請問大家，限制什麼了自由？

這個在中國唸法政的博士，將來應該也是國家的精英份子，發這種打招呼的文，有這樣的邏輯的確令人非常驚訝，我的朋友說的很好笑：「這樣你還把手伸出來讓蚊子叮幹嘛？」

其實很多東西到了中國就會變質，用在銀行貸款，看你能不能夠還錢的信用稽查，到了中國變成社會信用體系，成為國家管制人民道德規範的工具，成都這個城市為了積分大家都搶著去做義工和捐血，真的太可怕了。

本來是讓知識普及、言論自由、智慧能夠散播的網路，到了中國變成國家嚴格控制的宣傳機器。利用資訊科技的發展，可以增進人類福祉和效率的人工智慧，到了中國變成幾千萬街頭攝影機的人臉辨識、隨時監控隱私的維穩系統。

再回頭去看馬克思的共產主義，到了中國變成具有中國特色的資本主義，無產階級專政卻沒有自主工會，工會全部都由共產黨來獨裁掌控。

Photo Credit: Reuters/達志影像

對於已經變形走樣的香港一國兩制，和台灣正在進行式當中的兩岸一家親和和平協議，香港現在已經正在走向一國一制，經由統戰、各種收紅利益團體和紅色媒體在台灣的影響。這樣想想，我們真的有比文章一開始那位曾經來台灣交換留學，從紗窗破窗而出跟大家打招呼的中國法政博士，來得聰明有邏輯嗎？

我總覺得邏輯、自由這些東西和中國犯沖，中國不就是一個獨裁專制帝王和一群共産黨奴隷的國家嗎？在台灣卻有那麼多人想跟它統一？

無法統治自由人民的國家都是脆弱不堪，他們只能夠透過層層的控制，把最優秀的人和最進步的思想過濾清除，最後留下的只是一群唯唯諾諾的奴隸。

只能統治愚蠢奴隸的國家到底要怎麼偉大？

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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