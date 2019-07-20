《魯賓之壺破掉了》小說選摘：在我心裡，妳在29年前的那一天死了

文：宿野薰

結城未帆子女士：

突然傳訊息給妳，相信妳一定很驚訝，請原諒我的冒昧。

下班之後，我像平時一樣隨手點開臉書上歌舞伎的專頁時，無意中看到了「未帆子」的名字。

未帆子這個名字感覺很常見，但其實很少看到，同時也是令我難忘的名字。我立刻想到了妳，只不過因為姓氏不同，所以起初並不覺得是妳。我知道妳已經結婚了，但我看到的姓氏和之前聽到的不一樣。

我點進妳的個人頁面這個舉動並沒有特別的意思，也沒有期待那個人就是妳。不，這句話也許是騙人的，如果完全沒有這種想法，應該不會特地點開妳的個人頁面。也許內心深處很希望就是妳，只是並沒有迫切地希望。

妳的個人頁面上完全沒有寫個人經歷、住址等可以判斷就是妳的內容，只有「結城未帆子」這個名字而已，所以我去看了妳朋友的頁面，心想也許可以找到什麼線索。

這麼一寫，就會明顯發現，我很希望「未帆子」就是妳。這就是所謂的「不打自招」。

我在妳的朋友中，看到一個熟悉的名字。那是當年戲劇社和妳同屆的背山惠美。背山是很罕見的姓氏，所以不可能是巧合。當然，前提是那個學妹仍然使用以前的姓氏。

於是，我抱著一線希望看了妳以前的留言，但也沒有看到任何可以判斷就是妳的內容。只是在看妳朋友的留言時，我漸漸覺得或許真的就是妳。

最決定性的關鍵，就是妳朋友上傳了一張妳們去京都旅行時的照片。照片中有4個女人，上傳照片的朋友考慮到個人隱私的問題，將自己以外的3個女人臉部進行了模糊處理，但其中一個身穿藍色洋裝的女人胸前的項鍊吸引了我的目光。

因為照片的解析度很差，所以無法看得很清楚，但我覺得很像妳以前戴的那條蒂芙尼項鍊。在那個剎那，我直覺地認為，這個女人就是妳。

我們已經將近30年未見，妳或許會問，我為什麼會有這樣的直覺，我自己也無法解釋。照片中的女人比我認識的妳更瘦，頭髮也剪短了，但我覺得手指的形狀很像妳，我也看到了左手上戴的結婚戒指。

在多次打量那張照片後，我發現房間旁的窗戶上隱約反射出4個女人的身影。請妳不要責怪那位朋友，是我有問題，才會注意到這麼細微的地方，別人通常不會注意到窗戶玻璃上反射的人影。只不過窗戶上反射出的人臉很小，而且影子很淡，很難判斷長相。

我把照片存入電腦後放大處理。

請妳不要笑我，當時我覺得自己好像在專心推理。男人不管到了幾歲，都仍然有這麼幼稚的一面。照片中的窗戶上反射了一個神秘的女人，我想要瞭解那個女人的真實身分。當初就是基於這種孩子氣的想法做這件事，但一看到放大的照片，我忍不住「啊！」地叫了起來。

因為我看到了28年前死去的妳。

多年來，我始終過著和網路無緣的生活。半年前才開始玩臉書，當初並沒有特別的目的，只是不知道該怎麼打發空閒的時間，又沒有其他事可做。多年來，我的生活中始終沒有任何興趣愛好，只能靠上網打發時間，但我現在發自內心慶幸自己加入臉書。

我無意嚇妳。

只是偶然有幸看到原本再也無法見到的妳（雖說是偶然，但其實相當刻意），因為很懷念當年，所以忍不住寫了這麼長的訊息。

我當然知道妳不可能回覆我的訊息，因為已死的人不可能回覆。

我家附近的櫻花快開了。

不知道妳那裡如何？

水谷一馬

結城未帆子女士：

雖然之前的訊息中提到，妳不需要回覆我的訊息，但真的沒有收到片言隻字的回覆，還是有點失落。

不，起初覺得無所謂，甚至覺得如果妳回覆訊息，我反而有點傷腦筋。因為收到已死的人傳來的訊息，會讓我不知如何是好。

對不起。我擅自當成妳已經死了──

在我心裡，妳已經在29年前的那一天死了。如果不這麼想，就無法擺脫當時的痛苦，所以我忍不住那麼說。

先不說這些，不知道妳是否能夠想像，當我在清晰的照片中看到妳的笑容時有多麼震驚。因為我竟然見到了原本以為一輩子都不可能再見到的妳，所以就在自己也難以解釋的心情下，傳了訊息給妳。當然，如我在訊息中所寫，我完全不期待妳會回覆給我。

但是，當櫻花飄落，春去夏來，然後又迎接秋天時，漸漸感到有點落寞。

原本已經決定不再看妳的臉書，但之前打破了自己的禁令，又去妳的臉書偷窺。

我發現妳在臉書上用日記的方式簡單記錄了稀鬆平常的日常生活，然後驚訝地發現，原來妳有一個正在讀中學的女兒。

從臉書上得知，目前妳在畫畫。妳畫得很好，我深受吸引。我喜歡那幅女孩坐在都市叢林的長椅上，注視著腳下河水流動的畫。我猜想應該是妳女兒小時候的樣子，藍天和白色大廈在河面中的倒影很美，注視著河面的可愛女孩的身影，更有一種夢幻的感覺。

我未經妳的允許，就擅自下載了這幅畫，放大後列印出來，掛在自己的房間內。我的房間很昏暗，即使白天光線也很差，但只有掛了那幅畫的位置綻放出神奇的光芒。

話說回來，我完全不知道妳有繪畫方面的才華。我之前到底是否瞭解妳？這麼一想，就開始懷疑當年是否真的愛妳，會不會只是自私的愛？

我清楚記得第一次見到妳的事。那一年，妳18歲，剛進大學不久。至於我為什麼會記得？是因為妳是那一年加入戲劇社的女生中看起來最土的女生。老實說，當時對妳的印象覺得妳是「鄉下人」。對不起，我這麼說妳，但當時對妳的印象並不壞，反而產生了好感。

妳剪了一頭短髮，臉上也不施脂粉。雖說是一年級的女生，但完全不化妝這件事還是令我感到意外。和三、四年級的女生相比，感覺就像是大人中混了一個小女生。

我記得在新生歡迎聯誼會上，妳喝了半杯啤酒就吐了。雖然不該讓未成年人喝酒，但當時大家根本不管這些，搞不好現在還是這樣。

當時我做夢都沒有想到，之後會和妳結婚。啊，我不該提這些廢話，希望沒有讓妳感到不舒服。

我目前在專門照護身障者的安養院工作。從一年前開始在這裡工作，在那之前，我根本不知道有這種地方。

和這些身障者朝夕相處，就覺得人生太不公平了。這個世界上，有些人含著金湯匙出生，家境富裕，飯來張口，衣來伸手；有些人帶著肢體障礙來到這個世界。不，肢體障礙和貧富沒有關係，而且金錢也無法消除肢體障礙。

我工作的安養院內，病患幾乎都有嚴重的肢體障礙，但障礙的種類各不相同。雖然他們帶著先天不利的條件來到這個世界，但每個人都努力活著，我努力協助他們的生活。

雖然工作並不輕鬆，但很有成就感，所以能夠樂在其中。我在這份工作中感受到快樂和驕傲。如果我在年輕時做這份工作，相信自己的人生也會不一樣，也許和妳之間的關係也會不同，只不過事到如今，說這些話根本沒有意義。

對不起，不知不覺聊了這麼多私事，我相信妳應該完全沒有興趣。

我只是寫下自己想寫的內容，妳不需要回覆。

事隔一年，我又再度傳訊息給妳，也許在內心深處對妳還有一絲眷戀。我自己在寫的時候也忍不住苦笑。都已經活到52歲，真是太沒出息了。

這是最後一次傳訊息給妳，祝妳永遠健康。

季節更迭，希望妳別感冒了。

水谷一馬

結城未帆子女士：

最近還好嗎？

從第一次傳訊息給妳至今，已經迎接了第三個春天。

妳女兒已經上高中了，好像加入了吹奏樂社吹豎笛。音樂的世界很美好。

我完全不會任何樂器。不瞞妳說，我讀小學時曾經學過鋼琴，但在讀中學時，雙親去世之後，就從來沒有再摸過鋼琴，我想現在連彈徹爾尼的鋼琴練習曲都有困難。

雖然之前說，不會再傳訊息給妳，沒想到又食言了。但2年只傳了3次訊息，希望妳別太計較，我絕對不是跟蹤狂，所以請妳千萬不要去報警（笑）。我怕警察。

不久之前，我做了這輩子第一次全身檢查，結果在胃部發現了癌症，但因為是初期，而且癌症並不大，醫生說，只要動手術就可以治好，但還是很受打擊。

我已經53歲，隨時都可能死。在得知罹患癌症的那一天，我回顧了自己走過的半輩子，突然淚流不止。

我覺得自己的人生很愚蠢。如果可以，我很希望自己的人生可以重來，我發自內心這麼想。如果人生可以重來，我希望可以從原本和妳舉辦婚禮的那一天開始。

那一天，妳沒有出現在婚禮會場。會場的工作人員都手足無措，我打了好幾次電話去妳租借的公寓，但只聽到鈴聲空虛地響起。我也聯絡了妳所有的朋友，沒有人可以聯絡到妳。

接下來的10年，我一直無法擺脫婚禮會場的惡夢。奇怪的是，在夢境中，我和妳的處境調換。不是妳，而是我沒有出現在婚禮會場。許多可怕的男人在找我，我躲在走廊的角落或是桌子下不敢呼吸，一心想著不要被找到。一旦被人發現，後果不堪設想，這種恐懼令我嚇得渾身發抖。不知道妳當時是否也有同樣的心情？

每次醒來，都嚇得渾身是汗，加速的心跳遲遲無法平靜。

但是，大約從10年前，就不再做這個夢，應該意味著這件事在我心裡終於成為過去式。

只是我至今都不知道妳當年失蹤的原因。

在婚禮的2天前見到妳的時候（那是我最後一次見到妳），妳曾經好幾次興奮地說：「我等不及婚禮了！真希望今晚就舉辦婚禮！」我不相信妳當時的笑容是假的，我猜想應該是在接下來的2天內發生了什麼事。

3年後，從別人口中得知妳在關西結了婚，我完全沒聽過妳先生的姓氏。

回想起來，我的人生從那時候開始變了調。

對不起，我知道自己說這些毫無意義，事到如今，我並不想追究什麼，只是在回顧自己的人生時，忍不住表達了這樣的感想。

最近，我經常回想起學生時代的事。那時候瘋狂迷上了戲劇。戲劇是我的一切，只要有戲劇，其他事都不重要。那段日子很快樂，只是再也回不去了。

這次真的是最後一次傳訊息給妳。

我會對著盛開的櫻花祈禱妳的人生幸福美滿。

水谷一馬

書籍介紹

《魯賓之壺破掉了》，皇冠文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：宿野薰

譯者：王蘊潔

破掉的讀者們大力警告：不要看介紹，不要看書評，不夠堅強，最好乾脆不要看這本書！

日本讀者毀譽參半的超問題小說！完全出乎意料的結局，任何感想都會爆雷，你我都是共享秘密的共犯！

未帆子和一馬是大學戲劇社裡，人人稱羨的一對戀人，但在兩人結婚典禮的當天，未帆子卻神秘失蹤，從此音訊全無。三十年後，一馬在臉書上和未帆子重新取得聯繫，兩人遂使用訊息功能，展開如筆友般的書信往返。每一則訊息帶來的，是開心、悲傷、懷念和愛戀，但字裡行間夾雜的真相，漸漸讓他們熟知的世界邁向崩潰……

Photo Credit：皇冠文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航