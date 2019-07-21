【填志願十年後爆炸徵稿】欸我有一個學妹想念獸醫系耶，你覺得如何？

文：Sunny

「只要敢說出來的夢想就會實現喔！」十年前的一場演講這樣說著，台上的講者是一位剛考上台大獸醫系的學姐，當時高二的我猶豫著要念獸醫呢？或是化學系也不錯？突然一個信念，我就直接衝上台，拿起麥克風，大喊 「我要考上獸醫系！」

兩年前的今天，我穿著白袍舉起手宣誓：「我願盡一切努力，終身貢獻專業知識及技能，尊重動物生命、保護動物健康、解除動物痛苦……。宣誓人：獸醫學系106級某某某。」眼眶含淚，嘴裡唸著誓詞，內心想著，一定要努力成為一位優秀的獸醫師。畢業後的兩天，我直接進入研究所就讀，汲汲營營於書中知識的日子逐漸填滿了我的生活。

「你們一定是很喜歡動物齁？」「你們一定很有愛心對不對？」「你們一定以後聽說可以月入好幾十萬齁？」對於這些問題我一律以微笑帶過。不過，比起這些問題，比較常被問的還是「醫師，請問你覺得要不要再努力看看？」「醫師，我真的不想要再讓牠受苦了？有沒有甚麼方式可以選擇不要那麼痛苦呢？」「醫師，你覺得這樣真的是對牠好嗎？」在第一年研究生的時候因為需要常跟主人接觸與溝通，很常遇到不知道該怎麼走下一步的主人們，尋求著我們的意見，身為一個腫瘤科的研究生醫師，這樣的問題也一樣揪著我們的心。

在某一次動物的身體狀況因為淋巴癌的進展差到無法化療，必須要同時輸血與住院，穩定狀況之後才能估是否繼續打化療，主人哭著問我到底要不要再繼續治療下去，或是讓牠就這樣自然離開，對於醫者，我們當然願意放手一搏，但這一搏對於動物來說到底是幫了牠，或是害了牠？我們都不知道，在死神面前，我們能做的真的不多。「To do or not to do, that is a question.」在那天晚上我這樣在Instergram上這樣寫著，後來那位主人選擇在家陪她走完最後一段路，在停藥五天後過世。

在還沒跨入臨床這塊領域時，曾經想著，我們身為醫者，一定要用盡全力救他們啊！但來到了腫瘤科之後，才知道原來我們人類在死神面前，是多麼的渺小，當牠時間到了，用甚麼方式都無法停止生命的流逝。

身為腫瘤科的一員，我們比其他科更快面臨到死亡，當動物確診之後到離開，都我們是陪他們走最後一哩路的，不論是毛孩或是主人。當主人情緒不知道往哪裡宣洩，就會轉移到我們身上，「你們不是都會檢查，怎麼現在才發現！你們要怎麼負責？」「牠如果死掉了，我也不要活了啦！」「你要跟我保證牠可以好起來喔？不然你們就完蛋了！」諸如此類的情緒常常毫無預警襲來，除了面對動物病情進展的無力，我們還要當主人們的垃圾桶與心靈導師。「醫師，我其實不知道要怎麼做下一步的決定，因為牠看起來都這樣開開心心的，我不知道再換新的化療，到底有沒有幫助，我好希望牠可以陪我久一點，但說真的，我也不希望牠很痛苦。」

到了研究所第二年之後，接觸到的動物多了，也對於動物因病情進展而突然離開比較釋懷，大概可以感覺的到動物大概剩多少時間，此時，就會開始跟主人提到生活品質與安樂死，慢慢地、緩緩地跟主人說，不用強迫也不用急著讓主人做決定。推崇安樂死這件事，大概是十年前的我所想不到的，但在死神面前，或許這樣的決定能夠讓罹癌動物在末期不要過的那麼沒有尊嚴。

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某天在跟我同事聊天時，我說：「欸其實啊，我都好想知道，動物到底在想甚麼？看著牠們的眼睛已經失去光彩，連喜歡的東西都不吃了，可是主人還是要想辦法延長生命，我不知道是動物的求生慾比較大，還是主人私心想要陪伴自己久一點。」或許後者居多吧。動物不會說話，只能用行為表達，當動物痛到已經吃不下、喜歡的球也不愛玩了、也不願起床陪你去散步了，我想，其實他們真的已經盡力了，作為醫生同時也是主人的我，總是想著：那就不要再讓你們那麼辛苦了吧，給你一針乖乖針，我們去天上盡情的奔跑吃罐罐好不好？

身為獸醫，比起面對動物，更難的是面對主人與醫病關係。不論是主人的質疑，或是主人的情緒勒索，對我們來說都是很大的傷害。但看著動物，還是耳朵緊閉，牙一咬，轉身輕輕地跟牠們說：好啦，乖喔！再忍一下，我們一起加油吧！畢竟，動物是無辜的，再怎麼樣的攻擊都沒關係，只要動物可以順利度過難關，對於身為醫者著我們就是最大的鼓勵了。

「欸我有一個學妹想念獸醫系耶，你覺得如何？」我思考了一下，回說「喔，那請她要有心理準備喔，包括念書的那五年，以及未來的十年、二十年甚至三十年，都會睡不飽喔！然後必須要有很強大的心智能力，不然很快就被無力感以及玻璃心給擊潰了。而且獸醫薪水低又工時很長，放假的時候還會一直做夢說哪個動物又出狀況了，夢到在跟主人講電話，夢到動物叫急救。聽完這些可以接受，再加上你對動物們有愛的話，那就來唸吧。」

即使在社會的地位不高，薪水也不高，假日還得要去進修，常要面對動物們的炸屎炸尿，面對主人的情緒，面對空空的荷包以及永遠頂著睡不醒頭去上班，面對藥師們的不專業壓榨，我還是不後悔當年上台喊我要考上獸醫系，並且感謝當時在登記分發時畫上「屏科大獸醫學系」那個初生之犢不畏虎的自己。或許臨床這一條路很辛苦，但我相信不論對於主人還是動物，這些都是值得的。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九