《寫給過度教養的一代》：孩子的腦袋，不該僅是「儲藏知識的倉庫」而已

文：林仁和

腦袋是倉庫？還是工廠？

生命，正如著名德國哲學家、詩人與作曲家尼采（Friedrich W. Nietzsc）所說：生命是獲取知識的工具，我們要進一步指出：人類生命的潛能好像一個有待開發的知識金礦，有無窮寶藏和無比價值。諾貝爾獎得主已經取得的成就，正是一個有力的證據。可惜，大部分的人由於沒有進行各種訓練，個人的知識潛能從未得到完全的發揮。否則，只要發揮了足夠的潛能，任何一個平凡的人都可以透過學習成長與發展過程中，成就一番個人的偉業。因此，任何一個孩子將來都可以成為諾貝爾獎得獎者。在本書結尾，我們要慎重地思考一個問題：

你孩子的腦袋是倉庫？還是工廠？

如何幫助孩子們將所學習到的知識與專業技能發揮「工廠」的作用？──發揮孩子們生命中的無限潛力，以便回應成就與成功的召喚。相反的，它不應該僅是儲藏知識的「倉庫」而已，在學習與成長的道路上朝向願景（Vision）邁進。記得，羅蘭（Romain Rolland）1915年諾貝爾文學獎得主曾經說過：

人生好比一座工廠，

裡面不曾休業，

也沒有怠惰的人立足的地方。

回應成功的召喚，以下是戴爾公司創辦人與執行長麥可．戴爾（Michael Dell）的個人成長故事。

戴爾1965年2月23日出生於美國休斯頓，現年54歲。2018年《福布斯》（Forbes）全球億萬富豪排行榜以198億美元名列第39名。他是美國猶太人企業家，世界最大電腦製造商之一。他是美國《財富》評比為五百強企業總裁中最年輕的一位。1984年，僅19歲的戴爾就創辦了「戴爾電腦公司」。這在很大程度上是他在讀初、高中時就積極參加社會活動所累積知識與經驗的結果。這些造就了他早熟的知識與早期成功的經驗。

讀初中時，戴爾就熱衷於集郵活動。為了購買郵票，他和同伴利用假期在餐館洗盤子。他參加了郵票拍賣會，目睹參與拍賣的人賺不少錢。於是，他細心觀察與研究拍賣的相關知識與技巧，隨後著手第一次生意的冒險：透過刊物刊登「戴爾集郵社」廣告，拍賣郵票，結果獲得了預期的成功。

讀高中時，戴爾利用暑期推銷《休斯頓郵報》，並從中找到了竅門，發現有兩種人幾乎一定會訂閱郵報，一種是剛結婚的人，另一種是剛搬進新房的人。他通過「結婚登記處」和「銀行貸款處」找到這兩種人的名單與地址，向他們推銷。結果訂戶大增，他也因此獲得了不少的進帳。正是在讀書期間參加商業活動累積的知識，培養了戴爾掌握商機的敏感性和講效率作風。

戴爾從小就愛好動手，喜歡製作。當時15歲時，他吵著父母幫他買一台電腦。在1980年代的電腦僅作商業用途，非常昂貴，在父母資助下終於如願。他一進屋就迅速地將新電腦解體，為了了解電腦是如何動作的，然後再把電腦組裝好。他不斷地購買零組件，改裝成新的功能更強大的電腦。他邁出了關鍵性的一步：想辦法提高電腦的功能，而不像同年齡人那樣沉溺於玩電腦遊戲。讀高中時，他已能熟練地改裝電腦，以低價購買零件，再把升級的電腦賣給他人。他甚至不惜曠課參觀了全美電腦展覽，這使他眼界大開，體會到電腦發展的前景與方向。

在這些豐富知識與經驗的基礎上，戴爾在剛進入大學一年級就申請了營業執照。大一下學期就成立了「個人電腦有限公司」。在1985年20歲時，他成功地創造出第一部286電腦。較早地深入了解社會，注重社會知識與經驗，使他的成功時間整整提前了10年以上。戴爾的成功直接反映在他的事業發展上：從2013年《福布斯》全球億萬富豪排行榜以153億美元位列第49，2014年以175億美元位列第48以及2015年以192億美元位列第47。最近2018年以198億美元位列第39名。

現在學校實行的是比較封閉式的教育，學生很少從事實際活動。學生花費大量時間和精力用來記憶一些現成的知識以及考試解題技巧。導致學生們對於動手製作或動手實驗比較缺乏興趣與機會。甚至父母認為過多參加活動，會影響學習成績。這樣就造成了學生「高分低能」，模仿能力強，創新能力差。現在，核心素質教育的提出並逐步推廣，但最根本的改變，則要建立在教育觀念的轉變上，而這需要家長、學生與教師共同努力。

當我們從30位諾貝爾得獎者的成長與成功案例獲得教訓，同時也記取麥可．戴爾的經驗，發揮知識的「工廠效應」，不是學非所用的「知識倉庫」。換言之，現代父母有責任要讓孩子們學會「帶得走的」能力，「會成長的」素養以及堅持「對未來的」希望。幫助他們未來在劇烈競爭的職場上，不會輸在起跑點。

回顧諸位諾貝爾得獎者的個人成就，促進這個社會更文明，更偉大；期待我們這一代以及下一代的人能夠接棒，持續努力，向卓越邁進。

在這個世界上，

有勇氣在自己的生活中嘗試解決新問題的，

正是那些使社會更偉大的人！



──泰戈爾（Rabindranath Tagore）1913年諾貝爾文學獎

書籍介紹

《寫給過度教養的一代：諾貝爾得獎者給父母的180個建議》，商業周刊出版

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作者：林仁和

不要把孩子當風箏，給他一雙翅膀！鳥翼上繫了黃金，鳥就飛不起來了。──泰戈爾（Rabindranath Tagore）1913年諾貝爾文學獎得主

回顧諾貝爾獎歷史，自1901年到2018年12月為止，共有920人次獲得包括物理學，化學，文學，生理學或醫學，和平與經濟學等6項領域。

本書是通過研究與分析許多位諾貝爾獎得獎者的成長與成功歷程，然後歸納了10項範例（十章），每項範例（章）包括3個相關的案例。在這30位得獎者，對他們的成功環境（搖籃）──家庭背景與親子關係以及成長助力者（推手）──父母親或祖父母，講述了他們之間發生的種種故事。從這些成長過程裡，我們分享了美好的親情：為獲獎者提供無私的奉獻、親子之間真誠互動以及如何克服種種困難與障礙。筆者期待讀者可以從諾貝爾獎得獎者案例中學到提供孩子成長的力量以及成功的智慧。

Photo Credit：商業周刊

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航