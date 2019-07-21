《與自己相遇》：一定要出現「小三」才叫「外遇」，真是如此嗎？

文：賴杞豐

誰先外遇？

一般人談「外遇」，通常是指先生跟外面的女人或太太跟外面的男人發生感情，似乎一定要出現「小三」才叫「外遇」。但是真的如此嗎？

大家都「窄化」了外遇，很多人以為所謂的「外遇」是指另一伴與異性有了感情；其實不然。外遇對象也可能是同性，例如女（或男）人遇到同為婚姻或事業失敗的女（或男）性友人，當彼此願意傾聽對方的心事，在對方無助時伸出援手、提供溫暖，他（她）們也可能發展成婚外情。

我在這裡廣義的談外遇，泛指專注於工作或個人嗜好以致忽略了另一半的精神需求，不在意另一半的生活、感受，在某種程度上，這也叫「外遇」，例如旅行外遇、逛街外遇、打電動外遇、露營外遇、健身外遇……還有一種屬於「藝術外遇」，指另一半喜歡獨自聽音樂、看畫展、看電影……為什麼他們不喜歡有人在旁分享呢？答案常常是另一半走不進自己的生命，或是你沒讓對方走進你的生命，所以當你獨行，某種程度是危險的訊號；當你沉浸在自己的領域，已經離開另一半了。

其實投入工作並沒有錯，熱衷於宗教活動也沒有錯，喜歡藝術也很好，可是不能像上了癮般的把所有的心力都放在那裡。當你忽略另一半的精神需求，沉浸在自己的愛好，那就是我所謂的外遇。

工作與另一半，孰輕孰重？

上課時，岳稜主動提起自己的憂鬱症，愈晚愈難睡，常常失眠。

我問：「你平常在上班嗎？」

原來岳稜從事服裝設計十幾年，自己開了一間小公司，每天早出晚歸，花很多時間與客人討論設計、款式和材質，回到家都很晚很晚……

我再問：「你什麼時候開始睡不著？什麼原因導致你失眠？」

她的情緒驟降，低聲說：「我先生外遇了……」說得有點難為情。這現象很正常，我遇到很多類似的個案，鼓勵她繼續講下去。

岳稜說：「我們念大學就認識，是班對，感情很好，婚後生活美滿，同學都說我們是『神仙眷侶』。後來我找到非常喜歡的服裝設計，客人很滿意我的服務，由於跟老闆理念不合，我就出來自立門戶，生活變得更忙碌。就在一切都不錯時，我懷孕了，沒多久，先生就外遇，我崩潰了，開始不好睡，過去美好的時光幾乎一筆勾銷……」她氣先生背叛婚姻，憤怒之餘也把這股怒氣轉嫁到尚未出生的孩子，「要不是你，我早就離婚，一走了之……」好像是這孩子阻撓了自己的未來。但她又心知肚明孩子沒有錯，發完脾氣，對孩子感到抱歉，生活處在矛盾與困惑中，悶悶不樂、食慾不振。她白天工作很疲倦，晚上失眠症狀愈來愈嚴重，只好求助於醫生。

「醫生怎麼診斷？」

「醫生聽完我的敘述說是『憂鬱症』，就開藥給我吃。」

她吃了藥仍睡不著，醫生就加量，但不見改善，這情況已經持續好多年。她跑過很多地方，看了不少醫生，甚至求神問卜，幫助都不大。後來經由朋友的建議才報名上我的課。

我聽完她的故事就忍不住笑了出來。

她面露不悅地問：「老師，您笑什麼？」

我說：「是你先外遇的呀！」她聽了很不高興，提高聲調反駁：「我哪有？」我說：「你專注於服裝設計，投入大量的時間在工作上，幾乎每天加班，冷落在家的先生，那不是工作外遇是什麼？」

她一聽，整個人愣住。

我反過來問岳稜：「如果你先生像你一樣，著迷於自己的工作，下班得晚，回到家筋疲力竭，而待在家裡的你遇到困難，因為等不到另一半協助你解惑，這時有人向你招手，對你噓寒問暖，陪你用餐談心，你會不會靠過去？」

她說不出話來。

我找幾個同學出來「體驗練習」。

第一個練習的場景在店裡，有客人A和客人B。

服裝設計師正幫客人A設計衣服，每個細節都不放過，弄得很仔細，消磨很長一段時間……我問坐在椅上等很久的客人B：「你是什麼感覺？」她回答：「我會吃醋、嫉妒、生氣。」接著抱怨說：「我挪開其他行程跟她約好在這裡，她忙到沒時間理我，我可能就不等，找別家了。」

第二個練習時，我請出三位學員，一位扮演她自己、一位扮演她先生，另一位是所謂的第三者。

先生準時下班回到空蕩蕩的家，這時太太還在店裡忙呢，直到晚上十點，先生好不容易等到太太下班，他白天在公司因與主管意見不和，心裡有些委屈想跟太太說，但太太實在太疲倦，完全聽不進去，「你不要煩我，我很累，我要睡了。」幾個禮拜後，先生向辦公室一位女性同事（第三者）傾吐，他想，反正太太很晚才回家，乾脆跟她約在外面吃飯；女同事

善良體貼，對他呵護備至，果然……

我覺得第三者未必是她先生想要的，但在那當下，女同事接納他理解他支持他，先生不知不覺就靠過去了。當另一半對外面的人動心起念，外遇的危機就出現了。

岳稜不服氣地說：「我要養家，我的薪水比他高很多，他應該要體諒我才對啊！」

我說：「你希望他體諒你，那麼你體諒他了嗎？只有你加班才辛苦嗎？你在外面工作何嘗理解在家裡的人翹首盼望你回家與家人團聚的心情，家人也需要你關愛的眼神啊！」

講到這裡，我從她臉上的表情發現，她從來沒想過這些。

我繼續說：「就算你的收入比較高，但孩子從保母家回來是先生照顧，如果光是你賺很多錢而不維繫家庭的和諧，這個家成不了一個完整的家。當你覺得先生離你愈來愈遠，你有沒有想過，也許是你把他推得愈來愈遠了？！

當你把他愈推愈遠時卻又希望他忠心耿耿，我覺得在婚姻生活中，你希望他像一隻狗，不是一隻貓，貓很有主見還自由些；你把這隻狗綁上一條鍊子，你想放長就放長，想拉短就拉短，你不允許他按照自己的方式行動，只能按照你的方式行動；但你忽略了，你的另一半不是狗。有一天，當外面有人接近他，關心他、呵護他，給他好吃的，他可能會掙脫鍊子，尾隨而去……因為沒有誰願意過這樣完全按照別人掌控的方式過生活的。」她聽了默默地點頭。

工作，是逃避關係很好的藉口。很多工作狂，你覺得他們是因為在工作上很滿足，還是因為在家裡得不到滿足，相較之下，發現工作更吸引人，公司比家更好，因而願意留下來加班呢？

有些人回到家，和另一半話不投機半句多，無法聊心事也不能和諧共處，那麼下班後仍留在公司就不是必須而是逃避。我們會發現很多人不是真正在做事，可能在公司消磨時間或打電動。

聽完我擴充「外遇」的概念，岳稜知道是自己跟工作的外遇造成先生跟另一個女人的外遇之後，看待先生外遇這件事就多了一份理解和體諒。那些煩擾她的問題突然解開，第二天上課竟然遲到了，她帶著歉意微笑著說：「昨晚太好睡，我根本沒吃安眠藥就睡著了，一覺到天亮。」

身體不會騙人，當她改變對外遇的看法，整個思維也跟著調整，因為自己錯在先就不會那麼責怪先生，甚至對先生有一點點的愧疚，當她不責罵不生氣，心情就放鬆；從一個「長期失眠」的狀態到「一覺到天亮」，表示前一天的課對她已經達到效果了。

其實迷戀工作與忽略家庭都可能是婚姻的殺手。可是這忽略一不留意就會變成小火燎原，所以我們要隨時隨地保持覺察：不要因為善小而不為，平常的一句「謝謝」都能促進夫妻的感情；也不要因為惡小而為之，以為只是情緒上的發洩，接下來卻需要很長的時間彌補。

太投入宗教之後……

某日上課來了一位穿著套裝和高跟鞋的女性，後來得知她是一家企業的領導。外表看起來自信且快樂，但我特別注意到她身邊坐著一位看起來小她十幾二十歲的小男生，感覺兩人互有曖昧。

後來她的先生也來上課，一位醫生，長得很體面，我們聊了幾句，他為人善良，謙恭有禮。這對夫妻都年過半百，看得出經過很多歷練，從外在條件看，他們是很登對的夫妻。

上完第一堂課他過來跟我聊了幾句，「天啊，這所有的思維跟我原有的想法完全是兩回事……」他坦言當天的訊息讓他無法承受，得回家花一些時間消化。他們唯一的兒子在讀高中，高中畢業要上大學的那個暑假也來上我的課。

那天在課堂上有個「體驗練習」，醫生舉手說著感想，感動到自己都哭了。他說：「我選擇的角色是父親。」當年他們好不容易有了第一個孩子也是唯一的兒子，當他出生時，因為早產需要住進保溫箱，老婆還在病房，他每天騎著腳踏車從家裡到醫院隔著玻璃窗看自己的孩子，那時孩子的生命跡象尚未穩定，所以他只要看到孩子「呼吸」就放心了，接著去病房跟太太說「孩子沒事……」他的心思回到那當下，因為身上湧動滿滿的父愛，他被自己當年的行為感動到哭了。

我跟這對夫妻熟識之後，先生邀我去他家，備妥好茶招待我，接著跟我聊佛法。原來他是個虔誠的佛教徒，近年來潛修佛學，家裡有個用隔間隔開的佛堂，每天念佛經，他喜歡談因果，常向大師請益。言談中他知道第三者的存在。

「你的課是太太堅持要我上，感覺是為分離做準備，但我不能理解。」聊天中，恰巧他太太過來問關於念高中的兒子的事，他敷衍幾句，太太則悻悻然離開，他繼續聊佛法，我們繼續喝茶。

我沒有探究他們家庭出現的問題，我覺得每個人都可保留自己的秘密。但聽得出來這幾年他們都封閉了自己豐富的情感。

聊著聊著，他提到文化大革命時，擔任軍醫的爺爺被打成黑五類關進牢裡。小時候父母把二姊送到爺爺奶奶家陪他們，當時只有這位五歲多的二姊可以送飯到牢裡給爺爺吃；但二姊送飯時得經過地下室一段很黑很暗的通道，一路忍受大人的羞辱、嘲弄，二姊曾說，她寧可做任何事也不想去牢裡為爺爺送飯，但如果她不送飯給爺爺，爺爺可能會餓死在牢裡。

文革過後，二姊回到家，但個性古怪不合群，其他兄弟姊妹都討厭她，只有他體諒，想為二姊做很多事，希望她快樂，「我很納悶，我對二姊這麼好，她為什麼始終悶悶不樂？」

我借用惠子的一句話回答他：「子非魚，安知魚之樂？你只按自己的方式希望姊姊快樂，並沒有真正理解她過去的辛苦和現在的需要；或許二姊只是需要一份尊重和獨立的空間，和你想給的並不一樣。」

我很巧妙地從這裡回頭談他的家庭：「這就好比你想用自己方式愛老婆，可是她感受不到，因為你不知道她真正需要的是什麼樣的愛！」

「她需要什麼？我真的不知道。」他把夫妻關係合理化為因果。我說，如果要追溯因果，今天的果就是過去的因。

我覺得這個家庭面臨的是「宗教外遇」的問題。

我問他：「當一個女人愛不到自己愛的男人時，會做什麼？」

他反問我：「會做什麼？」

我說，她在家裡面對信仰不同、興趣不同的先生，當她得不到關愛，可能會把自己的愛投射在工作；如果工作上得不到滿足，可能會把情感轉向孩子；但孩子大了，到國外念書，她可能把心力轉向寵物，寵物也許願意安靜傾聽她的心事卻無法與她交流，更撫慰不了她內心深處真正需要的，包括身體上的需要。這時，外面男子一個不小心的撩撥，管他年齡差距，最後可能就發生我們眼中的外遇。

我完全體諒他太太的無奈與孤單，「你在家裡弄個佛堂，佛堂有個門檻，幾乎把所有人都隔在外面，即使太太想親近你卻感覺一尊佛在那兒，一般凡夫俗子愛你有多痛苦啊！」我說這裡，他就哭了。

如果夫妻兩不敢把真正的話表達出來，但每天下班都要走進一個屋子，他進佛堂她進工作室，這兩個在事業上都很有成就的人，卻促成一個錯的家。

很多人認為只要外遇對象不是人就有很好的藉口——我沒有真正發生外遇。另一半也一樣，只要外遇對象不是人都可以接受。

但我覺得宗教外遇更甚於其他外遇，有些有名的宗教在你遇到困難時成為避風港，大家趨之若鶩的在這個團體找到歸屬，甚至藉由宗教團體行救援或善事得到很多回饋和回響，當你的價值存在了，你在團體得到諒解了，但是回到家裡卻得不到相等回報時，你反而更會把宗教變成你的家，甚至把家裡的財產往宗教搬，離家就愈來愈遠了。

繁華世界裡的外遇

除了宗教外遇，還有旅遊外遇、藝術外遇等等。譬如在家裡感受不到溫度，與另一半幾乎無話可聊，於是開始利用周休二日規劃短程旅遊，揹著背包去爬山、遊覽風景區，或者搭車、騎自行車、開車，獨自一人出遊。

在外面他們才找到了自己，因為心靈有了安頓，被大自然接納，被美景接納，在旅遊的過程中，他們覺得很愉快，慢慢的出遊次數增加，甚至跨越到別的縣市或其他國家。

這些旅程，他們都是獨自行走，由於離家，他們藉由大自然找回了自己與自己連結的空間，漸漸的規劃每半年長程的旅遊，例如到京都賞楓、到北海道賞雪景、澳大利亞看春天、到歐洲看古堡……沉浸在大自然的美景中，疏忽了家庭，因為他們的心已經飛向外地，逐漸釀成旅遊外遇。

如果把外面的風景擬人化，雪景是個人、楓葉是個人、高山流水是個人、春天花朵是個人、秋天落葉是個人、冬天雪景是個人、古老小鎮是個人、繁華城市……這麼多迷人的景致引誘著我們，怎麼可能不與旅遊產生外遇？

原因正是：在家庭裡找不到歸屬與接納，無法安身於家。

我認識一對夫妻，兩人對戲劇的欣賞南轅北轍，一個愛歌劇一個愛歌仔戲，家裡若放一方欣賞的曲目另一方一定批評。有一次我去這對夫妻家，家裡剛好放歌劇，不喜歡的先生就說：「你看，那在叫什麼東西，扯高嗓子尖銳的聲音？」但另一半卻享受在音樂的旋律裡，聽到了音樂裡的喜怒哀樂。

喜歡歌劇的太太也喜歡畫展，兩人相偕外出，太太進去看畫先生在外流連，久而久之，太太就一個人看畫展，天天迷戀在藝術表演和靜態活動裡。

什麼叫外遇？看畫展不是外遇，看藝術表演不是外遇，參加宗教活動不是外遇，出外旅遊也不是外遇，甚至衝刺事業不會外遇，但是，如果你參與的這些活動已經多過你與家庭的互動，你的情感已經轉移到這些地方，就叫外遇。

夫妻倆之間失去激情，各自被別的東西吸走，對於更有吸引力的外物的熱情，超過對家庭和另一半的熱情，那就是外遇。

我們所談的這些「外遇」，通常都是太在意自己要的而忽略另一半，於是就主動外遇了；從另一角度看，這也更突顯伴侶之間的差距。

差距未必是壞事，但要注意的是，夫妻之間究竟只是短暫的求同存異，兩人有共同的生活，尊重彼此的差異性，並允許對方擁有自己的空間？還是完全為了自己的空間而忽略兩人的關係？這是值得思考的。

書籍介紹

本文摘錄自《與自己相遇：家族治療師的陪伴之旅》，心靈工坊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：賴杞豐

生活中，每個人都扮演許多角色。

但若你沒有自己，就永遠只能活在角色裡。

卸下所有角色後，你……認識自己嗎？

高壓教養之下，她不被允許表達真正感受，學會了心口不一……

以為是老公外遇引發的失眠、憂鬱，孰知關鍵竟在自己身上？

從小厭惡爸媽的相處模式，卻在走入婚姻後，赫然發現自己複製他們的行徑！

家，是愛與創傷的源頭。本書是家族治療師賴杞豐多年治療、教學歷程的真誠分享，每個故事都標記著華人家庭的關鍵字：掌控、權威、以愛為名、義務、父母期望、失去自我……

賴杞豐從童年痛絕的傷中走出來，陪伴受傷的人找回自己，還有與家人的愛。

他的學生說：沒見過這麼「不正經」的老師。

他從來就不正經：身為老么，卻中學就扛起家計；在同志議題不見天日的年代，將同志酒吧經營得有聲有色；更投身諮詢工作，人稱「同志教父」。

四十歲，更大的翻轉等著他：一頭栽入家族治療，跟著瑪莉亞．葛莫利等大師學習，走上治療師之路，認真地不正經起來。

他的教學風格獨樹一格，嘻笑怒罵，信手拈來。朋友說：「你天生就是要當治療師的。」他搖頭：「我懂那種痛有多苦，我無法替他們苦，但我可以陪伴。」

光是陪伴，就能打開糾結的心，讓改變滲透到身體裡，一切便慢慢不一樣了。

本書特色

最不正經的家族治療師，最正經的感動分享！

直指華人家庭核心議題的療癒故事，碰觸你我心中最脆弱的傷口

犀利嘴賤又堅定陪伴的治療風格，讓個案又哭又笑，穿越傷痛遇見真正的自己

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九