《線上線下完美結合的攻心行銷36法則》：如何處理客戶的負評，化危機為轉機？

文：尤軍麗

化危機為轉機，負評怎麼處理？

客戶對產品產生異議是很正常的現象，處理客戶的異議便是為交易成功鋪路，但前提是要處理好，否則容易引發客戶的不滿，導致事與願違，不僅沒有拉近與客戶之間的關係，反而使客戶遠離。

在處理任何矛盾之前都要確認原因，才能夠處理問題。面對客戶的不同意見，也要了解客戶會產生異議的原因。客戶是因為關注產品才會產生異議，這也決定了客戶是否買你的產品，當業務員認知到這一點，就能夠心平氣和地處理這個問題了。

如果客戶關注產品的同時產生異議，那是針對產品所做出的反應，也說明了客戶具有購買意願。

很多人都會認為，客戶購買產品是因為有需求，這個回答沒有錯，但是並不完全如此。客戶購買產品的心理是比較複雜的，最後購買產品也未必是因為需求才購買的。

相信多數業務員也會認為，只要客戶有需求，遲早是要買的。我們能夠確定的是，客戶要購買，但是否會訴諸到購買行為上還是未知。比如客戶要裝修房間，一定會買傢俱，但是要買誰家的傢俱就無從得知了，所以客戶需求是指客戶有購買產品的欲望。當房子裝修到需要安裝燈具的環節，客戶就會對燈具產品貨比三家，燈具的品牌很多，種類也不少，這些都讓客戶有了更多的選擇機會，這時客戶會選擇最有價值的燈具產品。價值的表現有很多，比如產品價值、品牌價值、銷售服務價值等等。客戶對這些價值不滿意，就不會購買你推薦的燈具產品，所以客戶購買產品的另一個重要因素就是產品的價值。

除了購買需求和產品價值之外，消費成本對於客戶而言是必然要考慮的。當選擇的產品品牌、品質、服務都很滿意，對業務員的態度也很滿意，最終的關鍵就是產品的價格。這涉及消費成本，客戶在購買產品的時候是一定得要花錢的，還要挑選產品，不僅需要耗費體力，還要消耗大量的時間，這些都是消費成本。

如果在銷售中遇到不需要費神推銷的客戶，很容易就能將CP值高的產品銷售出去，這也是客戶想要的，因為除了花錢之外，不需要花費其他的成本。面對自己所需要又有價值的產品，客戶花費的成本愈低，而價格適中，可以被客戶接受，客戶就更樂於購買了。因此客戶購買產品是多種因素綜合的結果，業務員要多分析客戶的購買行為，歸納出客戶購買產品的規律，要重視對方的反應，體會對方的感受。

當銷售的過程中讓客戶感到不滿意，客戶就會對產品產生質疑，在心存不滿的情況下甚至會投訴。面對客戶的異議，可以從客戶的購買需求、產品的價值以及產品的價格三方面思考，便能理解客戶對銷售不滿意的真實原因。一般來說，客戶對銷售的產品不滿意，產品是首要因素，若產品沒有達到一定的標準，客戶通常就不會考慮購買了。服務也是重要的因素，客戶對服務滿意，就會提升對產品的關注度，之後是產品的品牌、價格等等，都納入客戶的考慮範圍。時間因素也是很多人會忽略的成本，消費時間成本愈低，愈容易令客戶產生愉悅感，甚至往往因此忽視產品的價格。

對於客戶的反應，業務員要抱持積極的態度，不要受到負面影響，而是要根據客戶的反應改進產品，創新服務，提高客戶的滿意度。

聯想客戶顧問委員會荊慧曾經表示，「聯想」（註）對客戶的負面聲音是很歡迎的，藉此彙集各個行業的客戶需求，再深度聚焦，就能獲得有價值的資訊。整個聯想產品集團會分析和探討這些資訊，以此收集來自客戶的回饋，用於改善下一代產品，讓設計出來的產品愈來愈貼近客戶的需求。聯想的產品更能夠被客戶接受，進而獲得雙贏，即客戶得到了自己心儀的產品，而聯想獲得利潤。

註釋：聯想集團有限公司，是中國的跨國科技公司，主要研發產銷電腦、手機及周邊產品。

接受客戶負面的聲音也是一種銷售服務。產品是要賣給客戶的，讓客戶滿意是宗旨。要讓產品達到客戶滿意度的方法有很多，除了價格之外，服務更重要。讓客戶在短時間內獲得滿意的產品，並且享受著高品質的服務，必然會提高產品在客戶群中的知名度。

目前市場上很多產品已經趨於同質化，尤其是受到客戶歡迎的產品，同行業的廠商爭相效仿，自己的產品和服務在行業中被普及，銷售競爭力必然會弱化，這時就需要在產品和銷售上創新，不斷地產生「亮點」吸引客戶，使其聚焦在自家的產品上。荊慧表示，對聯想來說，「創新」是重要元素之一，以創新的心態不斷地滿足客戶新的需求；但是聯想的創新並不是以創新為目的，而是以滿足客戶的需求為目的。面對客戶的回饋資訊，聯想都會做出回應，從客戶對產品的感受為出發點來創新產品，也正是以這種心態投入產品的創新活動，執行起來才會更有動力。

就銷售的角度而言，可以發現聯想在服務上是圍繞著客戶而展開的，將客戶的負面評價作為改進技術和服務的資源，不斷地創新產品，將服務價值融入創新行為，讓更多令客戶滿意的產品出現在市場上。

聯想將客戶的負面聲音當成一種資源及動力，透過加大資金投入的力度，提高產品研發能力和技術水準，對產品進行創新，生產出令客戶滿意的產品。這是在競爭激烈的行業中贏得更多客戶的方式。那麼當面對客戶的負面聲音時該如何處理呢？

同樣地業務員對客戶的反應要抱持著肯定的態度，將客戶的這種情緒看作是對自己的信任，向客戶表示感謝。當客戶接收到這樣的態度，情緒就會緩和很多。

當業務員面對客戶的抱怨和投訴的時候，需要做出的第一反應不是應對客戶的不良情緒，而是要弄清楚問題點。客戶的抱怨和投訴的內容有很多類型，不論事件大小，你要能做到同等對待。

在客戶向你傾訴的過程中，要認真傾聽，安撫客戶的情緒。由於客戶此時顯然很煩躁，對產品充滿了失望，氣憤可能讓他的行為失去理智，在情緒激動的情況下甚至會出現過激行為。面對這樣的客戶要給予更多的理解，讓客戶盡量發洩，釋放出來的負面情緒愈多愈好。客戶發洩完畢後，業務員就要快速分析客戶的所有不滿，當客戶的情緒逐漸平息後，就可以安撫客戶了。這樣做會讓客戶覺得自己得到尊重，自己的投訴和抱怨受到了重視，就會與你心平氣和地溝通。

尤其目前的投訴管道是以線上和電話投訴為主，由於雙方並不會面對面直接溝通，很容易出現相互的表達不夠完善之處，這時就更需要仔細傾聽，只有這樣才能夠準確地分析客戶投訴的原因。如果你所面對的客戶投訴責任在於對方，也不能將責任直接歸咎於客戶，而是要用委婉的言語告知，所投訴的內容責任在於他自己，同時還要為對方找到投訴的理由，讓客戶有台階可下，不至於面臨尷尬的處境。「客戶永遠是對的」，業務員持有這樣的服務態度，就會帶著誠意為客戶服務。當服務被客戶認可後，便會得到客戶的支援，對方也會積極主動地配合你的工作。

書籍介紹

《線上線下完美結合的攻心行銷36法則》，方言文化出版

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作者：尤軍麗

馬雲宣告：未來十年，沒有電商，只有「新零售」！揭密！阿里巴巴「盒馬鮮生」成功模式。「體驗分享」拉高提袋率、「追蹤技巧」讓訂單上門……擊破顧客掏錢心防的行銷36法則，立即上手！

你是否也深陷以下困境，不知該怎麼解決——明明是好產品，為什麼總是賣不好？面對削價競爭，該怎麼因應？銷售遇瓶頸期，如何增加新客戶？老是被拒絕，怎麼讓顧客能夠動心？

阿里巴巴創辦人馬雲，在2016年的雲棲大會上提出「新零售」概念，大力宣導未來的零售業，必須將線上線下結合，並搭配物流，藉以打造全新商業型態。簡而言之，要做到服務流程最優化，才能擄獲消費者的心。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航