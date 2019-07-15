郭董經濟牌、「正常倫」都不敵憤怒的韓粉，國民黨權力結構大洗牌

國民黨今（15）日公布2020總統大選黨內初選民調結果，去年九合一大選才異軍突起、在藍軍中屬於非典型政治人物的韓國瑜出線，贏過資源豐富的郭台銘和資歷完整的朱立倫。而曾嚴辭痛批黨內權貴的韓國瑜，如今成為藍營共主，黨內人士認為，國民黨內傳統的大老勢力將大幅被壓縮。

韓國瑜贏的關鍵：韓粉因憤怒而團結「非韓不投」

《中央社》報導，黨內人士分析，韓國瑜從表態參選總統以來，雖然民調呈現下滑趨勢，但因韓粉凝聚力相當強，雖然流失了一部分，但其基礎仍很可觀，讓他在黨內人氣不墜。

有別於其他參選人，黨內人士說，韓國瑜的支持者黏著度高、排他性強，他們感性、敢言，讓「非韓不投」逐漸發酵成為黨內最大的聲量。國民黨立委柯志恩說，「韓粉」對於韓國瑜的忠誠，守著民調電話，這在某種程度上，是會產生擴散效應的。

自韓國瑜參選以來，經歷黨內外攻擊，但都沒有讓韓國瑜一刀斃命，反讓韓粉從單純的支持轉為憤怒，黨內人士說，「憤怒正是大團結的基礎」。

黨內人士認為，韓國瑜民調勝出最大關鍵是在最後階段，透過多場大型造勢練兵有成，成功讓韓粉集體組織動員「守電話」，非韓不投的排他性，更讓韓國瑜在黨外對比上有較大的優勢。

韓國瑜「庶民感」在國民黨權貴中異軍突起，讓韓粉死心踏地

《中央社》報導，國民黨是百年老店，權力結構盤根錯節，高雄市長一役中異軍突起的韓國瑜，並非國民黨接班世代，與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等黨內菁英不僅互動不多、淵源不深，韓國瑜之前宣布被動參選的5點聲明中，更直批政治權貴熱衷密室協商，讓黨內矛盾赤裸祼浮現檯面。

《中央社》報導，身為非典型的國民黨政治人物，加上自身的個人魅力，韓國瑜成了藍營支持者期待改變的投射，3年前國民黨大敗失去政權，支持者對於權貴、醬缸文化反感，甚至責怪國民黨太過溫良恭儉讓，而韓國瑜的敢言、訴求庶民經濟的風格，成功打中選民的心。

韓國瑜投入黨內初選以來，外界對他最大的質疑，就是無法履行高雄市長做好做滿的承諾，不過從民調結果可見，韓國瑜提出平衡南北差異、當選總統在高雄辦公等彌補方案，其支持者的確統統買單。

郭台銘「經濟牌」不敵「首富」包袱，「正常倫」理性牌也失效

相較於此，這次以黑馬之姿突然投入初選的郭台銘和資歷完整的朱立倫，前者打經濟牌、後者強調理性政策，但兩人都輸給韓國瑜。

《中央社》報導，郭台銘雖然主打經濟牌，力拚中間選民及年輕人的支持，但死忠韓粉已成黨內主流，加上和韓國瑜曾擔任國民黨三屆立委相較，郭台銘與傳統藍軍連結不深，終究以顯著差距落敗。

不具名的藍委私下表示，郭台銘起步太晚，只有3個月的時間不太夠，但能打成這樣已經是非常不容易了。另一位藍委則分析，郭台銘首富的形象雖然是光環，但也有負面效應，讓一般老百姓感覺到距離感，接受度與支持度相對就無法提升。此外，郭台銘戰略錯誤，雖然花大錢買許多廣告，但卻看不出核心與主軸，只讓人感覺到是在砸錢。

《中央社》報導，而國民黨重點栽培接班梯隊的朱立倫，曾任立委、桃園縣長、行政院副院長、國民黨主席、新北市長，在歷經2016年總統大選落敗後沉潛3年，直到去年的九合一選舉，順利把新北市長的棒子交給前新北市副市長侯友宜後，宣布投入2020年總統大選。民進黨在九合一選舉中慘敗，當時國民黨重返執政希望濃厚；而環顧國民黨中生代，由於政治明星韓國瑜已當選高雄市長，朱立倫接班選總統可說順理成章。

有了2016年慘敗給現任總統蔡英文的教訓，朱立倫捲土重來更顯得小心翼翼、面面俱到。為整合黨內，朱立倫主動登門，為換柱事件親自向前國民黨主席洪秀柱道歉，也曾南下拜會高雄市長韓國瑜爭取支持。朱立倫也以過去多年豐富的地方首長歷練及中央行政經驗，從宣布參選之初，便不斷提出政策，就連會引起爭議的死刑、安樂死議題，也毫不避諱，展現充分準備。

不過，郭台銘加入初選後，朱立倫的聲量與關注度遭到雙重壓縮。在韓、郭的激烈對抗下，朱立倫以「正常倫」為號召，試圖以理性、務實、穩定吸引支持者，但仍不敵對手激情的造勢及鋪天蓋地的文宣。

「非典藍」打敗「傳統藍」，國民黨權力結構大洗牌

（中央社）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選大勝，韓粉代表的「非典藍」打敗「傳統藍」，韓國瑜曾嚴辭痛批黨內權貴，如今成為藍營共主，宣告國民黨進入「韓國瑜時代」，百年政黨的權力結構勢將面臨大洗牌。

在沒有黨內菁英的奧援下，韓國瑜憑藉內聚力極強的「韓粉」力量勝出，自此一役，確立跨出深藍之外，結合地方勢力的韓粉，已完全取代傳統的黃復興系統，成為黨內最強動員系統。

黨內人士認為，這代表「非典藍」大勝「傳統藍」，過去循著接班梯隊一路往上爬的黨內菁英，在「非典藍」勢力抬頭下，恐將面臨衝擊。

未來包括總統及立委選戰的戰略鋪排、國民黨下個世代的接班人選等，預料韓國瑜都會有舉足輕重的影響力，韓系人馬在黨內身價也將水漲船高，國民黨內傳統的大老勢力將大幅被壓縮。

熟知黨務系統人士透露，擁吳派過去力勸吳敦義參選總統，但韓國瑜勢不可擋，因而退而求其次，希望能主導黨機器。挺吳派中常委近日推動黨章修正案，要將總統與黨主席脫鉤，就被外界解讀是保衛黨主席大位。

初選大勝後，韓國瑜將成為國民黨新一代共主，個人特色鮮明的他勢必不會在國民黨傳統軌道上運行，將走一條自己的路，但礙於高雄市長身分，恐需要兩套人馬備戰2020大選，未來如何與黨中央磨合將成考驗。

不過，挺韓人士認為，韓國瑜的個人特質鮮明，也有許多吸睛的訴求，這些都將為國民黨的政黨文化帶來改變，可能讓國民黨更為貼近民眾，更有戰鬥力，將為國民黨注入「韓式風格」。

但也有黨內人士說，國民黨內對於韓國瑜不是沒有疑慮，未來能否服膺其路線和風格，對於國民黨在2020一役甚至未來發展，都將是重大考驗。

帶職參選、內外夾擊，韓國瑜挑戰才正要開始

（中央社）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中勝出，身為地方自治史上第一個帶職參選市長，韓國瑜未來高雄施政將面臨放大檢視，總統候選人與市長雙重身分更讓他「兩頭燒」；如何整合初選落敗的郭台銘及其他黨內菁英，也是一大課題。

韓國瑜在去年九合一選舉中掀起旋風，但在高雄市政府主政半年來，包括小三通風波等有許多爭議表現，已成外界議論焦點；隨著韓國瑜正式成為總統參選人，他的執政能力與能否籌組強有力的國政團隊將遭遇外界放大鏡檢視。

另一方面，「韓粉」逆韓者亡的強烈排他性，能否整合藍軍也不無疑問。中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖認為民心思變，藍粉將「國民黨重返執政」的期待都投射在韓國瑜身上；韓國瑜接地氣迥異於傳統政治人物，庶民作風是生成「非韓不投」族群的原因，但「韓粉」與「藍軍」關係、占比，都考驗韓國瑜後續選戰策略與步調。

不過，也有黨內人士認為，初選結束人選底定後，藍營大老為求2020勝選自然會歸隊；在與參選人整合方面，韓國瑜初選過程中，並未口出惡言，相信對於藍軍整合有利。

黨內人士也認為，大選不能光靠韓粉。韓國瑜的支持者凝聚力強，但韓國瑜普遍在年輕族群、中間選民支持度低，未來應該思考如何走出同溫層，擴展支持者。

此外，韓國瑜帶職參選總統的正當性，一直備受質疑。他不但面臨綠營「雙殺」狙擊，挑戰執政優勢，「背棄高雄市民」罷免行動則讓他腹背受敵。

Wecare高雄、公民割草行動等團體的罷免韓國瑜連署6月底上路以來，目前正朝第二階段30萬份連署目標邁進。Wecare高雄發起人尹立說，既然韓國瑜要選總統，將推「罷韓升級版」，加速在12月25日提案前達成30萬人連署目標。

去年底的市長選舉，民進黨高雄市長候選人陳其邁拿下74萬2239票、44.79%得票率，顯示綠營在高雄根基仍穩，而嚴峻的登革熱防疫就凸顯韓國瑜如果最後仍選擇「帶職參選」，將坐實綠營「吃碗內、看碗外」質疑。

國立中山大學政治學研究所教授廖達琪說，韓國瑜經政治盤算有足以放手一搏的理由，才會釋出不離開高雄的訊息，只是他窮盡各種安撫方式，仍難平息高雄市長參選總統正當性爭議。未來高雄市議會砲火、民意反噬，還有公民罷免行動，可預見韓國瑜的總統路會走得很辛苦。

國立高雄大學應用經濟系副教授翁銘章說，國民黨要靠韓國瑜「一人救全黨」，將面臨施政無能、兩岸政策更讓人不放心的質疑。除非韓國瑜做出人民有感的市政成績，才可能為選情加分。

對國民黨而言，韓是「黨內太陽」、「最強參選人」；對不少高雄市民而言，憂慮才上任半年多就要「落跑」。選戰只剩不到6個月，面對對手要「雙殺」，賣菜郎已無「以守代攻」的迴避空間，就看能否強迫取分，一決勝負。

兩岸論述勢必是總統大選攻方焦點。有人認為一中各表的九二共識就是國民黨的立場，不必刻意改變，但也有人認為，國民黨的兩岸論述離年輕族群遙遠，應該可以創造2.0版本。

韓國瑜港澳行曾造訪中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、對「反送中」態度語意不明，都被貼上標籤，民主進步黨籍高雄市議員陳致中批評韓國瑜「兩手策略」，一手說要正視中華民國存在的事實，一手卻走進中聯辦領旨一國兩制，將台灣推向經統、政統的終極統一。

韓國瑜雖然以壓倒性優勢在國民黨初選中勝出，但在未來總統大選，仍面臨內外夾擊等多重考驗。

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核稿編輯：楊之瑜



