《極度專注力》：運用「分心矩陣」事先排除可掌控的干擾

文：作者：克里斯・貝利（Chris Bailey）

四種令人分心的事物

在第一章中，我介紹了四種工作任務：有成效的任務是必要的或有意義的；沒成效的任務則是沒必要或令人分心的。在本節中，我們主要是討論分心的任務，那種任務雖然有趣，但毫無成效。

我把「令人分心的事物」定義成可以吸引我們偏離目標的事情。在這方面，分心和干擾差不多是同一回事，因為它們都使我們偏離想要完成的目標。有些干擾是必要的，例如你收到一則資訊剛好和你當下做的工作有關。但是大多數的干擾是值得事先排除的。

如果我們把焦點拉回第一章的「分心的任務」，然後深入探究這類工作，它還可以根據兩個標準再進一步細分：我們是否能控制它；我們覺得它很煩、還是很有趣。

你把工作按第一章的矩陣分成四類後，接著把「分心的任務」那一格當成起點，進一步分成下一頁的那四格。這裡可以填入很多東西，這個分心矩陣應該涵蓋任何令人偏離當下目標的事物，不分大小。這裡也應該包括與工作無關的干擾，例如你工作時瀏覽的新聞及社群媒體網站。你讀這本書時，我不會要求你做很多練習，但我真的把練習納入書中時，那絕對是有原因的。（我已經把那兩張圖的可列印版本上傳到這本書的網站：hyperfocus.com。）

Photo Credit: 天下文化提供

為了說明填滿的矩陣長什麼樣子，下列是一整天下來讓我偏離目標的典型干擾因素：

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我們從最上面的兩格開始談起：如何處理無法掌控的干擾和令人分心的事物。

這裡有兩個來源：我們自己和其他人，兩者都應該提前處理。我們無法阻止所有令人分心的事情發生，即使關上辦公室的門，想要極度專注工作兩個小時，還是可能接到電話或偶爾有人來敲門。很多干擾可以避免，但也有很多干擾無法避免，至少在不付出巨大的社會代價下難以避免。然而，研究顯示，我們打斷自己的次數和別人打斷我們的次數一樣多（但如果你是經理或團隊領導，情況就不同了。在那種情況下，60%的干擾是來自他人）。誠如瑪克所言：「如果只注意如何擺脫外部干擾，其實只解決一半的問題。」

其他人的干擾所造成的傷害，還不及自己造成的干擾。我們打斷自己的工作後，平均要花29分鐘才能再次投入工作。相較之下，如果是別人打斷我們的工作，我們平均只要花23分鐘就能再次投入工作，比前面快了約六分鐘。然而，不論是29分鐘或23分鐘，我們依然失去了很多生產力。所以，經常檢查占據注意力空間的事物才會如此重要。我們一察覺到干擾因素導致心思飄離時，就會減少浪費時間在那些令人分心的任務上，更快回到正軌。

雖然我們無法阻止干擾產生，但可以掌控對干擾的反應。對於那些煩人事情（例如辦公室的訪客、吵鬧的同事、不必要的會議），我們無法阻止他搶占注意力空間，最好的因應之道是心中謹記著原始目標，盡快把注意力拉回來。

面對有趣但無法掌控的干擾因素時，我們也應該更用心應對。在本書建議的技巧中，這也是我最難掌握的一項。我往往會像拼命三郎一樣想完成目標，以致於受到干擾會大發脾氣，即使干擾因素再怎麼有趣也一樣。不過，我後來發現，因應這種愉悅又無法控制的干擾時（例如團隊共進午餐、忙到一半時家人打電話來），最好的做法是努力接納它，讓自己好好享受，但結束時盡快回歸正軌。為了無法掌控的事情而煩惱根本是浪費時間、精力和注意力。我逐漸學會把那些干擾視為放鬆的訊號，欣然接納那些會影響生產力的事物帶來的樂趣，同時經常回想最初的目標，以便有機會從干擾中抽離時，馬上回歸正軌。

進入無干擾模式

多數令人分心的事物是屬於我們可以掌控的類別，所以應該事先排除。

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久而久之，我養成了兩種工作模式：

「無干擾」模式：每次我想要極度專注時，就會進入那個模式。 「干擾減量」的一般工作模式：在干擾因素的數量受到控管的環境下工作。

在一天中，我們會切換兩種類型的工作：專注工作及協作工作。專注工作在全神貫注下進行，效果最好，因為干擾愈少，愈能專注，生產力也愈高。如同作家卡爾‧紐波特（Cal Newport）所說，這樣做可以讓我們進行「深度工作」（deep work）。

相反的，協作工作需要與人互動並且隨時待命。你和團隊成員的配合度愈好，整個團隊的生產力愈高。投入協作工作時，最好進入干擾減量的模式。在這種模式中，你已經掌控了最大的分心要素，但隊友需要你時，你仍然可以馬上出手幫忙。

讓我們先從比較強大的「無干擾」模式談起。

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創造無干擾模式可以讓你提前消除幾乎所有可控制的干擾，以便全神貫注在最重要的任務上。移除所有可能比你的目標更刺激、更有魅力的關注焦點，這樣一來，大腦就別無選擇，只能專注在那個目標上。

我寫下這些文字時，就是處於無干擾模式。為了進入這種模式，我……

啟動防止分心的電腦應用程式，能阻止我造訪那些有損工作生產力的網站，例如電子郵件、社群媒體、Amazon，以及被我列入黑名單的應用程式和網站。我會先設定想要進入極度專注力模式的時間，在那段期間內，如果我想造訪黑名單上的網站，就必須重新啟動電腦。由於我的工作大多是在電腦上進行，以重啟電腦來阻止我分心，無疑是最重要的措施。我也會把電腦設成「勿擾」模式，以避免任何推播通知的干擾。

把手機調成「勿擾」模式，並且放在視線之外或另一個房間。這樣一來，我就可以抑制忍不住想查看手機的衝動。

如果我不打算在接下來的10小時睡覺，就會喝一杯咖啡（咖啡因平均需要八8～14個小時才能從體內代謝出去。）

戴上抗噪耳機，以免受到周圍聲音的干擾。我在辦公室或出差住飯店時不常戴耳機，但是在飛機上或咖啡廳裡極度專注在工作上時，一定會這樣做。

一天中，哪些干擾因素會影響你的工作生產力？其中有多少可以用阻隔干擾的應用程式或其他方法同時檔掉？請效法我的做法列一份簡略的清單，那可以指引你提早處理那些令人分心的事物。

當你發現注意力偏離時，請仔細想想是什麼事物導致你分心，這樣一來，下次就可以先隔絕類似的干擾因素。舉例來說，我在無干擾模式下被某個新網站或應用程式吸引而分心時，會立即把它加入攔截的黑名單。

這裡有更多營造無干擾模式的建議：

很多應用程式可以幫你隔絕干擾 。我最喜歡的幾款電腦程式是 Freedom（付費軟體，但有免費的試用版。Windows系統、Mac電腦、iPhone和iPad皆可使用）、Cold Turkey（免費軟體，但也有付費版。Windows系統、Mac電腦、Android系統皆可用）、RescueTime（付費軟體，但有免費的試用版。PC電腦、Mac電腦、Android系統、Linux系統皆可用）。這些軟體的專業版大多每個月大多只需要付幾美元，但因此提高的生產力很快就能回本。研究也證實了這些應用程式的效果：使用這類阻擋軟體的人，工作生產力較高，專注工作的時間更長。

。我最喜歡的幾款電腦程式是 Freedom（付費軟體，但有免費的試用版。Windows系統、Mac電腦、iPhone和iPad皆可使用）、Cold Turkey（免費軟體，但也有付費版。Windows系統、Mac電腦、Android系統皆可用）、RescueTime（付費軟體，但有免費的試用版。PC電腦、Mac電腦、Android系統、Linux系統皆可用）。這些軟體的專業版大多每個月大多只需要付幾美元，但因此提高的生產力很快就能回本。研究也證實了這些應用程式的效果：使用這類阻擋軟體的人，工作生產力較高，專注工作的時間更長。 如果公司的裝置限制你安裝這類應用程式或外掛，可以考慮拔掉網路線，或完全關閉電腦的WiFi 。這招聽起來很極端，但我們花太多時間上網，拖延該執行的任務了。

。這招聽起來很極端，但我們花太多時間上網，拖延該執行的任務了。 離開辦公室 。如果你是在比較彈性的辦公環境工作，也許可以把樓下咖啡館或是去會議室工作也納入無干擾模式中。

。如果你是在比較彈性的辦公環境工作，也許可以把樓下咖啡館或是去會議室工作也納入無干擾模式中。 考慮周全，不要低估（或高估）無干擾模式的社交代價 。考慮一下把同事隔絕在外的影響，尤其當你的工作環境比較重視社交的情況。同時，也不要高估社交代價。關閉電子郵件程式30分鐘可能會讓你內疚，但別忘了，當你在開會時，客戶和同事通常得等一、兩個小時才能收到你的回信。我一再告誡自己，同事通常不像你所想的那麼迫切地需要我。

。考慮一下把同事隔絕在外的影響，尤其當你的工作環境比較重視社交的情況。同時，也不要高估社交代價。關閉電子郵件程式30分鐘可能會讓你內疚，但別忘了，當你在開會時，客戶和同事通常得等一、兩個小時才能收到你的回信。我一再告誡自己，同事通常不像你所想的那麼迫切地需要我。 獎勵自己 。每次全神貫注一段時間後，我會抽離無干擾模式，偶爾隨意接收各種令人分心的誘惑作為犒賞。研究顯示，你的個性愈衝動，當你阻擋那些令人分心的事物時，會覺得壓力更大。如果你真的自制力薄弱或衝動行事，偶爾放任自己接收各種干擾還是有益。（小提醒：「衝動」也是與「拖延」最密切相關的性格特質。）我從休息狀態回歸無干擾狀態時，會先好好享用一杯抹茶或咖啡，那可以讓我稍後變得更專注。

。每次全神貫注一段時間後，我會抽離無干擾模式，偶爾隨意接收各種令人分心的誘惑作為犒賞。研究顯示，你的個性愈衝動，當你阻擋那些令人分心的事物時，會覺得壓力更大。如果你真的自制力薄弱或衝動行事，偶爾放任自己接收各種干擾還是有益。（小提醒：「衝動」也是與「拖延」最密切相關的性格特質。）我從休息狀態回歸無干擾狀態時，會先好好享用一杯抹茶或咖啡，那可以讓我稍後變得更專注。 為團隊創造無干擾模式。《人本獲利世代》（People Over Profit）的作者戴爾‧帕崔（Dale Partridge）擔任Sevenly公司的執行長時，甚至為每一位團隊成員配備檯燈及水槍，以鼓勵他們專注在工作上。他解釋：「我以前在Sevenly做過最聰明的一件事，是為整個團隊訂製胡桃木檯燈。他們想集中注意力時，就會打開檯燈。我們訂下的規矩時，不能干擾開燈的人。全體員工共45人，每個人每天最多都可以獲得3小時不受干擾的專注時間。專注時間需要設限，因為不受干擾的時間會讓人上癮！我也給每個員工一把水槍，當他們受到干擾時，就可以拿水槍反擊。」

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無干擾模式的強度取決於你的工作環境。如果你是自由工作者或擁有獨立且有門的辦公室，有比較大的彈性可以排除干擾。然而，如果你身處開放式的辦公環境，你建立的無干擾模式可能不如想像般強大。生產力是了解並且配合限制調整的過程。

每次我進入無干擾模式時，總是有一種奇特又美好的解脫感，我想你也會有同感。突然間，你不再需要關注新聞、社群媒體或沒完沒了的電子郵件。你可以放鬆，再也不會浪費時間和精力在無謂的繁忙工作上。你得以長時間極度專注，完成有意義的工作。你知道，由於你把時間、注意力、精力投注在單一任務上，自然可以放慢步調，更用心於工作。

無干擾模式也可以幫你節省精力。排除干擾後，你的精力會更加旺盛持久，可以工作久一點再休息。提前排除干擾，就不需要費神自律了。我們愈不需要約束自己的行為時（因為不必對抗干擾，或不需要應付難搞的同事），工作可以帶來更多能量。同理，休息也能補充活力，因為那是我們暫時停止自我約束的空檔。你可能會發現，即使只打算進入極度專注一小段時間，但結束任務後，仍有精力持續下去。

放完假或過完連假週末後，特別需要進入這種無干擾模式，因為剛收假時精力較少，容易分心。當你逐漸恢復平日工作的步調時，提前排除干擾因素可以幫你提升精力。

書籍介紹

本文摘錄自《極度專注力：打造高績效的聰明工作法》，天下文化出版

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作者：克里斯・貝利（Chris Bailey）

譯者：洪慧芳

在充滿干擾的現代世界裡，提高生產力的實用手冊！

注意力放在哪裡，成就就在哪裡！

在公司，電腦桌面角落經常亮起的通知、三不五時響起的電話、主管臨時交辦的任務與同事的喧鬧，你真正「專注」的時間有多少？

下班後，來自家人的期待與要求、通訊軟體與社群媒體的通知、沒追完的劇和對未來的煩惱盤據心中，你真正「休息」的時間有多少？

時間太少、待辦事項太多，周遭環境又有很多干擾

結果我們變得愈來愈忙，什麼事都做不好，

該如何解決這個忙碌現代人的夢魘？

生產力專家克里斯‧貝利發覺，關鍵在於，外在環境與內在思緒的干擾，都在爭奪我們最有限的資源：注意力。所以，管理好注意力，就是找回工作與生活節奏的關鍵。而最新的神經科學研究顯示，配合生理與大腦運作，可以開啟兩種最強的注意力模式：極度專注力模式，最有效率地完成工作；分散注意力模式，以新穎的方式發揮創意。

現在，你可以這樣做：

極度專注力模式

分類任務，提前避開干擾因素

進行重要工作前先補充咖啡因

設定一段關閉網路的時間

安裝阻擋軟體運行的應用程式

選擇熟悉、旋律簡單的背景音樂

分散注意力模式

至少每90分鐘休息一次

邊執行簡單任務，邊記下腦中思緒

做重要決策之前，先等一下

沉浸在可以碰到新的人、事、物的環境

買便宜的鬧鐘，不要用手機鬧鐘

有效掌控注意力，就能提高生產力，變得更有創意，人生更有意義。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航