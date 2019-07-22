《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》：我就這樣瘋狂、驚呆地迷上了德布西著名的〈月光〉

文：尚－雅克・桑貝（Jean-Jacques Sempé）

馬克．勒卡彭提耶：您第一次聽到讓您驚訝、感動、覺得喜歡的樂曲，是在幾歲的時候？

尚－雅克．桑貝：應該是……五歲或六歲。有一次，在很意外的情況下，我碰巧聽到一首保羅．米斯哈基的歌，因為我亂動我爸媽的收音機。這首歌所有人都知道，我很喜歡，是雷．旺圖拉演奏的。所有人都聽過這首歌：〈幸福更待何時？〉（Qu’est-ce qu’on attend pourêtre heureux?）。我呀，我立刻就覺得真是棒透了！這就是幸福！可能是因為我童年的日子過得不算太愜意，所以當我聽到這首歌的時候，那是一種我不曾感受過的快樂氣息，這首歌深深打動了我。從那天開始，這件事變成不只是一種激情或執念，而是像某種瘋狂的怪癖。

我開始在收音機上不停地東搞西搞，東摸西摸，搜尋那些讓我著迷的歌曲。

馬克．勒卡彭提耶：您六歲的時候，整天都待在收音機前面嗎？

尚－雅克．桑貝：事情都發生在晚上。等我爸媽睡著以後，我就會爬起來，把耳朵貼在收音機上。一直到我善良的祖父過世那天，我非常愛我的祖父，那天，我母親把收音機關起來，然後，因為某個我也不知道的原因，收音機不再響了。可是又有一天，我爸媽吵架吵得正凶的時候，兩人當中有一個扯了收音機的電線，結果收音機摔在地上，啪啦，它又有聲音了。簡直就是奇蹟！他們兩個繼續砸爛一切也沒關係，打從收音機復活的那一刻起，我的人生就得救了……

馬克．勒卡彭提耶：……整晚都在聽收音機！您也得睡個幾小時吧？

尚－雅克．桑貝：我所謂的晚上，是指十點或十一點……我爸媽很早就睡了。我的第一個動作就是打開收音機，開始尋找或搜尋我的音樂。收音機什麼都聽得到，德文、阿拉伯文，什麼都有……就這樣一直到我突然聽見喜歡的音樂。

馬克．勒卡彭提耶：這個音樂，您的第一次，就是雷．旺圖拉的音樂。那後來呢？

尚－雅克．桑貝：我很喜歡美國的音樂！那時候我剛好聽到一個美國的電台，我不知道它叫什麼名字，我不懂英文，只知道幾個英文字，不過就靠這幾個字，我試著去翻譯……當然，我譯得歪七扭八。不過，給了我另一次情感大衝擊的人，是我現在的一位女性朋友的祖父，他叫做埃梅．巴黑利。

馬克．勒卡彭提耶：在雷．旺圖拉之後，您是怎麼遇上埃梅．巴黑利的？也是靠瞎摸亂撞的嗎？

尚－雅克．桑貝：我聽到一張叫做《夏勒．特內：「巴黎爵士樂」伴奏》（Charles Trenet, accompagné parle Jazz de Paris）的唱片。在這個諾耶．席布斯特（Noël Chiboust）指揮，名叫「巴黎爵士樂」的樂隊裡，我聽到一位叫做埃梅．巴黑利的小喇叭手，他做了一段很長的主題獨奏，我認為那是個音樂奇蹟（我的感覺是對的，那真是非常，非常，非常，棒！）。他幾乎融會了他所學的一切，演奏得非常好，實在太精彩了！我聽到整個人呆住！這時候，我明白了，原來有人可以用非常簡單的東西，做出非常漂亮的東西。

Photo Credit: 新經典文化出版

馬克．勒卡彭提耶：吸引您的是音樂，不是歌詞？

尚－雅克．桑貝：是夏勒．特內的歌，沒錯，可是那時候，打動我的是音樂，是埃梅．巴黑利的即興獨奏……

馬克．勒卡彭提耶：那夏勒．特內的歌是哪一首，您還記得嗎？

尚－雅克．桑貝：記得，記得，是〈魏侖〉（Verlaine）。

馬克．勒卡彭提耶：可是埃梅．巴黑利讓您感興趣的部分多過夏勒．特內吧。

尚－雅克．桑貝：是啊，夏勒．特內，我已經聽習慣了。

馬克．勒卡彭提耶：您常聽夏勒．特內嗎？

尚－雅克．桑貝：我是有什麼聽什麼；多半時間我都是邊聽邊發牢騷，我覺得這樣很可怕……我不想傷害任何人，不過提諾．侯西，我實在很受不了……

馬克．勒卡彭提耶：這些音樂上的「啟發」，您跟那些小時候的玩伴說過嗎？

尚－雅克．桑貝：我試過要跟幾個玩伴分享，他們以為我瘋了……我還真的是，瘋了。其實他們也沒錯！我幻想自己有一個或幾個玩伴，可以跟他們聊音樂，可這就像在跟他們說中文。對他們來說，一首歌就是一首歌，是拿來跳舞，是拿來發出一些聲音的……他們對這沒什麼興趣，他們比較喜歡打彈珠或踢足球……

馬克．勒卡彭提耶：您可以跟您的父母聊音樂嗎？

尚－雅克．桑貝：這問題像在問我能不能跟我的貓聊超級寫實主義者（hyperréaliste）……

馬克．勒卡彭提耶：您繼續偷聽了好幾年嗎？除了雷．旺圖拉、埃梅．巴黑利或是夏勒．特內，您還有什麼其他發現？

尚－雅克．桑貝：有一天，有個雷．旺圖拉的節目。這位善良的先生在說他們拍的一部影片，這時候，鋼琴師為了補白，在一旁胡亂彈著鋼琴。在他的演奏之中，我認出了一首保羅．米斯哈基的曲子（靠的是沒有棄我而去的那種預知能力！），那是我覺得很美的一首曲子。過了幾天，我又在亂轉收音機了，我聽到同一首歌，可是主持人對著麥克風說的卻是：「我親愛的富蘭梭瓦（Samson François），謝謝您為我們演奏〈月光〉，這首曲子出自德布西的《貝加馬斯克組曲》（Suite bergamasque）。」富蘭梭瓦接著說：「這是法國音樂的一個寶物。」

原來那是德布西的〈月光〉，而我一直以為是保羅．米斯哈基的作品，因為我想說那是雷．旺圖拉的樂隊的鋼琴師演奏的。我這才知道，那是個叫做德布西的傢伙的作品，他寫了這個我不知道正確拼法的《貝加馬斯克組曲》。我不知道那是啥，可是〈月光〉對我來說具有一種魔力，我一直好喜歡他的音樂，我以為那是保羅．米斯哈基的……結果事情根本不是我想像的那樣！

馬克．勒卡彭提耶：您不知道德布西是誰？

尚－雅克．桑貝：完全沒有概念！

馬克．勒卡彭提耶：古典樂和米斯哈基那種流行樂對您來說沒有差別……

尚－雅克．桑貝：沒有，對我來說，就是音樂。我就這樣瘋狂、驚呆地迷上了德布西著名的〈月光〉，伴隨著富蘭梭瓦說出來的話――我每個字都記得清清楚楚：「這是法國音樂的一個寶物。」於是我愛上了這個寶物，法國音樂的一個寶物，從那一刻開始，我每次亂轉收音機的時候，總是沒頭沒腦地亂找，希望能找到寶物……（笑）

馬克．勒卡彭提耶：那您有找到其他寶物嗎？

尚－雅克．桑貝：有。我晚上的時間非常有限，我的房間在一道很長的樓梯上頭，我下樓的時間是十點半，我把耳朵貼在收音機上，聽一個美國的電台，他們會播放一些歌曲，也有爵士樂，我就是在那裡聽到艾靈頓公爵的，我瘋狂地愛上他，到現在都沒有變。我變得對艾靈頓公爵十分著迷，但是很少聽得到，非常少，電台曲目裡有什麼我就聽什麼。

Photo Credit: 新經典文化出版

馬克．勒卡彭提耶：您聽到的第一首歌，您還記得的，是哪一首？

尚－雅克．桑貝：所有爵士樂迷都知道的，〈搭乘A 線列車〉（Take the A Train）。我等下就彈給您聽，您一定聽過的。（桑貝哼了起來）

馬克．勒卡彭提耶：您剛剛發現了艾靈頓公爵，那時候您十五歲……

尚－雅克．桑貝：才不是，我還更年輕呢。不過沒錯，聽到這個，我就充滿了熱情……

馬克．勒卡彭提耶：可是您當時沒有任何方法重聽這首曲子？

尚－雅克．桑貝：哎！過了一陣子，我騎腳踏車送葡萄酒樣品的時候，經常經過一條路叫做聖凱瑟琳街（rue Sainte-Catherine），那裡有一家樂器行兼唱片行。有一天，我在櫥窗裡看到一個大大的黑色玩意，正中央有一小塊紅色的圓形，我看見「艾靈頓公爵和他的樂隊」（Duke Ellington and his Orchestra）這幾個字。我心想：「什麼？這裡頭，有這個？」這下我又瘋了！這……就像你現在看到有人飛上天！你是個理性的人，而你看到窗外有個傢伙在天空上飛……你會瘋掉！我呢，我看到這個，我無法理解，這太美了！在這黑色的玩意裡頭，竟然有我最喜愛的樂手？

馬克．勒卡彭提耶：所以您走進店裡？

尚－雅克．桑貝：呃，沒有，我沒辦法……我拿什麼去買？不過，有一天，我還是鼓起勇氣走進去了……我對那位親切的太太說我想要先聽聽看再買。我拿起那張艾靈頓公爵的唱片……我聽到了……又是一次震撼！我什麼都聽到了：那些人在翻樂譜，那些聲響，所有的一切，我全都聽到了！我在錄音室，我告訴自己不可能，然後騎著腳踏車回酒商那裡，我一路蛇行，喃喃自語：我瘋了！我真的是瘋了！我滿腦子想的只有這個！我看著新聞照片想像紐約的模樣，在大雪裡，那些黑人樂手帶著樂器來了，他們在摩天大樓裡練習，啪噠啪啪，然後他們跟幾個技術人員完成了這個奇蹟，把艾靈頓公爵的音樂放在一張塑膠的唱片上……我覺得這是個無限大的奇蹟，我也不知道能跟誰說，就跟我自己說吧！

馬克．勒卡彭提耶：沒有一個玩伴可以說嗎？

尚－雅克．桑貝：沒有。

馬克．勒卡彭提耶：您的父母完全沒興趣……

尚－雅克．桑貝：是啊，他們知道了可能會很驚訝。

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書籍介紹

本文摘錄自《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》，新經典文化出版

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作者：尚－雅克・桑貝（Jean-Jacques Sempé）

譯者：尉遲秀

桑貝把繪畫線條變成了音樂。——《紐約時報》

桑貝是個喜感天才，他將外表嚴肅的音樂演奏繪出幽默優雅，那是給音樂人的無價之禮。——知名指揮家倫納德．伯恩斯坦（Leonard Bernstein）

《童年》道出了孩提時期的無憂無慮，《誠摯的友誼》以細緻感性的目光闡述人際關係，這一次，桑貝要來歌頌音樂和音樂家。在他和馬克・勒卡彭提耶（Marc Lecarpentier）的對話裡，桑貝透露了自己對爵士樂的熱情，對德布西（Achille-Claude Debussy）的喜愛，以及對雷・旺圖拉（Ray Ventura）樂隊的崇拜，這些人「拯救了他的生命」。

他是夢想成為鋼琴家的幽默畫家，在書中，他娓娓述說他如何與艾靈頓公爵（Duke Ellington）、拉威爾（Maurice Ravel）、德布西、薩提（Erik Satie）共進幻想的晚宴；他在波爾多一家店裡第一次聽唱片時多麼感動；他對保羅・米斯哈基（Paul Misraki）或夏勒・特內（Charles Trenet）的喜愛永不枯竭，因為他們的歌曲「觸及優雅，在輕盈隱約出現之前」。

透過這些未曾發表的畫作，桑貝向職業或業餘的音樂家、初學音樂的孩子與令人感動的大人們，致上他的仰慕之情。

我們該為人生的選擇感到歡喜，還是歎息？每個人顯然都有自己的想法。可是曾經在幾千幅畫作上署名的尚－雅克・桑貝，竟然毫不猶豫地說他寧願當音樂家，而一切跡象卻又讓人不得不相信。自從那天晚上，他偷聽了爸媽的收音機，聽到廣播裡的保羅・米斯哈基（Paul Misraki），自從他「瘋狂、驚呆地」迷上德布西的〈月光〉（Clair de lune），自從他成了艾靈頓公爵的「瘋狂情人」，自從他在每波爾多，在個禮拜都會去的少年之家的鋼琴上，成功彈奏出蓋希文（Gershwin）的〈我愛的男人〉（The man I love）後，這個少年就開始夢想他的人生，想像他有一天可以加入雷・旺圖拉的樂隊。

家庭環境讓他無從選擇，他一路嘗試在巴黎的報刊上發表幽默畫，後來終於出版了畫冊，也為著名的《紐約客》（New Yorker）雜誌工作。「我們總在挑選職業的時候心煩意亂，無法像擁抱自己的爺爺那樣擁抱工作。」安德烈・霍恩涅（André Hornez）如是唱著。

成功不會將熱情抹去。一如往昔，尚－雅克・桑貝依然忠於「拯救了他的生命」的這些人：艾靈頓公爵、德布西、拉威爾，他也樂於承認他對夏勒・特內、保羅・米斯哈基、蜜黑葉（Mireille）或米榭・勒格杭（Michel Legrand）的喜愛。

如果有讀者感到困惑，本書選圖的方向為何如此專斷，如此不可動搖？您將會看到，這些未曾發表的畫作可以讓人明白，桑貝的才華和他喜愛的音樂之間有非常深刻的關係。書中處處可見，讚美之情牽引著畫作的線條，輕盈以甜美的方式降臨，歡樂制伏了絕望。幻想和夢，在前方守候。

該為桑貝的藝術之路感到歡喜，還是發出歎息？漫畫家斯坦伯格（Steinberg）喜歡說他自己是「一個畫圖的作家」。請容我藉此作答：桑貝，他或許可說是「一位畫圖的音樂家」，一位擁有搖擺樂風（swing）的畫家。

馬克・勒卡彭提耶

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九