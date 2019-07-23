《綻放年代》小說選摘：關心客人家裡的災情，也是女給們的業務範圍嗎？

文：裏右

計畫是美好的，可惜現實是殘酷的。迷迭香連續去探訪了三家熟客，幾位客人不約而同，見到迷迭香非但沒有露出開心的表情，反而異常冷淡，報了聲平安，也不打算請迷迭香進家門坐坐。

要說迷迭香多失望也沒有，畢竟她本意不單純，確實貪圖一張長期飯票，對方冷淡以對，她當然也就清楚知道客人的態度：就算在綻放中卿卿我我、蜜裡調油，回到現實世界，馬上掛起非誠勿擾的牌子。只是拜訪了三名熟客都鎩羽而歸讓人有點無奈。

想當初她也是謹守客人與女給之間私交距離的捍衛者，沒想到有朝一日需要腆著臉獲取關注。風水輪流傳，做人果然不要太靠勢。

眼看名單只剩下一位，迷迭香打起精神，繼續沿著紙張上面的指示行走。

紙上這位陳先生，從半年前開始成為綻放的常客。在來店期間，大部分由迷迭香招待。

陳先生相貌平凡，但勝在年輕又健談、小費也給得大方，迷迭香一向缺乏耐心應付客人，卻不算討厭應付陳先生。

迷迭香走了一遭陳先生留下的地址，就在台中火車站後站旁，鄰近的建物看起來狀態都不太好，雖不到豐原東勢房舍完全倒塌的慘狀，但門窗全傾倒在路旁，水管破裂，參雜著泥沙的水在地面蔓延。

迷迭香踩在泥塊散落、略高於地板的高處，有些猶豫要不要越過這攤泥水走過去。那區的住戶看來都已撤離，門窗也搖搖欲墜，似乎不太方便再靠近。

就在猶豫時，一個似曾相識的聲音從身後喊了自己一聲，「迷迭香小姐？」

迷迭香轉過頭，發現是幾日不見的李賀東。經過幾天的休養，他的五官在陽光的照射下顯得柔和不少，臉龐帶有些微的擦傷，卻無損周身文雅的氣質。有別於上次分別時的狼狽疲累，李賀東今天穿著藍色的細條紋衫，手拿著一卡軟質皮箱，頭髮整整齊齊地分線，向後梳攏，帶著一副嶄新的，和之前類似款式細圓框的金屬眼鏡。

「李先生？」一看到李賀東，迷迭香就想起自己在地震隔天近乎恍神的尷尬行為，她有點意外兩人居然不期而遇，但隨後想起這裡是交通樞紐，每天上千的旅客穿梭，遇到李賀東一點都不奇怪。

李賀東看她踩著高跟鞋站在高處，好心地伸出手，「需要幫忙嗎？」

對迷迭香來說，穿高跟鞋是日常，能爬得上來自然也下得去，但既然李賀東好意地伸出手，她也不好拒絕，「謝謝。」口中邊這麼說，迷迭香伸手覆蓋在李賀東的掌上，借力輕跳下泥塊。

「在找朋友嗎？」李賀東隨口問了句。

「只是來關心咖啡店客人家裡的災情。」迷迭香站穩後，鬆開手整整裙擺，老實回應。

李賀東露出些微疑惑的表情，「這也是，女給們的業務範圍嗎？」

「我們咖啡店強調以客為尊嘛。」迷迭香露出一個業務用的完美笑容，「自然要關心一下熟客的狀況，宣傳咖啡店目前是重要的後援中心，有提供清水和簡單的物資，大家有空可以再來坐坐。」這番冠冕堂皇的說詞，迷迭香講得臉不紅氣不喘，絲毫沒有露出私下勾搭的野心意圖。

李賀東發出有點微妙的喔一聲，「迷迭香小姐要找的客人住在這一區嗎？」

她沒多想，下意識地點點頭。

「這區的樓房狀況有點危險，畢竟大地震後也不知道會不會有餘震。」李賀東耐心解釋，

「所以這幾戶的住民，暫時都棲身在附近的武德殿。」迷迭香錯愕，讚嘆於李賀東的消息收集能力。她連忙道謝，並巴結地讚揚李賀東是個關心社會大眾的人。

李賀東似乎有點不習慣迷迭香這般油腔滑調的說話模式，對於她誇大的讚美露出了不知

道該怎麼回應的複雜表情。

「李先生來台中市是要......去秉燭居？」既然對方如此友善，迷迭香也客氣地反過來關心幾句。

「地震至今我都還沒來秉燭居，今天有空檔—」李賀東用右手指向身後，綠川町的方向，「便趕緊過來看看狀況。」

「現在去嗎？還是正要回豐原？」

「現在才正要去。」李賀東頷首。

一聽到李賀東肯定的回答，迷迭香的腦袋飛快地轉動。首先，既然都答應了秀一郎，她一定得跑武德殿一趟，但武德殿現在是收容無家可歸市民的地方，據說附近的竊盜率在這幾天上升不少。雖然這樣的指控對災民並不公平，但迷迭香一個手無縛雞之力的女人，必須得多為自己打算。

她清清喉嚨，熱絡又不失客氣地邀約，「既然順路，我們一起走吧。」

「迷迭香小姐現在馬上要過去武德殿嗎？」李賀東很快地理解她的意思，並毫不介意一口答應與之同行。

李賀東不算是個善於自己開話題的人，但好在遇到迷迭香，標準一隻嘴猴溜溜，兩人一搭一唱，對政府的救難措施批評一番。

「豐原復原的狀況還好嗎？」迷迭香關心。

「談不上復原，只不過是清理現場而已。」李賀東呼出一口氣，踏步速度沒變，一想到這個話題，卻覺得腳步沉重許多，「比起內庄神岡好多了，街上的人傷亡還好。」李賀東想到了迷迭香也是豐原地區人，便提起了當地最重要的宮廟，「前幾天去了慈濟宮看看，狀況還好，只是後殿水簷口有小傷而已。」

慈濟宮是頂街到下街路上的一間古廟，當地人的祭祀中心，此時沒有倒塌，一定是媽祖的保佑。迷迭香終於聽到了好幾天以來，稍微值得開心的消息。

步行至武德殿的時間不過短短二十分鐘，兩人言談之間，武德殿很快就出現在他們視線之中。

武德殿的大門敞開，兩人還未踏上進入武德殿的短階梯，首先聽到人聲鼎沸的交談聲，一名中年女子剛好兩手抱著家用臉盆，走出武德殿，與他們四目相接。

「不好意思，我想請問一下，」迷迭香客氣地提高聲音問，「請問後站的陳先生，現在人在......」

「你找後站家的陳先生嗎？」對方重複了一遍迷迭香的問句，「是哪裡來找？」

「是綻放咖啡店。」

得到迷迭香的回答後，她二話不說轉回武德殿中，幫迷迭香喊人。

「看來人是無事，只是暫時遷到武德殿。」中年女子一離開，迷迭香馬上低聲和李賀東說，「看來台中市區的災情比起豐原東勢，好上許多。」

李賀東聽她這麼說，開口關心綻放店中的受損狀態。

「財物損失是一定有的。」迷迭香老實回答，「好在人員是沒事的。」

「人平安就好，厝可以再砌。」李賀東遲疑幾秒，似乎想要安慰她，緩緩地說著，「昨天有朋友特別跑來跟我說，秉燭居的門窗都掉了，他從破洞看進去，看到畫和桌椅倒成一片，我也跟他說，人平安，什麼都是其次。」

「當然，不只同事，聽到客人平安我也放心不少。」迷迭香開玩笑地說，「畢竟他們是店中的衣食父母。」

「看來我也應該主動關心一下我的客人。」李賀東揉揉眉心，有些為難地抱怨，「但店中人手不足，我可謂自顧不暇。」

「沒有雇用店員嗎？」

李賀東搖搖頭，語氣委婉且平穩地回答，「小本生意。」

迷迭香撇撇嘴。雖沒有多說，心中卻是想著，她心目中的裱畫店可不是什麼做小本生意的地方，一幅畫就可以賣出一百多元，這樣還叫小本生意，教咖啡店的女給們都不用活了。

「迷迭香小姐的表情似乎不太同意。」迷迭香的表情李賀東自然看在眼裡，他揚揚眉。

迷迭香正要狡辯，身後卻有一陣尖銳的叫罵聲，猛然逼近。

她還沒回過頭，頭髮倏然被狠狠抓起，伴隨的是打在身上的巴掌，「你這個狐狸精！」一個陌生的女子，披散著一頭亂髮，看起來疲憊不堪，手上的力氣卻一分不減地打在迷迭香背上，「臭賤女人！」

迷迭香搞不清楚這個異變到底從何而來，下意識揚起手來擋人，卻被狠狠揮開，只能盡量縮著身體，「你是誰！？」

李賀東愣了一秒，接著馬上上前，一把抓住女人的手腕，並伸手護住迷迭香的側身，「有話好好講！」他一個用力想要分開兩位纏在一起的女性，女人扯著迷迭香頭髮的手卻不肯鬆手，李賀東一拉，迷迭香感覺頭皮快要被撕起。

只能放聲尖叫。

路人見狀趕緊陸陸續續上前，安撫和鎮壓並進，好不容易把兩人分開。

迷迭香無暇顧及對方，在你來我往之間，踩著高根鞋的腳一歪，整個人差點摔到地上。

好在李賀東眼明手快扶了一把，把她從半空中撈回來。

迷迭香餘悸猶存往回看，在陌生女人的身後看到了故人—是此行的目標人物，陳先生，他從頭到尾沒看自己一眼，只顧半抓半抱著女人，口中喃喃低聲安撫著。

因為聲音很低，迷迭香聽不清楚他在說些什麼，女人仍舊不停向自己咆嘯穢語，要她滾出自己的視線範圍。

在眾人還一頭霧水，先不管發生什麼事情，只能擋在女人面前避免衝突的時刻，迷迭香憑藉著敏銳的職業觸覺，已經大致知道發生了什麼事情。

陳先生以單身多金的身分流連咖啡店，迷迭香自然與他調情調得毫無心理負擔，但看這女人發飆發得如此心安理得，許是陳先生明媒正娶的妻。迷迭香想陳夫人應該老早困擾於先生愛泡咖啡店的習慣，這次一聽到綻放來找人，才引爆心中的一把怒火，因而什麼都不顧，衝出來只管打人。

迷迭香心中一陣委屈，她怎麼知道陳先生有家室，拜託她自己早就發誓不跟有家室的人勾勾纏。但委屈之餘也有心虛的成分在，畢竟女給這個職業被汙名化過於嚴重，如果大聲說出被打的緣由，估計武德殿中的各路元配們只會拍手叫好。

李賀東不知道迷迭香心虛，還以為她被打到暈頭。他雖不是愛起事端的性子，此刻也忍不住放大音量，「怎麼無歹無事就打人？這麼不講道理！」

「無事無事！」陳先生將身體擋在妻面前，試圖打圓場，「只是一點誤會。」

「誤會就可以動手嗎？」迷迭香有感覺到李賀東無措之餘的憤怒，可惜他還是秉持著良

好的家教，說起話來的氣勢自然弱上幾分。

「欸我是不好意思說，是你們店裡的小姐厚著臉皮......」陳先生當眾被落了面子，又見李賀東好欺，口氣居然硬上了幾分，似乎想要用強硬的態度挽回眾人的口舌。

迷迭香眼見情況不對，連忙回過神，生硬地插話，「對啊，誤會有解開了就好。」

李賀東見她開口，詫異地看了她一眼，表情似乎在說：有什麼誤會？又解開了什麼？他人從頭到尾都站在這裡，此時卻不解迷迭香在演哪齣。

「陳先生，我就是代表我們店裡面來關心客人們安全的，看到你無事我就好回去報備了。」迷迭香沒有回應李賀東的眼神，不急不徐地說著，如果忽視她摀著紅腫的臉的狼狽模樣，還稱得上一聲辯才無礙。

陳先生含含糊糊地應了一聲。

「啊陳太太，你也不要誤會。」迷迭香的聲音提高了點，「隆經理也是關心陳先生。」眾人依然議論紛紛，陳太太仍被旁人箝制著無法動彈，因陳先生擋住，迷迭香無法看到她臉上的表情，卻依稀聽到她斷斷續續的吸氣聲，她好像哭了。

迷迭香後背頓時冷汗直流，也不顧腳踝似乎已扭傷，急忙扯著李賀東的手告辭，「既然這樣，我就先和同仁回去，不打擾了。」

李賀東來不及再說上一句話，飛快被帶離事故現場。

站在相信理性是美德的立場，迷迭香其實非常不贊同女人因為男人出軌，就跑去和另一個女人叫陣決鬥的場面，畢竟一個巴掌拍不響，檢討別人還不如先回頭審視你家男人。但站在一個女性的立場，她卻能深深理解元配的慌張與無助。

最痛苦的永遠不會是犯錯的那個人。

迷迭香快步地走著，腳踝開始隱隱作痛。

「迷迭香小姐？」跟在身後的李賀東看不下去，開口叫她，「你是不是受傷了？」

迷迭香快速地換幾口氣，轉化一下糟糕透頂的表情，一臉愧疚回過頭，「真是抱歉讓李先生遇到這種麻煩事。」

「別這麼說。」李賀東在這麼回答時，表情有些微妙，幾秒後，他才吞吞吐吐地表示，「要不要先去秉燭居清洗一下傷口。」

清洗？迷迭香後知後覺地撫上臉，才發現自己的臉頰被抓傷了。

相關書摘 ▶《綻放年代》評介：跳脫「女給＝酒家女」框架，重返日治台灣庶民生活史

書籍介紹

本文摘錄自《綻放年代》，鏡文學出版

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作者：裏右

繪者：蔡尚儒

咖啡店女給小姐，不得志的名門少爺，

原不可企及的「格差戀」，竟隨一場地震而地動天搖……

在傷痛的世界裡，不求門當戶對，

只求兩人互相理解，承接彼此。

鏡文學影視長篇小說大獎｜百萬首獎

我想，啟程的那天，

一定會是個開滿花的日子。

時值一九三五年的台中綠川町：在「綻放咖啡店」擔任女給的迷迭香，百般受制於老闆山下先生，深感未來茫茫，卻沒有勇氣也無力改變現狀。而一場大地震令一切起了變化，她開始與豐原望族私生子李賀東有了曖昧情愫。

兩人原小心翼翼維持著安全距離，然因山下先生覬覦李家的樟腦寮生意，而有機會向彼此袒露傷痛，關係更加親近。迷迭香卻懷疑起自己，是否僅將李賀東視為逃離現狀的浮木⋯⋯

不信任愛情、對未來迷惘的迷迭香，能否擺脫束縛，展開新人生？隱隱的時代伏流，又會將兩人帶往何方？

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航